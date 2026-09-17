Nach dem Finale: die diskreten Verhandlungen, die bereits die neuen Sicherheitsvorkehrungen im Südlibanon vorbereiten

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Ein diplomatischer Kampf findet bereits hinter der Dezember-Frist statt

Die Zukunft des Südlibanon verhandelt nicht mehr nur über den israelischen Rückzug, den Einsatz der libanesischen Armee und der Hisbollah-Waffen. Ein viertes Thema wurde in den Diskussionen hervorgehoben: der internationale Mechanismus zur Begleitung der Armee nach dem Ende der Finul-Mission, die für Dezember 2026 geplant ist. Die von mehreren Zeitungen am 17. September 2026 veröffentlichten Informationen zeigen, dass bereits Konsultationen im Gange sind. Sie finden auf mehreren Ebenen statt. Paris und Rom arbeiten an eigenen Tracks. Die Europäische Union bereitet eine zivile und militärische Mission vor. Beirut versucht, ein Vakuum zu vermeiden. Washington verteidigt eine andere Architektur. Zur gleichen Zeit, nach Al Akhbar vom 17. September 2026, haben sich europäische Vertreter in diskreten Austausch mit der Hisbollah engagiert, um ihre roten Linien zu kennen.

Joseph Aouns öffentliche Position bietet einen ersten Rahmen für diese Diskussionen. Ad Diyar vom 17. September 2026 berichtet, dass der Präsident der Republik ein Vakuum für die Nachfolge des Finul ablehnt. Sie behauptet, offen für eine andere Kraft zu sein, welchen Namen sie auch immer haben mag, stellt jedoch eine Bedingung: Ihre Existenz muss auf einem Rechtsrahmen beruhen. Für Joseph Aoun muss das wesentliche Prinzip dieses Rahmens die staatliche Souveränität bleiben. Die Mission einer internationalen Präsenz wäre es, der Armee zu helfen und den Staat zu stärken, nicht ihn zu ersetzen.

Diese Formulierung ist wichtig. Es zeigt, dass die libanesische Präsidentschaft die Tür zu einer radikal anderen Architektur als der, die derzeit existiert, nicht verschließt. Es geht nicht mehr nur darum, den Finul zu retten. Beirut erwägt bereits sein Ersatzszenario.

Der Libanon verteidigt jedoch weiterhin offiziell die Präsenz der Vereinten Nationen. Al Bina vom 17. September 2026 berichtet, dass eine Gruppe von 86 Abgeordneten, die eine Petition für die Aufrechterhaltung des Finul unterzeichnet haben, diese Position den Botschaftern der Mitglieder des Sicherheitsrates übermitteln muss. Es werden also zwei Schritte gleichzeitig durchgeführt. Der erste versucht zu bewahren, was existiert. Der zweite bereitet den Fall vor, in dem dieser Versuch fehlschlägt.

Dieser doppelte Ansatz spiegelt die Dringlichkeit wider. Der Dezember ist keine entfernte Frist mehr. Um eine neue Mission zu schaffen, ist es notwendig, ihr Mandat, ihre Zusammensetzung, ihre Finanzierung, ihre Befehlskette und ihre Beziehungen zur Armee festzulegen. Für seinen Einsatz ist auch eine politische Einigung erforderlich. In fast jedem dieser Punkte verteidigen die betroffenen Akteure jedoch noch nicht die gleiche Lösung.

Europäer hätten die Hisbollah diskret untersucht

Die sensibelsten Informationen werden von Al Akhbar am 17. September 2026 veröffentlicht. Laut der Zeitung haben die Institutionen der Europäischen Union und einige Staaten, die derzeit am Finul beteiligt sind, in den letzten Monaten Gespräche mit mehreren libanesischen Parteien eröffnet, die nicht im Rampenlicht standen. Diese Kontakte betreffen den Zeitraum nach dem Ende der internationalen Mission.

Al Akhbar behauptet, dass ein Dialog mit der Hisbollah geführt wurde. Diese Informationen stammen nicht aus einer offiziellen europäischen Ankündigung oder einer Parteierklärung. Es basiert auf den Quellen der Zeitung. Sie sollte daher als Informationen angesehen werden, die Al Akhbar zugeschrieben werden, und nicht als unabhängig bestätigte Tatsache.

Nach denselben Informationen erhielten die europäischen Gesprächspartner drei spezifische Nachrichten von der Hisbollah. Die erste wäre die Ablehnung einer Militär- oder Sicherheitstruppe im Südlibanon, die nicht von den Vereinten Nationen abhängig wäre und nicht unter Resolution 1701 arbeiten würde. Der zweite betrifft den politischen Bezug zukünftiger Sicherheitsvorkehrungen. Die Partei würde das Abkommen vom 27. November 2024 als Bezugsrahmen für die Diskussion über die Zukunft des Südens und die internationale Präsenz betrachten. Schließlich würde sie es ablehnen, das später ausgehandelte Rahmenabkommen zur rechtlichen Referenz für eine neue Truppe zu machen.

Wenn diese Informationen richtig sind, verleiht sie den europäischen Konsultationen eine andere Dimension. Die Europäer würden nicht nur versuchen zu bestimmen, was die libanesische Regierung akzeptieren würde. Sie würden auch versuchen, die Bedingungen für eine zukünftige internationale Präsenz vor Ort zu identifizieren, ohne auf direkten Widerstand der Hisbollah zu stoßen.

Dies würde nicht bedeuten, dass die Europäer Parteibedingungen akzeptieren. Es würde vielmehr zeigen, dass sie versuchen, Hindernisse zu messen, bevor sie eine Formel stoppen.

Al Akhbar fügt ein weiteres Element hinzu. Das Dossier hätte auch zu Konsultationen zwischen bestimmten europäischen Staaten, Russland und China geführt, insbesondere im Hinblick auf ein mögliches Vorgehen im Sicherheitsrat. Auch hier macht es keine andere Veröffentlichung des Corpus möglich, die Realität oder den Inhalt dieses Austauschs unabhängig voneinander zu ermitteln. Aber diese Informationen geben Aufschluss über eine der Hauptschwierigkeiten des Falles: Der Austausch des Finul durch eine andere UN-Präsenz würde die Rekonstruktion eines internationalen Konsenses erfordern.

Eine dreijährige europäische Mission nimmt Gestalt an

Ein zweiter Fall ist viel konkreter. Al Akhbar vom 17. September 2026 offenbart die Existenz eines Vorschlags zur Einrichtung einer dreijährigen europäischen zivilen und militärischen Mission im Libanon. Die Regierung muss eine Vorlage des Außenministeriums zu diesem Projekt überprüfen.

Nach Informationen der Zeitung stammt der Vorschlag aus einer Notiz der Delegation der Europäischen Union an Premierminister Nawaf Salam vom 5. August 2026. Sie greift eine Initiative der Hohen Vertreterin der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik auf. Das System wäre Teil der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union.

Das erklärte Ziel wäre es, zur vollständigen Umsetzung der Resolution 1701 beizutragen und die Regierung bei der Stärkung der staatlichen Institutionen und ihrer Autorität zu unterstützen. Das Projekt umfasst die Unterstützung der libanesischen Armee und der internen Sicherheitskräfte.

Al Akhbar berichtet, dass europäische Militär- und Zivilteams den Libanon im Mai und August 2026 besuchten. Sie hätten die Bedürfnisse der Sicherheitsinstitutionen bewertet. Das Prinzip beinhaltet die Stärkung der internen Sicherheitskräfte, damit sie mehr Missionen im Gebiet durchführen können. Die Armee hätte dann zusätzliche Fähigkeiten, sich auf Grenzen zu konzentrieren.

Der vorgesehene Inhalt geht über die allgemeine Ausbildung hinaus. Das von Al Akhbar zitierte Projekt erwähnt die Entwicklung von Überwachungs- und Geheimdienstkapazitäten. Er betrifft auch die Sicherheit im Seeverkehr, die Grenzen und die Häfen. Diese Gebiete zeigen, dass eine mögliche europäische Mission nicht auf den Süden beschränkt wäre. Sie würde sich an einer umfassenderen Reorganisation der Sicherheitsfunktionen des Staates beteiligen.

Es bleibt jedoch unmöglich, auf der Grundlage veröffentlichter Dokumente von einer bereits konstituierten europäischen Kraft zu sprechen. Die Anzahl der Berater wird nicht gestoppt. Auch seine Struktur ist es nicht. Sein Haushalt muss noch festgelegt werden. Vor allem sagt Al Akhbar, dass diese Mission nicht offiziell als Ersatz für den Finul dargestellt wird.

Diese Nuance ist wesentlich. Eine europäische Mission könnte neben einer anderen internationalen Vereinbarung bestehen. Es könnte auch einer der Steine einer größeren Architektur nach Dezember sein. Die Diskussionen sind so weit fortgeschritten, dass ein Entwurf den libanesischen Behörden vorgelegt werden kann, aber sie erlauben noch nicht seine endgültige Form.

Paris und Rom suchen ihren Platz im Süden von morgen

Frankreich und Italien nehmen eine besondere Stellung ein. Beide haben eine lange Erfahrung im Südlibanon. Sie haben auch ein Interesse daran, zu verhindern, dass der Austritt des Finul zum Verschwinden jeglicher europäischer Präsenz führt.

In einem Interview, das Nahar am 17. September 2026 veröffentlichte, bestätigte der Stabschef der französischen Streitkräfte, Fabien Mandon, dass er mit seinem italienischen Amtskollegen an Tracks für die Zeit nach dem Finale arbeite. Er weigerte sich jedoch, die Ergebnisse detailliert zu beschreiben. Sie betont, dass eine Lösung nicht allein von Paris und Rom abhängen kann und die Beteiligung der betroffenen Parteien erfordert.

Französische Vorsicht zeigt, dass das Szenario nicht gestoppt wird. Es zeigt auch, dass Paris das Post-Final jetzt als operatives Dossier und nicht als theoretische Reflexion betrachtet.

Das Treffen in Paris ist Teil dieser Logik. Offiziell zielt es zunächst darauf ab, die Bedürfnisse der libanesischen Armee zu bewerten. Fabien Mandon besteht auch in Nahar vom 17. September 2026 darauf, dass es sich nicht um eine Geberkonferenz handelt. Ziel ist es, zu bestimmen, was die Armee in einem tief veränderten regionalen Umfeld braucht und wann die Mission des Finul enden muss.

Die Unterstützung der Armee und die Zukunft der internationalen Präsenz werden somit zu zwei Seiten derselben Akte. Da die Rolle der Armee wächst, steigen ihre Bedürfnisse. Und je weniger wichtig die zukünftige internationale Präsenz sein wird, desto schwerer ist die Last, die vom libanesischen Militär getragen wird.

Al Arabi Al Jadid vom 17. September 2026 weist auch darauf hin, dass die Diskussionen über die Nach-Endphase die Vorbereitungen zur Unterstützung der Armee begleiten. Die Zeitung erwähnt keine endgültige Vereinbarung über die Kraft, die ihr folgen könnte. Mehrere Staaten wären jedoch bereit, sich an einer künftigen Formel zu beteiligen.

Washington, Paris und Beirut sprechen noch nicht über den gleichen Rahmen

Vielleicht ist die größte Herausforderung nicht die Anzahl der einzusetzenden Truppen. Es geht um den rechtlichen und politischen Bezug des künftigen Systems.

Für Beirut besteht Joseph Aoun auf staatlicher Souveränität und der Notwendigkeit eines Rechtsrahmens. Nach den Informationen, die Al Akhbar vom 17. September 2026 zugeschrieben werden, sollte die Präsenz der Hisbollah weiterhin mit den Vereinten Nationen und der Resolution 1701 in Verbindung stehen. Gleichzeitig bereiten die Europäer eine Mission unter ihren eigenen Verteidigungs- und Sicherheitsmechanismen vor.

Al Akhbar beschreibt auch einen anderen amerikanischen Ansatz. Laut der Zeitung lehnt Washington eine Formel ab, die die Resolution 1701 lange Zeit als einzige Referenz beibehalten würde, und versucht, zusammen mit Israel dem Rahmenabkommen in der politischen und sicherheitspolitischen Organisation des Südens mehr Gewicht zu verleihen. Diese Lektüre ist Teil der Analyse und Information der Zeitung. Es kann nicht als eine amerikanische Position dargestellt werden, die formal in den Corpusdokumenten formuliert ist.

Es erlaubt uns jedoch zu verstehen, warum die Mandatsfrage so widersprüchlich ist. Eine UN-Truppe wäre mit einem Beschluss des Sicherheitsrates verbunden. Eine europäische Mission würde mit Zustimmung der libanesischen Regierung auf einer anderen Grundlage operieren. Ein Mechanismus, der um das Rahmenabkommen herum aufgebaut wird, würde die neuen Sicherheitsvorkehrungen in die Kontinuität der Verhandlungen zwischen Libanon und Israel unter amerikanischer Vermittlung stellen.

Diese Lösungen können manchmal komplementär sein. Sie können auch konkurrieren.

Die Auswahl des Rahmens wird die autorisierten Missionen, Überwachungsmechanismen und Gesprächspartner für die zukünftige internationale Präsenz bestimmen. Insbesondere wird es bestimmen, ob der Mechanismus als Fortsetzung eines bestehenden internationalen Mandats oder als Produkt des neuen politischen Gleichgewichts, das aus Krieg und Verhandlungen resultiert, wahrgenommen wird.

Die libanesische Armee wird zum zentralen Teil des Geräts

In einem Punkt scheinen sich die verschiedenen Akteure jedoch anzunähern: Das künftige System muss der libanesischen Armee mehr Bedeutung verleihen.

Joseph Aoun wiederholt dies in den Erklärungen von Ad Diyar vom 17. September 2026. Eine internationale Truppe darf den Staat nicht ersetzen. Es muss der Armee helfen und der öffentlichen Autorität erlauben, zu expandieren.

Diese Logik erklärt die Bedeutung des Pariser Treffens. Die Bedürfnisse des Militärs beschränken sich nicht mehr auf die Aufrechterhaltung seiner derzeitigen Missionen. Sie muss eine verstärkte Stationierung im Süden, die Kontrolle neuer Gebiete, die Grenzüberwachung und möglicherweise einige der Funktionen berücksichtigen, die jetzt von der internationalen Präsenz unterstützt werden.

Das Problem der Waffen der Hisbollah steht in direktem Zusammenhang mit dieser Transformation. Joseph Aoun behauptet, dass der Staat die Entscheidung getroffen hat, Waffen in den Händen von Rechtsinstitutionen zu konzentrieren. Er wies jedoch darauf hin, dass dieser Prozess keine interne Konfrontation auslösen sollte. Die Präsidentschaft versucht daher, zwei Ziele in Einklang zu bringen: die schrittweise Stärkung des Staatsmonopols und die Verhinderung, dass seine Umsetzung eine interne Krise auslöst.

Diese Gleichung erklärt auch, warum Diskussionen über sogenannte Experimentalgebiete für ausländische Partner von Interesse sind. Das Prinzip ist, auf begrenztem Raum einen Armeeaufstand zu testen, der von einem israelischen Rückzug und einer Rückkehr der Bevölkerung begleitet wird. Wenn diese Methode Ergebnisse liefert, könnte sie ein Modell für andere Sektoren des Südens liefern.

Aber es bleibt zerbrechlich. Die Zeitungen vom 17. September zeigen, dass die libanesischen, israelischen und amerikanischen Einschätzungen zu den in diesen Bereichen erzielten Ergebnissen bereits unterschiedlich sind.

Die eigentliche Frage: Wer wird die Regeln für den Südlibanon festlegen?

Die Nach-Endphase zeigt somit eine viel breitere Verhandlung als die Ersetzung einer Quote durch eine andere. Die Diskussionen betreffen gleichzeitig die Rolle der Armee, die europäische Präsenz, die Resolution 1701, das Abkommen vom 27. November 2024, das Rahmenabkommen, den israelischen Rückzug und die Waffen der Hisbollah.

Al Akhbars Informationen vom 17. September 2026 über europäische Kontakte mit der Hisbollah bleiben die sensibelsten. Sie müssen bestätigt werden, bevor sie als etabliert gelten. Aber sie stehen im Einklang mit einer Tatsache, die vom Corpus breiter dokumentiert wird: Die Europäer bereiten sich aktiv auf die Dezember-Frist vor und suchen nach einer Formel, die in einem Umfeld funktionieren kann, in dem kein Akteur alle Parameter allein kontrolliert.

Die dreijährige europäische Mission ist bereits ein strukturierter Weg. Die französisch-italienische Arbeit ist eine andere. Der libanesische Versuch, die Präsenz der Vereinten Nationen zu erhalten, bleibt offen. Hinzu kommt der Mechanismus, der sich aus den Verhandlungen mit Israel ergibt.

Keine der Zeitungen vom 17. September 2026 kann sagen, dass ein Nachfolger des Finul bereits ausgewählt wurde. Im Gegenteil, die vorliegenden Informationen zeigen mehrere konkurrierende Projekte und noch immer unvereinbare Bedingungen.

Hier liegt die wahre Herausforderung der kommenden Monate. Der Abzug des Finul wird nicht nur militärische Stellungen freigeben. Es riskiert, den internationalen Rahmen zu beseitigen, der seit Jahren einen Teil der Sicherheit des Südens organisiert. Im diplomatischen Kampf geht es jetzt darum, wer ihn ersetzen wird, der Text, der ihm seine Legitimität verleiht und die Befugnisse, die ihm gewährt werden.

Hinter den öffentlichen Treffen in Paris, den europäischen Konsultationen und dem Austausch mit der Hisbollah wird bereits eine neue Sicherheitsarchitektur diskutiert. Sie wird eine entscheidende Frage beantworten müssen: Wird die Sicherheit des Südlibanon nach dem Dezember 2026 um die UNO, eine europäische Präsenz, das mit Israel ausgehandelte Rahmenabkommen oder eine Kombination dieser verschiedenen Mechanismen organisiert?