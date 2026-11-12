Ein Wächter des Grabes des Unbekannten Soldaten brachte eine Gruppe, darunter Pete Hegseth, am 11. November 2026 in Arlington zum Schweigen. Lachen ging der Intervention voraus, nach der Zeremonie des Veteranentages. Das Pentagon unterstützte den Soldaten und beurteilte seinen Rückruf nach dem angemessenen Anstand. Die verfügbaren Beweise erlauben es nicht, persönliches Lachen dem Verteidigungsminister zuzuschreiben. Die Warnung nannte es nicht und richtete sich an alle Besucher in der Nähe des Denkmals.

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Ein Soldat, der das Grab des unbekannten Soldaten aufbewahrte, brachte eine Gruppe, darunter Pete Hegseth, am Mittwoch, den 11. November 2026, auf dem Arlington National Cemetery, Virginia, zum Schweigen. Die Intervention erfolgte nach der Zeremonie des Veteranentages, während der Führer des Pentagon und sein Gefolge eine Fotositzung beendeten. Lachen und Gespräche gingen der Warnung voraus.

Das Pentagon unterstützte dann die militärische Intervention. Sein sprecher, sean parnell, fühlte, dass der soldat die dekorativen regeln richtig und respektvoll erinnert hatte.

In Arlington eine Erinnerung an die Besucher

Die Sequenz wurde von dem Videogerät aufgenommen, das für die für die Zeremonie installierten Fernsehkanäle üblich war. Laut konsistenten Aufzeichnungen unterbrach die Wache ihren Marsch, um sich der Gruppe zuzuwenden, die die Szene verließ. Er sagte: « Alle Besucher müssen eine Atmosphäre der Stille und des Respekts bewahren. »

Der Wortlaut umfasst alle Besucher. Sie nennt Pete Hegseth nicht. Die verfügbaren Beweise belegen die Anwesenheit des US-Verteidigungsministers in der Gruppe, erlauben ihm jedoch nicht, das Gelächter, das er gehört hat, persönlich zuzuschreiben. Die Szene als nominative Rüge oder Sanktion gegen den Minister darzustellen, würde daher über die etablierten Fakten hinausgehen.

Pete Hegseths Frau Jennifer und mehrere ihrer Mitarbeiter waren anwesend. Die Gedenkfeier brachte auch Donald Trump und Vizepräsident JD Vance zusammen. Ihre Teilnahme an der Zeremonie bedeutet nicht, dass sie Teil der Gruppe waren, die von der stillen Erinnerung betroffen war.

Pentagon genehmigt Intervention des Soldaten

In seiner Antwort bekräftigte Sean Parnell den Respekt des Sekretärs und der Abteilung für die Opfer des amerikanischen Militärs. Er bestritt nicht die Legitimität des Aufrufs zur Ordnung. Diese offizielle Reaktion unterscheidet den Vorfall von den Kommentaren, die ihm einen Konflikt zwischen dem Sentinel und seiner Hierarchie geben könnten.

Der genaue Zeitpunkt der Intervention wird in den konsultierten Punkten nicht festgelegt. Der Zeitplan für die Veröffentlichung der Aufzeichnungen sollte nicht mit dem der Fakten verwechselt werden.

Ein Ort der Erinnerung, Tag und Nacht

Seit 1921 beherbergt das Grab des unbekannten Soldaten die Überreste eines nicht identifizierten US-Militärs des Ersten Weltkriegs. Das Denkmal ist ein Ort der Trauer und der Erinnerung für Familien und Besucher.

Die ständige Wache, 24 Stunden am Tag, stammt aus dem Jahr 1937. Die Soldaten des 3. Infanterieregiments, bekannt als « Die alte Garde », führen diese Mission seit 1948 aus. Diese beiden Daten beziehen sich auf verschiedene Phasen: den Beginn der kontinuierlichen Überwachung und dann ihre Übernahme durch die aktuelle Einheit.

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