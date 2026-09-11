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Was seit Mittwoch gefürchtet wurde, wurde in Mansouri produziert. Am Freitagmorgen, dem 11. September, detonierten israelische Streitkräfte den größten Teil der öffentlichen Schule in der Stadt Tyre District. Es bleibt nur noch ein kleiner Teil übrig. Diese Zerstörung kommt nach einem neuen Tag, der durch die Dynamitierung von Häusern und Infrastruktur, Luftangriffen und Artilleriebeschuss in mehreren Gebieten des Südlibanon gekennzeichnet ist. Am Donnerstagabend erzeugte eine Explosion außergewöhnlicher Kraft bei Ali al-Taher sogar seismische Wellen, die mit denen eines Erdbebens von mehr als der Stärke 4 vergleichbar waren.

In Mansouri ist die Bedrohung der Schule Realität geworden

Die Information, die am Freitag, dem 11. September um 10:04 Uhr fiel, bestätigt das gefürchtete Szenario für zwei Tage. Nach Angaben der National Information Agency zündeten israelische Streitkräfte den größten Teil der öffentlichen Schule von Mansuri. Nur ein kleiner Teil des Gebäudes würde noch stehen.

Diese Zerstörung war seit Mittwoch vorhersehbar. Am 9. September deponierte ein israelisches kleines, ferngesteuertes Flugzeug Sprengstoff auf dem Dach der Anlage. Eine große Explosion wurde dann in der Nähe berichtet. Die damals verfügbaren Informationen deuteten jedoch nicht darauf hin, dass die Schule tatsächlich zerstört würde.

Die Schule begrüßte 336 Schüler nach Daten des Zentrums für Bildungsforschung und Entwicklung. Seine Zerstörung liegt nur wenige Tage vor dem für Mitte September geplanten Schuljahr, während der Konflikt die Bildung im Süden des Landes bereits stark stört.

Der Fall der Schule nimmt jetzt eine andere Dimension an. Es ist nicht mehr nur ein Gebäude, das in einer Gegend bedroht ist, die militärischen Operationen ausgesetzt ist. Die öffentliche Infrastruktur für Kinder wurde in einem Gebiet, in dem die Gebäudeabrisse zunehmen, weitgehend zerstört.

Südlibanon: Mansouri im Zentrum der Sprengung

In den vergangenen 24 Stunden blieb Mansuri eine der Hauptquellen für israelische Operationen im Tyre District. Mehr als zehn heftige Explosionen waren bereits zwischen Mitternacht und Donnerstagmorgen in der Stadt und ihren Randgebieten registriert worden. Die Verwüstungen verursachten einen Schock für Reifen und mehrere umliegende Dörfer.

Die Operationen beschränkten sich nicht auf Luftangriffe. Häuser und Infrastruktur wurden innerhalb der Stadt gesprengt. Artesische Brunnen wurden laut Berichten am Donnerstag ebenfalls zerstört. Gleichzeitig zielten Angriffe auf Mansouri und seinen peripheren Sektor in Richtung Majdel Zoun.

In den letzten Tagen wurde auch über einen bestimmten Prozess berichtet. Israelische Drohnen wurden vor dem Abschuss auf einige Gebäudecontainer mit Sprengstoff gelegt. Diese Technik ermöglicht die Zerstörung von Häusern, ohne dass eine Landeinheit notwendigerweise jedes Gebäude direkt betreten muss.

Diese Operationen erklären die Abfolge der Detonationen, die in der Reifenregion zu hören sind. Sie unterscheiden sich von herkömmlichen Bombardements: Ein Teil der Explosionen entspricht Ladungen, die platziert oder deponiert werden, um die Zerstörung präziser Strukturen zu verursachen.

Die Zerstörung der öffentlichen Schule am Freitagmorgen ist nun Teil dieser Sequenz.

Eine Streiknacht zwischen Tyrus, Bint Jbeil und Nabatiyah

Mansouri war nicht der einzige betroffene Sektor. Die letzten 24 Stunden waren von mehreren Streiks und Bombardierungen auf einer viel breiteren Achse des Südlibanon geprägt.

Artillerie in den Tälern von Houjeir und Saluki und in Zawtar al-Sharqiya in Richtung Mayfadoun abgefeuert. Ein Streik wurde auch im Gebiet zwischen Zibqine und Chihine gemeldet.

Mehrere Überfälle betrafen Qantara und die angrenzenden Gebiete von Wadi Saluki. Angriffe zielten auch auf Nabatiyah al-Fawqa. In der Gegend von Al-Arayesh, in der Nähe von Haris und Haddatha, wurde ein Haus getroffen und zerstört.

Eine große Explosion wurde auch östlich von Khiam berichtet. Andere Zerstörungsoperationen wurden in mehreren südlichen Orten während dieser Sequenz aufgezeichnet, während israelische Drohnen- und Flugzeugüberflüge in verschiedenen Gebieten fortgesetzt wurden.

Die Kette ist wichtig. Der Süden ist nicht mehr auf Überfälle beschränkt, die durch Perioden des Niedergangs getrennt sind. Luftangriffe, Artilleriefeuer und Sprengungen von Gebäuden können jetzt in mehreren Bereichen gleichzeitig erfolgreich sein oder stattfinden.

In Ali al-Taher, eine Explosion als Erdbeben aufgezeichnet

Das spektakulärste Ereignis der letzten Stunden ereignete sich jedoch am Donnerstagabend im Gebiet von Ali al-Taher in der Nähe von Nabatiyah. Nach etwa 2108 Stunden erschütterte eine extrem starke Explosion einen großen Teil des Südlibanon. Die Vibrationen wurden weg vom Explosionspunkt gefühlt.

Das Phänomen war signifikant genug, um von seismologischen Stationen entdeckt zu werden. Das Libanesische Nationale Geophysikalische Zentrum registrierte Wellen, die durch die Explosion erzeugt wurden, mit einer Energie, die mit der eines Erdbebens mit einer Stärke von etwas mehr als 4 vergleichbar ist. Es war daher kein natürliches Erdbeben, sondern das seismische Signal, das durch massive militärische Zerstörung erzeugt wurde.

Die israelische Armee gab bekannt, dass sie ein riesiges unterirdisches Hisbollah-Netzwerk unter den Höhen von Ali al-Taher zerstört habe. Nach seiner Version umfasste der Komplex mehr als zwei Kilometer Tunnel sowie Waffenbefehls- und Lagereinrichtungen. Nicht alle diese militärischen Behauptungen können unabhängig verifiziert werden.

Die Stärke der Deflagration gibt jedoch einen Hinweis auf das Ausmaß der Operation. Die Explosion wurde von wissenschaftlichen Instrumenten aufgezeichnet und in weiten Teilen des Südens gehört. Es ist eine der wichtigsten Episoden der militärischen Sequenz, die um Nabatiyah herum stattfindet.

Zerstörungen, die über die erklärten militärischen Ziele hinausgehen

Die letzten 24 Stunden zeigen vor allem eine sichtbare Entwicklung der Bodenoperationen. Die Zerstörung beschränkt sich nicht mehr auf Positionen, die von Israel als direkt mit der Hisbollah verbunden dargestellt werden. In Mansouri wurden Häuser, hydraulische Infrastruktur und jetzt die Hauptstütze einer öffentlichen Schule zerstört.

Diese Vermehrung der Sprengungen wirft auch die Frage der Rückkehr der Bewohner auf. Die Zerstörung eines Hauses hat nicht die gleichen Folgen wie eine vorübergehende militärische Präsenz. Das Verschwinden von Wohnungen, Wassersystemen, Straßen oder Schulen ist eine dauerhafte Veränderung der Lebensbedingungen in den betroffenen Orten.

Das Problem ist besonders akut, da der Wiedereintritt näher rückt. Zehntausende libanesische Studenten sind nach wie vor von Bevölkerungsverschiebungen und Schäden an der Bildungsinfrastruktur betroffen. Schulen dienen immer noch als Unterkünfte für vertriebene Familien, während andere Schulen im Süden beschädigt oder unbrauchbar gemacht wurden.

In Mansouri ist die Frage jetzt sehr konkret. Die 336 Schüler, die in dieser Schule vor ihrer Zerstörung eingeschrieben sind, werden nicht in ihren vorherigen Zustand zurückkehren, wenn die Bedingungen eine normale Wiederaufnahme des Unterrichts ermöglichen.

Dynamiting wird zum Bestandteil des Konflikts im Süden

Die Ereignisse vom Donnerstag und Freitagmorgen zeigen auch, dass das Wort « Explosion » jetzt mehrere Realitäten im Südlibanon abdeckt. Einige Detonationen kommen von Luftangriffen oder Artillerie. Andere resultieren aus der freiwilligen Zerstörung von Häusern oder Infrastruktur. In Ali al-Taher erforderte die Zerstörung eines unterirdischen Netzwerks eine Explosion solcher Macht, wie sie von seismologischen Stationen entdeckt wurde.

Diese Unterscheidung ermöglicht es uns zu verstehen, in was Menschen leben. Eine Abfolge großer Explosionen bedeutet nicht unbedingt eine Reihe von Luftangriffen. In einigen Orten entsprechen die Explosionen einer systematischen Zerstörung des Gebäudes.

Mansouri ist jetzt das sichtbarste Beispiel. Die Stadt hatte bereits vor den letzten 24 Stunden umfangreiche Zerstörungen erlitten. Am Mittwoch fügte die Bedrohung der Schule der Kampagne ein zusätzliches Symbol hinzu. Freitagmorgen wurde dieses Symbol zu einer materiellen Tatsache.

Nach den ersten Informationen bleibt nur ein kleiner Teil des Betriebs übrig.

Eine Sequenz, die die am Mittwoch geäußerten Ängste bestätigt

Die libanesische Armee selbst verurteilte diese Woche eine Intensivierung der israelischen Operationen. Sie glaubte, dass Angriffe auf Wohngebiete und Institutionen bestehende Arrangements bedrohten und ihren eigenen Einsatz im Süden behinderten.

Die Abfolge der Ereignisse seit Donnerstag verstärkt diese Besorgnis. Mansouri erlitt innerhalb weniger Stunden mehr als zehn Explosionen, Häuser und Brunnen wurden zerstört, mehrere Gebiete des Südens wurden bombardiert und Ali al-Taher wurde durch eine unterirdische Zerstörungsoperation von außergewöhnlichem Ausmaß erschüttert.

Am Freitagmorgen fügt die Zerstörung der öffentlichen Schule eine wichtige zivile Infrastruktur zu dieser materiellen Bilanz hinzu.

Der Kontrast zu der 48 Stunden zuvor beobachteten Situation ist auffallend. Mittwoch, die Sprengstoff auf dem Dach platziert erlaubt nur zu schreiben, dass Mansouri Schule wardirekt bedrohtDamals war es notwendig, vorsichtig zu sein: seine Zerstörung wurde noch nicht bestätigt und die israelische Absicht konnte nicht mit Sicherheit festgestellt werden.

An diesem Freitag, dem 11. September, ist diese Vorsicht in Bezug auf die Tatsache selbst nicht mehr notwendig.

Der größte Teil der Schule wurde zerstört.

Und im Südlibanon geht es nun um die nächsten Gebäude und Orte, die das gleiche Schicksal erleiden könnten.