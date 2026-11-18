Die Bahrain Defence Force behauptet, am Mittwoch, dem 18. November 2026, mehrere iranische Luftangriffe abgewehrt zu haben. Sein Generalkommando wurde in einer Pressemitteilung auf seinem offiziellen Konto angekündigt. Diese neue Episode unterscheidet sich von der vom Dienstag, dem 17. November, der Gegenstand einer iranischen Klage gegen Sheikh Issa war.
Ein Kommuniqué vom 18. November in Bahrain
Das Dokument wirft dem Iran vor, seine Angriffe auf das Königreich fortzusetzen. Er sagte, dass Luftverteidigungssysteme am Mittwoch mehreren Angriffen ausgesetzt waren. Die Nachricht wurde um 0128 UTC herausgegeben, d.h. 0428 Stunden in Bahrain und 0328 Stunden in Beirut.
Der Befehl gibt nicht die Anzahl der Flugzeuge oder Projektile, ihren Typ oder die Zielorte an. Sie enthält auch keine menschliche oder materielle Bewertung. Die Zuordnung zum Iran und das Ergebnis der Antwort bleiben Aussagen der bahrainischen Armee, ohne dass hier eine unabhängige Bestätigung vorgelegt wurde.
Keine Umsetzung der US-Bilanz vom Dienstag
Am Tag zuvor hatten die iranischen Revolutionsgarden einen Drohnenangriff auf ein amerikanisches Radar auf der Basis von Sheikh Issa behauptet. Bahrain hatte Abhörmaßnahmen angekündigt. Das US-Kommando CENTCOM hatte auch behauptet, dass die Drohnen abgefangen worden waren, ohne Beschädigung der US-Ausrüstung oder Verletzung von US-Personal.
Libnanews berichtete diese Aussagen in seinem Follow-up am 17. November. Diese amerikanische Aufzeichnung betraf diese spezifische Episode. Es erlaubt uns nicht, die Folgen der am Mittwoch angekündigten Angriffe festzustellen oder anzunehmen, dass sie auf dieselbe Basis abzielten.
Die Pressemitteilung vom 18. November lässt daher die Einzelheiten der eingesetzten Mittel, der beabsichtigten Ziele und der möglichen Folgen vor Ort offen. Sein Schweigen zu den Opfern stellt keine Aufzeichnung von null Opfern dar.
Referenzen
- Bahrain Defence Force: Kommuniqué vom 18. November 2026 ; originaldokument beigefügt, vollständig eingesehen.
- Libnanews: Die Episode vom 17. November und die Antwort von CENTCOM.
- Illustration: Pixabay / Libnanews fonds, Archiv veröffentlicht im Juni 2019Spezifisches Datum und Ort der Schießerei nicht festgelegt.
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