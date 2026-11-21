Drei private Generatoren wurden in Beirut nach Sicherheitskontrollen, Tarifen und Zählern beschlagnahmt. Die Gemeinde ist für das Sorgerecht des Gerichts verantwortlich. In Saqiet al-Janzir führte eine vierte Kontrolle zu einem Bericht und einem Antrag auf Einhaltung, ohne weitere Benachrichtigung.

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Drei private Stromgeneratoren wurden in Beirut während einer gemeinsamen Kontrolle der Gemeinde und des Ministeriums für Wirtschaft und Handel beschlagnahmt, die am 20. November bekannt gegeben wurde. In Saqiet al-Janzir wurde ein vierter Generator überprüft, was zu einem Bericht ohne angekündigte Beschlagnahme führte.

Die Beschlagnahmungen betreffen Mar Elias, das Gebiet der Kaserne Al-Helu und Zarif, laut dem Gemeindebericht der Municipal Action Association. Die Inspektoren stellten Verstöße gegen die Sicherheitsvorschriften, die Nichteinhaltung des offiziellen Tarifs und den Mangel an Zählern unter den Abonnenten fest. Staatssicherheitsbeamte, Feuerwehrleute und Stadtwachen unterstützten die Operation.

Die für die Aufbewahrung der Ausrüstung zuständige Gemeinde

Durch Beschluss der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde die Gemeinde zum Gerichtswächter der drei beschlagnahmten Einrichtungen ernannt. Die Werbung gibt nicht an, wie viele Abonnenten beteiligt sind oder wer während des Verfahrens Heimfütterung bereitstellen sollte. Es lässt sich nicht schließen, dass die Generatoren gestoppt wurden oder dass die Stadt wieder in Betrieb geht.

In Saqiet al-Janzir fanden die Offiziere ähnliche Verletzungen an einer anderen Ausrüstung. Ein Bericht wurde erstellt und der Betreiber musste dies einhalten, einschließlich der Installation von Zählern und der Anwendung der offiziellen Preise. Die Aufzeichnung erwähnt keine vierte Beschlagnahme oder Festnahme an dieser Adresse.

Meter und Tarife: Was die Verwaltung kontrolliert

Das Ministerium für Energie und Wasser veröffentlicht die Preise für private Erzeuger; das Ministerium für Wirtschaft und Handel überwacht die Anwendung und erinnert daran, dass die Betreiber bei den Abonnenten Zähler installieren müssen. Eine Kontrolltour setzt daher keinen neuen Preis fest. Abonnenten, die eine strittige Abrechnung oder das Fehlen eines Zählers melden möchten, können sich über die App 1739 oder MoET Digital Services an die Direktion Verbraucherschutz wenden.

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