Matan Kahana wurde am Dienstag, dem 17. November 2026, zum Präsidenten der Knesset gewählt. Der Abgeordnete der Yashar-Partei, ein Verbündeter von Gadi Eisenkot, gewann 66 Stimmen, gegen 52 für den Kandidaten des Likud, Ofir Katz. Er folgte Amir Ohana als Chef des israelischen Parlaments.
Dieses Ergebnis gibt dem Lager gegen Benjamin Netanjahu einen wichtigen institutionellen Hebel, da die Verhandlungen über die Bildung der nächsten Regierung fortgesetzt werden. Kahana profitierte von der Unterstützung des von Eisenkot geführten Blocks und der arabischen Formationen Rasam und Common List.
Ein parlamentarischer Sieg, noch keine Regierung
Der Vorsitz der Knesset hat Auswirkungen auf die Organisation der Debatten und die Arbeitsweise des Parlaments. Sein Eigentümerwechsel kann die Gesetzesinitiativen des Lagers erleichtern, die einen Bruch mit der Politik der scheidenden Regierung fordern.
Die Abstimmung bestimmt jedoch nicht den Premierminister und stellt keine Regierungsnominierung dar. Eisenkot muss immer die notwendige Unterstützung für eine Koalition sammeln, nachdem ererhielt das mandat, eine regierung zu bildenNetanyahu bleibt Chef der scheidenden Regierung.
Kahana verspricht, alle Bürger zu vertreten
In seiner ersten Rede nach der Wahl sagte Kahana, sie wolle allen Bürgern dienen. Er versicherte auch, dass die Knesset unter seiner Präsidentschaft Gerichtsentscheidungen respektieren und gleichzeitig eine breite Einigung über das Kräftegleichgewicht fordern würde.
Der Likud verurteilte die Wahlen und die Unterstützung der arabischen Parteien. Die Uneinigkeit über die parlamentarische Mehrheit bleibt somit trotz des jetzt für die Knesset-Präsidentschaft erzielten Ergebnisses vollständig.
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