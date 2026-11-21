Das Gespräch mit dem Meer geht in Katar weiter. Seine Ankunft auf dem Festival ist ein Termin, um eine palästinensische Fiktion zu entdecken, die sich auf eine Familie in Jerusalem konzentriert. Die Werbung ermöglicht es, den persönlichen Ausgangspunkt, den sein Regisseur behauptet, von der für den Bildschirm gedachten Geschichte zu unterscheiden. Es spezifiziert auch das künstlerische Team, die Produktionspartner und die Bedingungen der Sitzungen, ohne den Empfang des Films vorwegzunehmen oder eine kommerzielle Veröffentlichung im Libanon anzukündigen.

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Gespräch mit dem MeerDer neue Spielfilm von Muayad Alayan wird beim Internationalen Wettbewerb des Doha Film Festivals 2026 gezeigt. Zwei Projektionen werden in Katara am 21. und 26. November angekündigt. Der palästinensische Filmemacher präsentiert eine Familienfiktion mit Sitz in Jerusalem, deren Ausgangspunkt eine Verwaltungsschuld über das Verschwinden eines Sohnes verwandelt.

Gespräch mit dem Meer, eine offene Schuldensuche

Kamal, ein 60-jähriger Palästinenser, wurde von einem israelischen Gericht angewiesen, eine große soziale Schuld seines Sohnes Wael zu begleichen. Doch der Vater glaubte, dass sein totes Kind mehr als zwanzig Jahre im Roten Meer ertrank. Das Fehlen eines offiziellen Dokuments, das diesen Tod bestätigt, lässt ihn nach dem suchen, was wirklich passiert ist.

Dieser Ausgangspunkt kommt von Ereignissen in der Familie des Regisseurs. Muayad Alayan stellt jedoch fest, dass die Fortsetzung fiktiv ist. Er präsentiert seinen Film als Familien-Liebesgeschichte, gekreuzt von Schuld und Schmerz, aber auch als Ausdruck seiner ambivalenten Beziehung zu Jerusalem. Diese Absicht verwandelt das Narrativ daher nicht in eine Rekonstruktion eines Gerichtsakts.

Kamel El Basha im Zentrum einer Koproduktion

Der Film dauert 112 Minuten. Muayad Alayan sorgt für die Realisierung und den Austausch von Schreiben und Produktion mit Rami Alayan. Kamel El Basha übernahm die Führung, umgeben von Amer Hlehel, Ruba Blal, Haitham Omari, Bahira Ablassi und Maria Zreik.

PalCine Productions ist eine Koproduktion, die Palästina, die Niederlande, Saudi-Arabien und Katar zusammenbringt. Lorenzo Casadio Vannucci signiert das Bild, Matteo Faccenda die Bearbeitung und Fabienne Van Eck die Musik. Das Projekt wurde vom Doha Film Institute und dem Hubert Bals Fund unterstützt.

Für Kamel El Basha erweitert dieser internationale Kurs eine bereits hervorragende Karriere in Venedig. Im Jahr 2017 gewann der palästinensische Schauspieler den Volpi Cup für seine Leistung inBeleidigungLibanesischer Regisseur Ziad Doueiri. Hier nähert er sich einem anderen Charakter, zwischen einer alten Trauer und einer Herangehensweise, die die Gewissheit seiner Familie herausfordert.

Zwei Sitzungen in Doha nach dem europäischen Kurs

Vor Doha kündigte der Verleiher die Passage des Films nach Venedig und Toronto, dann nach Hamburg und Warschau an. Seine Pressemitteilung vom 24. September beinhaltete eine Präsentation in der Kaleidoskop-Sektion des Filmfestes Hamburg, gefolgt vom internationalen Wettbewerb des Warschauer Festivals. Diese Etappen beschreiben seine Verbreitung auf Festivals, nicht einen kommerziellen Ausflug in allen betroffenen Ländern.

In Doha ist die erste Sitzung für Samstag, den 21. November um 20 Uhr im Drama Theatre, Katara Building 16, geplant. Die zweite findet am Donnerstag, den 26. November, um 21.30 Uhr im Rahmen 2 von Gebäude 12 statt. Der Zeitplan ist Doha. Die angezeigten Preise sind 50 bzw. 40 katarische Rial. In den konsultierten offiziellen Ankündigungen wird kein Datum der Freilassung im Libanon angegeben.

Illustration: Katara Kulturdorf Amphitheater im Juli 2011, nicht die Räume der angekündigten Sitzungen oder ein Bild des Films. Archivfotografie von Joe Chua Agdeppa / Creative Commons Qatar,CC BY 2.0überWikimedia CommonsBild nicht verändert.

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