IA in der libanesischen Armee: Was angekündigt wird, was offen bleibt

Das Treffen zwischen Kamel Shehade und Rodolphe Haykal konzentriert sich auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz und militärischen Fähigkeiten. Kein spezifischer Kauf oder angekündigte Bereitstellung. Die Entschlüsselung unterscheidet zwischen möglichen Anwendungen, Datenqualität und den notwendigen Bedingungen, um eine echte menschliche Kontrolle über sensible Entscheidungen zu erhalten.

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Die libanesische Armee bestätigte, dass ihr Kommandant, General Rodolphe Haykal, Kamel Shehade, Minister für Vertriebene und Staatsminister für Technologie und künstliche Intelligenz, am 10. November empfangen hat. Die Diskussionen konzentrierten sich auf die Entwicklung von KI-Praktiken in der Institution und die Mobilisierung menschlicher Fähigkeiten.

In der Pressemitteilung heißt es, der Minister habe vorgeschlagen, Experten einzubinden, um die in diesem Bereich aufgetretenen Schwierigkeiten zu überwinden. Es beschreibt keinen Vertrag, ein gekauftes System oder einen Betriebsplan. Der Umfang der Ankündigung muss daher der einer Diskussion über mögliche Fähigkeiten und Zusammenarbeit bleiben.

Derselbe Ausdruck deckt sehr unterschiedliche Verwendungen ab

Sprechen über militärische KI kann sich auf Management-Unterstützung, Informationsanalyse oder ein Werkzeug beziehen, das an einer Kraftentscheidung beteiligt ist. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz unterscheidet zwischen Logistik, Geheimdienstanalyse, Entscheidungshilfesystemen und autonomen Waffen. Diese Kategorien bergen nicht die gleichen Risiken.

Die Klassifizierung von Dokumenten oder die Unterstützung bei der Vorhersage eines Wartungsvorgangs entspricht nicht der Empfehlung eines Ziels. Diese Unterscheidung greift den libanesischen Projekten nicht vor: Im Kommuniqué werden sie nicht detailliert beschrieben. Es gibt an, welche Informationen benötigt werden, um eine zukünftige Ankündigung zu bewerten.

Ein Projekt sollte sein Ziel, die verwendeten Daten, die Personen, die berechtigt sind, die Ergebnisse zu konsultieren, und die Entscheidungen, die menschlich bleiben, angeben. Ohne diese Beschreibung ermöglicht das Wort « Modernisierung » nicht zu verstehen, was sich in der Arbeit der Institution wirklich verändert.

Datenqualität geht der angezeigten Leistung voraus

Ein Tool kann schnell eine Antwort erzeugen, während es an unvollständigen, alten oder falsch interpretierten Informationen arbeitet. Besonders heikel wird die Situation, wenn eine Analyse einen sich entwickelnden Kontext berücksichtigen muss. Eine hohe Abhängigkeit von Software ersetzt nicht die Überprüfung der Daten, die sie füttern.

In seiner Veröffentlichung zur Entscheidungsunterstützung vom Oktober 2026 warnt das IKRK vor der Qualität von Daten in Konfliktsituationen, ihrer möglichen Manipulation und dem Risiko eines übermäßigen Vertrauens in automatisierte Ergebnisse. Er stellt fest, dass Geschwindigkeit einen Fehler verstärken kann, wenn menschliches Urteil nicht mehr tatsächlich ausgeübt wird.

Für ein Trainingsprogramm besteht die Herausforderung darin, die Grenzen eines Ergebnisses zu erkennen und zu wissen, wie man das Interface benutzt. Die vom Minister vorgeschlagenen Experten könnten zu dieser Bewertungskapazität beitragen; die Pressemitteilung gibt ihre Auswahl oder ihr Mandat noch nicht bekannt.

Menschliche Kontrolle muss in der Lage sein, die Entscheidung zu ändern

Die formelle Anwesenheit eines Betreibers garantiert keine wirksame Kontrolle. Es ist jedoch Zeit, Information und Autorität erforderlich, um eine Empfehlung anzufechten. Wenn das Verfahren ohne Prüfung validiert wird, kann eine menschliche Signatur eine vom System diktierte Entscheidung maskieren.

Dieses Problem betrifft insbesondere Anwendungen, die das Leben und die Sicherheit von Menschen beeinträchtigen können. Das IKRK fordert die Bewahrung des menschlichen Urteils und der Verantwortung. Das Instrument entbindet die Verantwortlichen nicht von ihren Verpflichtungen nach dem humanitären Völkerrecht.

Designentscheidungen haben daher einen konkreten Anwendungsbereich: die Gründe für eine Empfehlung beizubehalten, die Quelle der Informationen zu identifizieren, Unsicherheiten zu melden und die Verwendung auszusetzen. Dies sind Bewertungskriterien, keine bestätigten Eigenschaften eines libanesischen Armeegeräts.

Nächste Ankündigungen müssen den Umfang angeben

Finanzierung, Forschungsvereinbarung oder Experimente wären verschiedene Phasen. Jede sollte entsprechend ihrem Zweck, ihren Beschränkungen und Kontrollen beschrieben werden. Ein Test auf einem Datensatz allein würde die Zuverlässigkeit der realen Welt nicht demonstrieren.

Der Schutz sensibler Informationen, die Abhängigkeit von einem Lieferanten und die Überwachung von Fehlern werden ebenfalls berücksichtigt. Ihre Bedeutung hängt von der gewählten Verwendung ab. Zu diesem Zeitpunkt bestätigt das Treffen am 10. November die Bereitschaft, Fähigkeiten zu entwickeln. Es ist nicht möglich, die Indienststellung einer bestimmten militärischen Fähigkeit anzukündigen.

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