Presse-Review: Libanon will die Sicherheit des Südens rund um die Armee und Verhandlungen neu definieren

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Paris stellt die Armee in den Mittelpunkt des neuen Gleichgewichts

Die Unterstützung der libanesischen Armee, die Verhandlungen mit Israel und die Vorbereitungen für die Nach-Endphase dominieren eindeutig die libanesischen Seiten vom 17. September 2026. Diese drei Akten werden nicht mehr getrennt behandelt. Sie konvergieren in der gleichen Frage: Wie kann der Staat einen größeren Teil der Sicherheit des Südlibanon wieder aufnehmen, wenn die israelischen Operationen weitergehen, die Hisbollah-Waffenakte offen bleibt und die gegenwärtige internationale Präsenz sich ihrem Ende nähert? Das Treffen in Paris hat diesem Thema seine internationale Dimension verliehen. Nahar vom 17. September 2026 betont, dass das Treffen vorbereitend ist. Es sollte nicht mit einer Konferenz verwechselt werden, auf der die Hilfsbeträge sofort bekannt gegeben werden. Sein Ziel ist es, die Bedürfnisse der Armee in der neuen Phase genau zu bestimmen. Der Generalstabschef der französischen Streitkräfte, Fabien Mandon, erklärt täglich, dass die Souveränität des Staates und die ausschließliche Anwendung von Gewalt im Mittelpunkt der Reflexion stehen. Sie befürwortet jedoch einen schrittweisen Ansatz, der auf Vertrauen und Kapazitätsaufbau im Libanon basiert. Frankreich versucht, zwei Prozesse zu verbinden: der Armee mehr Ressourcen zu geben und die Verantwortung, die sie vor Ort übernimmt, schrittweise zu erhöhen. Al Joumhouriyat vom 17. September 2026 beschreibt das Treffen in Paris auch als einen Schritt zur Festlegung militärischer und sicherheitspolitischer Bedürfnisse vor einer breiteren Mobilisierung von Partnern. Die Zeitung besteht auf Dringlichkeit. Die Armee muss die innere Sicherheit aufrechterhalten, im Süden stationiert und sich auf eine neue Situation vorbereiten, sobald das Finale seine Mission abgeschlossen hat. Die Frage ist daher nicht mehr nur die Anzahl der Fahrzeuge, der Ausrüstung oder der Ausbildung. Es geht um die politische und sicherheitspolitische Funktion, die die internationale Gemeinschaft von der Armee übernehmen will.

Joseph Aoun stellt diese Institution in den Mittelpunkt seiner eigenen Strategie. Seiner Meinung nach garantierten die Armee, die inneren Sicherheitskräfte und andere Dienste den Schutz des Landes, seine Souveränität und die Sicherheit der Bürger. Der Präsident forderte nachhaltige internationale Unterstützung. Es verbindet auch die Konsolidierung der Institutionen mit der Entscheidung des Staates, die Waffen in den Händen der Justiz zu konzentrieren. Al Quds vom 17. September 2026 berichtet von derselben Linie. Joseph Aoun erklärt, dass der Libanon entschlossen sei, sich mit der Waffenakte der Hisbollah zu befassen, aber dass er dies friedlich tun wolle. Er weigert sich, das Land in eine interne Konfrontation oder einen Bürgerkrieg zu ziehen. Der Dialog muss die Entscheidung des Staates begleiten. Diese Vorsicht zeigt die Schwierigkeit der Gleichung. Ausländische Partner fordern Ergebnisse zu Waffen und staatlicher Autorität. Die libanesische Regierung versucht, dieses Ziel zu erreichen, ohne die Armee zu einem Protagonisten eines internen Konflikts zu machen. Ad Diyar vom 17. September 2026 stellt diese Spannung in den Mittelpunkt des Pariser Treffens. Die Zeitung weist darauf hin, dass die von der Armee angeforderten Missionen zunehmen, während ihre Ressourcen begrenzt bleiben. Gleichzeitig kritisiert Israel seine Handlungen und stellt seine Fähigkeit in Frage, die Rückkehr der Hisbollah in bestimmte Gebiete zu verhindern. Internationale Unterstützung wird daher sowohl zu einer operativen Notwendigkeit als auch zu einem politischen Thema.

Washington verhandelt ohne entscheidende Ergebnisse

Die zweite große Sequenz des Tages findet in Washington statt. Der libanesische Vertreter und der israelische Botschafter trafen sich etwa zwei Stunden im US-Außenministerium. Al Akhbar vom 17. September 2026 stellt fest, dass sich die Diskussionen auf die Modalitäten für die Umsetzung des Rahmenabkommens, die libanesische Forderung nach Einstellung der israelischen Operationen und den Rückzug sowie die Möglichkeit der Erweiterung der Versuchszonen konzentrierten. Es wurden keine großen Kompromisse angekündigt. Die Tageszeitung glaubt, dass die unmittelbare Funktion des Treffens in erster Linie darin besteht, den Kanal zu erhalten und sich auf die nächste Verhandlungssitzung vorzubereiten. Der Hauptstreitpunkt betrifft die Reihenfolge der Verpflichtungen. Beirut fordert zunächst sichtbare israelische Maßnahmen. Israel verbindet seine eigenen Bewegungen mit Fortschritten bei den Hisbollah-Waffen und der Ausweitung der staatlichen Autorität. Washington versucht zu verhindern, dass diese Divergenz den Prozess scheitert. Al Quds vom 17. September 2026 bestätigt, dass das Treffen ohne ein gemeinsames Kommuniqué oder die Ankündigung eines neuen Abkommens abgeschlossen wurde. Die Verhandlungen werden daher fortgesetzt, ohne dass bisher die von Beirut geforderte allgemeine Rücknahme oder Einstellung der Operationen erreicht wurde.

Dieser Mangel an Ergebnissen füttert interne Kritiker. Doch Nawaf Salam verteidigt weiterhin diplomatische Entscheidungen. Al Joumhouriyat vom 17. September 2026 berichtet, dass der Premierminister vor den Abgeordneten eingeräumt hat, dass die gewünschten Ziele noch nicht erreicht wurden. Die Angriffe haben nicht aufgehört, der israelische Rückzug ist nicht vollständig, die Gefangenen bleiben inhaftiert und die Bewohner können noch nicht in ihre Dörfer zurückkehren. Er weigerte sich jedoch, zu dem Schluss zu kommen, dass die Verhandlungen aufgegeben werden sollten. Für Nawaf Salam müssen diejenigen, die einen anderen Weg vorschlagen, erklären, wie man die Angriffe stoppen, die Gefangenen zurückbekommen und den Bewohnern erlauben kann, zu geringeren Kosten in den Libanon zurückzukehren. Al Akhbar vom 17. September 2026 nimmt eine viel kritischere Lesart des gleichen Prozesses an. Die Zeitung ist der Ansicht, dass die schrittweise Ausweitung der verhandelten Fälle die im Libanon geforderten Verpflichtungen erhöhen könnte, ohne ein gleichwertiges israelisches Gegenstück zu garantieren. Es stellt fest, dass der Prozess nicht mehr auf einen Waffenstillstand oder Rückzug beschränkt ist. Waffen, der Einsatz der Armee, zukünftige Sicherheitsvorkehrungen und sogar die Art der Beziehungen zu Israel treten jetzt in der Debatte auf.

Joseph Aouns Aussagen geben in der Tat größeren Spielraum für Verhandlungen. Am 17. September 2026 berichtete der Präsident, dass er ein Sicherheitsabkommen wolle, um den Zustand der Feindseligkeit zu beenden und die Armee an der Grenze einzusetzen. Seiner Ansicht nach könnte ein solches Abkommen ein Schritt in Richtung eines Friedensabkommens zu einem späteren Zeitpunkt sein. Er wies jedoch darauf hin, dass der Libanon nicht direkt in die letztere Phase eintreten könne und dass schrittweise Fortschritte erzielt werden müssten. Al Quds vom 17. September 2026 nimmt diese Ausrichtung wieder auf. Die Verhandlungen zur Stabilisierung des Südens beginnen daher, ein breiteres Thema zu berühren: die zukünftige Form der Beziehungen zwischen dem Libanon und Israel. Diese Entwicklung bedeutet nicht, dass ein Friedensvertrag unmittelbar bevorsteht. Andererseits zeigt es, dass die Präsidentschaft jetzt ein Kontinuum von der Sicherheit bis zum Ende des feindlichen Staates und möglicherweise zu einer anderen Form der Beziehung in Betracht zieht.

Das Ende des Finul eröffnet einen Kampf um seinen Nachfolger

Die Frist bis Dezember 2026 ist das dritte Hauptmerkmal der politischen Seiten. Joseph Aoun behauptet, dass der Libanon nach dem Ende der Finul-Mission kein Vakuum will. Sie akzeptiert das Prinzip einer anderen internationalen Präsenz, vorausgesetzt, sie hat einen Rechtsrahmen, der die staatliche Souveränität respektiert und die Armee unterstützt, anstatt sie zu ersetzen. Nahar vom 17. September 2026 präsentiert das Post-Final als eines der zentralen Dossiers des Pariser Treffens. Frankreich arbeitet bereits mit Italien an mehreren Hypothesen. Fabien Mandon bestätigt täglich, dass Überlegungen im Gange sind, ohne eine feste Formel zu präsentieren. Al Joumhouriyat vom 17. September 2026 besteht ebenfalls auf Unsicherheiten. Paris will ein Vakuum im Süden vermeiden, während die israelische Opposition gegen die Beibehaltung der aktuellen Formel die Diskussionen erschwert. Die Zeitung berichtet, dass der Libanon die Resolution 1701 weiterhin verteidigt und die internationale Präsenz als wichtiges Element ihrer Umsetzung betrachtet.

Al Akhbar vom 17. September 2026 bietet die detailliertesten Informationen in dieser Datei. Die Tageszeitung enthüllt die Existenz einer dreijährigen europäischen zivilen und militärischen Mission. Berichten zufolge hat die Delegation der Europäischen Union am 5. August eine Notiz an Premierminister Nawaf Salam geschickt. Europäische Teams besuchten den Libanon im Mai und August, um die Bedürfnisse der Armee und der internen Sicherheitskräfte zu untersuchen. Die vorgeschlagene Mission würde Ausbildung, Überwachung, Nachrichtendienste, maritime Sicherheit, Grenzen und Hafenmanagement umfassen. Es wäre nicht offiziell als Ersatz für Finul konzipiert. Sein Erscheinen zu einer Zeit, als sich die internationale Truppe auf ihren Abzug vorbereitete, gab ihr dennoch besondere Bedeutung. Gleichzeitig berichtet Al Akhbar, dass europäische Vertreter diskrete Kontakte mit mehreren libanesischen Akteuren, einschließlich der Hisbollah, geführt haben. Laut den Quellen der Zeitung hatte die Partei drei Linien festgelegt: einen Verweis auf die UNO und die Resolution 1701, auf das Abkommen vom 27. November 2024 beizubehalten und sich zu weigern, das letzte Rahmenabkommen als Grundlage für die Arbeit einer neuen internationalen Truppe zu betrachten. Der Kampf um die Post-Finul-Periode umfasste somit sowohl das gesetzliche Mandat als auch die Zusammensetzung der zukünftigen Präsenz.

Parlament deckt Brüche auf, ohne Regierung zu stürzen

Die Challenge-Sitzung der Regierung ist das andere große inländische Ereignis am 17. September. Es endete mit einem neuen Vertrauensvotum zugunsten des Kabinetts von Nawaf Salam. Nahar vom 17. September 2026 berichtet, dass die Regierung 68 Stimmen erhielt, gegen 12 Misstrauensvoten und zwei Enthaltungen. Die Rolle der Stimmen des Entwicklungs- und Befreiungsblocks in diesem Ergebnis wird von Al Bina am 17. September 2026 hervorgehoben. Die Zeitung glaubt, dass die Unterstützung der Abgeordneten von Amal verhinderte, dass sich die Sitzung in eine Regierungskrise verwandelte. Al Joumhouriyat vom 17. September 2026 besteht weniger auf Arithmetik als auf der Gewalt des Austauschs. Die Tageszeitung beschreibt eine Sitzung, die von Zusammenstößen zwischen Hisbollah-Abgeordneten, libanesischen Streitkräften, Kataëb, die aus dem Protest gewählt wurden, und Vertretern der Freien Patriotischen Bewegung dominiert wird. Der Parlamentspräsident Nabih Berri intervenierte mehrmals, um die Auseinandersetzungen zu unterbrechen.

Die Waffenakte konzentriert den größten Teil der Konfrontation. Abgeordnete, die eine schnellere Anwendung des Staatsmonopols befürworten, fragen die Regierung, was seit ihren Entscheidungen tatsächlich erreicht wurde. Die Hisbollah-Abgeordneten und ihre Verbündeten legen größeren Wert auf israelische Operationen, den unvollendeten Rückzug und die noch begrenzten Ergebnisse der Verhandlungen. Al Sharq vom 17. September 2026 berichtet über den besonders angespannten Austausch zwischen Michel Moawad, Ziad Hawat, Waddah Sadek und mehreren Hisbollah-Abgeordneten. Vorwürfe der Verantwortung für die Ankunft der israelischen Armee im Libanon und Vorwürfe der Nähe zu Israel provozieren Schreie und zwingen Nabih Berri zu intervenieren. Die Regierung überlebt somit weitgehend die Abstimmung, aber die Sitzung zeigt eine tiefe Kluft darüber, wie Souveränität zu definieren ist. Für einige Abgeordnete beginnt es mit dem Waffenmonopol. Für andere kann es nicht vom israelischen Rückzug und dem Ende der Militäroperationen getrennt werden.

Israelische Kritiker gegen Armee komplizieren libanesische Strategie

Die Debatte erhält eine zusätzliche Dimension mit israelischen Erklärungen zur Armee. Al Akhbar vom 17. September 2026 berichtet die Erklärung des Generalstabschefs Eyal Zamir, dass die libanesische Armee nicht bereit oder in der Lage zu sein scheint, die Hisbollah zu entwaffnen. Ad Diyar vom 17. September 2026 bezieht sich seinerseits auf Berichte über israelische Berichte, die Washington übermittelt wurden und die die Aktion der militärischen Institution kritisieren. Die Tageszeitung erwähnt auch Druck in amerikanischen Kreisen gegen sein Kommando. Diese Informationen werden von Ad Diyar seinen Quellen zugeschrieben und sind von besonderer Bedeutung, wenn Paris versucht, internationale Unterstützung für die Armee zu mobilisieren.

Der Streit entsteht insbesondere in den Versuchsgebieten des Südens. Ad Diyar vom 17. September 2026 widmet Zawtar al-Gharbiyah besondere Aufmerksamkeit, besucht vom amerikanischen Botschafter Michel Issa. Die Zeitung präsentiert den Ort als Labor für die Erprobung eines Modells, das auf der Anwesenheit der Armee, der Rückkehr der Bewohner und der Wiederaufnahme des zivilen Lebens basiert. Es wurden jedoch israelische Einwände gegen die indirekte Rückkehr des Einflusses der Hisbollah gemeldet. Die Debatte geht dann über die Waffenfrage hinaus. Es geht um die Präsenz sozialer Organisationen, die mit der Partei verbunden sind, und die der Einwohner, die als ihr nahestehend angesehen werden. Diese Divergenz kann entscheidend werden, wenn das experimentelle Zonenmodell erweitert wird. Joseph Aoun möchte genau in neue Gebiete ziehen, um sukzessive Rückzuge zu erhalten und die Rückkehr der Bewohner zu ermöglichen. Wenn die israelischen Kriterien über die militärische Präsenz hinausgehen, kann jeder neue Schritt selbst zu einer Verhandlung werden.

So beschreiben die Haupttitel des 17. September 2026 weniger eine Reihe von separaten Ereignissen als eine einzige Transformation im Gange. Paris will die Armee stärken. Washington versucht, die Verhandlungen mit Israel aufrechtzuerhalten. Beirut bereitet das Post-Final vor. Joseph Aoun verteidigt das Waffenmonopol und lehnt eine interne Konfrontation ab. Das Parlament erneuert sein Vertrauen in die Regierung, ohne die politischen Gräben abzubauen. Israel setzt seine Bewegungen weiterhin von den Ergebnissen der Hisbollah abhängig. Die zentrale Frage des Tages ist daher der schrittweise Aufbau eines neuen Sicherheitssystems im Südlibanon, während die Regeln, der Zeitplan und die Garantien dieses Systems nach wie vor stark umstritten sind.

Lokalpolitik: Regierung spart Mehrheit, aber Kampf um staatliche Autorität bricht Parlament

Ein drittes Vertrauen, das eine zusammengesetzte Mehrheit maskiert

Die Regierung von Nawaf Salam kam aus zwei Tagen der parlamentarischen Debatte mit neuem Vertrauen, aber das Treffen am 16. September zeigte hauptsächlich die politische Fragilität des Konsenses, der es ihr ermöglichte, zu regieren. Nahar vom 17. September 2026 berichtet, dass 68 Abgeordnete dem Kabinett ihr Vertrauen gaben, gegen 12, die es zurückzogen, und zwei Enthaltungen. Die Abstimmung erfolgte nach einem Antrag von Gebran Bassil. Hisbollah-Abgeordnete hatten die Kammer vor der Wahl verlassen. Die Sitzung endete somit mit einem zahlenmäßigen Sieg der Regierung, ohne die Differenzen zu beseitigen, die während der Debatten entstanden waren.

Al Bina, 17. September 2026, besteht auf der Rolle der Entwicklungs- und Befreiungseinheit von Nabih Berri. Die Tageszeitung berichtet, dass Amals Stimmen es der Regierung ermöglichten, 68 Stimmen zu erreichen. Er glaubte, dass ohne sie die parlamentarische Basis, auf die sich Nawaf Salam verlassen könnte, erheblich reduziert würde. Die Zeitung präsentiert Amal daher als einen Akteur, der in der Lage ist, die Regierung zu unterstützen, während sie ihre Vorbehalte feststellt. Diese Zweideutigkeit erscheint zum Zeitpunkt der Abstimmung, als der Abgeordnete Kabalan Kabalan sein Vertrauen « mit Bedauern » gibt. Die Geste fasst einen Teil der politischen Situation zusammen: Die Regierung wird immer noch in den Augen mehrerer Kräfte gebraucht, die ihr Handeln kritisch gegenüberstehen.

Al Sharq vom 17. September 2026 unterstreicht auch diesen Widerspruch. Die Zeitung berichtet, dass die Abgeordneten die Ergebnisse der Regierung heftig kritisierten, bevor sie ihr Vertrauen erneuerten. Das Treffen stellte sich daher nicht gegen einen homogenen Regierungsblock gegenüber einer vereinten Opposition. Vielmehr zeigte es mehrere Ebenen der Unterstützung. Einige Abgeordnete verteidigen Nawaf Salam und seine Richtungen. Andere wollen ihre Regierung beibehalten, während sie ihre Entscheidungen oder ihr Tempo anfechten. Eine dritte Kategorie entfernt ausdrücklich sein Vertrauen.

Der freie patriotische Strom wurde in dieses letzte Lager gelegt. Gebran Bassils Antrag auf eine Abstimmung ermöglichte es, das Kräfteverhältnis zu messen. Aber es hat nicht dazu geführt, dass das Kabinett fällt. Die Regierung hat somit eine ausreichende Mehrheit, um fortzufahren, ohne das Ergebnis als allgemeine Billigung ihrer Bilanz betrachten zu können.

Diese Situation erklärt den Ton von Nawaf Salams Antwort. Nahar vom 17. September 2026 berichtet, dass der Premierminister den Abgeordneten für die konstruktive Kritik dankte und die sehr hohen Erwartungen anerkannte, die durch die Bildung seiner Regierung geweckt wurden. Er räumte ein, dass die Schwierigkeiten und der Krieg des Landes nur begrenzte Ergebnisse hatten. Sie weigerte sich jedoch, die Anerkennung dieser Hindernisse zu einer dauerhaften Rechtfertigung für Untätigkeit werden zu lassen. Die Regierung versucht, eine Zwischenlinie beizubehalten: Mängel zu erkennen und gleichzeitig die gewählte politische Richtung zu verteidigen.

Die Debatte über Waffen macht die Sitzung zu einer Konfrontation

Die Frage des staatlichen Waffenmonopols dominierte weitgehend die politische Konfrontation. Es provozierte den heftigsten Austausch zwischen den Abgeordneten der Hisbollah und denen der libanesischen Streitkräfte, Kataeb und einigen der gewählten Vertreter, die aus dem Streit hervorgegangen waren. Nahar vom 17. September 2026 beschreibt eine besonders hohe Spannung während Michel Moawads Intervention. Die Unterbrechungen führten bald zu einem Austausch zwischen dem Abgeordneten und mehreren Hisbollah-Vertretern, bevor Ziad Hawat und Waddah Sadek ihrerseits intervenierten.

Al Sharq vom 17. September 2026 gibt mehrere dieser Austausche zurück. Michel Moawad verteidigte eine Linie, die auf Souveränität, Frieden und Reform basierte. Er beantragte, die staatliche Behörde unverzüglich zu verlängern. Der Hisbollah-Abgeordnete Ihab Hamadeh antwortete, indem er seine Gegner der Lüge beschuldigte. Waddah Sadek sagte ihm, dass die Anklage gegen die Partei gerichtet werden könnte. Ziad Hawat bat dann die Hisbollah-Abgeordneten, mit seinen Worten aufzuhören, ihre Gegner einzuschüchtern. Der Handel ging bis zur Intervention von Nabih Berri weiter.

Der Präsident des Parlaments hat mehrmals versucht, die Abgeordneten zur Ordnung zu bringen. Al Joumhouriyat vom 17. September 2026 berichtet von seiner Empörung über Beleidigungen, persönliche Angriffe und Zusammenstöße. Die Sitzung, die eine Bewertung der Regierungsmaßnahmen ermöglichen sollte, wurde mehrmals in eine direkte Konfrontation über die Verantwortlichkeiten im Krieg und die israelische Präsenz im Libanon umgewandelt.

Die Abgeordneten, die eine schnellere Anwendung des Staatsmonopols befürworteten, versuchten, die Debatte über Entscheidungen in Richtung Durchsetzung zu verlagern. Ghassan Hasbani, zitiert von Al Sharq am 17. September 2026, erkennt an, dass die Regierung wichtige Entscheidungen über das Waffenmonopol getroffen hat. Er fragte jedoch, was tatsächlich erreicht worden sei. Er bezieht sich auf Grenzkontrollen und Grenzübertritte, die Einreise und Lagerung von Waffen sowie die Reform der Militärjustiz. Sein Argument war, dass Souveränität nicht mehr in der Deklarationsphase bleiben konnte.

Antoine Habchi nimmt eine enge Linie ein. Sie verbindet den Erfolg oder Misserfolg der Regierung mit der Umsetzung ihrer Entscheidungen über Waffen. Andere Abgeordnete fordern einen Zeitplan und messbare Ergebnisse. Michel Douaihy behauptet, die Regierung bei ihren Entscheidungen zu unterstützen, will sie aber nach ihrer Ausführung beurteilen.

Vor ihnen stellen mehrere Abgeordnete der Hisbollah und Amal das Thema in den Kontext der israelischen Präsenz und Operationen. Hani Kobeissi ist der Ansicht, dass die Verhandlungen nicht zu den erwarteten Ergebnissen geführt haben, und fordert den Staat auf, seine Haltung zu überdenken. Kassem Hashem fordert eine nachhaltige nationale Politik für den Süden und fragt sich, was Souveränität bedeutet, wenn israelische Operationen fortgesetzt werden.

Bei dem Bruch geht es also weniger um das abstrakte Prinzip des Staates als um die Rangfolge der Prioritäten. Ein Teil des Parlaments ist der Ansicht, dass die Stärkung des Staates mit einem Waffenmonopol beginnt. Ein anderer glaubt, dass es unmöglich ist, mit diesem Problem umzugehen, ohne den israelischen Rückzug und den Schutz des Südens auf die gleiche Ebene zu stellen.

Nawaf Salam verteidigt Diplomatie und weigert sich, zu den aufgezwungenen Kriegen zurückzukehren

Der Premierminister widmete einen wichtigen Teil seiner Antwort der israelischen Strategie. Al Joumhouriyat vom 17. September 2026 berichtet, dass er die Wahl von Diplomatie und Verhandlungen verteidigt hat. Er lehnte die Idee ab, dass das Rahmenabkommen den Libanon aus seinen nationalen und internationalen Referenzen gestrichen hätte. Im Gegenteil, er behauptet, dass der Prozess einen schrittweisen israelischen Rückzug und die Ausweitung der ausschließlichen Autorität des Staates vorsieht.

Nawaf Salam räumt ein, dass die Ergebnisse unvollständig sind. Die israelischen Operationen wurden fortgesetzt. Der Rückzug ist nicht abgeschlossen. Die Gefangenen wurden immer noch inhaftiert und einige der Bewohner des Südens konnten nicht in ihre Dörfer zurückkehren. Der Premierminister weigert sich jedoch, dass diese Situation als Argument für den Abbruch der Verhandlungen dienen sollte.

Seine politische Argumentation ist direkt. Der Libanon, so sagte er, wurde wiederholt in Kriege hineingezogen, die er nicht gewählt hatte, bevor der Staat dann mit den Konsequenzen betraut wurde. Er forderte diejenigen, die den diplomatischen Weg ablehnten, auf, eine Lösung vorzulegen, die in der Lage ist, Operationen zu stoppen, Gefangene zu retten und die Rückkehr der Bewohner zu geringeren Kosten in das Land zu ermöglichen.

Diese Position ist einer der politischen Marker der Regierung. Nawaf Salam will die Entscheidung des Staates zu Krieg und Frieden wiederherstellen und sich dabei auf Verhandlungen mit Israel konzentrieren. Sie lehnt sowohl die Aufrechterhaltung einer Situation ab, in der nichtstaatliche Akteure allein den Eintritt in den Krieg bestimmen, als auch eine interne Konfrontation, die darauf abzielt, die Waffenfrage sofort zu lösen.

Joseph Aoun verteidigt einen ähnlichen Ansatz. Am 17. September 2026 berichtete der Präsident, dass die Stärkung der Armee und der Sicherheitsinstitutionen die Bedingung für die Wiederherstellung der Entscheidung des Staates sei. Er behauptet, das Waffenmonopol sei eine feste Orientierung, besteht aber auf der Notwendigkeit, eine Konfrontation mit der Hisbollah zu vermeiden. Das Thema muss durch Dialog vorankommen.

Diese Konvergenz zwischen Baabda und dem Großen Serail ist eines der wichtigsten Elemente der lokalen Politik. Der Präsident und der Premierminister teilen das Ziel eines Staates mit einer militärischen Entscheidung allein. Sie versuchen jedoch, dies schrittweise und ohne interne Konflikte zu erreichen. Die Kritik des Parlaments konzentriert sich speziell auf die Geschwindigkeit und Wirksamkeit dieser Methode.

Strom, Verwaltung und Lebensstandard bringen die Regierung wieder in ihre interne Bilanz

Die Gewalt der Waffendebatte hat die täglichen Dossiers nicht vollständig gelöscht. Mehrere Abgeordnete erinnerten die Regierung daran, dass ihre Glaubwürdigkeit auch bei Elektrizität, öffentlichen Finanzen, Dienstleistungen und Lebensstandards liegt.

Al Sharq vom 17. September 2026 berichtet über die Intervention von Sajiih Attieh, der die geringe ministerielle Präsenz während eines Teils der Sitzung kritisiert und Elektrizität zu einem der Hauptkriterien für die Beurteilung des Kabinetts macht. Paula Yacoubian überprüft auch das Management des Sektors und den Verdacht im Zusammenhang mit Heizöl. Sie fragte, ob die Interessen rund um den Kraftstoff und die Generatoren weiterhin eine dauerhafte Lösung verhindern.

Adib Abdel Massih fordert einen kurzfristigen Plan, der es den Bürgern ermöglicht, schnell eine Verbesserung der Stromversorgung zu sehen. Simon Abi Ramia erweitert die Verantwortung. Er weigert sich, den gesamten Zusammenbruch der gegenwärtigen Regierung zuzuschreiben und glaubt, dass die Institutionen, das Parlament und die politischen Kräfte die Verantwortung für die Situation teilen.

Auch die Haushaltsfrage stellt sich. Farid Boustany fordert eine Finanzplanung über ein Jahr hinaus und eine Umstrukturierung des öffentlichen Sektors. Alain Aoun besteht auf der Notwendigkeit, Investitionen anzuziehen und nicht nur auf Lösungen aus dem Ausland zu warten.

Al Joumhouriyat vom 17. September 2026 beschreibt ein immer schwieriges wirtschaftliches Umfeld, das durch die Verschlechterung der Lebensbedingungen, Armut, Stromkosten und Sorgen um die Finanzierung möglicher Lohnerhöhungen im öffentlichen Sektor gekennzeichnet ist. Die Zeitung bezieht sich auf die Reserven von Experten angesichts eines Anstiegs der durch die Geldschöpfung finanzierten Ausgaben, aber auch des sozialen Risikos der Finanzierung durch neue Steuern.

Die Parlamentssitzung zeigt daher, dass die Regierung zwei Formen von Druck ausgesetzt ist. Der erste betrifft strategische Entscheidungen zu Waffen, Israel und Souveränität. Der zweite betrifft seine Fähigkeit, konkrete Ergebnisse im täglichen Leben zu erzielen.

Der Süden wird auch ein Test für die Beziehung zwischen Staat und Bürgern

Mehrere Interventionen stellen die Bevölkerung des Südens in den Mittelpunkt der Debatte. Der Abgeordnete Nasser Jaber, zitiert von Al Sharq am 17. September 2026, behauptet, dass die Bewohner von Nabatiyah nicht nur Solidaritätserklärungen brauchen, sondern eine Regierung, die anwesend ist, wenn sie der Gefahr ausgesetzt sind. Kassem Hashem fordert eine Notfallpolitik und eine nachhaltige Strategie, um die Menschen auf ihrem Land zu halten.

Diese Frage geht über die materielle Rekonstruktion hinaus. Sie beeinträchtigt die Fähigkeit des Staates, die Bevölkerung zu schützen, Dienstleistungen zu erbringen und wirtschaftliche Aktivitäten in den betroffenen Gebieten zu ermöglichen.

Die Diskussionen über experimentelle Bereiche illustrieren diese Entwicklung. Die Rückkehr der Bewohner muss den Einsatz der Armee begleiten. Wiederaufbau- und Entwicklungsprojekte werden so zu einem Bestandteil der Sicherheitspolitik. Die Regierung wird zeigen müssen, dass die Ausweitung der staatlichen Autorität die Lebensbedingungen wirklich verbessert.

Die Kommunalpolitik steht somit in direktem Zusammenhang mit dem Ergebnis der externen Verhandlungen. Ein israelischer Rückzug würde es der Armee ermöglichen, Fortschritte zu machen und die Einwohner zurückzukehren. Ein Mangel an Ergebnissen schwächt Nawaf Salams Strategie und gibt mehr Argumente für Kräfte, die Verhandlungen für unzureichend halten.

Die Beziehung zu Syrien kehrt über Grenzen und bilaterale Abkommen zurück

Ein anderes internes Thema erscheint diskreter in den Zeitungen vom 17. September 2026: die Neudefinition der Beziehungen zu Syrien. Al Sharq berichtet über das Treffen zwischen dem ehemaligen Präsidenten Michel Sleiman und dem syrischen Geschäftsoffizier Iyad al-Hazzaa. Michel Sleiman fordert die Entwicklung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern unter Achtung ihrer Souveränität. Insbesondere fordert er die Zusammenarbeit zwischen den Sicherheitsinstitutionen, um den Handel mit Waffen und Munition über die Grenze hinweg zu verhindern.

Er forderte auch die Festlegung der internationalen Grenze und eine Überprüfung der zwischen Beirut und Damaskus geschlossenen Abkommen, die kein Gleichgewicht zwischen den Interessen der beiden Länder garantierten. Diese Position findet in einem Kontext statt, in dem die neue syrische Führung versucht, ihre Beziehungen zum Libanon nach den Kriegsjahren wieder aufzubauen.

Eine weitere Dimension dieser Normalisierung wird von Al Liwa am 17. September 2026 durch ein libanesisch-syrisches Gewerkschaftstreffen hervorgehoben, das sich insbesondere dem Verkehr widmet. Die Teilnehmer betrachteten die Verbindungen zwischen den beiden Ländern als strategisch und begrüßten die jüngsten Vereinbarungen zwischen den Regierungen. Grenzsicherheit, Verkehrs- und Wirtschaftsverkehrsfragen bilden daher eine neue bilaterale Agenda.

Diese Entwicklungen sind nach wie vor weniger präsent als die Debatte über Waffen oder das Vertrauensvotum. Sie zeigen jedoch, dass sich die lokale Politik nicht mehr auf die Bewältigung der internen Krise beschränkt. Das neue regionale Gleichgewicht verpflichtet auch die libanesischen Behörden und politischen Kräfte, die Beziehungen zu Damaskus neu zu definieren, insbesondere an den jeweiligen Grenzen und Zuständigkeiten der beiden Staaten.

Am Ende der Parlamentssitzung behielt Nawaf Salam daher seine Regierung und eine zahlenmäßige Mehrheit. Aber die Abstimmung löst keine der großen Spannungen, die während der Debatten entstanden sind. Das Kabinett muss gleichzeitig die Wirksamkeit der Verhandlungen mit Israel unter Beweis stellen, das Waffenmonopol vorantreiben, ohne Konfrontation zu verursachen, die Bedürfnisse des Südens erfüllen und die öffentlichen Dienste verbessern, die weiterhin im Mittelpunkt der Unzufriedenheit stehen. Das Vertrauen in das Parlament gibt ihm Zeit. Es stellt keine weiße Saat dar, wie die Kritiker, die in die Reihen kamen und sich schließlich dafür entschieden haben, es im Amt zu halten, zeigten.

Zitat und Rede von politischen Figuren: Souveränität, Verhandlungen und Waffen im Mittelpunkt der Reden

Joseph Aoun verbindet die Rückkehr des Staates mit der Stärkung der Armee

Die Erklärungen von Präsident Joseph Aoun nehmen einen zentralen Platz in der Presse vom 17. September 2026 ein. Sie erarbeiten eine Doktrin, die auf drei Prioritäten basiert: Stärkung der Armee, Wiederherstellung des staatlichen Waffenmonopols und Fortsetzung der Verhandlungen mit Israel, ohne interne Konfrontation zu verursachen. Diese Linie ist in Paris zu sehen, wo das Staatsoberhaupt an den Vorbereitungen für die internationale Konferenz über die Armee und die inneren Sicherheitskräfte teilnimmt.

Al Binas vom 17. September 2026 berichtet, dass Joseph Aoun die Armee, die inneren Sicherheitskräfte und andere Sicherheitsdienste als « die einzige Garantie » betrachtet, um das Land, seine Souveränität und seine Bürger zu schützen. Sie stellt die Stärkung ihrer menschlichen und logistischen Fähigkeiten als nationale Priorität dar. Seine Reise nach Paris steht in direktem Zusammenhang mit diesem Ziel. Der Präsident will internationale Unterstützung erhalten, die nachhaltig genug ist, um staatliche Institutionen in die Lage zu versetzen, größere Verantwortung zu übernehmen.

Der Punkt geht über die Frage der Ausrüstung hinaus. Joseph Aoun verbindet ausdrücklich die Stärkung der Armee mit dem Waffenmonopol. Laut Al Bina Sie verbindet somit den Aufbau eines starken Staates mit seiner Fähigkeit, seine Bürger zu schützen und zur regionalen Stabilität beizutragen.

Al Akhbar vom 17. September 2026 berichtet über eine Formulierung, die diese Doktrin klärt. Joseph Aoun stellt fest, dass « das Prinzip der Wiederherstellung des Staates und der Wiederherstellung der Entscheidung über Krieg und Frieden auf der Stärkung der staatlichen Institutionen beruht », insbesondere militärische und Sicherheitsinstitutionen. Er will keine vorübergehende Hilfe. Er fordert ein langfristiges Programm.

Der Präsident setzt jedoch eine wichtige Grenze für die Anwendung des Waffenmonopols. Er weigert sich zuzulassen, dass es zu einer internen Konfrontation führt. Al Quds vom 17. September 2026 berichtet, dass er entschlossen ist, den Fall der Hisbollah « auf friedliche Weise » zu lösen. Das Land darf nicht zu Bürgerkrieg oder Krieg geführt werden. Der Dialog sollte es ermöglichen, einen Beschluss umzusetzen, den die Präsidentschaft für bereits gefasst hält.

Diese Unterscheidung ist politisch unerlässlich. Joseph Aoun stellt das Ziel des Staatsmonopols nicht in Frage. Auf der anderen Seite lehnt er eine Methode ab, die die Armee sofort in einen militärischen Gegner der Hisbollah verwandeln würde. Die Stärkung der Institution muss daher einer Verhandlungsentwicklung des inneren Gleichgewichts vorausgehen oder sie begleiten.

Vom israelischen Rückzug zum Sicherheitsabkommen

Joseph Aoun entwickelte auch seine Vision von Verhandlungen mit Israel. Es beschränkt sie nicht mehr auf die Umsetzung eines Waffenstillstands. Am 17. September 2026 berichtete der Präsident, dass er ein Sicherheitsabkommen erreichen wolle, das den Zustand der Feindseligkeit beenden und es der Armee ermöglichen würde, an der Grenze zu stationieren.

Er fügte hinzu, dass ein solches Abkommen später ein Schritt in Richtung eines Friedensabkommens sein könnte. Sie vermeidet jedoch jeden sofortigen Übergang von der Konfrontation zum formellen Frieden. Seine Formel ist die einer schrittweisen Progression.

Ad Diyar vom 17. September 2026 stellt diese Ausrichtung in eine konkretere Reihenfolge. Joseph Aoun will zuerst den israelischen Rückzug aus den betroffenen Gebieten. Die Armee muss dann stationiert werden. Die Bewohner müssen in ihre Gemeinden zurückkehren können, und die Frage der Häftlinge muss gelöst werden. Die Verhandlungen werden daher als Mittel zur Erreichung territorialer und menschlicher Ergebnisse vor einer breiteren Entwicklung der Beziehungen zu Israel dargestellt.

Der Präsident verteidigt auch experimentelle Bereiche. Er hoffte, dass der Mechanismus auf neue Sektoren im Süden ausgeweitet würde. Diese Methode sollte lokale Fortschritte ermöglichen, wenn die allgemeine Verordnung blockiert bleibt. Auf einen israelischen Rückzug in ein bestimmtes Gebiet würde der Einsatz der Armee und die Rückkehr der Bewohner folgen.

Auf der Post-Finul-Seite nahm Joseph Aoun eine pragmatische Position ein. Al Quds vom 17. September 2026 berichtet, dass er nach dem Dezember 2026 ein Vakuum ablehnte. Der Libanon steht einer anderen internationalen Truppe offen, aber er muss einen Rechtsrahmen haben. Für den Präsidenten ist « das Grundprinzip im Rechtsrahmen die staatliche Souveränität ». Er fügt hinzu, dass die Mission einer solchen Truppe darin bestehen muss, der Armee zu helfen und den Staat zu stärken, nicht ihn zu ersetzen.

Diese unterschiedlichen Aussagen bilden die gleiche Linie. Die Präsidentschaft will den Staat schrittweise durch konkurrierende militärische Vereinbarungen ersetzen, aber sie beabsichtigt, den israelischen Rückzug, die internationale Unterstützung für die Armee und eine ausländische Präsenz zu sichern, die weiterhin im Dienst der libanesischen Institutionen steht.

Nawaf Salam verteidigt die Verhandlungen vor seinen Kritikern

Die Rede von Nawaf Salam vor dem Parlament ergänzt die des Präsidenten. Der Premierminister konzentriert sich mehr auf die Rechtfertigung diplomatischer Entscheidungen angesichts der Kritik der Abgeordneten.

Al Joumhouriyat vom 17. September 2026 berichtet, dass Nawaf Salam die Mängel der erzielten Ergebnisse anerkennt. Die israelischen Angriffe gingen weiter. Der Rückzug ist nicht vollständig. Libanesische Gefangene bleiben in Israel und die Bewohner können immer noch nicht in ihre Dörfer zurückkehren. Der Regierungschef versucht daher nicht, die Verhandlungen als erfolgreichen Ausgang darzustellen.

Er weigerte sich jedoch, zu dem Schluss zu kommen, dass der Prozess aufgegeben werden sollte. Er erinnert daran, dass der Libanon « immer wieder in Kriege hineingezogen wurde, die wir nicht gewählt haben », bevor der Staat beschuldigt wurde, die Konsequenzen zu tragen. Dieser Satz ist eine seiner klarsten politischen Positionen. Es geht direkt um die Frage der Entscheidung über Krieg und Frieden.

Nawaf Salam bat dann Gegner seiner Strategie, eine alternative Lösung vorzuschlagen. Laut Al Jumhouriyat vom 17. September 2026 behauptet er, dass, wenn jemand eine andere Möglichkeit hat, die Angriffe zu stoppen, die Gefangenen zurückzuholen und die Bewohner zu niedrigeren Kosten für den Libanon in ihre Dörfer zurückzubringen, die Regierung bereit ist, ihm zu folgen.

Der Premierminister verteidigt auch das Rahmenabkommen. Er behauptet, er plane einen schrittweisen israelischen Rückzug und die Wiederherstellung der ausschließlichen Souveränität des libanesischen Staates. Er wies daher die Vorwürfe zurück, die Regierung habe die traditionellen Referenzen des Libanon aufgegeben.

Sein Argument ist sowohl institutionell als auch diplomatisch. Der Staat muss wieder derjenige werden, der verhandelt, der entscheidet und der die Verantwortung für die Verpflichtungen trägt. Nawaf Salam versucht daher, aus einer Logik herauszukommen, in der militärische Entscheidungen, die außerhalb von Institutionen getroffen werden, dann Konsequenzen erzeugen, die die Regierung bewältigen muss.

Gleichzeitig erkennt der Premierminister die innere Unzufriedenheit an. Al Joumhouriyat berichtet, dass der Bürger, der die Anwesenheit des Staates behauptet, Recht hat, ebenso wie die Person, die sich über seine Abwesenheit beschwert. Er gibt zu, dass die Erwartungen an seine Regierung wichtig waren und dass die Realität, die durch den Krieg verschärft wurde, seine Handlungsfähigkeit einschränkte.

Nabih Berri erinnert an die Grenzen der parlamentarischen Konfrontation

Nabih Berri erscheint weniger in einer großen Rede als in seinen wiederholten Reden während der Parlamentssitzung. Angesichts der Verbreitung von Beleidigungen und Anschuldigungen versucht der Sprecher des Hauses, eine Konfrontation einzudämmen, die allmählich über die Debatte über staatliche Maßnahmen hinausgeht.

Al Joumhouriyat vom 17. September 2026 berichtet von seinem Ausruf « ya aib al-choum », der durch eine strenge Verurteilung des Spektakels der Abgeordneten auf Französisch wiedergegeben werden kann. Sie intervenierte, als der Austausch zwischen Hisbollah-Vertretern und parteifeindlichen Abgeordneten besonders aggressiv wurde.

Die Rolle von Nabih Berri ist auch zum Zeitpunkt des Vertrauensvotums politisch. Sein Entwicklungs- und Befreiungsblock stimmt für die Regierung, obwohl einige seiner Mitglieder Vorbehalte haben. Al Binas vom 17. September 2026 weist darauf hin, dass die Stimmen des Blocks eine entscheidende Rolle beim Ergebnis von 68 Stimmen gespielt haben.

Diese Haltung ermöglicht es Nabih Berri, eine Zwischenposition zu halten. Sein Lager kritisiert mehrere Regierungsrichtungen, einschließlich Verhandlungen und Behandlung des Südens, aber er will keine Regierungskrise provozieren. Die institutionelle Kontinuität bleibt daher trotz politischer Meinungsverschiedenheiten erhalten.

Gebran Bassil verwandelt Kritiker in ein Vertrauensvotum

Der Führer der Freien Patriotischen Bewegung, Gebran Bassil, entschied sich dafür, die politische Opposition in ein parlamentarisches Verfahren zu übersetzen. Am Ende des Treffens bat er um eine Vertrauensabstimmung.

Nahar vom 17. September 2026 berichtet, dass diese Initiative zum Ergebnis von 68 Stimmen für die Regierung, 12 dagegen und zwei Enthaltungen führte. Der freie patriotische Strom findet sich somit unter den Kräften, die ihr Vertrauen in das Kabinett zurückziehen.

Gebran Bassils Ansatz kommt nach zwei Tagen der Kritik an Regierungsmaßnahmen, Verhandlungen, öffentlichen Dienstleistungen und der Umsetzung von Entscheidungen. Es hilft, die Position seines Blocks zu klären. Die Regierung bleibt im Amt, aber der Courant weigert sich, ihr eine neue politische Legitimität zu geben.

Die Strategie stellt auch eine arithmetische Grenze dar. Die Abstimmung zeigt, dass die Opposition gegen das Kabinett nicht groß genug ist, um es zu stürzen. Es zeigt jedoch, dass seine Mehrheit von Akteuren abhängt, die nicht unbedingt alle ihre Orientierungen teilen.

Hisbollah-Abgeordnete verschärfen Souveränität und Verhandlungen

Die Interventionen der Hisbollah-Abgeordneten gehören zu den virulentesten der Sitzung. Sie versuchen, gegen ihre Gegner den Vorwurf der Verantwortung bei der Schwächung der Souveränität zu wenden.

Al Sharq vom 17. September 2026 berichtet über den Austausch zwischen Ihab Hamadeh, Michel Moawad, Waddah Sadek und Ziad Hawaii. Ihab Hamadeh beschuldigt seine Gegner der Lüge und wirft ihnen ihre Rede über die Ereignisse des Südens vor. Die Antworten sind genauso gewalttätig. Abgeordnete gegen die Hisbollah werfen der Partei vor, sie habe dazu beigetragen, Bedingungen für eine israelische Intervention zu schaffen.

Hussein Hajj Hassan greift ebenfalls in das Rahmenabkommen ein. Laut Al Sharq vom 17. September 2026 findet er seine Ergebnisse ungültig und kritisiert die Tatsache, dass die Libanesen eingeladen wurden, auf ihre Auswirkungen zu warten. Der Abgeordnete stellte somit die Hauptverteidigung der Regierung in Frage: die Idee, dass Verhandlungen im Laufe der Zeit beurteilt werden sollten.

Diese Linie verbindet sich mit der anderer gewählter Mitglieder in der Nähe der Partei. Hani Kobeissi glaubt, dass die Verhandlungen nicht funktioniert haben und fordert eine andere Position als der Staat. Kassem Hashem besteht auf israelischen Angriffen und fragt, wie man über Souveränität sprechen kann, wenn sie weitergehen.

Die Rede der Hisbollah und ihrer Verbündeten beschränkt sich daher nicht auf die Verteidigung der Waffen der Partei. Sie versucht, eine andere Hierarchie durchzusetzen: Bevor man die Beziehung zwischen Staat und Widerstand beurteilt, ist es notwendig, die Fähigkeit des Staates zu messen, die israelische Besatzung und Operationen zu beenden.

Gegner der Hisbollah fordern jetzt messbare Ergebnisse

Angesichts dieser Rede betonen mehrere Abgeordnete die Umsetzung bereits getroffener Beschlüsse.

Ghassan Hasbani, zitiert von Al Sharq am 17. September 2026, glaubt, dass die Regierung historische Entscheidungen über das Waffenmonopol getroffen hat. Sie weigert sich jedoch, die Werbung als ausreichend anzusehen. Er fragte, was in Bezug auf Grenzkontrollen, Passagen, das Eindringen von Waffen und deren Lagerung erreicht worden sei.

Antoine Habchi verbindet auch das Urteil der Regierung mit der Durchsetzung ihrer Entscheidungen. Michel Moawad verteidigt eine Linie, die auf Souveränität, Frieden und Reformen basiert. Michel Douaihy behauptet, die Regierung zu unterstützen, wenn sie entscheidet, will ihn aber verurteilen, wenn er nicht hinrichtet.

Diese Interventionen zeigen eine Verschiebung in der Debatte. Die Frage ist nicht mehr nur, ob die Regierung das Prinzip des Waffenmonopols bestätigt. Er tat es. Seine anspruchsvollsten Unterstützer wollen nun das Timing und die Ergebnisse wissen.

Genau dort stehen die Reden von Joseph Aoun und Nawaf Salam vor ihren größten politischen Schwierigkeiten. Beide behaupten, dass die Richtung festgelegt ist. Beide lehnen auch eine interne Konfrontation ab. Sie müssen daher zeigen, dass eine schrittweise Methode zu konkreten Veränderungen führen kann.

Die Reden vom 17. September 2026 ziehen drei konkurrierende Reden. Die Präsidentschaft und die Regierung verteidigen eine schrittweise Wiederherstellung der staatlichen Autorität durch Armee, Diplomatie und Dialog. Die Hisbollah und ihre Verbündeten stellen den israelischen Rückzug und das Ende der Angriffe an die Spitze der Souveränitätsbedingungen. Die Gegner der Partei fordern eine schnellere und messbare Anwendung des Waffenmonopols. Die libanesische politische Debatte ist nun um diese drei Lesungen herum strukturiert, wobei die Armee, die Verhandlungen und der Zeitplan für die Umsetzung die Hauptpunkte der Konfrontation sind.

Diplomatie: Paris, Washington und arabische Hauptstädte gestalten Libanons Spielraum neu

Paris verwandelt militärische Unterstützung in einen internationalen diplomatischen Rekord

Die libanesische Diplomatie konzentrierte sich auf den 17. September 2026 in Paris, wo Joseph Aoun an dem Vorbereitungstreffen zur Unterstützung der Armee und der inneren Sicherheitskräfte teilnahm. Hinter seinem militärischen Ziel bringt das Treffen mehrere diplomatische Fragen zusammen: die Zukunft des Südlibanon, das Ende der Finul-Mission, die Verhandlungen mit Israel, das Waffenmonopol und die Fähigkeit des Staates, allmählich die Kontrolle über sein Territorium zurückzugewinnen.

Al Joumhouriyat vom 17. September 2026 berichtet, dass Frankreich eine wichtige Gruppe libanesischer Partner an einen Tisch bringt. Es wurden Vertreter aus Deutschland, Italien, dem Vereinigten Königreich und Irland sowie eine Delegation der Europäischen Union angekündigt. Zur arabischen Komponente gehören Saudi-Arabien, Ägypten, Kuwait, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate. Die Vereinigten Staaten nahmen auch an dem Treffen teil, zusammen mit anderen internationalen Partnern. Die Vereinten Nationen sind vertreten, während die Zukunft ihrer Präsenz im Süden eines der Diskussionsthemen ist.

Frankreich will zuerst die Bedürfnisse der Armee feststellen. Nahar vom 17. September 2026 betont, dass das Treffen noch keine Geberkonferenz ist. Der Generalstabschef der französischen Streitkräfte, Fabien Mandon, erklärt, dass es darum geht, die notwendigen Fähigkeiten in einem tiefgreifend veränderten Umfeld zu identifizieren. Das angekündigte Ende des Finul verpflichtet uns, jetzt über die Aufteilung der Verantwortlichkeiten im Süden nachzudenken.

Dieser Ansatz verleiht Paris eine besondere diplomatische Funktion. Frankreich sucht nicht nur nach Finanzierung. Es wird versucht, Länder zusammenzubringen, die nicht unbedingt die gleiche Interpretation der libanesischen Situation haben. Die Vereinigten Staaten legen großen Wert auf Hisbollah-Waffen. Europäische Länder versuchen, ein Vakuum im Süden zu vermeiden. Die arabischen Staaten wollen den libanesischen Staat konsolidieren. Beirut fordert die Stärkung der Armee, um konkrete israelische Maßnahmen zu begleiten.

Joseph Aoun schrieb seine Anwesenheit in dieser Logik. Al Bina Er stellt fest, dass die historischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern in der gegenwärtigen Periode von besonderer Bedeutung sind. Der Präsident bittet jedoch nicht um begrenzte Soforthilfe. Sie will ein nachhaltiges Programm, das es dem Militär und den Sicherheitsdiensten ermöglicht, schrittweise mehr Verantwortung zu übernehmen.

Das Treffen wurde somit zu einem diplomatischen Test. Libanon versucht, breite politische Unterstützung für seine Armee in konkrete Verpflichtungen umzuwandeln, während Bedingungen vermieden werden, die nicht sofort erfüllt werden können.

Joseph Aoun und Emmanuel Macron stehen vor dem Post-Finul

Die Zukunft der internationalen Präsenz im Südlibanon ist eines der heikelsten Themen im französisch-libanesischen Handel. Joseph Aoun behauptet, Beirut wolle kein Vakuum nach dem Ende des Finul im Dezember 2026. Sie erklärt sich offen für eine andere Truppe, vorausgesetzt, sie hat einen Rechtsrahmen und respektiert die libanesische Souveränität.

Al Binas vom 17. September 2026 berichtet, dass der Präsident mit Emmanuel Macron die allgemeine Situation im Libanon, aber insbesondere im Süden, die israelischen Operationen, die Nach-Endphase und den Verhandlungsprozess diskutieren muss. Das französisch-libanesische Treffen kann daher nicht von der Suche nach einer neuen Sicherheitsarchitektur getrennt werden.

Nahar vom 17. September 2026 bringt ein zusätzliches Element. Fabien Mandon bestätigt, dass Frankreich mit Italien an mehreren Strecken für die Nach-Endphase arbeitet. Sie stellt keine endgültige Lösung dar und betont die Notwendigkeit, die betroffenen Parteien einzubeziehen.

Paris versucht somit, eine europäische Rolle im Süden zu bewahren und gleichzeitig anzuerkennen, dass die derzeitige Formel zu Ende geht. Diese Position entspricht den libanesischen Bedenken. Für Beirut würde das Verschwinden jeglicher internationaler Präsenz die Armee einer erheblich erhöhten Belastung aussetzen, während der israelische Rückzug unvollständig bleibt.

Al Akhbar vom 17. September 2026 offenbart auch die Existenz eines Vorschlags für eine dreijährige europäische zivile und militärische Mission. Das Projekt zielt darauf ab, die Armee, die internen Sicherheitskräfte, die Überwachung, die Nachrichtendienste, die Grenzen und die Häfen zu stärken. Der Vorschlag ersetzt nicht formell das Finul. Es zeigt jedoch, dass die Europäer bereits eine an die neue Phase angepasste Präsenz vorbereiten.

Die französische Diplomatie steht daher am Knotenpunkt mehrerer Szenarien. Sie verteidigt die Aufrechterhaltung der internationalen Unterstützung. Sie arbeitet mit Rom. Sie unterstützt einen Aufschwung in der Armee. Sie nimmt auch an der europäischen Reflexion über die Stärkung der libanesischen Institutionen teil.

Die Achse mit Amman konsolidiert sich um die Armee

Die Anwesenheit von König Abdullah II in Paris verleiht dem Treffen eine besondere arabische Dimension. Die jordanische Beteiligung beginnt nicht mit dem Treffen vom 17. September. Die Unterstützung der Armee ist Teil des « Aqaba-Prozesses », der einige Jahre zuvor in Jordanien eingeleitet wurde.

Al Joumhouriyat vom 17. September 2026 berichtet, dass Joseph Aoun den jordanischen Souverän traf, sobald er in Paris ankam. Der libanesische Präsident dankte ihm für Ammans Unterstützung der Armee und für seine Bemühungen für das internationale Treffen.

Die bilaterale Dimension des Interviews wird auch von Al Bina am 17. September 2026 hervorgehoben. Beide Führer überprüfen die libanesisch-jordanischen Beziehungen nach der Unterzeichnung von 21 Abkommen und Absichtserklärungen auf der Sitzung der Hohen Gemeinsamen Kommission im Januar 2026. Joseph Aoun forderte, dass diese Vereinbarungen effektiv umgesetzt werden.

Der Dialog mit Amman beschränkt sich daher nicht auf die militärische Komponente. Dazu gehört auch die Zusammenarbeit zwischen den beiden Staaten. Aber Sicherheit ist jetzt die treibende Kraft hinter der Beziehung. Jordanien verfügt über eine wichtige Militär- und Sicherheitserfahrung und unterhält enge Beziehungen zu mehreren westlichen und arabischen Partnern, die sich für die Unterstützung des Libanon einsetzen.

Die gleichzeitige Anwesenheit von Joseph Aoun, Emmanuel Macron und Abdullah II macht es möglich, die europäische und arabische Dimension der Unterstützung mit dem libanesischen Staat zu verbinden.

Washington bleibt unverzichtbar, aber Unterschiede bestehen

Die amerikanische Diplomatie ist ebenso zentral. Washington ist sowohl ein Partner der Armee als auch ein Vermittler zwischen Libanon und Israel und ein wichtiger Akteur bei der Reflexion über den zukünftigen Mechanismus des Südens.

Das Treffen zwischen dem libanesischen Vertreter und dem israelischen Botschafter in Washington zeigt die Bedeutung dieses Kanals. Al Akhbar vom 17. September 2026 berichtet, dass die Diskussionen die Anwendung des Rahmenabkommens, den israelischen Rückzug, die Einstellung der Operationen und die Erweiterung der Versuchszonen betreffen. Entscheidende Ergebnisse werden nicht bekannt gegeben.

Die diplomatische Schwierigkeit liegt in der Reihenfolge der Maßnahmen. Beirut will israelische Aktionen. Israel fordert mehr Ergebnisse bei den Hisbollah-Waffen. Die Vereinigten Staaten versuchen, die Verhandlungen trotz dieser Meinungsverschiedenheit aufrechtzuerhalten.

Al Joumhouriyat vom 17. September 2026 beschreibt parallel eine Divergenz zwischen Washington und Paris zur Unterstützung der Armee. Die Amerikaner würden konkrete Fortschritte in der Frage des Waffenmonopols fordern, bevor sie eine gewisse Hilfe freigeben. Die Zeitung bezieht sich auf einen Umschlag von 150 Millionen Dollar. Paris verteidigt einen gleichzeitigeren Ansatz: die Armee zu stärken und gleichzeitig Fortschritte vor Ort zu fordern.

Dieser Unterschied ist wichtig für die libanesische Diplomatie. Beirut muss Washington davon überzeugen, dass mangelnde Kapazitäten selbst ein Hindernis für die Umsetzung staatlicher Entscheidungen sind. Die libanesischen Behörden versuchen daher, eine Gleichung zu vermeiden, nach der die Hilfe erst nach Erfüllung bestimmter Missionen gezahlt wird, die diese Hilfe erfordern.

Die Rolle des amerikanischen Botschafters Michel Issa ist Teil dieser Sequenz. Ad Diyar vom 17. September 2026 beschreibt einen sehr aktiven Diplomaten, der direkt in den Süden geht und die Versuchsgebiete verfolgt. Seine Reise muss Washington eine direkte Lektüre der Fortschritte und Hindernisse ermöglichen.

Libanon versucht, seine Beziehung zu Riad in einem angespannten regionalen Kontext zu bewahren

Saudi-Arabien nimmt auch einen wichtigen Platz in der libanesischen Diplomatie des Tages ein. Seine Teilnahme am Pariser Prozess kommt zu einer Zeit, in der der Versuch, Mekka anzugreifen, eine große Welle von Verurteilungen hervorruft.

Die wichtigsten libanesischen Behörden reagierten schnell. Al Sharq Al Awsat vom 17. September 2026 berichtet, dass Nawaf Salam den versuchten Angriff verurteilt und die totale Solidarität des Libanon mit dem Königreich, seiner Führung und seinem Volk bekräftigt. Das Außenministerium nimmt eine ähnliche Position ein.

Auch Joseph Aoun verurteilte den Versuch. Al Sharq vom 17. September 2026 berichtet, dass er den Angriff auf heilige Stätten als einen Angriff jenseits der saudischen Souveränität betrachtet und einen zentralen Ort für Muslime betrifft. Sie fordert eine gemeinsame arabische und islamische Position.

Diese institutionelle Konvergenz ist diplomatisch bedeutsam. Libanon bemüht sich seit mehreren Jahren um die Wiederherstellung stabilerer Beziehungen zu den Golfstaaten, insbesondere zu Riad. Saudische Unterstützung für die libanesische Armee, Wiederaufbau und Wirtschaft bleibt potenziell wichtig.

Ein weiteres Element in Bezug auf diese Beziehung ist Al Liwas vom 17. September 2026. Die Tageszeitung präsentiert Michel Issas jüngsten Besuch beim Vizepräsidenten des schiitischen Islamischen Höheren Rates, Ali al-Khatib, als einen amerikanischen Ansatz, der von einer Initiative inspiriert wurde, die zuvor vom saudischen Botschafter Walid Bukhari geleitet wurde. Die Zeitung sieht diese Kontakte als einen Versuch, den Dialog mit der libanesischen schiitischen Umwelt in einer von der Waffenfrage dominierten Zeit aufrechtzuerhalten.

Diese Lektüre hebt einen diskreteren Aspekt der regionalen Diplomatie hervor. Riad und Washington interessieren sich nicht nur für offizielle Institutionen. Sie versuchen auch, Kanäle mit sozialen und religiösen Komponenten aufrechtzuerhalten, die eine Rolle bei der internen Stabilisierung spielen können.

Beirut und Damaskus suchen Grundlage für ausgewogenere Beziehungen

Die Beziehungen zu Syrien erscheinen weniger spektakulär, aber es ist ein weiteres diplomatisches Projekt. Al Sharq vom 17. September 2026 berichtet über das Treffen des ehemaligen Präsidenten Michel Sleiman mit dem syrischen Geschäftsträger Iyad al-Hazzaa.

Michel Sleiman forderte die Entwicklung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern auf der Grundlage des gegenseitigen Interesses und der Achtung der Souveränität. Sie besteht auf der Koordinierung zwischen den Sicherheitsinstitutionen, um den Waffen- und Munitionshandel über die Grenze zu verhindern. Er forderte auch den Beginn der Abgrenzung der internationalen Grenze.

Auch die Frage der alten bilateralen Abkommen stellt sich. Michel Sleiman hält es für notwendig, die in der Vergangenheit abgeschlossenen Texte zu überprüfen, um ein Gleichgewicht zwischen den Interessen der beiden Staaten zu wahren.

Diese Position kommt, als die neue syrische Führung versucht, ihre Beziehungen zum Libanon wieder aufzubauen. Die Kriegsjahre haben das Verhältnis zwischen Beirut und Damaskus grundlegend verändert. Grenzfragen, Menschenhandel, Häftlinge, Vertreibung und wirtschaftliche Abkommen sind nun alles Themen, die in einem traditionelleren zwischenstaatlichen Rahmen behandelt werden müssen.

Die Grenze wird besonders wichtig, da sich der Libanon in der Debatte um das Waffenmonopol engagiert. Die Kontrolle der Waffenströme bedeutet auch eine verstärkte Zusammenarbeit mit Damaskus.

Libanesische Diplomatie versucht, den regionalen Kontext in staatliche Unterstützung umzuwandeln

Die Multiplikation der diplomatischen Kanäle zeigt schließlich die gleiche Priorität. Beirut will den Staat in den Mittelpunkt seiner Außenbeziehungen stellen.

Mit Paris soll die Armee gestärkt und das Post-Final vorbereitet werden. Mit Amman die arabische Unterstützung für die Institutionen festigen. Mit Washington, um Fortschritte in den Verhandlungen mit Israel zu sichern und gleichzeitig die Militärhilfe zu erhalten. Mit Riad, um eine Beziehung zu festigen, die wieder strategisch geworden ist. Mit Damaskus einen Bericht aufbauen, der auf Grenzen, Sicherheit und bilateralen Interessen basiert.

Diese Diplomatie bleibt jedoch Gegenstand des regionalen Truppenberichts. Der Krieg mit dem Iran, die Spannungen in der Meerenge, die Krise im Jemen und die israelischen Operationen im Libanon verringern Beiruts Handlungsspielraum.

Die Wahl von Joseph Aoun und Nawaf Salam besteht genau darin, die Unterstützung zu vervielfachen, um den Libanon nicht von einem einzigen Kanal abhängig zu machen. Paris bietet europäische Abdeckung. Washington besitzt einige der Hebel auf Israel. Arabische Staaten können politische, finanzielle und militärische Hilfe leisten. Die Vereinten Nationen bleiben wichtig für die internationale Legitimität des Südens.

Die libanesische Diplomatie vom 17. September 2026 erscheint somit weniger als eine Abfolge von Protokollsitzungen als als die Suche nach einer neuen externen Architektur. Sein Ziel ist es, internationale Partner auf der Grundlage eines Prinzips zusammenzubringen: den Staat und seine Armee zu stärken und gleichzeitig die notwendigen israelischen Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass dieser Machtanstieg vor Ort in die Tat umgesetzt werden kann.

Internationale Politik: Krieg gegen den Iran, Meerenge und Ausweitung des Konflikts auf das Rote Meer

Washington sucht einen Ausweg, als der Krieg in seinen siebten Monat eintritt

Der Krieg gegen den Iran und seine Ausweitung auf die wichtigsten Seewege dominieren weitgehend die internationale Politik in den Zeitungen vom 17. September 2026. Der Konflikt beschränkt sich nicht mehr auf Streiks zwischen den Vereinigten Staaten, Israel und dem Iran. Es betrifft jetzt die Straße von Ormuz, Jemen, Bab al-Mandeb, Saudi-Arabien und globale Lieferketten. Mehrere Publikationen beschreiben einen Krieg, der sich in der Natur verändert. Militärische Operationen bleiben intensiv, aber die Diplomatie sucht gleichzeitig nach einer Formel, um eine weitere Expansion zu vermeiden.

Al Sharq Al Awsat vom 17. September 2026 berichtet über die Erklärungen des US-Vizepräsidenten J.D. Vance, der innerhalb von zwei Monaten eine « völlig andere Phase » des Konflikts ankündigt. Es wird nicht spezifiziert, was dies auf militärischer oder diplomatischer Ebene bedeutet. Er bestätigte jedoch Donald Trumps frühere Aussage, dass der Krieg nach den für November geplanten Kongresserneuerungswahlen eine große Veränderung erfahren sollte.

Diese amerikanische Zeitlichkeit zieht Aufmerksamkeit auf sich. Das Weiße Haus schlägt vor, dass eine Änderung der Strategie in Betracht gezogen wird, ohne anzugeben, ob es sich um eine Reduzierung der Operationen, eine neue militärische Phase oder eine stärkere Rückkehr zu Verhandlungen handeln wird. J.D. Vance erinnert daran, dass Donald Trump als Oberbefehlshaber entscheidet, wann die Konflikte beginnen und enden. Es erkennt auch die Ungeduld der amerikanischen Bevölkerung mit der Dauer des Krieges an.

Diese Erklärung wurde von Al Liwa am 17. September 2026 wiederholt und betonte, dass auch der Vizepräsident sich weigerte, die neue Phase genau zu definieren. Dieser Mangel an Details hält mehrere Lesungen. Washington kann versuchen, die Meinung für einen Strategiewechsel vorzubereiten. Sie kann diese Frist auch als Druckmittel auf Teheran nutzen.

Gleichzeitig erzeugte der Krieg eine interne amerikanische Debatte. Al Quds vom 17. September 2026 berichtet, dass das Repräsentantenhaus einen Text über die Kriegsmacht angenommen hat, der darauf abzielt, die amerikanischen Angriffe auf den Iran zu beenden und den Abzug der amerikanischen Streitkräfte aus der Region zu fordern. Der Text erhielt 220 Stimmen gegen 204, mit der Unterstützung von sieben republikanischen gewählten Vertretern.

Diese Entscheidung zeigt eine politische Herausforderung, die über die traditionelle Opposition zwischen den beiden Parteien hinausgeht. Die Anwesenheit von Republikanern unter den Anhängern des Textes zeigt, dass ein Teil des Präsidentschaftslagers auch die Dauer und das Ausmaß des militärischen Engagements in Frage stellt.

Der Iran-Konflikt steht daher vor zwei Zeitplänen. Ersteres ist militärisch und hängt von der Situation vor Ort ab. Die zweite ist politisch und führt direkt zu den amerikanischen Wahlen im November.

Die Straße von Ormuz wird Pekings Priorität

China versucht auch, die Diplomatie in den Mittelpunkt des Falls zu stellen. Sein Hauptziel ist die Wiedereröffnung der Straße von Ormuz und der Schutz der Energieflüsse.

Der chinesische Beamte fordert Teheran und Washington auf, Zurückhaltung zu üben und zum Islamabad-Memorandum zurückzukehren. Sie fordert die Parteien auf, auf dieser Grundlage wieder substantielle Konsultationen aufzunehmen.

Wang Yi fordert auch schnelle Maßnahmen zur Wiedereröffnung der Straße von Ormuz. China verbindet diese Nachfrage direkt mit der Stabilität des Energietransports und der globalen Lieferketten.

Al Sharq Al Awsat vom 17. September 2026 besteht auf dieser Dimension. Peking will nicht, dass sich die regionale Krise weiter auf den Jemen und das Rote Meer ausbreitet. Die chinesische Diplomatie ist der Ansicht, dass die Situation die Mängel der gegenwärtigen Sicherheitsarchitektur im Nahen Osten offenbart und zu ihrer Stärkung aufruft.

Pekings Position beruht auf einem klaren wirtschaftlichen Interesse. Ormuz ist ein wichtiger Übergang für Energieexporte. Dauerhafte Störungen erhöhen die Transportkosten, setzen die Preise unter Druck und bedrohen die Versorgung großer Importländer.

Aber China versucht auch, eine spezifische diplomatische Position beizubehalten. Sie unterhält die Beziehungen zu Teheran und fordert den Iran auf, zur Wiedereröffnung der Straße beizutragen. Wang Yi bekräftigt die Stabilität der chinesischen Politik gegenüber dem Iran, betont aber die Notwendigkeit, zu einem Verhandlungsweg zurückzukehren.

Abbas Araghchi antwortete, dass der Iran weiterhin bereit sei, seine Souveränität und sein Territorium zu verteidigen, während er diplomatische Lösungen begrüßte, die die Rechte der iranischen Nation garantierten. Die iranische Botschaft verbindet daher militärische Entschlossenheit und bedingte Verhandlungsbereitschaft.

Das Treffen fand vor einem Termin zwischen Xi Jinping und Donald Trump in Washington statt. Dieser Kalender bekräftigt die Möglichkeit, dass Peking versuchen wird, seinen Dialog mit Teheran zu einem Hebel in seinen Gesprächen mit den Vereinigten Staaten zu machen.

US-Aktien selbst werden zu einem strategischen Thema

Ein weiterer Effekt des Krieges war der Druck auf amerikanische Munitionsbestände. Die Zeitung berichtet über die Ergebnisse eines Berichts des Generalinspektors des US-Verteidigungsministeriums, in dem es um einen strategischen Mangel und industrielle Schwierigkeiten beim schnellen Austausch der verwendeten Munition geht.

Insbesondere bezog sich das Dokument auf Probleme im Zusammenhang mit Festbrennstoffmotoren, Sprengstoffen, Treibstoffen und spezialisierten industriellen Arbeitskräften. Auch die Kosten für die Munition werden als sehr hoch dargestellt.

Die Debatte konzentriert sich auf Abhör- und Schlagraketen, die während des Konflikts eingesetzt wurden. Al Bina.

Diese Situation eröffnet eine umfassendere strategische Frage. Die Vereinigten Staaten müssen gleichzeitig mehrere Theater unterstützen. Der iranische Konflikt ergänzt die Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Ukraine und der amerikanischen Präsenz in der indopazifischen Region. Ein sehr großer Einsatz von Raketen im Nahen Osten kann daher Folgen für die militärische Planung in anderen Regionen haben.

Insbesondere Al Bina hebt die Besorgnis über eine mögliche Konfrontation mit China hervor. Das Problem ist nicht nur finanziell. Die Erhöhung eines Budgets erhöht nicht sofort die Produktion, wenn die industriellen Kapazitäten, Lieferketten und spezialisierten Fähigkeiten begrenzt sind.

Der Krieg gegen den Iran beginnt somit eine Debatte über die Nachhaltigkeit der US-Militäranstrengungen zu erzeugen. Diese Frage kann auch die Multiplikation von Signalen bezüglich einer « neuen Phase » des Konflikts erklären.

Jemen verwandelt Krieg

Das zweite große regionale Theater ist jetzt Jemen. Der Kampf um Bab al-Mandeb verbindet den iranischen Konflikt direkt mit dem Roten Meer und Saudi-Arabien.

Al Quds vom 17. September 2026 berichtet, dass Saudi-Arabien den Huthis vorwirft, versucht zu haben, Mekka mit einer Drohne anzugreifen. Saudische Luftverteidigung behauptet, das Flugzeug abgefangen und zerstört zu haben, bevor es in den verbotenen Luftraum um die Stadt eindrang. Koalitionssprecher Turki al-Maliki präsentiert diesen Versuch als zweiten Angriff auf Mekka nach dem Angriff im Juli 2017.

Die Huthis bestreiten diese Version. Al Quds berichtet, dass Mohammed al-Farah, ein Mitglied ihres politischen Büros, die Anschuldigungen als Lüge bezeichnet und bestreitet, dass Mekka ins Visier genommen wird.

Gleichzeitig fordern die Huthis weitere Operationen gegen Saudi-Arabien. Ihr Militärsprecher Yahya Saree kündigt Angriffe auf die Yanbu-Einrichtungen von Aramco und auf den Luftwaffenstützpunkt Khamis Mushait an. Die Bewegung behauptet, ballistische Raketen und Drohnen eingesetzt zu haben, und präsentiert diese Operationen als Reaktion auf die Verschärfung der saudischen Angriffe im Jemen.

Die Konfrontation breitet sich auch über jemenitisches Terrain aus. Al Quds vom 17. September 2026 berichtet über Operationen von Regierungstruppen in mehreren Gebieten von Taez, mit Angriffen auf Positionen, die den Huthis zugeschrieben werden. Kämpfe um die Küste und die Straßen, die nach Bab al-Mandeb führen, sind von besonderer Bedeutung.

Al Binas vom 17. September 2026 stellt diese Schlacht als direkt mit dem Krieg gegen den Iran verbunden dar. Nach der täglichen Analyse bestimmt die Kontrolle von Bab al-Mandeb den strategischen Wert alternativer Routen, wenn die Navigation in Ormuz gestört wird. Während die Häfen am Roten Meer und das Yanbu-Terminal als Alternative zu den Golfrouten dienen sollten, verringert die Fähigkeit der Huthis, Bab el-Mandeb zu bedrohen, die Wirksamkeit dieser Lösung erheblich.

Der Jemen wurde so zu einem wesentlichen Teil des Meerengenkrieges.

Saudi-Arabien mobilisiert breite regionale Solidarität

Der angebliche Versuch gegen Mekka provoziert eine Welle von Verurteilungen. Al Sharq Al Awsat vom 17. September 2026 dokumentiert die Reaktionen vieler arabischer und muslimischer Staaten, darunter Jordanien, Katar, Kuwait, Ägypten, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate, Jemen und Pakistan. Der Golf-Kooperationsrat, die Organisation für Islamische Zusammenarbeit und die Arabische Liga verurteilen den Angriff ebenfalls.

Die Akte übersteigt schnell die saudische Sicherheit allein. Die Symbolik von Mekka verleiht dem Vorfall eine besondere religiöse und diplomatische Dimension.

Al Sharq Al Awsat widmet sich auch der juristischen Analyse, um auf Kultstätten zu zielen. Die Zeitung erinnert an den Schutz, der religiösen Gebäuden nach dem humanitären Völkerrecht gewährt wird, wenn es sich nicht um militärische Ziele handelt. Die genannten Experten sind der Ansicht, dass ein vorsätzlicher Angriff auf einen geschützten religiösen Ort eine schwere Verletzung und je nach den Umständen ein Kriegsverbrechen darstellen kann.

Gleichzeitig erwägt der Sicherheitsrat eine Eskalation in Jemen und Bab al-Mandeb. Al Sharq Al Awsat vom 17. September 2026 berichtet, dass die jemenitische Regierung die Situation nun als Bedrohung jenseits des internen Rahmens darstellt. Die Freiheit der Schifffahrt, die Energieversorgung und der Welthandel sind unmittelbar betroffen.

Die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, Frankreich und andere Länder konzentrieren sich auf Angriffe auf Navigation und Infrastruktur. Die Frage der iranischen Unterstützung für die Huthis wurde auch in den Reden angesprochen.

Die Schlacht von Bab al-Mandeb wurde somit zu einem internationalen Problem der maritimen Sicherheit.

Israel und Saudi-Arabien stehen indirekt vor dem gleichen Gegner

Der Machtanstieg der Huthis erzeugt auch unerwartete indirekte Annäherungen. Al Quds vom 17. September 2026 berichtet unter Berufung auf den israelischen Sender Kan, dass Israel begann, den Saudis über die Vereinigten Staaten Informationen über die Huthis zu übermitteln.

Eine solche Zusammenarbeit würde indirekt bleiben und durch Washington gehen. Es wird gesagt, dass es mit der Erfahrung Israels in seinen Konfrontationen mit der jemenitischen Bewegung seit Oktober 2023 verbunden ist.

Die gleiche Zeitung berichtet über Besorgnis über den israelischen Hafen von Eilat. Die Herrschaft der Huthi über Bab al-Mandeb bedroht ihre Aktivitäten direkt. Hafenbeamte befürchten eine vollständige Schließung, wenn die Situation anhält.

Die Konvergenz der Interessen ist daher klar. Riad will seine Städte, Energieanlagen und Seewege schützen. Israel will den Zugang zu Eilat und die Schifffahrt im Roten Meer erhalten. Washington will die Bewegungsfreiheit in einem der wichtigsten globalen Handelskorridore aufrechterhalten.

Diese Konvergenz bedeutet nicht das Auftreten einer formellen Allianz in der Akte. Es zeigt jedoch, wie die Ausweitung des iranischen Krieges regionale Berechnungen verändert.

Sudan bleibt in einem von außen gefütterten Krieg gefangen

Die sudanesische Krise ist ein weiteres wichtiges internationales Thema, auch wenn sie hinter dem Iran und dem Jemen zurückbleibt. Al Bina.

Guterres bezeichnet die humanitäre Lage als unerträglich. Der Krieg, der im April 2023 zwischen der Armee und den Rapid Support Forces begann, verursachte die Vertreibung von mehr als 14 Millionen Menschen.

Der Generalsekretär besteht auf der Verantwortung externer Akteure. Waffen, Militärtechnologien, Kämpfer und Logistiknetzwerke aus dem Ausland tragen zur Verlängerung des Konflikts bei. Eine Erkundungsmission der Vereinten Nationen betont unter anderem, dass diese Mittel es kriegführenden Personen ermöglichen, entlegene zivile Gebiete mit Drohnen anzugreifen.

Al Quds vom 17. September 2026 berichtet ebenfalls von einer Katastrophe im westlichen Kordofan. Der Zusammenbruch einer Goldmine in der Nähe von Nahud führte zu mindestens 82 Todesfällen nach einer lokalen Verwaltung, die mit den Rapid Support Forces verbunden ist. Hilfsaktionen werden durch den Mangel an schwerer Ausrüstung und die Art des Geländes erschwert.

Die Bergwerkskatastrophe veranschaulicht indirekt die Auswirkungen eines Konflikts, der Institutionen und Hilfskapazitäten schwächt. Sie operiert in einem Gebiet, das von einem der beiden Lager kontrolliert wird, in dem die öffentlichen Strukturen stark fragmentiert sind.

Die internationale Politik vom 17. September 2026 wird also von derselben dynamischen Expansion beherrscht. Der Krieg gegen den Iran hat die Straße erreicht. Die Schlacht von Ormuz drängte China, diplomatisch einzugreifen. Der Konflikt setzte sich in Richtung Bab al-Mandeb fort und verwandelte den Jemen in ein wichtiges strategisches Theater. Saudi-Arabien steht vor weiteren Angriffen, während die Vereinigten Staaten beginnen, die militärischen und politischen Kosten ihres Engagements zu messen. Im Sudan erinnert die UNO daran, dass ein weiterer regionaler Krieg auch weiterhin durch externe Interventionen angeheizt wird.

Wirtschaft: Steigende US-Zinsen befeuern Risiken für Libanon, Energie und öffentliche Finanzen bleiben unter Druck

Die Federal Reserve verschärft ihre Politik gegen anhaltende Inflation

Die Entscheidung der US-Notenbank, ihre Zinssätze zum ersten Mal seit 2023 zu erhöhen, ist das wichtigste internationale Wirtschaftsereignis, mit dem sich die Zeitungen vom 17. September 2026 befassen. Seine Bedeutung für den Libanon ist insbesondere auf die Bedeutung des Dollars in der Wirtschaft zurückzuführen, da das Land seine finanzielle Umstrukturierung fortsetzt und versucht, die notwendigen Bedingungen für die Rückkehr von Investitionen wiederherzustellen. Mehrere Publikationen konzentrieren sich jedoch zunächst auf die US-Gründe für die Entscheidung: die anhaltende Inflation und steigende Energiepreise in einem instabilen geopolitischen Umfeld.

Al Bina Der Zielbereich steigt damit auf 3,75% – 4%. Dies ist der erste Anstieg seit 2023. Die Institution rechtfertigt ihre Entscheidung mit der Notwendigkeit, die Inflation schneller auf ihr 2% -Ziel zu bringen. Sie betonte auch, dass die Unsicherheit weiterhin hoch sei, teilweise aufgrund geopolitischer Entwicklungen.

Al-Liwa Die Tageszeitung berichtet, dass die Märkte diesen Anstieg weitgehend erwartet hatten. Der Wandel ist nicht weniger politisch sensibel, da Donald Trump eine rasche Senkung der Kreditkosten fordert.

Al Sharq Al Awsat vom 17. September 2026 präsentiert diese Entscheidung als ersten wirklichen Test für die Beziehung zwischen Federal Reserve Präsident Kevin Warsh und Donald Trump. Der US-Präsident verteidigt eine viel niedrigere Zinspolitik. Er sagt, dass sie auf 1% oder sogar darunter reduziert werden sollten. Im Gegenteil, die Zentralbank ist für Preisstabilität.

Kevin Warsh erklärt, dass die Sommerdaten keine ausreichende Verbesserung der fundamentalen Inflationstrends zeigen. Der Anstieg der Energiekosten, verbunden mit regionalen Spannungen und dem Krieg gegen den Iran, belastet die Preise. Die Zentralbank steht daher vor einem klassischen Dilemma: die Aktivität mit niedrigeren Zinsen zu unterstützen oder eine restriktive Politik beizubehalten, um zu verhindern, dass sich die Inflation beruhigt.

Der politische Konflikt zwischen dem Weißen Haus und der US-Notenbank wird jenseits der Vereinigten Staaten beobachtet. Eine restriktivere Geldpolitik unterstützt im Allgemeinen die Rendite von auf Dollar lautenden Vermögenswerten und erhöht die internationale Finanzierung. Für ein Land wie den Libanon, das versucht, eine anhaltende Finanzkrise zu überwinden und seinen Zugang zu Kapital wiederherzustellen, wird das äußere Umfeld daher weniger günstig.

Libanon sucht nach Bedingungen für einen echten Neustart

Die libanesische Situation erscheint in den Zeitungen viel fragmentierter. Kein einziger Indikator dominiert den Tag. Vielmehr heben die Veröffentlichungen mehrere anhaltende Hindernisse hervor: Energiekosten, schwache öffentliche Dienste, Haushaltsunsicherheiten, Kaufkraft und Schwierigkeiten bei der Gewinnung von Investitionen.

Al Joumhouriyat vom 17. September 2026 gibt ein besonders kritisches Bild. Die Zeitung ruft einen starken wirtschaftlichen Verfall und einen Rückgang der Lebensqualität hervor. Er betonte die Armut und die anhaltende Unfähigkeit der Regierung, schnelle Lösungen für tägliche Krisen zu finden.

Der Elektrizitätssektor bleibt eines der Hauptsymbole dieser Kapazitätsausfälle. Mehrere Abgeordnete standen im Mittelpunkt ihrer Interventionen während der Regierungsstreitsitzung. Al Sharq vom 17. September 2026 berichtet, dass Sajiih Attieh Elektrizität als grundlegendes Kriterium für die Beurteilung staatlicher Maßnahmen ansieht. Adib Abdel Massih fordert einen kurzfristigen Plan, der den Bürgern eine konkrete Verbesserung der Lebensmittelversorgung ermöglicht.

Paula Yacoubian stellte seinerseits die Frage nach den Heizölkosten und den wirtschaftlichen Interessen des Sektors. Sie geht zurück auf Vorwürfe über den Kauf von Kraftstoff zu niedrigen Preisen und dann die Abrechnung auf höherem Niveau. Sie wunderte sich auch über die Rolle von Öl- und privaten Generatornetzwerken bei der Aufrechterhaltung der Krise.

Die Frage übersteigt daher die Anzahl der aktuellen Stunden. Der Strompreis beeinflusst direkt die Produktionskosten. Unternehmen, die auf Generatoren oder private Lösungen angewiesen sind, tragen zusätzliche Belastungen. Diese Ausgaben beeinflussen dann die Preise von Waren und Dienstleistungen.

Al Joumhouriyat vom 17. September 2026 betont genau, dass Strom weiterhin Haushalte und Produktionskapazitäten beeinflusst. Die Rückkehr von Investitionen erfordert daher nicht nur Finanzreformen, sondern auch Infrastrukturen, die die Kosten der Realwirtschaft senken können.

Erneuerbare Energien wachsen trotz Blockaden

In diesem Zusammenhang sind private Initiativen im Bereich der erneuerbaren Energien von besonderer Bedeutung. Nahar vom 17. September 2026 widmet seine Wirtschaft dem Rückstand, der durch mehrere alternative Energieverträge entstanden ist, von denen einige seit 2017 ausgesetzt geblieben sind. Die Zeitung illustriert diese Situation mit Sonnenkollektoren, die über dem Beirut River installiert sind, ein ehrgeiziges Projekt, das unvollendet bleibt.

Dieses langsame Tempo steht im Gegensatz zu einigen privaten Initiativen. Nahar berichtet, dass Coral seine Investitionen in die Energiewende durch sein spezialisiertes Unternehmen Energy beschleunigt. Das Unternehmen entwickelt Projekte für den privaten und industriellen Sektor und lokale Behörden.

Mit Green Me und der Gemeinde Jbeil wurde vereinbart, eine Solaranlage auf Gemeindeland zu bauen. Die Finanzierung muss durch Cnergies und die Umsetzung durch Green Me erfolgen. Das angekündigte Ziel besteht darin, die von der lokalen Gemeinschaft getragenen Energiekosten zu senken.

Das Modell basiert auf langfristigen Strombezugsverträgen. Der Kunde muss nicht sofort die vollen Investitionskosten tragen. Das Unternehmen finanziert die Infrastruktur und betreibt und wartet das System für die Dauer des Vertrags.

Nahar zitiert bereits Anwendungen in einem Hotel in Chtaura und in einem Zahlé-Krankenhaus. Die Zeitung berichtet, dass die Installation von Chtaura eine Wirtschaft ermöglichen würde, die während der Hochsaison 60% erreichen könnte.

Das wirtschaftliche Interesse dieser Projekte ist zweifach. Sie verringern die Abhängigkeit von traditionellen Quellen und geben Unternehmen mehr Sichtbarkeit über ihre Energiekosten. In einem Land, in dem die öffentliche Versorgung immer noch unzureichend ist, werden erneuerbare Energien weniger zu einer ökologischen Wahl als zu einem Element der Wettbewerbsfähigkeit.

Aber der Kontrast zwischen der Dynamik einiger privater Initiativen und der Verzögerung öffentlicher Projekte bleibt wichtig. Die libanesische Energiewende schreitet ohne einen wirklich einheitlichen Rahmen voran, mit verstreuten Projekten und einer starken Abhängigkeit von individuellen finanziellen Kapazitäten von Unternehmen, Gemeinden und Haushalten.

Öffentliche Löhne: zwischen Kaufkraft und inflationärem Finanzierungsrisiko

Die Frage der Löhne im öffentlichen Dienst ist ein weiterer Punkt wirtschaftlicher Spannungen. Al Joumhouriyat vom 17. September 2026 berichtete über die Bedenken der Finanzwelt hinsichtlich der Finanzierung weiterer Erhöhungen für Beamte und Rentner.

Das Problem ist zweifach. Einerseits schürt die Verschlechterung der Kaufkraft den sozialen Druck, die Löhne zu verbessern. Andererseits sind die verfügbaren Lösungen begrenzt.

Die Verwendung der Geldschöpfung weckt Befürchtungen vor einer Rückkehr zur Inflation und einem neuen Druck auf die Währung. Die Erhöhung der Steuern kann zu einer starken sozialen Herausforderung und einer fragilen Wirtschaft führen.

Es geht also nicht nur um das wünschenswerte Lohnniveau. Es geht um die Fähigkeit des Staates, seine Ausgaben nachhaltig zu finanzieren.

Farid Boustany, zitiert von Al Sharq am 17. September 2026, fordert eine dreijährige Haushaltsplanung anstelle eines Einjahresansatzes. Er forderte auch eine Umstrukturierung des öffentlichen Sektors und betonte die Notwendigkeit von Konten, um den Haushaltsvollzug zu bewerten.

Diese Frage schließt sich dem breiteren Rahmen der Finanzreformen an. Der Libanon muss die Fähigkeit des Staates wiederherstellen, seine Einnahmen und Ausgaben zu planen. Die unter sozialem Druck beschlossenen einmaligen Erhöhungen können eine nachhaltige Lohnpolitik nicht ersetzen.

Die Schwierigkeit wird durch die Lebenshaltungskosten verstärkt. Solange wesentliche Dienstleistungen wie Strom, Verkehr, Gesundheit und Bildung teuer bleiben, können nominale Lohnerhöhungen schnell durch tägliche Ausgaben aufgefangen werden.

Einleger bleiben im Zentrum der Finanzkrise

Die Bankenfrage bleibt auch in der parlamentarischen Debatte. Al Sharq vom 17. September 2026 berichtet über die Intervention der Abgeordneten Taha Naji, die eines der zentralen Anliegen der Einleger zusammenfasst: Werden ihre Gelder an sie zurückgegeben oder werden sie als Forderungen an ihre Erben übertragen?

Diese Formulierung erinnert daran, dass die Bankenkrise trotz anderer politischer Notfälle ungelöst bleibt.

Die Wiederherstellung des wirtschaftlichen Vertrauens hängt weitgehend von der Behandlung von Verlusten im Finanzsystem ab. Die Einleger warten immer noch auf eine Antwort auf die Mechanismen zur Rückgabe ihrer Vermögenswerte. Banken, der Staat und die Bank des Libanon sind weiterhin mit der Verteilung der seit der Krise akkumulierten Verluste konfrontiert.

Die Gespräche mit dem Internationalen Währungsfonds sind daher ein wichtiges Element des Wirtschaftskalenders. Al-Liwa Die Regierung muss auch mehrere wirtschaftliche und finanzielle Fragen auf ihren Sitzungen überprüfen.

Der Gouverneur der Libanesischen Zentralbank, Karim Suaid, steht in diesem Zusammenhang im Zentrum einer Institution, die aufgerufen ist, die Währungsstabilisierung zu begleiten und gleichzeitig an der Behandlung der Folgen der Bankenkrise mitzuwirken. Die Zeitungen des Korpus vom 17. September liefern jedoch keine ausreichenden genauen neuen Zahlen zu den Reserven, Einlagen oder Bilanzen der Libanesischen Zentralbank, um ein vollständiges Bild der Situation zu diesem Zeitpunkt zu liefern.

Die Debatte bleibt daher hauptsächlich politisch und strukturell: Wie können Verluste verteilt werden, die Einleger so weit wie möglich schützen und einen Bankensektor aufbauen, der in der Lage ist, die Wirtschaft zu finanzieren?

Investitionen hängen heute sowohl von der Sicherheit als auch von Reformen ab

Mehrere parlamentarische Interventionen stellen eine direkte Verbindung zwischen Souveränität, Stabilität und Kapitalrückgabe her. Ghassan Hasbani, zitiert von Al Sharq am 17. September 2026, fasst diese Beziehung zusammen, indem er feststellt, dass es keine Stabilität ohne ein Monopol auf Waffen, Investitionen und Erholung ohne Stabilität geben kann.

Diese Lesung ist in der libanesischen Wirtschaftsdebatte weit verbreitet. Finanzreformen sind unerlässlich, aber sie reichen nicht aus, wenn Investoren weiterhin ein hohes militärisches Risiko wahrnehmen.

In dieser Hinsicht ist der Südlibanon sowohl eine wirtschaftliche als auch eine Sicherheitsfrage. Zerstörung, Vertreibung und Unsicherheit über die Zukunft der Grenzgemeinden verzögern Investitionen und Wiederaufbau. Die Fortsetzung der israelischen Operationen erhöht auch das Risiko für Infrastruktur und Unternehmen.

Die Pariser Armeekonferenz hat daher eine indirekte wirtschaftliche Dimension. Ein Staat, der in der Lage ist, größere Stabilität zu gewährleisten, kann das mit Investitionen verbundene Risiko verringern. Umgekehrt kann eine Ausweitung der Sicherheitsunsicherheit einige der Auswirkungen von Reformen neutralisieren.

Alain Aoun, zitiert von Al Sharq am 17. September 2026, fordert genau, die Bedingungen für die Gewinnung von Finanzierung und Investitionen zu schaffen, anstatt nur auf externe Lösungen zu warten. Ihre Intervention überträgt die Verantwortung den libanesischen Institutionen: Die Rückkehr des Kapitals hängt auch von der Qualität der Regierungsführung und der Vorhersehbarkeit des wirtschaftlichen Rahmens ab.

Höhere Energiepreise fügen externe Einschränkungen hinzu

Der internationale Kontext erschwert diese Gleichung weiter. Der Krieg gegen den Iran und die Störungen in den Meerengen haben zu höheren Energiekosten geführt. Genau diese Entwicklung trägt zu den inflationären Sorgen der US-Notenbank bei.

Für den Libanon, der stark von Energieimporten abhängig ist, ist diese Situation eine direkte Verwundbarkeit.

Ein nachhaltiger Anstieg des Öls wirkt sich auf Kraftstoff, Transport, private Stromerzeugung und Geschäftskosten aus. Es kann auch die Importrechnungen erhöhen und die Haushalte unter Druck setzen.

Al Joumhouriyat vom 17. September 2026 erwähnt bereits den Anstieg der Benzinpreise und das Gewicht des Stroms auf Budgets. Die globale Energiekrise kann es daher noch schwieriger machen, die Kaufkraft wiederherzustellen.

Die Situation verdeutlicht die strategische Bedeutung von Investitionen in erneuerbare Energien. Je mehr Unternehmen und Gemeinden ihre Abhängigkeit von importiertem Kraftstoff verringern, desto weniger sind sie externen Schocks ausgesetzt.

Die libanesische Wirtschaft vom 17. September 2026 bleibt somit zwischen zwei Zwängen gefangen. Im Inneren muss es die Probleme von Elektrizität, öffentlichen Löhnen, Bankeinlagen, Staatsfinanzen und Investitionen lösen. Draußen erlebt sie steigende Energiekosten und US-amerikanische Straffungen. Die Zeichen der Energiewende und die Fortsetzung der Gespräche mit dem Währungsfonds zeigen, dass die Arbeit voranschreitet. Aber die heutige Presse konzentriert sich auf eine Wirtschaft, deren Erholung immer noch von der Fähigkeit der Behörden abhängt, die angekündigten Reformen in nachhaltige Mechanismen umzuwandeln und gleichzeitig das Sicherheitsrisiko zu reduzieren, das die Aktivität weiterhin belastet.

Justiz: Untersuchung des Hafens von Beirut in einem Leck und einem neuen Verfahrenskampf gefangen

Eine Notiz der Staatsanwaltschaft wirft die Akte vom 4. August auf

Die Untersuchung der Explosion des Hafens von Beirut rückte am 17. September 2026 wieder in den Vordergrund. Diesmal ist die Aktualität nicht das Ergebnis einer endgültigen Entscheidung des Untersuchungsrichters Tarek Bitar, sondern der Offenlegung von Informationen, die einer Notiz der Generalstaatsanwaltschaft zugeschrieben wurden. Mehrere Namen ehemaliger Politiker kursieren. Die Reaktion des ehemaligen Präsidenten Michel Aoun eröffnet sofort eine zweite Front: die der Geheimhaltung der Untersuchung und der Herkunft des Fluges.

Nahar vom 17. September 2026 berichtet, dass Michel Aoun die Einreichung einer Strafanzeige nach der Veröffentlichung von Informationen über den angeblichen Inhalt der Notiz des Generalstaatsanwalts in der Hafenakte angekündigt hat. Der ehemalige Präsident verweist insbesondere auf die Verbreitung falscher Informationen, die Diffamierung und die Verletzung des Untersuchungsgeheimnisses. Er präsentiert seinen Ansatz als Verteidigung von Wahrheit und Gerechtigkeit, aber auch des Respekts für die Opfer.

Al Quds vom 17. September 2026 bietet weitere Informationen über den Inhalt, der dieser Notiz zugeschrieben wird. Laut Berichten einer von der Tageszeitung zitierten Justizquelle hat die Staatsanwaltschaft Berichten zufolge eine strafrechtliche Haftung für mehrere ehemalige Täter beantragt. Die Namen des ehemaligen Premierministers Hassan Diab und der ehemaligen Minister Ghazi Zeaiter, Ali Hassan Khalil und Youssef Fenianos erscheinen in diesen Informationen. Der Name von Michel Aoun wurde auch im Hinblick auf eine mögliche Haftung für Fahrlässigkeit erwähnt.

Die Verteilung dieser Namen erfolgt, bevor Tarek Bitar die Handlung gemacht hat, die die gerichtliche Weiterverfolgung des Falls bestimmen muss. Diese Chronologie füttert sofort Kontroversen. Die öffentliche Meinung entdeckt einen angeblichen Teil der Feststellungen des Staatsanwalts, während der Richter sein Ermessen behält.

Ad Diyar vom 17. September 2026 berichtet über die Erklärungen des ehemaligen Ministers Salim Jreissati. Er erinnert daran, dass die vom Staatsanwalt an den Untersuchungsrichter übermittelte Mitteilung eine rechtliche Beurteilung und keine verbindliche Entscheidung darstelle. Ihm zufolge bleibt sie unter Geheimhaltung. Der Richter kann seinen Inhalt berücksichtigen, ist aber nicht verpflichtet, seine Schlussfolgerungen zu wiederholen.

Die Portdatei befindet sich somit in einer einzigartigen Situation. Verantwortlichkeiten werden bereits öffentlich diskutiert, während das Verfahren zu ihrer rechtlichen Festlegung noch nicht abgeschlossen ist.

Michel Aoun öffnet eine zweite Datei über das Leck

Michel Aouns Beschwerde verdrängt einen Teil der Aufmerksamkeit. Die Frage ist nicht mehr nur, was der Staatsanwalt dem Richter empfohlen hätte. Es ist auch notwendig zu bestimmen, wie als vertraulich präsentierte Informationen die Gerichtsakte verlassen haben.

Nahar vom 17. September 2026 berichtet, dass der ehemalige Präsident ausdrücklich auf die Verletzung der Geheimhaltung der Untersuchung verweist. Sein Ansatz kommt nach dem Umlauf von Konten über den Inhalt der Notiz der Generalstaatsanwaltschaft.

Ad Diyar vom 17. September 2026 gibt dieser Frage eine institutionelle Dimension. Salim Jreissati verweist auf die Möglichkeit einer Beschwerde gegen Unbekannte, um die für die Offenlegung verantwortliche Person zu identifizieren. Wenn die Untersuchung zu einem Richter führen sollte, erwähnte er auch ein Eingreifen der Justizinspektion.

Das Problem wirkt sich direkt auf die Glaubwürdigkeit der Untersuchung aus. Die Hafendatei hat bereits lange Zeiträume der Blockade, gerichtlicher Herausforderungen, Berufungen und politischer Konfrontationen erlebt. Ein Leck auf einem wichtigen Ausstellungsstück kann nun die Vorwürfe nähren, dass das Verfahren in einer parteipolitischen Debatte verwendet würde.

Salim Jreissati macht auch auf den Kalender aufmerksam. Er stellte fest, dass die Informationen aufgetaucht waren, als das Parlament die Maßnahmen der Regierung diskutierte. Dies spiegelt sich in einigen politischen Reaktionen wider. Es füttert die Hypothese, Leakage zu nutzen, um politische Nachrichten zu beeinflussen.

Es gibt jedoch keine öffentliche Identifizierung des Autors der Offenlegung am 17. September. Die Beschwerde kann daher eine echte Untersuchung der Untersuchung einleiten: Die Justiz, die für die Festlegung der Verantwortlichkeiten in der Explosion verantwortlich ist, muss möglicherweise gleichzeitig nach Verantwortlichkeiten bei der Verbreitung ihrer eigenen Dokumente suchen.

Die Verantwortung ehemaliger Führer belebt die Verfassungsdebatte wieder

Die Verbreitung der Namen von Hassan Diab und ehemaligen Ministern reaktiviert einen weiteren Konflikt, der die Untersuchung seit mehreren Jahren begleitet: den des zuständigen Gerichts, um Politiker für Handlungen im Zusammenhang mit ihren Funktionen zu verfolgen.

Al Quds vom 17. September 2026 hebt diese Dimension hervor, indem er die Informationen berichtet, die der Notiz des Staatsanwalts zugeschrieben werden. Das Problem ist nicht nur die mögliche Existenz von Schuld oder Fahrlässigkeit. Er betrifft auch seine rechtliche Qualifikation.

Die libanesische Verfassung bietet einen besonderen Mechanismus für bestimmte Verantwortlichkeiten der Präsidenten und Minister. Die ordentliche Justiz kann jedoch eingreifen, wenn sie der Ansicht ist, dass die angeklagten Handlungen gewöhnliche Straftaten darstellen, die nicht mit der normalen Ausübung einer Ministerfunktion verwechselt werden.

Genau an dieser Grenze hat die Hafenakte bereits zahlreiche Streitigkeiten ausgelöst.

Die angebliche Anwesenheit von Michel Aouns Namen fügt eine neue Schwierigkeit hinzu. Der ehemalige Präsident hatte zum Zeitpunkt der Explosion kein Ministeramt. Die Frage ihrer möglichen Verantwortung muss daher gemäß den für den Vorsitz der Republik und die während des Mandats durchgeführten Handlungen geltenden Regeln geprüft werden.

Al Sharq vom 17. September 2026 widmet eine separate rechtliche Analyse der Verantwortung und Immunität des Präsidenten der Republik. Die Zeitung erinnert an die Spannung zwischen zwei Prinzipien: Kein Beamter sollte über das Gesetz gestellt werden, aber die Funktion des Präsidenten genießt Garantien, um zu verhindern, dass Gerichtsverfahren zu einem Mittel werden, um das Funktionieren von Institutionen zu blockieren.

Die Rückgabe des Namens eines ehemaligen Staatsoberhauptes im Hafenfall gibt dieser theoretischen Frage daher einen sehr konkreten Rahmen.

Politische Reaktionen teilen sich, ohne genau den üblichen Spaltungen zu folgen

Die Offenlegung löst politische Reaktionen aus, beschränkt sich jedoch nicht auf eine Konfrontation zwischen Anhängern und Gegnern von Michel Aoun.

Al Quds vom 17. September 2026 berichtet, dass der ehemalige Abgeordnete Amal Abu Zeid das Risiko einer selektiven Justiz in Frage stellt. Er verwies auf die Möglichkeit einer politischen Behandlung des Falls im Rahmen eines Gerichtsverfahrens.

Farès Souhaid wählt einen anderen Ansatz. Er bat darum, dass sich die Aufmerksamkeit weiterhin auf die Art der Explosion und auf die grundlegenden Verantwortlichkeiten konzentrieren sollte. Für ihn darf die Anhäufung von Namen die Fragen nicht vergessen lassen, die im Mittelpunkt der Untersuchung stehen.

Eli Mahfoud, ein politischer Gegner von Michel Aoun, nahm ebenfalls eine vorsichtige Position ein. Al Quds berichtet, dass er sich weigert, das Aussehen des Namens des ehemaligen Präsidenten in einen Anlass für politische Rache zu verwandeln. Gerechtigkeit muss ohne Parteijubel voranschreiten.

Diese Reaktionen zeigen die besondere Empfindlichkeit der Portdatei. Selbst Persönlichkeiten, die gegen Michel Aoun sind, befürchten, dass die Politisierung neuer Informationen die Suche nach der Wahrheit gefährden wird.

Die Herausforderung liegt auch in den Erwartungen der Familien der Opfer. Seit der Explosion fordern sie Antworten auf die Kette der Verantwortung für die Lagerung gefährlicher Stoffe, auf die Verantwortlichen, die davon wussten, und auf Entscheidungen, die die Katastrophe hätten verhindern können.

Die vorzeitige Verbreitung einer Namensliste kann den Eindruck von Fortschritt erwecken. Es kann auch die Aufmerksamkeit auf politische Konfrontationen um jede erwähnte Persönlichkeit lenken.

Der Höhere Rat der Justiz reagiert auf eine weitere Kontroverse

Gleichzeitig steht das Justizsystem vor einer weiteren Kontroverse, diesmal um die Einstellung von Richtern.

Nahar vom 17. September 2026 veröffentlicht ein Recht des Sekretariats des Höheren Rates der Justiz über den Wettbewerb der Eintritt in das Institut für Gerichtsstudien. Die Kommission reagiert auf Informationen, die am Vortag in einem vertraulichen Teil der Zeitung veröffentlicht wurden.

Er forderte, dass Informationen über den Wettbewerb vor der Veröffentlichung überprüft werden. Er behauptet, dass das Verfahren nach hohen wissenschaftlichen Kriterien und in einem Rahmen der Transparenz organisiert wird. Der Rat stellt den Wettbewerb als einen Versuch dar, ein Modell für die Rekrutierung staatlicher Institutionen trotz der Schwierigkeiten des Landes zu schaffen.

Er erklärt auch, dass seine Türen für jede Anfrage nach Informationen oder Überprüfung des Prozesses offen bleiben.

Diese Episode scheint für die Portdatei sekundär zu sein. Dennoch berührt er dasselbe grundlegende Problem: das Vertrauen in die Gerechtigkeit. Die Erneuerung der Justiz, die Ernennungen, die Transparenz der Auswahlverfahren und die Unabhängigkeit der Richter bestimmen die Fähigkeit des Systems, politisch sensible Fälle zu behandeln.

Al Joumhouriyat vom 17. September 2026 berichtet auch in seinen Informationen hinter den Kulissen, dass Rechtsexperten der Ansicht sind, dass die nächste Herausforderung nicht nur darin besteht, Mitglieder neuer Regulierungsbehörden zu ernennen. Ihre Fähigkeit, sich von politischen Interventionen abzuwenden, muss demonstriert werden. Die gleiche Frage gilt für die Justiz.

Gefängnisse und Amnestiegesetz bleiben ein gerichtlicher Notfall

Die parlamentarische Debatte beleuchtet auch die Gefängnissituation und die Frage der Amnestie.

Al Sharq vom 17. September 2026 berichtet über die Intervention des Abgeordneten Marwan Hamadeh im Gefängnis in Roumieh. Er behauptet, dass Häftlinge dort regelmäßig sterben und bittet den Verfassungsrat, umgehend über das allgemeine Amnestiegesetz zu entscheiden. Gleichzeitig forderte er die Gefangenen auf, ihren Hungerstreik auszusetzen, und betonte, dass die Entscheidung nicht mehr in den Händen der Abgeordneten liege.

Die Gefängnissituation wird daher als menschlicher und gerichtlicher Notfall beschrieben. Langsame Verfahren, Überfüllung und Haftbedingungen befeuern weiterhin Reformanträge.

Die Amnestiefrage bleibt politisch heikel. Eine allgemeine Maßnahme kann die Situation von Gefangenen betreffen, deren Verfahren verlängert werden oder deren Haftbedingungen sehr schlecht sind. Gleichzeitig wirft er Fragen zu den betreffenden Straftaten, den notwendigen Ausschlüssen und der Gleichheit vor dem Gesetz auf.

Die Berufung an den Verfassungsrat hält daher den Fall anhängig.

Diese Erwartung schürt Spannungen in Gefängnissen. Es zeigt auch die Schwierigkeiten des Staates, mit Justizproblemen schnell umzugehen, deren soziale Folgen immer schwerwiegender werden.

Der Fall Riad Salamé bleibt in den Justiznachrichten präsent

Al Sharq vom 17. September 2026 berichtet auch über einen neuen Schritt in der Verteidigung des ehemaligen Gouverneurs der Libanesischen Zentralbank Riad Salamé. Sein Anwalt bat um seine Freilassung aus rechtlichen Gründen.

Der Fall des ehemaligen Gouverneurs bleibt mit den finanziellen Untersuchungen verbunden, die den Zusammenbruch des Banken- und Währungssystems begleiteten. Es behält eine starke öffentliche Dimension wegen der zentralen Rolle von Riad Salamé seit mehreren Jahrzehnten an der Spitze der Bank des Libanon.

Der Freilassungsantrag bedeutet nicht den Abschluss des Verfahrens. Es befasst sich mit den Haftbedingungen und rechtlichen Argumenten, die es der Verteidigung ermöglichen, die Freilassung seines Mandanten während der Fortsetzung des Falls zu beantragen.

Diese Nachricht erinnert uns daran, dass wichtige finanzielle Angelegenheiten neben der Hafenakte offen bleiben. Die libanesische Justiz muss daher gleichzeitig Ermittlungen mit ehemaligen Politikern, Finanzführern und Korruptions- oder Verwaltungsfällen durchführen.

Die Herausforderung bleibt, die Untersuchung vor dem politischen Kampf zu schützen

Der Hafenfall konzentriert jedoch die meiste richterliche Aufmerksamkeit vom 17. September. Der Grund sind nicht nur die genannten Namen. Es besteht die Gefahr, dass das Verfahren wieder seinen Mittelpunkt verliert.

Das Hauptproblem bleibt die Verantwortung in der Explosion. Wer kannte die Gefahr? Welche Behörden wurden alarmiert? Welche Entscheidungen wurden getroffen oder ausgelassen? Welche Tatsachen können jeder verantwortlichen Person strafrechtlich zugeschrieben werden?

Die Notiz der Staatsanwaltschaft ist ein Schritt in diesem Prozess. Es ersetzt nicht die Arbeit von Richter Tarek Bitar.

Das Leck erschwert nun diese Unterscheidung. Es erlaubt den politischen Kampf vor der gerichtlichen Entscheidung zu beginnen. Die Anhänger der genannten Personen verurteilen eine gezielte Operation. Ihre Gegner könnten versucht sein, die veröffentlichten Informationen als bereits erworbene Verurteilung zu betrachten.

Zwischen diesen beiden Lesungen muss der Richter seine Autonomie bewahren.

Michel Aouns Beschwerde fügt zusätzlichen Druck hinzu. Es kann erforderlich sein, dass die Justiz das interne Funktionieren des Verfahrens und den Ablauf eines als vertraulich übermittelten Dokuments prüft.

Die Hafendatei tritt daher in eine besonders heikle Phase ein. Nach den Jahren der Blockade sollte sein Vormarsch die Fakten und Verantwortlichkeiten wieder in den Mittelpunkt stellen. Eine vorzeitige Offenlegung der Bewertung kann im Gegenteil zu Konfrontationen über Kompetenz, Immunität, politische Motivation und Flucht führen.

Die unmittelbare rechtliche Herausforderung besteht nun darin, zu verhindern, dass die Suche nach dem Autor der Offenlegung und die Konfrontation um Namen Vorrang vor dem seit dem 4. August 2020 erwarteten Ziel haben: In einer begründeten und rechtlich vertretbaren Entscheidung individuelle Verantwortlichkeiten bei der Explosion des Hafens von Beirut festzulegen.

Gesellschaft: Zurück in die Schule unter Druck, Nahrungsmittelhilfe und anhaltende Fragilität der öffentlichen Dienste

Öffentliche Schule versucht verlorenes Lernen wiederherzustellen

Bildung ist die Hauptakte der libanesischen Gesellschaft, die in der Presse vom 17. September 2026 ausreichend entwickelt wurde. Nach mehreren Jahren wirtschaftlicher Krisen, Konflikte und Schließungen wurde der Schulbesuch unterbrochen. Die Regierung versucht nun, die einzige Wiedereröffnung der Institutionen zu überwinden. Erklärtes Ziel ist es, Lernverluste zu messen und ein öffentliches System unter zunehmendem Druck zu konsolidieren.

Al Sharq vom 17. September 2026 berichtet über die dritte Sitzung des strategischen Vorstands, der für die Verwaltung des Education Trust Fund verantwortlich ist. Gastgeber des Treffens war Premierminister Nawaf Salam unter Beteiligung der Regierung, der Finanzpartner und des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen. Es muss das Schuljahr 2026-2027 vorbereiten und Prioritäten für die folgenden Jahre festlegen.

Nawaf Salam stellt Bildung als eine der Säulen der libanesischen Erholung dar. Er räumte ein, dass aufeinanderfolgende Krisen das Lernen unterbrochen und die Schulen erheblich unter Druck gesetzt hatten. Die Regierung will nun sicherstellen, dass die Kinder wiedererlangen, was sie verloren haben. Er betonte auch die Kontinuität des Schulsystems in den schwierigsten Zeiten. Laut ihm blieben Lehrer, Direktionen und das Ministerium weiterhin eine Verbindung zwischen den Schülern und ihren Schulen.

Die Ministerin für Bildung und Hochschulbildung, Rima Karami, stellt die Erholung des Lernens ganz oben auf die Tagesordnung. Sein Ziel ist es nicht nur, die Kinder zurück in die Klassenzimmer zu bringen. Sie möchte, dass diese Rückkehr ein effektives Lernen ist. Gleichzeitig bemüht sich das Ministerium, die notwendigen Reformen zur Stärkung der öffentlichen Bildung fortzusetzen.

Die Herausforderung ist wichtig. Eine normale administrative Wiederaufnahme von Kursen ist nicht genug, wenn mehrere Kohorten von Studenten aufeinanderfolgende Unterbrechungen erlebt haben. Lücken sammeln sich von Jahr zu Jahr. Kinder, deren Familien weniger Mittel haben, um Privatunterricht, digitale Ausrüstung oder zusätzliche Unterstützung zu finanzieren, sind stärker betroffen.

Der Vertreter des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen im Libanon, Marco Luigi Corsi, hebt dieses Risiko am 17. September 2026 in Al Sharq ausdrücklich hervor. Seiner Ansicht nach könnte jede weitere Unterbrechung die Lücke vergrößern und die am stärksten gefährdeten Kinder noch weiter hinter andere schieben. Internationale Unterstützung muss daher genutzt werden, um die Erholung des Lernens zu beschleunigen, aber auch, um Schulen zu rehabilitieren und Reformen fortzusetzen.

Öffentliche Schulen müssen neue Schüler aufnehmen

Eine weitere Entwicklung erschien in Nahar am 17. September 2026. Die Zeitung berichtet, dass viele Schüler in Privatschulen Berichten zufolge öffentliche Schulen besucht haben, da ihre Familien nicht mehr in der Lage sind, mit dem Anstieg der Studiengebühren fertig zu werden.

Das Phänomen ist nach wie vor schwer zu quantifizieren. Nahar erklärt, dass es noch zu früh sei, offizielle Statistiken des Ministeriums zu haben, um das Ausmaß des Problems zu messen. Es zeigt jedoch einen erheblichen sozialen Druck. Die öffentliche Schule begrüßt nicht mehr nur Familien, die sie traditionell gewählt haben. Es kann auch eine Back-up-Lösung für einen Teil der Mittelschicht werden, die durch die Kosten für private Bildung geschwächt wird.

Diese Bewegung kann die Bedürfnisse des Sektors grundlegend verändern.

Eine Erhöhung der Einschreibung erfordert mehr Lehrer, Räume, Ausrüstung und Betriebsmittel. Sie findet jedoch in einem Kontext statt, in dem der Staat bereits die Situation der Vertragsarbeiter und die Unterschiede zwischen den Institutionen lösen muss.

Al-Liwa Bei dieser Arbeit müssen die Bedürfnisse und etwaige Personalüberschüsse ermittelt werden. Die Abteilung erklärte, dass sie sowohl administrative als auch menschliche Überlegungen berücksichtigen wolle.

Der Ansatz reagiert auf eine alte Schwierigkeit. Die Bedürfnisse der Lehrer sind nicht gleichmäßig verteilt. Einige Institutionen haben möglicherweise Personalmangel, während andere möglicherweise eine höhere Anzahl von Auftragnehmern haben als der tatsächliche Bedarf. Eine genaue Zuordnung sollte eine bessere Verteilung der Ressourcen ermöglichen.

Das Ministerium muss diesen Prozess jedoch bewältigen, ohne die Unsicherheit der Vertragslehrer zu verschärfen. Al-Liwa Der Staat muss daher andere Quellen finden, um die Vergütung sicherzustellen.

Das Bildungsproblem wird auch zu einem Haushaltsproblem. Die Wiederherstellung des Lernens erfordert zusätzliche Ressourcen in einer Zeit, in der die öffentlichen Finanzen nach wie vor begrenzt sind.

Internationale Partner bleiben essentiell für das Bildungssystem

Die externe Finanzierung spielt weiterhin eine wichtige Rolle. Al Sharq vom 17. September 2026 berichtet, dass die Europäische Union ihr Engagement für die öffentliche Bildung und die Strategie des Ministeriums bekräftigt.

Der europäische Vertreter Sami Saadi betonte, dass der Sektor während des letzten Konflikts einen hohen Preis bezahlt habe. Die Kurse wurden unterbrochen und viele Einrichtungen beschädigt. Der Bildungs-Treuhandfonds sollte dazu beitragen, sichere Schulumgebungen wiederherzustellen und den Zugang zu hochwertiger Bildung zu gewährleisten.

Diese Beihilfen sind nicht auf den Wiederaufbau von Gebäuden beschränkt. Es begleitet auch Systemreform und Learning Recovery Programme.

Nawaf Salam stellt diese Bemühungen in die « Vision 2040 » des Bildungssektors. Die Regierung verpflichtet sich, die notwendigen Reformen und inländischen Investitionen mit Unterstützung ausländischer Partner fortzusetzen.

Die Abhängigkeit von externer Finanzierung wirft jedoch eine Frage der Nachhaltigkeit auf. Internationale Programme können Schulen reparieren, Projekte unterstützen und Reformen unterstützen. Das tägliche Funktionieren des Systems liegt weiterhin in der Verantwortung des Staates.

Der Fall der Vertragslehrer verdeutlicht diese Einschränkung. Spender können einige Interventionen finanzieren, aber die regelmäßige Vergütung muss in eine stabile öffentliche Architektur integriert werden.

Der Wiedereinstieg wird so zu einem Test für die Fähigkeit der Regierung, von der Logik des Krisenmanagements zu einer nachhaltigen Bildungspolitik überzugehen.

Nahrungsmittelhilfe kommt zurück mit den sozialen Folgen des Krieges

Soziale Verwundbarkeit tritt auch im Lebensmittelsektor auf. Am 17. September 2026, Al Liwa.

Dieses Mehl muss für palästinensische Flüchtlinge und vertriebene Libanesen bestimmt sein, die von den jüngsten Entwicklungen betroffen sind. Die Spende zeigt, dass die Folgen der Sicherheitslage weiterhin direkte humanitäre Bedürfnisse erzeugen.

Nahrungsmittelhilfe ist in einem Land, in dem ein Teil der Bevölkerung bereits einen starken Rückgang der Kaufkraft erlitten hat, von besonderer Bedeutung. Bei vertriebenen Familien erhöht der Verlust von Wohnraum oder wirtschaftlicher Tätigkeit die Gesamtschwierigkeiten bei den Lebenshaltungskosten.

Unterstützung für palästinensische Flüchtlinge war ein weiterer Aspekt. Ihre wirtschaftliche Lage bleibt fragil und hängt zum Teil von Hilfsprogrammen ab. Die Ankunft von Mehl zielt auf ein Grundprodukt ab: Brot.

Die Wahl der Hilfe erinnert auch an die besondere Sensibilität Libanons für Fragen der Ernährungssicherheit. Das Land ist für sein Getreide stark von Importen abhängig. Jede Störung internationaler Lieferketten, Häfen oder Preise kann sich schnell auf Haushalte auswirken.

Regionalkriege und die Störungen der großen Seewege sorgen für zusätzliche Unsicherheit. Konflikte um die Meerenge können die Transport- und Energiekosten erhöhen, mit indirekten Folgen für Lebensmittel.

Der Süden bleibt mit Rückkehr, Wohnraum und Dienstleistungen konfrontiert

Die sozialen Folgen militärischer Operationen stehen auch hinter den großen diplomatischen Fragen. Die Rückkehr der Bewohner in südliche Gegenden hängt nicht nur vom israelischen Rückzug und dem Einsatz der Armee ab. Es geht um Wohnen, Straßen, Schulen, Gesundheitsdienste und wirtschaftliche Aktivitäten.

Ad Diyar vom 17. September 2026 gibt dieser Frage eine besondere Dimension durch den Fall von Zawtar al-Gharbiyah. Beim Besuch des amerikanischen Botschafters Michel Issa geht es nicht nur um die Sicherheitsbedingungen. Die Anwesenheit einer Delegation des Rates für Entwicklung und Wiederaufbau zeigt, dass Infrastruktur und Entwicklung ebenfalls Teil der Überlegungen sind.

Laut täglichen Berichten sah ein alter Vorschlag für Zawtar sogar die Schaffung eines von einem arabischen Land finanzierten Industriegebiets vor. Die Idee verband daher Sicherheit, Bevölkerungsrückkehr und wirtschaftliche Entwicklung.

Das Modell veranschaulicht eines der größten Nachkriegsprobleme. Ein Dorf kann gesichert werden, ohne sofort wieder bewohnbar zu werden. Die Menschen müssen in der Lage sein zu arbeiten und Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen zu haben.

Der Abgeordnete Nasser Jaber, zitiert von Al Sharq am 17. September 2026, fasst diese Erwartung zusammen, indem er sagt, dass die Bewohner von Nabatiyah nicht nur Solidaritätserklärungen wollen. Sie wollen eine Regierung, wenn sie der Gefahr ausgesetzt sind.

Kassem Hashem seinerseits fordert einen umfassenden Notfallplan und eine nachhaltige nationale Politik für den Süden, damit die Bewohner auf ihrem Land bleiben können.

Die soziale Dimension wird daher untrennbar mit der Debatte über Souveränität verbunden. Die Rückkehr des Staates muss in der Sicherheit, aber auch in den Dienstleistungen sichtbar sein.

Die Umwelt wird zu einem Thema der öffentlichen Sicherheit

Umweltbedenken erscheinen auch in den Informationen vom 17. September. Nahar berichtet von einer kontroverse in zahlé über materialien, die als giftig dargestellt werden und für die deponierung in der caza bestimmt sind.

Die Gemeinde behauptet, ihre Beerdigung bisher abgelehnt zu haben. Der Austausch von Pressemitteilungen nimmt zu, aber das genaue Schicksal dieser Themen steht weiterhin im Mittelpunkt lokaler Anfragen.

Dieser Fall zeigt eine wiederkehrende Schwierigkeit bei der Abfallbewirtschaftung: den Mangel an Vertrauen zwischen Gemeinden, Betreibern und Bewohnern. Wenn ein Produkt als gefährlich dargestellt wird, führt das Fehlen klarer Informationen über Herkunft, Zusammensetzung und Bestimmungsort schnell zu Bedenken.

Die Frage geht über Zahlé hinaus. Libanon hat mehrere Abfall- und Deponiekrisen erlebt. Die Fähigkeit der Behörden, transparente Informationen über Gefahrstoffe bereitzustellen, ist daher sowohl eine öffentliche als auch eine Frage der Umweltgesundheit.

Der Süden steht vor einer anderen Form von Umweltrisiken. Al Sharq Al Awsat vom 17. September 2026 berichtet über die Warnungen von Umweltministerin Tamara El Zein nach der israelischen Explosion auf dem Hügel Ali al-Taher.

Laut den vom Minister zitierten Daten des Nationalen Geophysikalischen Zentrums hätte die Explosion von etwa 1.100 Tonnen Sprengstoff Landwellen erzeugt, die mit einem Erdbeben der Größenordnung 4,2 vergleichbar wären. Der Standort ist in der Nähe von großen geologischen Störungen.

Der Minister warnt daher vor Folgen, die über die unmittelbare Zerstörung hinausgehen könnten. Der Einsatz massiver Mengen an Sprengstoffen kann den Boden, die Infrastruktur und die Sicherheit der umliegenden Gebiete beeinträchtigen.

Diese Sorge fügt dem Krieg eine Umweltdimension hinzu. Die Folgen werden nicht mehr allein an zerstörten Gebäuden oder unzugänglichem Land gemessen. Sie betreffen auch Boden- und geologische Gleichgewichte.

Lebenshaltungskosten schwächen Haushalte weiter

Schließlich bleibt die soziale Lage eng mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten verbunden. Al Jumhouriyat vom 17. September 2026 bezieht sich auf den Anstieg der Preise, das Gewicht der Elektrizität und den Anstieg der Armut. Die privaten Haushalte tragen nach wie vor direkt die Kosten für das Versagen des öffentlichen Dienstes.

Elektrizität ist das sichtbarste Beispiel. Wenn öffentliche Lebensmittel nicht ausreichen, müssen Familien private Lösungen finanzieren. Energieausgaben reduzieren dann die verfügbaren Ressourcen für Ernährung, Bildung und Gesundheit.

Der Anstieg der Schulgebühren im privaten Sektor erhöht den Druck. Der von Nahar beschriebene angebliche Transfer von Studenten an die Öffentlichkeit ist eines der Zeichen dieser Schwächung.

Die Frage der Gehälter für den öffentlichen Sektor und die Rentner hängt auch mit dieser Situation zusammen. Steigende Anfragen sind das Ergebnis eines realen Kaufkraftverlusts. Aber Finanzierungsschwierigkeiten begrenzen die Möglichkeiten der Regierung.

Die Sozialdossiers vom 17. September 2026 zeigen somit eine Gesellschaft, die immer noch um Krisenmechanismen herum organisiert ist. Spender finanzieren einen Teil der Bildung. Auslandshilfe liefert Mehl an gefährdete Bevölkerungsgruppen. Familien suchen nach weniger teuren schulischen Lösungen. Die Menschen im Süden warten gleichzeitig auf Sicherheit und Wiederaufbau. Die Gemeinden müssen Umweltbelange mit begrenzten Mitteln angehen.

Die Herausforderung für den Staat besteht nun darin, diese Ad-hoc-Antworten in nachhaltige Dienstleistungen umzuwandeln. In der Bildung wie in der Hilfe für vertriebene Bevölkerungen besteht die Herausforderung nicht mehr nur darin, einen zusätzlichen Notfall zu durchlaufen. Es geht um den Wiederaufbau von Institutionen, die funktionieren können, ohne dauerhaft von einem neuen Sonderprogramm oder einer neuen Außenhilfe abhängig zu sein.

Kultur: Libanesisches Theater stellt künstliche Intelligenz in Frage, während die arabische Schöpfung ihr Gedächtnis und ihre Zukunft in Frage stellt

In Beirut stellt sich « Nicht für alle » eine Menschheit unter der Kontrolle der Maschine vor

Libanesische Schöpfung bietet das kulturelle Thema, das am unmittelbarsten mit dem Land in der Presse vom 17. September 2026 zusammenhängt. Al Quds widmete dem Stück « Nicht für jeden », das im Monnot Theatre in Beirut präsentiert wurde, eine umfassende Rezension. Die Show nutzt künstliche Intelligenz nicht als bloßes technologisches Setting, sondern als Organisationsprinzip einer zukünftigen Gesellschaft. Die gestellte Frage ist Entscheidungsfreiheit, wenn die Maschine die Macht erwirbt, menschliche Entscheidungen auszuwählen, zu bewerten und letztendlich zu genehmigen.

Das Stück wurde von Sarah Abdo und Karim Chebli geschrieben und inszeniert. Nour Hajjar, Elie Mitri und Sarah Abdo interpretieren es. Al Quds vom 17. September 2026 beschreibt ein Gerät, in dem ein System der künstlichen Intelligenz zwei Männer auswertet, um festzustellen, welcher die Qualifikationen besitzt, die erforderlich sind, um Vater zu werden. Die beiden Kandidaten entdecken allmählich, dass sie an einem Wettbewerb teilnehmen, von dem der eine qualifiziert und der andere ausgeschlossen wird. Elternschaft, die normalerweise mit privaten und individuellen Entscheidungen verbunden ist, wird somit zu einer von einem System erteilten Genehmigung.

Die Ausstellung erweitert diese Situation schnell, um die Zukunft der Gesellschaft zu hinterfragen. Wird der Einzelne die Fähigkeit behalten, selbst zu entscheiden? Wird künstliche Intelligenz bestimmen, wer in der Lage ist, ein Elternteil, ein Beruf oder einige persönliche Entscheidungen zu werden? Die show verwandelt diese fragen in eine eher theatralische als abstrakte debatte.

Al Quds betont, dass Humor eine wichtige Rolle spielt. Das Publikum lacht über Situationen, die allmählich beunruhigend werden. Jedes Lachen bezieht sich jedoch auf eine Möglichkeit: die einer Zukunft, in der die algorithmische Bewertung in Bereiche eingeführt wird, die bisher dem menschlichen Urteil vorbehalten waren.

Das System unterzieht die Charaktere medizinischen, psychologischen und pädagogischen Untersuchungen. Ihre Familiengeschichte und die Spuren ihrer Vergangenheit werden zu auswertbaren Daten. Die Maschine begnügt sich daher nicht damit, ihr gegenwärtiges Verhalten zu untersuchen. Sie behauptet, ihre allgemeine Fähigkeit zu Eltern zu messen.

Diese Omnipräsenz wird durch die Inszenierung verstärkt. Al Quds vom 17. September 2026 beschreibt eine kalte, bewusst neutrale Szenografie. Der Raum reproduziert die Abwesenheit von Emotionen, die dem System zugeschrieben werden. Beleuchtung, manchmal brutal, trägt zum Eindruck einer Umgebung bei, in der Charaktere ständig beobachtet werden.

Die Rolle der Roboterfrau erlegt der Interpretation eine besondere Einschränkung auf. Der Charakter muss einen eingefrorenen Ausdruck und eine kontrollierte Geste beibehalten. Kälte wird hier zu einem dramatischen Element: Sie kontrastiert die angeblich perfekte Rationalität der Maschine mit den Widersprüchen der beiden menschlichen Kandidaten.

Das Stück stellt jedoch nicht nur Technologie als externe Bedrohung dar. Es stellt auch die Leichtigkeit in Frage, mit der Individuen zustimmen können, ihre Freiheit im Austausch für ein Versprechen von Effizienz zu delegieren. Das System wird mächtig, weil die Charaktere seine Regeln akzeptieren.

Der Titel selbst nimmt dann mehrere Bedeutungen an. Nicht alles ist für jeden in dieser zukünftigen Gesellschaft zugänglich. Die Maschine entscheidet, wer die geforderten Qualitäten hat. Der Zugang zu einer grundlegenden Dimension des menschlichen Lebens wird an Bedingungen geknüpft.

Das Stück bleibt bis Ende September im Monnot-Theater zu sehen, so Al Quds vom 17. September 2026. Es ist somit das wichtigste libanesische Kulturereignis, das in den heutigen Zeitungen deutlich angekündigt wurde.

Theater nutzt Technologie, um über die Gegenwart zu sprechen

Die in Beirut vorgeschlagene Reflexion geht über die Vorfreude hinaus. Die Show bezieht sich auf Technologien, die bereits im Alltag vorhanden sind. Künstliche Intelligenzsysteme wählen Inhalte aus, klassifizieren Profile und tragen zu Entscheidungen in immer größeren Bereichen bei. Das Theater drängt diese Logik zur Elternschaft, um die Frage nach der den Algorithmen anvertrauten Macht sichtbar zu machen.

Al Quds bringt auch den militärischen Einsatz künstlicher Intelligenz näher zusammen. Die Zeitung erinnert daran, dass Datenverarbeitungs- und Identifikationstechnologien bereits in Konflikten eingesetzt werden. Diese Referenz gibt der Show eine regionale Dimension. Sowohl im Libanon als auch im Gazastreifen ist Technologie nicht mehr nur mit wirtschaftlicher Innovation verbunden. Es wird auch durch Überwachung und militärische Fähigkeiten wahrgenommen.

Die Wahl des Theaters ist wichtig. Angesichts automatisierungsbasierter Technologie setzt die Szene auf die physische Präsenz von Akteuren und der Öffentlichkeit. Die show konfrontiert damit zwei formen der beziehung: unmittelbare menschliche interaktion und ein system, das menschen in daten verwandelt, die analysiert werden.

Diese Opposition ermöglicht es der libanesischen Schöpfung, ein globales Problem anzugehen, ohne ihre eigene Umwelt aufzugeben. Das Stück versucht nicht, künstliche Intelligenz technisch zu erklären. Es untersucht, was seine Entwicklung in der individuellen Freiheit verändern könnte.

Das Thema ist umso relevanter, als sich die internationale Debatte über die Regulierung dieser Technologien intensiviert. Die Kultur verbindet somit auf andere Weise die politischen und sozialen Anliegen des Augenblicks.

Das Magazin « Shir » belebt eine Debatte über die arabische poetische Moderne wieder

Al Quds vom 17. September 2026 widmet auch eine wichtige Kulturseite einer Kontroverse um die Zeitschrift « Shi » Die Debatte konzentriert sich auf die Beziehung zwischen literarischem Schaffen, kulturellem Kalten Krieg und internationalen Finanzierungsnetzwerken.

Der veröffentlichte Text reagiert auf einen früheren Artikel von Rassoul Adnan über die poetische Moderne und die Verbindungen zwischen dem Magazin und dem politischen Kontext des Kalten Krieges. Der neue Beitrag stellt bestimmte Schlussfolgerungen aus diesen Abstimmungen in Frage.

Die Diskussion ist wichtig für die libanesische und arabische Kulturgeschichte. Die 1957 von Youssef al-Khal mit mehreren Dichtern und Intellektuellen in Beirut gegründete Zeitschrift « Shir » spielte eine wichtige Rolle bei der Transformation der zeitgenössischen arabischen Poesie. Es ist verbunden mit Debatten über den freien Vers, das Gedicht in Prosa und die Öffnung der arabischen Literatur für internationale Strömungen.

Die Kontroverse betrifft nicht die Existenz eines politischen Kontextes. Es befasst sich damit, wie man sich von diesem Kontext zu einer Schlussfolgerung über die Schöpfung selbst bewegt.

Al Quds vom 17. September 2026 warnt vor einer Lesart, die literarische Innovationen auf ihre Finanzierungsnetzwerke oder auf die kulturellen Strategien des Kalten Krieges reduzieren würde. Die Existenz institutioneller Bindungen oder politischer Einflüsse reicht dieser Analyse zufolge nicht aus, um zu zeigen, dass die gesamte poetische Bewegung auf eine organisierte Operation reagierte.

Diese Diskussion schließt sich einer breiteren Debatte über das Schreiben der arabischen Kulturgeschichte an. Sollten Werke zuerst auf ihren ästhetischen Wert und literarischen Einfluss analysiert werden? Oder sollten sie in die politischen, redaktionellen und finanziellen Netzwerke aufgenommen werden, die ihre Verbreitung ermöglicht haben?

Beirut nimmt einen zentralen Platz in dieser Geschichte ein. Die Stadt war einer der wichtigsten Treffpunkte zwischen arabischen Schriftstellern, Verlagen, Zeitschriften und intellektuellen Strömungen. Die Kontroverse um « Shir » reaktiviert somit auch eine Frage nach der kulturellen Funktion des Libanon im 20. Jahrhundert.

Marokko kehrt zum Trauma des Covid durch die Szene zurück

Das Theater ist auch das wichtigste nicht-libanesische Kulturthema, das von Al Quds am 17. September 2026 entwickelt wurde. Die Zeitung präsentiert die Arbeit des marokkanischen Dramatikers und Kritikers Abdelrahman Ben Zidan um die Covid-19-Pandemie.

Sein Projekt geht auf eine kollektive Erfahrung zurück, die die Schöpfung sechs Jahre nach der Haftzeit weiter nährt. Die Pandemie wird nicht nur als Gesundheitskrise behandelt. Es wird als Bruch der menschlichen Beziehungen beschrieben.

Containment hat die gewöhnlichsten Gesten der Nähe beseitigt: Sich treffen, berühren, die Kranken begleiten oder sich um die Toten versammeln. Theater wird zu einem Mittel, um dieses plötzliche Verschwinden des kollektiven Lebens wiederaufzunehmen.

Al Quds erinnert daran, dass die Pandemie eine wichtige literarische und künstlerische Schöpfung hervorgebracht hat. Romantiker, Dichter, Visualisten und Dramatiker versuchten, eine Erfahrung zu übersetzen, die von Angst, Isolation und Unsicherheit geprägt war.

Ben Zidan benutzt das Bild des « Phantoms ohne Identität », um zu diesem Moment zurückzukehren. Das Virus ist unsichtbar, aber allgegenwärtig. Es verändert das Verhalten und setzt neue Grenzen zwischen Individuen.

Dieser Ansatz schließt sich indirekt der libanesischen Show über künstliche Intelligenz an. In beiden Fällen nimmt das Theater ein Phänomen an, das die menschlichen Beziehungen grundlegend verändert. Die Pandemie erzwang physische Distanz. Künstliche Intelligenz wirft heute die Frage nach einer möglichen Delegation der Entscheidung auf.

Die arabische Szene scheint somit ein privilegierter Ort zu sein, um die Transformationen zu untersuchen, die nationale Grenzen überschreiten.

Arabisches Kino bereitet seine nächsten Projekte mit palästinensischer Präsenz vor

Al Quds vom 17. September 2026 ist auch an der nächsten Ausgabe des Programms zur Unterstützung der Filmproduktion interessiert, die am Rande des El Gouna Festivals organisiert wird, das ab dem 15. Oktober geplant ist.

Die neunte Ausgabe umfasst Projekte, die mehrere arabische Kinofilme repräsentieren. Palästina ist durch zwei Filme präsent, die die palästinensische Schöpfung in einem regionalen Raum erhalten, der stark vom Krieg und seinen Folgen geprägt ist.

Produktionshilfsprogramme spielen im arabischen Kino eine immer größere Rolle. Sie ermöglichen es Regisseuren, ihre Projekte bereits vor der Verfilmung oder Fertigstellung der Arbeiten Produzenten, Distributoren und Finanzpartnern vorzustellen.

Dies ist besonders wichtig für die Kinematografie mit begrenzten nationalen Märkten. Die Suche nach internationalen Finanzierungen und Koproduktionen ist oft unerlässlich.

Die palästinensische Präsenz erhält im gegenwärtigen Kontext eine zusätzliche Dimension. Regisseure müssen weiterhin produzieren, während die materiellen Bedingungen der Schöpfung durch den Krieg tief betroffen sind. Kino wird sowohl ein Mittel zur Dokumentation einer Realität als auch zur Aufrechterhaltung einer kulturellen Präsenz.

Künstler beginnen auch, Musik herauszufordern, die von künstlicher Intelligenz produziert wird

Die Debatte um Künstliche Intelligenz beschränkt sich nicht nur auf das Theater. Al Quds vom 17. September 2026 berichtet über die Kritik des marokkanischen Künstlers Manal Benchlikha an der zunehmenden Verbreitung von Musikstücken, die mit diesen Technologien hergestellt wurden.

Der Sänger verteidigt den Wert der menschlichen Schöpfung und verurteilt den Ersatz echter Stimmen und Talente durch künstliche Produktionen. Für sie basiert Musik auf einer emotionalen Dimension, die die Maschine nicht reproduzieren kann.

Seine Position bezieht sich auf die wachsende Besorgnis in kulturellen Berufen. Werkzeuge, die Stimmen, Melodien oder Arrangements erzeugen, werden zugänglicher. Sie produzieren schnell Inhalte, die bestimmte Musikcodes nachahmen.

Die Frage betrifft daher nicht mehr nur die Möglichkeiten, die Künstlern geboten werden. Es berührt den Wert der kreativen Arbeit, die Identität der Darsteller und den Platz der menschlichen Emotionen.

Die Annäherung an „Nicht für alle ist auffällig. Die libanesische Show stellt sich eine entscheidungsmachende künstliche Intelligenz vor, die Eltern werden kann. Der marokkanische Sänger ist besorgt über eine Maschine, die den Darsteller ersetzen kann. In beiden Fällen geht es weniger um technische Leistung als um die Grenze, die Unternehmen um menschliche Aktivitäten herum bewahren wollen.

Kulturelle Agenda: Monnot Theater unterhält « Nicht für alle » bis Ende September

Unter den laufenden kulturellen Veranstaltungen, die in den Veröffentlichungen vom 17. September 2026 klar dokumentiert sind, ist « Nicht für alle » die genaueste libanesische Ernennung. Al Quds gibt bekannt, dass das Stück bis Ende September im Monnot Theatre in Beirut bleibt. Die Show bringt Nour Hajjar, Elie Mitri und Sarah Abdo zusammen, nach einem Text und einer Regie von Sarah Abdo und Karim Chebli.

Der Korpus des Tages hingegen liefert wenig ausreichend genaue Informationen über andere libanesische Konzerte, Ausstellungen oder Veranstaltungen, die derzeit geplant sind, um eine erweiterte Tagesordnung zu bilden, ohne Ereignisse aus anderen Daten hinzuzufügen. Die kulturelle Sektion wird daher eher von Theater- und intellektuellen Debatten als von einer Reihe von Ankündigungen dominiert.

Diese relative Konzentration gibt dennoch besondere Konsistenz zu den kulturellen Nachrichten vom 17. September. In Beirut stellt das Theater die menschliche Freiheit angesichts von Algorithmen in Frage. In der literarischen Debatte wird die Geschichte der arabischen poetischen Moderne durch den Kalten Krieg und kulturelle Netzwerke überprüft. In Marokko geht die Szene auf das Trauma des Covid zurück. In der Musik beginnen Künstler, die automatisierte Produktion herauszufordern. Und im Kino suchen neue arabische Projekte nach Finanzmitteln, die es ihnen ermöglichen, zu existieren.

Kultur erscheint somit weniger als Rückzugsraum als als Ort, an dem politische, technologische und gesellschaftliche Transformationen mit ihren menschlichen Konsequenzen untersucht werden.