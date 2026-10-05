Die Vereinigten Staaten ziehen ihre B-1-Bomber von der Fairford-Basis ab: Was wissen wir? Am 4. Oktober 2026 verließen die 12 US-B-1B, die in RAF Fairford, England, stationiert waren, die Basis

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Die Vereinigten Staaten ziehen ihre B-1-Bomber von der Fairford-Basis ab: Was wissen wir?

Am 4. Oktober 2026 verließen die 12 US-B-1B, die in RAF Fairford, England, stationiert waren, die Basis in mehreren Wellen, nachdem neue Bedrohungen aus einer iranischen Verschwörung folgten, so die New York Times.

Das Pentagon bestätigt die Bedrohung nicht

Eine Woche zuvor: Fünf Männer in der Nähe der Basis verhaftet, keine Sprengstoffe gefunden, gegen Kaution freigelassen

🇬🇧 Un Britannico-iranien de 25 ans arrêté à Londres, personne d’inculpé à ce stade

London schlägt Irans Rolle vor, Teheran bestreitet

Kapitel

0:00 Die B-1 verlassen Fairford

0:07 4. oktober : abfahrt

0:14 Die Bedrohung laut NYT

0:27 Die Antwort des Pentagon

0:35 Fünf Festnahmen

0:47 Verdächtiger in London

0:59 London schlägt vor, Teheran bestreitet

1:08 Der Kontext des Krieges

1:22 Teherans Warnung

1:30 Fairford ohne Bomber

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