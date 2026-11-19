Fall for Print kehrt vom 20. bis 22. November ins Beirut Art Center zurück. Die Ausstellung bringt Verlage, Künstler und Drucker rund um Bücher, Zines und Archive zusammen. Eine fotografische Publikation mit Wide Open Newspapers begleitet diese zweite Ausgabe, organisiert in Jisr el-Wati von Myriam Atallah und Joseph Kesrouani zusammen.

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Das Künstlerbuch in Beirut hat einen Termin mit seinen Lesern von Freitag, 20. bis Sonntag, 22. November. Das Beirut Art Center kündigt die zweite Ausgabe von Fall for Print an, die sich dem unabhängigen Verlagswesen und der Printkunst widmet. Die Veranstaltung findet in Jisr el-Wati statt, in den Räumlichkeiten des Zentrums und nicht in der allgemeinen Buchmesse.

Bücher, kleine selbstveröffentlichte Zeitschriften oder « zines », Drucke, Kataloge und Archivdokumente bilden den Rahmen dieses Treffens. Die Anwesenheit von Druckern und Werkstätten stellt auch die Fertigung in den Mittelpunkt des Programms. Es geht nicht nur darum, fertige Bücher auszusetzen: Publikationspraktiken sind selbst Teil des Themas der Show.

Das Künstlerbuch in Beirut, zwischen Verlagen und Workshops

Das Haus Kaph Books bestätigt seine Teilnahme und die Termine 20-22 November auf seinem eigenen Kalender. Seine Ankündigung präsentiert einen offenen Termin für kleine Verlage, Druckwerkstätten, Risografie-Kollektive und Künstlerinitiativen. Institutionelle Publikationen und Sammlungen von gedruckten Materialien sind ebenfalls enthalten.

Die vom Beirut Art Center veröffentlichte Liste umfasst die Arab Image Foundation, Dar Onboz, Samandal Comics, Waraq, Safar Journal und Kaph Books. Es bringt mehrere Aktivitäten des Buches zusammen: Fotografie, Comics, Grafikdesign, Verlagswesen und Druck. Die Veranstaltung wird von Myriam Atallah und Joseph Kesrouani organisiert.

Ein fotografisches Journal mit Wide Open Newspapers

Diese zweite Ausgabe kündigt eine Publikation mit Wide Open Newspapers an. Fotografen aus dem Libanon trugen zu dieser Zeitung bei, die ausschließlich aus Bildern bestand. Das Projekt konzentriert sich auf die Transformationen einer Fotografie von der digitalen Zirkulation zum Druck.

Das Gerät kombiniert silberne und digitale Fotos, wiederhergestellte Bilder, Archive und fotografische Manipulationen. Das Programm umfasst auch Diskussionen, Präsentationen, Bucheinführungen und Performance. Diese Termine begleiten das Wohnzimmer; Sie stellen noch keine Aufzeichnung der durchgeführten Sitzungen dar.

Drei Tage in Jisr el-Wati

Der angekündigte Ort ist das Beirut Art Center, Safe Building, Straße 93, Zone 66 Adlieh, in Jisr el-Wati, in der Nähe von Corniche an-Nahr. Die Daten entsprechen zwischen dem Zentrum und Kaph Books. Die in den verschiedenen Kalendern veröffentlichten Zeitbereiche sind jedoch nicht einheitlich. Um einen Besuch vorzubereiten, muss das aktualisierte Programm des Zentrums daher Vorrang vor den in den Veranstaltungslisten festgelegten Zeitplänen haben.

Die Show soll am Freitag, den 20. November, eröffnet werden. Am Donnerstagabend erlauben die befragten Anzeigen noch nicht, die Anwesenheit, den Verkauf oder das tatsächliche Halten der geplanten Termine am Wochenende zu beschreiben.

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