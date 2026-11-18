Nvidia veröffentlicht 115,8 Milliarden US-Dollar Umsatz für sein drittes Geschäftsquartal 2027, das am 25. Oktober 2026 geschlossen wurde. Der Nettogewinn beträgt 65,3 Milliarden in GAAP und 64,9 Milliarden in bereinigten Daten. Die Prognose von 130 Milliarden US-Dollar für das folgende Quartal beinhaltet eine zusätzliche Woche und schließt die Einnahmen aus dem chinesischen Rechenzentrum aus. Die erwarteten Margen sinken. Eine zeitgesteuerte Umfrage nach dem Verschluss zeigt eine erste positive Reaktion auf die Aktion, ohne eine aktuelle Bewertung zu bilden.

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Nvidia kündigte am Dienstag, den 17. November 2026 einen Quartalsumsatz von 115,8 Milliarden US-Dollar an, ein Plus von 103 Prozent über ein Jahr. Die Gruppe erwartet 130 Milliarden für das folgende Quartal mit einer Veränderungsmarge von 3%. Diese Prognose deckt einen Zeitraum von einer zusätzlichen Woche ab.

Nvidia unterscheidet Buchhaltung und angepasste Ergebnisse

Der Jahresabschluss bezieht sich auf das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2027, das am 25. Oktober 2026 endete. Dies sind also keine Verkäufe im Jahr 2027. Die wichtigsten veröffentlichten Indikatoren sind:

Indikator GAAP Angepasste, nicht GAAP Nettogewinn 65,3 milliarden dollar 64,9 milliarden dollar Verwässerte Leistung je Maßnahme 2,70 $ 2,68 $ Bruttomarge 74,8 % 74,9 %

GAAP bezieht sich auf US-amerikanische Rechnungslegungsstandards. Angepasste Maßnahmen verarbeiten bestimmte Elemente neu und ersetzen keine Buchhaltungsergebnisse. Seit Beginn des Geschäftsjahres 2027 behält Nvidia die Vergütung in Aktien in seinen Non-GAAP-Indikatoren; die vorgelegten historischen Vergleiche wurden angepasst.

Der finanzielle Kommentar an Communication SEC zeigt $ 1,8 Milliarden in Netto-Aktiengewinne. Ihr Ausschluss von den angepassten Maßnahmen erklärt, warum der Netto-Nicht-GAAP-Gewinn niedriger ist als der GAAP-Gewinn.

Rechenzentren: 107,6 Milliarden Dollar

Die Data Center-Aktivität macht 107,6 Milliarden US-Dollar aus oder laut unserer Berechnung etwa 93% des Umsatzes. Nvidia kündigt einen jährlichen Anstieg von 110% an. Der Finanzkommentar erwähnt immer noch 2,4 Milliarden Lieferungen von Hopper-Produkten für Rechenzentren in China im vergangenen Quartal.

Für das folgende Quartal behält das Management keine Rechenzentrums-Computing-Einnahmen aus China. Diese Annahme bedeutet nicht, dass alle chinesischen Aktivitäten der Gruppe verschwunden sind.

Eine Prognose zum Lesen mit seinem Kalender

Die zugesagten 130 Milliarden US-Dollar werden in einer Bandbreite von 16,1 bis 133,9 Milliarden US-Dollar berechnet. Der zentrale Punkt übertrifft das Vorquartal um etwa 12,3%, aber die Dauern unterscheiden sich: Diese Variation ist kein konstanter Wochenvergleich.

Nvidia prognostiziert eine Bruttomarge zwischen 71% und 72%, sowohl in GAAP als auch bereinigt, verglichen mit fast 75% im veröffentlichten Quartal. Die erwarteten Verkäufe steigen daher, während die erwartete Marge sinkt. Diese Beträge sind Schätzungen, nicht verdientes Einkommen.

Eine erste positive Umfrage nach Schließung

Laut amerikanischen Finanzmedien kostete die Aktion $ 159,08 um 16.25 Uhr in New York am 17. November, um 21.25 Uhr UTC und 11.25 Uhr in Beirut. Dies war etwa +2,3% im Vergleich zum Abschluss von 155,46 $. Diese Aufzeichnung nach der Sitzung ist weder ein aktueller Kurs noch das Ergebnis einer regulären Sitzung.

Unser vorheriger Vertragspunkt ging der Veröffentlichung der Konten voraus. Der neue Bericht unterscheidet nun zwischen erzielter Performance, buchhalterischen Anpassungen und Annahmen für das kommende Quartal.

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