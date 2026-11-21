Am Sonntag, den 22. November, sendet France 2 einen interreligiösen Morgen, der von David Milliat präsentiert wurde. Von 8.30 Uhr bis 11.00 Uhr in Paris, von 9.30 Uhr bis 12.00 Uhr in Beirut werden sieben religiöse Führer vor einem zweiten Teil über Zeugenaussagen und Berichte diskutieren.

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France 2 widmet am Sonntagmorgen den Reaktionen der Religionen auf Angst. Präsentiert von David Milliat, diese Sonderausgabe desWege des Glaubensbekannt gegeben wird von8.30-11 Uhr in Paris, von 9.30 Uhr bis 12.00 Uhr in BeirutEine Debatte zwischen religiösen Führern eröffnete die Show, gefolgt von Berichten und Zeugenaussagen.

8.30 Uhr in Paris, 9.30 Uhr in Beirut: die Debatte

Sieben Beamte werden angekündigt: Antony Boussemart von der buddhistischen Union Frankreichs; Chems-Eddine Hafiz, Rektor der Großen Moschee von Paris; Haim Korsia, großer Rabbi von Frankreich; Bischof Ihor Rantsya, griechisch-katholischer ukrainischer Bischof; Bischof Syméon Cossec, orthodoxer Bischof; Christian Krieger, Präsident der Protestantischen Föderation Frankreichs; und Bischof Benoît Bertrand, Bischof von Pontoise. Der Austausch wird sich insbesondere mit der politischen Nutzung von Angst und der Rolle des Dialogs zwischen Traditionen befassen.

9.30 Uhr in Paris, 10.30 Uhr in Beirut: Zeugenaussagen

Der zweite Teil beginnt mit der Philosophin Laurence Devillairs und dem Journalisten Sébastien Bohler. Zu den Berichten gehören zwei Flüchtlinge, ein Christ aus dem Irak und ein Orthodoxer aus der Ukraine, zum Wiederaufbau nach dem Exil. Sylvie Parizet, Boumédien Benyahia, Isabelle Cohen, der koptisch-orthodoxe Vater Moussa Wahib und Claire Pouly-Borgeaud werden auf die Erzählungen auf der Bühne reagieren.

In der Praxis:sonntag, 22. November 2026 in Frankreich 2, von 8:30 Uhr bis 11:00 Uhr (Pariser Zeit). France Télévisions kündigt das Programm auch auf france.tv an.Siehe offizielles Ausgabeblatt.

Illustration: Studiomikrofon, generische Fotografie von Jean Balzan / Pexels, erschienen 2017. Es zeigt nicht das Plateau von France 2.

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