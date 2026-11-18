Saudi-Arabiens Koalition behauptet, 60 Huthies-Militärziele in vier jemenitischen Provinzen zerstört zu haben. Seine Mitteilungen vom 18. November zitieren Raketenlagertunnel und Drohnenwerkstätten. Der Schaden wird nicht unabhängig bestätigt und keine menschliche Bewertung ist in diesen Texten enthalten. Diese Ankündigung kommt nach einer hochmütigen Klage gegen zwei Stationen der Ost-West-Saudi-Pipeline, deren Schaden ebenfalls unbestätigt bleibt. Die operativen Folgen von Streiks müssen noch ermittelt werden.

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Saudi-Arabiens Koalition behauptet, 60 Huthies militärische Ziele im Jemen zerstört zu haben. In zwei Mitteilungen vom 18. November 2026 beschrieb sein Sprecher eine Operation gegen ballistische Fähigkeiten, Drohnen und die maritime Bedrohung der Bewegung. Die angekündigte Zerstörung wird nicht unabhängig bestätigt.

Koalition zitiert vier jemenitische Provinzen

Der offizielle Bericht des Sprechers Turki al-Maliki zeigt die Ziele in den Provinzen Sana’a, Hodeida, Amran und Saada. Sie veröffentlicht in den konsultierten Texten keine Aufschlüsselung der Gesamtzahl auf diese vier Gebiete.

Eine zweite Mitteilung nennt die Anlagen, die die Koalition angeblich zerstört hat: Tunnel, in denen Lagerbestände ballistischer Raketen in den Bergen untergebracht sind, sowie Werkstätten für die Montage und Lagerung von Drohnen. Diese Kategorien beschreiben die Bilanz, die von den an der Operation beteiligten Truppen verlangt wird, nicht eine überprüfte Bestandsaufnahme vor Ort.

Das angekündigte Ziel ist es, die ballistischen Fähigkeiten und Drohnen der Huthis zu schwächen und gleichzeitig ihre maritime Bedrohung zu neutralisieren. Diese Formulierung legt eine militärische Absicht fest. Es stellt nicht fest, dass die Wasserstraßen jetzt sicher sind oder dass die Bewegung jede Fähigkeit zum Angriff verloren hat.

Neue Ankündigung nach Ansprüchen gegen Pipeline

Diese Mitteilung folgt auf die der Houthis vom Dienstag, dem 17. November, bezüglich der Pumpstationen 8 und 9 der Ost-West-Saudi-Pipeline. Ihr Militärsprecher Yahya Saree behauptete, fünf Drohnen eingesetzt und Brände verursacht zu haben. Libnanews meldete diese Behauptung, ohne den Schaden wie festgestellt darzustellen.

Die Koalition hatte separat das Abfangen einer Drohne im Gebiet von Riad angekündigt. Die verfügbaren Elemente erlauben es nicht, dieses Flugzeug genau mit den fünf behaupteten Drohnen in Verbindung zu bringen. Sie können auch nicht zu dem Schluss kommen, dass der Öltransport unterbrochen wird.

Die beiden zu den 60 Zielen konsultierten Mitteilungen liefern keine menschlichen Ergebnisse. Der Mangel an Zahlen bedeutet nicht, dass es keine Opfer gab. Das tatsächliche Ausmaß der Zerstörung und ihre Folgen für die Bewohner müssen noch ermittelt werden.

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