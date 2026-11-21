Zwei Abschnitte der Küstenstraße nach Nahr el-Kalb schließen Samstag, 21. November um 15 Uhr für die Fahnenheben Zeremonie. Die Autobahn bleibt für Autos offen. Die lastwagen können nicht zwischen dem casino des libanon und beirut in beide richtungen von 16 bis 21 uhr fahren.

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Zwei Abschnitte der Küstenstraße nach Nahr el-Kalb werden am Samstag, den 21. November von 15 Uhr bis zum Ende der Flaggen-Zeremonie für den Verkehr gesperrt. Die Autobahn bleibt für Autos offen. Ein separates Verbot gilt für Lastwagen von 16.00 bis 21.00 Uhr zwischen dem Casino Libanon und Beirut.

Küstenstraße: zwei Zugänge ab 15 Uhr geschlossen

Die internen Sicherheitskräfte kündigen an, dass Fahrzeuge nicht mehr von der Fohud-Kaserne auf der Küstenstraße in Richtung Nahr al-Kalb oder von der Zuk-Fabrik in Richtung Nahr al-Kalb-Tunnel passieren dürfen. Die Schließung beginnt um 15.00 Uhr und dauert bis zum Ende der Zeremonie. Die Pressemitteilung gibt keine feste Zeit für die Wiedereröffnung. Der Autoverkehr auf der Autobahn wird durch diese Maßnahme nicht unterbrochen.

LKW: 16.00 Uhr bis 21.00 Uhr Einschränkung in beide Richtungen

Durch entscheidung des innenministers und der gemeinden wird der verkehr von lastwagen auf ost- und weststraßen zwischen dem kasino libanon und beirut verboten. Die Messung läuft von 16 bis 21 Uhr am selben Samstag. Sie gilt nicht für militärische Fahrzeuge und Lastkraftwagen oder Sicherheitsdienste, gleich welcher Art und Kategorie, oder für Fahrzeuge von Feuerwehrleuten, Zivilschutz und des libanesischen und internationalen Roten Kreuzes.

Die Präsidentschaft kündigte an, dass Joseph Aoun um 18 Uhr eine Botschaft zum 83. Jahrestag der Unabhängigkeit senden würde, während der Flaggen-Zeremonie außerhalb des Tunnels. Die Nachricht wird live im Fernsehen und Radio übertragen. Die Zeitpläne werden in der Zeit des Libanon angegeben. Die ISPs verlangen von den Autofahrern, dass sie den vorübergehenden Anzeichen und Hinweisen von Agenten folgen.

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