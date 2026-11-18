Sieben Drohnen wurden am 17. November nach einer noch provisorischen militärischen Beobachtung am moldauischen Himmel entdeckt. Die Zivilluftfahrt bestätigt die Wiedereröffnung des Zentrumssektors nach einer vorübergehenden Schließung, ohne in diesem Kommuniqué die Aufhebung aller Beschränkungen anzukündigen. Fragmente wurden auch in der Nähe von Naslavcea gefunden. Berichte, Bodeneinschläge und Trümmerfunde müssen unterschieden werden: Die Behörden setzen ihre Kontrollen fort und geben in den konsultierten Mitteilungen keine konsolidierte menschliche Bewertung ab.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Moldawien entdeckte sieben Drohnen in seinem Luftraum am Dienstag, 17. November 2026, zwischen 15.45 und 18.10, nach dem Verteidigungsministerium. Sein vorläufiger Befund identifizierte fünf Bodeneinschläge und einen möglichen sechsten. Eine vorübergehende Schließung des nationalen Luftraums störte zivile Flüge.

Die Militärbehörden stellen diese Übergriffe in den Kontext der russischen Angriffe auf die Ukraine. Ihre konsultierten Erklärungen geben keine konsolidierte menschliche Einschätzung. Das Fehlen einer solchen Beurteilung ermöglicht nicht die Feststellung, dass keine Person verletzt wurde.

Drohnen in Moldau: Schließung und teilweise Wiedereröffnung

Eine erste militärische Erklärung beschreibt zwei Passagen des gleichen Geran-2-Flugzeugs. Um 1549 Stunden ging es von der ukrainischen Region Odessa nach Tiraspol vor der Ausfahrt. Um 16:02 Uhr kehrte er nach Mălăiești, Bezirk Grigoriopol, zurück. Es sind also nicht zwei separate Drohnen in diesem ersten Bericht.

Die Behörden melden dann ein Shahed-Flugzeug in Richtung Botanica, einem Gebiet von Chișinău. Nationaler Luftraum schließt um 1627 Ortszeit. Am 17. November hatten Moldau und Libanon die gleiche Zeit.

Die Zivilluftfahrtbehörde bestätigte eine Wiedereröffnung des Sektorzentrums um 1703, so dass zwei Flugzeuge ihren Anflug und ihre Landung fortsetzen konnten. Diese Erklärung ist keine Ankündigung der vollständigen Wiedereröffnung aller Sektoren.

Ein FLYONE-Flug von Sharm el-Sheikh wartete etwa dreißig Minuten in der Nähe der rumänischen Grenze. Es war über 3.000 Meter, verglichen mit bis zu 1.000 Metern für Drohnen entdeckt, nach der Luftfahrtbehörde. Die Kommission stellt dieses Verfahren als Sicherheitsmaßnahme vor, ohne einen Vorfall an Bord anzukündigen.

Noch immer vorläufige Bemerkungen vor Ort

Die Militärbilanz hat fünf Einschläge in der Nähe von Cheltuitori, Pohorniceni, Pogrebeni, Cuhureștii de Jos und Băxani festgestellt. Er erwähnte einen möglichen sechsten Einschlag im Bezirk Ocniśa. Ein weiteres Flugzeug verschwand aus Überwachungssystemen in der Nähe von Leova, auf dem Weg zur Grenze.

In einer separaten Mitteilung berichtete die Grenzpolizei, dass sie gegen 18.20 Uhr eine ukrainische Warnung erhalten hatte. Eine Patrouille fand 1928 in der Nähe von Naslavcea, etwa 50 Meter von der Grenze entfernt, Fragmente eines nicht identifizierten Flugzeugs.

Diese Entdeckung allein reicht nicht aus, um das Flugzeugmodell zu identifizieren oder die militärische Zählung zu überarbeiten. Die Beamten isolierten das Gebiet und baten um spezialisierte Dienste, um die Umstände zu ermitteln. Die Behörden bitten, die Trümmer nicht zu berühren und den Notdienst 112 zu warnen.

Referenzen

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews