Ein Streik traf das Nasser Hospital in Khan Yunes in der Nacht vom 11. auf den 12. November. Vorläufige Berichte zeigen mindestens fünf Todesfälle.

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Ein israelischer Angriff traf den Nasser Medizinkomplex in Khan Yunes, im südlichen Gazastreifen, am frühen Donnerstag, den 12. November 2026. Mindestens fünf Menschen wurden getötet und etwa 20 verletzt, so der von Reuters zitierte Zivilschutz in Gaza. Die palästinensische Agentur Safa berichtet, dass sechs Menschen getötet und mehr als zwanzig verletzt wurden, auch dem Zivilschutz zugeschrieben.

Diese Zahlen bleiben vorläufig. Die Zahl der Todesopfer von fünf Todesfällen wird in einem Bericht vonReuters vom 11. November 2326 UTC12. November um 0126 Uhr in Gaza. Ein Chirurg ist einer der Menschen getötet, nach diesem Konto. Dieser Datumsunterschied ist auf die Zeitzone zurückzuführen: Der Streik wird in den frühen Morgenstunden des Donnerstags in lokaler Zeit gemeldet.

Das al-Yassin-Gebäude traf

Safadie Bombardierung erreichte das al-Yassin-Gebäude im medizinischen Komplex im Westen von Khan Yunes. Die Agentur zitiert Mahmoud Bassal, Sprecher des Zivilschutzes, für seinen Bericht über sechs Tote und mehr als zwanzig Verletzte. Dies ist keine zweite Bilanz, die der Reuters-Bilanz hinzugefügt wird, sondern eine Aufzeichnung des gleichen Streiks.

Abhängig vom KanalkorrespondentenAl-GhadMindestens eine Rakete erreichte den zweiten Stock, wo sich chirurgische Dienste befinden. Die Kette meldete Verletzungen bei Patienten, Personal und Pflegern sowie ein Feuer, das eine Notfallreaktion erforderte. Das volle Ausmaß des Schadens und seine Folgen für den Betrieb des Betriebs sind noch nicht bekannt.

Noch unvollständig dokumentierte Umstände

Reuters gab an, dass er keinen unmittelbaren Kommentar von der israelischen Armee erhalten habe. Aus den verfügbaren Informationen geht daher nicht hervor, auf welches Ziel es abzielte oder welche Rechtfertigung es hätte geben können. Keine Hypothese einer gezielten Ermordung wird hier als Tatsache beibehalten.

Al-Arabyberichtet über den Streik und hebt Nassers Platz unter den wichtigsten Krankenhäusern in Gaza hervor. Neben der unmittelbaren Beurteilung wird die Frage der Kontinuität der Versorgung in einem Gebäude mit chirurgischen Leistungen aufgeworfen. Es wäre jedoch verfrüht, eine Schließung des gesamten Komplexes oder eine bestimmte Anzahl von Patienten ohne Behandlung abzuziehen.

Ein bereits geschwächtes Gesundheitssystem

Dieser Streik fand statt, als die Gewalt trotz des Waffenstillstands, der im Oktober 2025 in Kraft trat, fortgesetzt wurde. Es befindet sich auch in einer gesundheitlichen Situation, die von Mangel gekennzeichnet ist. Al-Ghad, der Sprecher des Gesundheitsministeriums in Gaza, Khalil al-Daqran, sagte, dass 58 Prozent der Medikamente, die benötigt werden, um Leben zu retten, nicht verfügbar seien.

Dieser Gesundheitsbefund stellt keine Bewertung von Nassers Streik dar. Ebenso dürfen Opfer anderer Bombardements, die am Mittwoch gemeldet wurden, nicht addiert werden, ohne die im Krankenhaus gemeldeten Todesfälle zu überprüfen. In diesem Stadium bleiben die zu klärenden Punkte die endgültige Bewertung, der Status der betroffenen Dienste und eine mögliche offizielle israelische Reaktion.

Illustration: Jabaliya, 31. Mai 2024. Dieses Archivbild zeigt weder das Nasser Hospital noch den Streik vom 12. November 2026. © Hussein Jaber / UNRWA,CC BY-SA 3.0 IGOüberWikimedia CommonsBild ohne Änderung.

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