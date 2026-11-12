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12. November 2026 Ausgabe um 8 Uhr Beirut Zeit. Lesen: etwa fünf Minuten.Der Libanon beginnt an diesem Tag zwischen den Nachwirkungen der Streiks am Mittwochabend und einer parlamentarischen Ernennung um 11 Uhr. In Gaza tötete ein nächtlicher Streik auf den Nasser-Krankenhauskomplex laut der Hilfe und dem Krankenhaus sechs Menschen. Saudi-Arabien kündigt die Auswirkungen abgefangener Raketen an, während die Diplomatie in der Ukraine und im Iran die Ölmärkte stark belastet.

Libanon: Nach einem Streikabend im Süden

Am Mittwochabend wurden israelische Luftangriffe in der Region Mansuri und Wadi Hujeir gemeldet. Artilleriefeuer wurde auch um Bani Hayyan und Wadi Slouqi berichtet. Verfügbare Bulletins liefern keine konsolidierte Personalbilanz für diese Operationen. Das Fehlen von Zahlen macht es unmöglich, zu dem Schluss zu kommen, dass es keine Opfer gibt.

Am Mittwoch zuvor wurde erneut über die Zerstörung von Häusern in Zawtar al-Sharqiyah berichtet, insbesondere in Richtung Zawtar al-Gharbiyeh. Hier werden keine verifizierten Aufzeichnungen über betroffene Gebäude geführt. Diese Fakten sind auf Mittwoch datiert: Sie werden nicht als neue Operationen präsentiert, die am Donnerstagmorgen bestätigt wurden.

In einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung kündigte die libanesische Armee auch die Neutralisierung einer nicht explodierten Luftbombe in Shahour, Bezirk Tyrus, an. Eine spezialisierte Einheit zerlegt und dann an einen sicheren Ort gebracht. Die Armee beschrieb es als ein Überbleibsel der israelischen Angriffe, ohne das Datum seines Sturzes anzugeben. Dies ist eine Intervention gegen eine alte Munition, nicht die Ankündigung eines neuen Streiks.

Kassem stellt Bedingungen für eine Diskussion über Waffen

Naïm Kassem erklärte am Mittwochabend, eine Diskussion über die Waffen der Hisbollah nach dem israelischen Rückzug und dem Ende dessen, was er als ausländische Vormundschaft bezeichnet, zu akzeptieren. In seiner Rede zum Tag der Märtyrer lehnte der Generalsekretär der Bewegung ein Rahmenabkommen mit Israel ab und verteidigte indirekte Verhandlungen.

Seine Aussage ist keine Verpflichtung zur Abrüstung. Es wird kein Zeitplan oder Verfahren für die Übergabe von Waffen festgelegt. Kassem beruft sich auf die Resolution 1701, den Waffenstillstand von 1949 und die Vereinbarung vom 27. November 2024. Es bleibt die Frage nach dem Zusammenhang zwischen israelischem Rückzug, libanesischer staatlicher Autorität und Rüstungskontrolle. Zu diesen Punkten wird keine neue Vereinbarung bekannt gegeben.

Beirut: Parlament um 11 Uhr, veränderter Verkehr

Das Parlament hat heute Donnerstag um 11.00 Uhr eine Sitzung angekündigt, um die auf seiner Tagesordnung stehenden Entwürfe und Vorschläge zu prüfen. Die vorbereitenden Ankündigungen umfassen internationale Abkommen und Weltbankdarlehen sowie Kredite im Zusammenhang mit Strom und Solarenergie. Ihre Registrierung im Programm ist nicht gültig für die Annahme.

Für Reisen in die Innenstadt kündigten die inneren Sicherheitskräfte die vollständige Schließung der Rue des Banques von 7 Uhr bis zum Ende der Sitzung an. Autofahrer sind eingeladen, den Angaben der Agenten und den Schildern vor Ort zu folgen. Diese Änderung des Zugangs zum Parlament sollte vorhergesehen werden, anstatt davon auszugehen, dass der übliche Verkehr aufrechterhalten wird.

Gaza: Sechs Tote nach Streik im Nasser Hospital

Ein israelischer Streik traf den Nasser Krankenhauskomplex in Khan Yunes in den frühen Morgenstunden des Donnerstags. Das Krankenhaus und der Zivilschutz meldeten sechs Todesfälle. Zivilschutz meldet mehr als zwanzig Verletzte; Eine weitere Krankenhausumfrage berichtete von etwa dreißig Verletzten, von denen sieben in einem kritischen Zustand waren. Diese Salden bleiben vorläufig und sollten nicht addiert werden.

Die ersten Berichte beziehen sich auf das al-Yassin Gebäude innerhalb des Komplexes. Die vorliegenden Informationen erlauben es noch nicht, alle Konsequenzen für Krankenhausdienste zu ermitteln. Die israelische Armee berichtete, die Informationen zu überprüfen. Es gibt keine spezifische militärische Rechtfertigung, wie sie in diesem Stadium festgestellt wurde.

Dieser Streik kommt, da humanitäre Hilfe nach wie vor schwer zu leisten ist. Am Mittwoch behauptete der stellvertretende Sprecher der Vereinten Nationen, Farhan Haq, dass mehr als 150.000 Zelte außerhalb des Gazastreifens auf die israelische Einreisegenehmigung warteten. Diese Zahl entspricht Warteunterkünften, nicht bereits erfolgten Lieferungen an vertriebene Familien.

Saudi-Arabien: Raketendeponien in der Region Mekka

Der saudische Zivilschutz gab bekannt, dass Trümmer von zwei abgefangenen ballistischen Raketen am Mittwoch in der Region Mekka, einschließlich in Sabuhah, gefallen sind. Die saudischen Behörden schreiben diese Schüsse den Huthis zu. Die Ankündigung wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gemeldet.

Die Verwaltungsregion der Stadt und ihre heiligen Stätten müssen unterschieden werden: Die konsultierten Elemente ermöglichen es nicht, zu bestätigen, dass die Große Moschee betroffen war. Es wurde keine menschliche Bewertung mit dem für diese Ausgabe ausgewählten Bulletin vorgenommen.

Ukraine: Neue diplomatische Bühne angekündigt

Nach Abu Dhabis Gesprächen sollen Steve Witkoff und Jared Kushner am Donnerstag Wladimir Putin in Moskau treffen, dann Wolodymyr Selenskyj in Dublin, so das am Mittwoch angekündigte Programm. Diese Sitzungen müssen noch durch das Protokoll der Sitzungen selbst bestätigt werden.

Die Gespräche führten auch zur Ankündigung eines Abkommens über einen wichtigen Gefangenenaustausch. Die Zahlen und Modalitäten müssen noch abgeschlossen werden. Es wäre daher verfrüht, diesen Austausch als bereits erfolgt darzustellen oder ihn allein als Friedensabkommen zu betrachten.

Welt: Öl im Rückzug, Klima auf der Tagesordnung

Um 3:41 Uhr, Zeit in Beirut, fiel der Brent um 1,2 Prozent auf 91,62 US-Dollar pro Barrel und das US-WTI-Öl um 1,2 Prozent auf 85,49 US-Dollar. Diese Bewertungen sind die dieser Nachtumfrage, nicht der 8-Stunden-Kurs. Die Bewegung interveniert vor dem Hintergrund diplomatischer Hoffnungen rund um den Iran und die Ukraine.

In Antalya plant das Programm der COP31 einen neuen Tag der Erklärungen der Staats- und Regierungschefs am Donnerstag. Am Mittwoch forderte der iranische Präsident Masoud Pezeshkian einen Mechanismus zum Ausgleich der Umweltschäden, die er den amerikanischen und israelischen Streiks zuschrieb. Kein Mechanismus oder Reparaturumfang wird als angenommen angekündigt.

Nächste Punkte zu überprüfen:die Aktualisierung in Nasser, die bestätigten Entwicklungen im Südlibanon, die Durchführung der Parlamentssitzung und die Ergebnisse der angekündigten diplomatischen Treffen.

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