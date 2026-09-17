Libanon: Salam-Regierung behält Vertrauen

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Das libanesische Parlament erneuerte am Mittwoch, den 16. September 2026 sein Vertrauen in die Regierung von Nawaf Salam mit 68 zu 12, mit zwei Enthaltungen, nach zwei Tagen der Debatte in Beirut. Die Abstimmung hielt das Kabinett nach einer Sitzung im Amt, die von starken Differenzen zwischen den Fraktionen geprägt war. Hisbollah-Abgeordnete verließen die Kammer vor der Wahl. Die freie Patriotische Strömung stimmte gegen die Regierung, während die Abgeordneten der Amal-Bewegung ihr Vertrauen gaben.

Das Ergebnis schließt eine parlamentarische Sequenz ab, die dem Handeln der Regierung gewidmet ist. Trotz der in den Diskussionen geäußerten Kritik führte die Forderung nach Vertrauen nicht zu einer Herausforderung des Unternehmens. Die Regierung Salam behält die notwendige Unterstützung, um ihr Mandat fortzusetzen.

Regierung Salam erhält 68 Stimmen

Die Abstimmung endete mit 68 Stimmen für die Regierung, 12 dagegen und zwei Enthaltungen. Er sprach am Mittwochabend nach zweitägigen Diskussionen über die Politik und das Handeln des Kabinetts.

Die Abstimmung war das wichtigste institutionelle Thema der Sitzung. Einige der Abgeordneten stellten mehrere Aspekte der Regierungsmaßnahmen während der Interventionen in Frage. Diese Kritik führte schließlich zu einem Antrag auf eine Vertrauensabstimmung.

Die Mehrheit der Abgeordneten, die an der Wahl teilnahmen, entschied sich, ihre Unterstützung für das Kabinett beizubehalten. Die 12 Gegenstimmen reichten daher nicht aus, um die von Nawaf Salam geführte Regierung herauszufordern.

Das Ergebnis ermöglicht es dem Ministerrat, seine Maßnahmen ohne eine durch dieses Treffen verursachte Regierungskrise fortzusetzen. Die Differenzen, die im Parlament während der zweitägigen Beratungen entstanden sind, werden dadurch jedoch nicht beseitigt.

Die Abstimmung spiegelt mehrere unterschiedliche politische Einstellungen wider. Einige Fraktionen haben ihr Vertrauen ausdrücklich erneuert. Andere weigerten sich. Zwei Abgeordnete enthielten sich, während die Hisbollah vor der Wahl den Plenarsaal verließ.

Hisbollah verlässt den Plenarsaal vor der Abstimmung

Mitglieder des Blocks der Widerstandsloyalität, der die Hisbollah im Parlament vertritt, nahmen nicht an der Schlussabstimmung teil. Sie verließen den Raum kurz bevor das Vertrauen in die Regierung den Abgeordneten vorgelegt wurde.

Dieser Rückzug ist eine der wichtigsten politischen Fakten rund um die Wahl. Die Hisbollah hat ihre Stimmen nicht zu den 12 Abgeordneten hinzugefügt, die formell gegen die Regierung gestimmt haben. Seine Fraktion entschied sich, nicht an der Zählung teilzunehmen.

Diese Unterscheidung ist wichtig, um das Ergebnis zu lesen. Die 68 Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen entsprechen den tatsächlich verzeichneten Stimmen. Hisbollah-Abgeordnete, die vor der Wahl gegangen sind, werden in keine dieser drei Kategorien aufgenommen.

Der Beginn des Blocks erfolgte nach zwei Tagen angespannter Debatten. Der Austausch hatte Unterschiede zwischen mehreren Fraktionen und der Regierung über ihre Aktionen und Richtungen aufgedeckt.

Das Vertrauensvotum gab somit eine institutionelle Übersetzung zu einem Teil dieser Meinungsverschiedenheiten, ohne das Kabinett zu stürzen.

Die freie Patriotic Current stimmt dagegen

Die Freie Patriotische Bewegung ihrerseits nahm an den Wahlen teil und entschied sich, ihr Vertrauen in die Salam-Regierung nicht zu erneuern.

Seine Abgeordneten gehörten zu den 12 Parlamentariern, die gegen das Kabinett stimmten. Ihre Position stellt daher eine ausdrückliche Vertrauensverweigerung dar, im Gegensatz zu der Entscheidung der Hisbollah, das Treffen vor der Wahl zu verlassen.

Die Position der Freien Patriotischen Strömung wurde besonders überwacht, da die zwei Tage der Debatte Anlass zu zahlreichen Kritiken an die Exekutive gegeben hatten. Der Wechsel zur Abstimmung ermöglichte es den verschiedenen Fraktionen, diese Positionen in eine formelle parlamentarische Wahl umzuwandeln.

Trotz dieser Opposition blieb das aus der Wahl resultierende Kräftegleichgewicht zugunsten der Regierung. Die 68 Stimmen, die dem Kabinett gewährt wurden, sorgten dafür, dass das parlamentarische Vertrauen aufrechterhalten wurde.

Die Abstimmung bedeutet jedoch nicht das Verschwinden der Kritik an der Exekutive. Es bedeutet institutionell, dass das Haus sein Vertrauen in die Regierung nicht entzogen hat.

Amal erneuert sein Vertrauen in die Firma

Die Abgeordneten der Amal-Bewegung nahmen eine andere Position ein als die Hisbollah. Sie blieben im Plenarsaal und stimmten für ein erneutes Vertrauen in die Regierung.

Der Entwicklungs- und Befreiungsblock trug zu den 68 Stimmen bei, die Salam erhielt.

Dieser Unterschied zwischen den beiden schiitischen Formationen ist ein bemerkenswertes Element des Wahlprozesses. Hisbollah und Amal, Verbündete in vielen politischen Fragen, nahmen zum Zeitpunkt der Abstimmung nicht die gleiche Haltung ein. Ersteres verließ die Sitzung, während letzteres an der Wahl teilnahm und die Regierung unterstützte.

Diese Divergenz betrifft das parlamentarische Verhalten, das während der Abstimmung beobachtet wurde. Es allein macht es nicht möglich, allgemeinere Schlüsse auf die Beziehung zwischen den beiden Formationen zu ziehen.

Das Endergebnis bleibt jedoch klar: Amal gab der Regierung sein Vertrauen, während die Hisbollah-Abgeordneten nicht an der Abstimmung teilnahmen.

Eine Abstimmung nach zwei Tagen der Debatte

Die Abstimmung am 16. September erfolgte nach zwei Tagen allgemeiner politischer Debatte. Dieses Verfahren ermöglichte es den Abgeordneten, die Regierung zu befragen, ihre Maßnahmen zu kritisieren und ihre Positionen vor der Reaktion der Exekutive zu präsentieren.

Die Diskussionen waren besonders lebhaft. Sie befassten sich mit einer Reihe von Problemen, mit denen der Libanon konfrontiert war, aber ihre unmittelbare institutionelle Konsequenz war die Stimme des Vertrauens in das Kabinett.

Das Ergebnis bestätigte den Fortbestand der Regierung. Von den registrierten Stimmen wählten 68 Abgeordnete Vertrauen, gegen 12, die sich weigerten und zwei, die sich enthielten.

Diese Sequenz kommt etwa anderthalb Jahre nach dem ersten Vertrauensvotum der Firma Nawaf Salam. Bis Februar 2025, nach der Präsentation ihrer Ministererklärung, hatte die Regierung das Vertrauen des Parlaments erlangt.

Die Abstimmung vom September 2026 findet in einem anderen Kontext statt. Es ging nicht darum, die neu gebildete Regierung ins Amt zu lassen, sondern nach einer Debatte über ihre Tätigkeit zu entscheiden, ob das Parlament ihr weiterhin sein Vertrauen schenkt.

Die institutionelle Antwort vom Mittwoch ist positiv. Das Unternehmen bleibt bestehen und kann seine Arbeit fortsetzen.

68 stimmen für fortsetzung des mandats

Die Abstimmung ist vor allem eine parlamentarische Bestätigung für Nawaf Salam und seine Regierung. Trotz zwei Tagen Kritik und politischer Konfrontation verlor das Kabinett das Vertrauen des Hauses nicht.

Die Zahlen fassen das zum Zeitpunkt der Abstimmung beobachtete Kräfteverhältnis zusammen: 68 Stimmen für das Vertrauen, 12 dagegen und zwei Enthaltungen sowie der Rückzug der Hisbollah-Abgeordneten vor der Abstimmung.

In der Sitzung wurden auch die Standpunkte der wichtigsten betroffenen Gruppen klar abgegrenzt. Die Free Patriotic Current widersetzte sich der Regierung. Amal unterstützte es. Die Hisbollah hat nicht gewählt.

Für Nawaf Salam ist die unmittelbare Konsequenz die Kontinuität der Regierung. Es gab keinen Kabinettswechsel als Ergebnis der Abstimmung und die Exekutive blieb verantwortlich für die aktuellen Fälle.

Die Erneuerung des Vertrauens löst jedoch nicht die Differenzen, die durch die zweitägige Debatte gegangen sind. Die im Parlament geäußerte Kritik wird die Arbeit des Kabinetts weiterhin begleiten, während die Abgeordneten ihre verfassungsmäßigen Mittel der exekutiven Kontrolle behalten werden.

Mit der Abstimmung am 16. September wurde der parlamentarische Machtbericht zu diesem Zeitpunkt festgelegt: Die Regierung Salam behielt mit 68 Stimmen das Vertrauen, während die politischen Differenzen, die während der Debatten entstanden waren, am Tag nach der Abstimmung offen blieben.