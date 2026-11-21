Eine Umfrage unter Milcharbeitern und Arbeitgebern, die in den Jahren 2024-25 durchgeführt wurde, beleuchtet die Grenzen der Verträge und der Sozialversicherung in vier libanesischen Gouvernements. Diese lokalisierten Daten beschreiben nicht das gesamte Land. Sie zeigen, warum die Unterstützung einer Farm und der Schutz ihrer Mitarbeiter zwei verschiedene Ansätze bleiben. Agrarprogramme können die Ausrüstung stärken, ohne die Arbeitnehmerrechte zu dokumentieren. Ihre Überwachung muss auch die tatsächlichen Beschäftigungsbedingungen prüfen.

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Hinter Milch, Labne und Käse bleiben die Milcharbeiter im Libanon wenig sichtbar. Eine Umfrage, die 2024-25 in vier Gouvernements durchgeführt wurde, beleuchtet ihre Verträge, Zeitpläne und Sozialversicherung. Er fordert eine Unterscheidung zwischen zwei Ambitionen: die Förderung der Produktion und den Schutz derjenigen, die sie liefern.

Milcharbeiter im Libanon: eine Untersuchung

Der Bericht des libanesischen Workers & Rights Observatory, der im Rahmen des SAFE-Programms mit WeWorld und Mada erstellt wurde, umfasst Akkar, den Norden, Bekaa und Baalbek-Hermel. Sie führt 107 Arbeitnehmerfragebögen, 136 Arbeitgeber und 18 Interviews mit anderen Akteuren zusammen. Diese 261 Gesprächspartner sind also keine 261 Mitarbeiter.

Von den befragten Arbeitnehmern meldeten 33 Prozent einen schriftlichen Vertrag und 64 Prozent meldeten sich nicht beim Nationalen Sozialversicherungsfonds an. In Bezug auf Stunden sagen 42%, dass sie neun Stunden oder mehr am Tag arbeiten. Die Tabelle ist nicht einheitlich negativ: 90% geben an, ihren Lohn pünktlich zu erhalten.

Diese Ergebnisse beschreiben die Befragten, nicht alle libanesischen Landwirtschaft. Ermittler berichten unter anderem von der Angst vor Arbeitgeberreaktionen und Schwierigkeiten beim Zugang zu bestimmten Stakeholdern. Diese datierte Diagnose misst nicht die Situation vom November 2026.

Drei verschiedene Hindernisse hinter dem fehlenden Schutz

Ein unbedeckter Arbeiter ist nicht unbedingt in der gleichen Situation wie sein Nachbar. Die Workshops, die im April 2024 vom Arab Development NGO Network mit der Internationalen Arbeitsorganisation organisiert wurden, identifizierten drei Probleme. Manche Menschen haben eine Versicherung, aber es gibt Lücken im Schutz, den sie erhalten. Andere sollten von ihrem Arbeitgeber registriert werden und sind es nicht. Schließlich bleiben Kategorien von nichtständigen oder selbstständig Erwerbstätigen außerhalb der Pflichtversicherung.

Diese Unterscheidung verändert die Antwort. Die Durchsetzung einer Registrierungspflicht betrifft nicht den Fall einer vom Gerät ausgeschlossenen Person. Umgekehrt befreit die Ankündigung einer Verlängerung nicht von der Anwendung bestehender Verpflichtungen. Dazu gehörten Diskussionen über die Einhaltung der Arbeitgebervorschriften, die Übergangsabdeckung und die Erweiterung des Systems. Dies waren Wege für Reformen, nicht neue Rechte, die bereits eröffnet wurden.

Eine im September 2024 veröffentlichte ILO-Analyse hat diese Debatte in die im November 2023 verabschiedete nationale Sozialschutzstrategie aufgenommen. Er hob die Kluft zwischen der Förderfähigkeit bestimmter Kategorien von Arbeitskräften in der Landwirtschaft oder der Agrar- und Ernährungswirtschaft und ihrer tatsächlichen Abdeckung hervor. Der Berufsstatus muss daher im Mittelpunkt der Diagnose bleiben und nicht hinter dem einzigen Label « landwirtschaftliche Arbeit » verschwinden.

Die Finanzierung einer Operation ersetzt keinen Vertrag

Die wirtschaftliche Unterstützung für den Sektor nimmt einen anderen Weg ein. Am 26. Juni 2025 stellten die FAO und das Landwirtschaftsministerium ein Projekt vor, das mit einem Zuschuss von 4,5 Millionen US-Dollar von PROSPECTS über die Weltbank finanziert wurde. Es zielte auf 3.175 Milch- und Futtermittelhersteller.

Das Programm umfasste Investitionshilfe, technische Hilfe, energieeffiziente Ausrüstung und die Stärkung der Veterinärdienste. Auch mobile Kliniken, Labore und die Digitalisierung der Unternehmensdienstleistungen gehörten zu den angekündigten Maßnahmen. Diese Elemente beschreiben einen Rahmen und seine Ziele, nicht eine Bilanz der Erfolge.

Insbesondere sollte die Zahl der Betriebe nicht zu einer Zahl von Arbeitsplätzen werden. Eine unterstützte Farm kann mehrere Personen beschäftigen, mit der Familie arbeiten oder eine bestehende Tätigkeit aufrechterhalten. Die Ankündigung allein macht es nicht möglich, die unterzeichneten Verträge, die sozialen Registrierungen oder die Entwicklung der Zeitpläne zu kennen. Die wirtschaftliche Stärke einer Farm zu messen und die Qualität der angebotenen Arbeitsplätze zu messen, beantwortet zwei verschiedene Fragen.

Überwachung von Jobs so viel wie Ausrüstung

Das SAFE-Programm, das für Januar 2024 bis Dezember 2026 geplant ist, zielt genau darauf ab, Lebensgrundlagen und menschenwürdige Arbeit in Einklang zu bringen. In den vier betroffenen Gouvernements bietet sie Ausbildung, Ausbildung und Unterstützung für einkommensschaffende Tätigkeiten an. Sie umfasst von Frauen geführte Unternehmen und Genossenschaften sowie die Verhinderung von Kinderarbeit. Auch hier beweist die Existenz dieser Ziele nicht ihre Erreichung.

Um eine konkrete Verbesserung zu bewerten, würden künftige Bilanzen davon profitieren, die beiden Seiten näher zusammenzubringen. Die installierte Ausrüstung und die Ausbildung sollten über Verträge, soziale Zugehörigkeit und Arbeitsbedingungen informiert werden. Ein Anlageindikator kann Fortschritte machen, ohne über diese Rechte zu informieren. In dieser Lücke liegt der soziale Anteil des Milchsektors.

Foto der Illustration: Inländische Entwässerung von Labne in Seattle, 2010. Dies ist kein libanesischer Workshop. FotoLeslie Seaton / Wikimedia Commons,CC BY 2.0Original unberührtes Foto.

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