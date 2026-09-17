Bomben an Israel: US-Präsident blockiert Verkauf

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Der demokratische Vertreter Gregory Meeks gab am Mittwoch, den 16. September 2026 bekannt, dass er sich weigerte, in diesem Stadium ein amerikanisches Projekt zu validieren, um 40.000 Bomben von 2.000 Pfund oder etwa 907 Kilogramm an Israel zu verkaufen. Der Vertrag im Wert von 2,8 Milliarden US-Dollar weckte « ernste ungelöste Bedenken » über den möglichen Einsatz dieser Munition in dicht besiedelten Gebieten des Libanon und des Gazastreifens. Seine Opposition setzt die Zustimmung nach dem informellen Verfahren im Kongress aus, aber die Trump-Administration hat rechtliche Mittel, um dieses Hindernis zu umgehen.

Gregory Meeks ist der wichtigste demokratische Vertreter im Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses. Er behauptet, dass die Regierung von Donald Trump ihm keine ausreichenden Garantien für die Einhaltung des US-Rechts, des Völkerrechts und Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung beim Einsatz von Waffen durch die Regierung von Benjamin Netanyahu gegeben hat.

Gregory Meeks weigert sich, den Verkauf zu bestätigen

Die in Washington angekündigte Entscheidung betrifft ein Paket schwerer Munition, dessen Verkauf an Israel am Dienstag, dem 15. September, informell den zuständigen Kongressausschüssen mitgeteilt wurde.

Das Paket beträgt 2,8 Milliarden Dollar. Es umfasst 40.000 2.000-Pfund-Bomben, eine besonders starke Kategorie von Munition wegen der Menge an Sprengstoff, die es trägt und den Schaden, den es verursachen kann.

Gregory Meeks wies darauf hin, dass er dem Projekt unter den gegenwärtigen Bedingungen kein grünes Licht geben würde. Der gewählte Vertreter von New York sagte, er unterstütze weiterhin die Sicherheit Israels und seine Fähigkeit, auf regionale Bedrohungen zu reagieren. Sie unterscheidet diese Unterstützung jedoch von der Frage nach den Bedingungen, unter denen amerikanische Waffen eingesetzt werden.

Sein Einwand betrifft vor allem die möglichen Folgen des Einsatzes solcher schweren Bomben in dicht besiedelten städtischen Gebieten.

Er zitiert ausdrücklich zwei Gebiete: den Libanon und den Gazastreifen.

Der Demokrat ist der Ansicht, dass Fragen zu den Garantien der US-Regierung bezüglich des Einsatzes dieser Waffen unbeantwortet bleiben. Insbesondere fordert er die Nutzung der von Washington finanzierten oder bereitgestellten Ausrüstung in Übereinstimmung mit dem Gesetz und mit ausreichenden Garantien für die Zivilbevölkerung.

Diese Position stellt den Schutz der Zivilbevölkerung in den Mittelpunkt ihrer Weigerung, die Transaktion sofort zu validieren.

Libanon ausdrücklich in Einwänden zitiert

Der Verweis auf den Libanon ist ein wichtiges Element der Erklärung von Gregory Meeks. Der Parlamentarier beschränkt seine Besorgnis nicht auf den Krieg im Gazastreifen. Er verwies auch auf das Risiko, 2.000-Pfund-Bomben in dicht besiedelten Gebieten des libanesischen Territoriums einzusetzen.

Munition dieser Kategorie wurde bereits von Israel bei seinen militärischen Operationen in Gaza und Libanon eingesetzt. Ihre Macht hat Fragen über ihre Beschäftigung in der Nähe von Zivilbevölkerungen angeheizt.

Der vorgeschlagene Verkauf würde ein besonders großes Volumen abdecken. Nach den verfügbaren Informationen über das Projekt sind die 40.000 Bomben zwischen 20.000 MK 84 und 20.000 BLU-117 verteilt.

Beide Modelle gehören zur Kategorie der 2.000-Pfund-Bombe. Ihre Masse beträgt etwa 907 Kilogramm.

Es ist genau die Kombination der Macht dieser Waffen, ihrer Anzahl und der Möglichkeit ihres Einsatzes in bewohnten Gebieten, die Gregory Meeks’ Vorbehalte motiviert.

Seine Erklärung erwähnt direkt die Regierung des israelischen Premierministers Benjamin Netanyahu. Der Parlamentarier glaubt, dass er von der Trump-Regierung nicht die notwendigen Zusicherungen erhalten hat, dass diese Waffen mit angemessenem Schutz für Zivilisten eingesetzt werden.

Die am Mittwoch angekündigte Weigerung stellt jedoch kein endgültiges Verkaufsverbot dar.

Eine Blockade, die umgangen werden könnte

Gregory Meeks ‘Rolle ermöglicht es ihm, in den informellen Konsultationsmechanismus des Kongresses einzugreifen, der den großen US-Waffenverkäufen im Ausland vorausgeht.

Die Hauptbeamten der zuständigen Parlamentsausschüsse werden in der Regel vor der förmlichen Benachrichtigung über eine Transaktion informiert. Dieser Schritt ermöglicht es den gewählten Vertretern, das Projekt zu überprüfen und weitere Informationen anzufordern.

Gregory Meeks verwendet dieses Verfahren, um seine Zustimmung zu behalten.

Seine Opposition schafft daher ein politisches und verfahrenstechnisches Hindernis für die Transaktion, aber es gibt ihm kein endgültiges Veto.

Die Trump-Administration behält sich die Möglichkeit vor, den Verkauf fortzusetzen. Sobald die offizielle Benachrichtigung an den Kongress geschickt wurde, kann Staatssekretär Marco Rubio unter anderem eine Notsituation im Zusammenhang mit den nationalen Sicherheitsinteressen der Vereinigten Staaten herbeiführen.

Eine solche Entscheidung würde es der Exekutive ermöglichen, das normale parlamentarische Überprüfungsverfahren zu umgehen.

Dieses Szenario ist nicht nur theoretisch. Die US-Regierung hat diesen Mechanismus bereits genutzt, um Waffenverkäufe an Israel zu beschleunigen.

Die unmittelbare Tragweite der Entscheidung von Gregory Meeks muss daher von ihrer endgültigen Wirkung unterschieden werden. Der Parlamentarier blockiert seine Zustimmung im informellen Prozess, aber Washington könnte beschließen, die Transaktion trotz dieser Opposition voranzutreiben.

Marco Rubio hat einen Präzedenzfall

Staatssekretär Marco Rubio hat das Notverfahren bereits genutzt, um die normale parlamentarische Prüfung eines Waffenverkaufs an Israel zu umgehen.

Bis 2025 hatte die Verwaltung somit eine Transaktion von fast 3 Milliarden Dollar beschleunigt. Diese Entscheidung hatte zu einer Abweichung vom üblichen Verfahren im Kongress geführt.

Die Trump-Regierung genehmigte dann im Januar 2026 eine neue Serie von Waffenverkäufen an Israel in Höhe von 6,67 Milliarden Dollar.

Das in dieser Woche angekündigte 2,8-Milliarden-Projekt ist Teil dieser Kontinuität. Es würde die militärischen Fähigkeiten Israels weiter erhöhen und eine beträchtliche Menge an schwerer Munition bereitstellen.

Das US-Außenministerium hatte zum Zeitpunkt der Ankündigung keine öffentliche Antwort auf die Bitten um Kommentare zu Gregory Meeks’ Einwand und den genauen Bedingungen des neuen Vertrags gegeben.

Der nächste Schritt wird also entscheidend sein. Derzeit unterliegt die Transaktion nur einer informellen Mitteilung an die betroffenen Parlamentarier.

Eine förmliche Benachrichtigung würde eine neue Phase des Prozesses eröffnen und könnte die Verwaltung dazu veranlassen, die Bedenken von Meeks zu berücksichtigen, die Verkaufsbedingungen zu ändern oder ihre Befugnisse zu nutzen, um sie ohne ihre Zustimmung voranzutreiben.

Bomben bereits im Mittelpunkt einer Debatte unter Biden

Die 2000-Pfund-Bomben hatten bereits eine Meinungsverschiedenheit zwischen Washington und Israel unter der Verwaltung von Joe Biden verursacht.

Im Jahr 2024 hatte das Weiße Haus die Lieferung einiger dieser Munition aus Gründen der Besorgnis über ihren Einsatz im Gazastreifen und dem Risiko erheblicher ziviler Opfer ausgesetzt.

Diese Aussetzung war eine der sichtbarsten amerikanischen Entscheidungen bezüglich der Bedingungen für die Lieferung bestimmter Waffen an Israel während des Krieges, der nach den Hamas-Angriffen vom 7. Oktober 2023 begann.

Donald Trumps Rückkehr ins Weiße Haus markierte eine Weiterentwicklung dieser Politik. Seine Regierung hatte mehrere Entscheidungen getroffen, die darauf abzielten, die militärischen Fähigkeiten Israels zu stärken und bestimmte Lieferungen zu beschleunigen.

Das Volumen des derzeit geprüften Projekts geht noch weiter: 40.000 schwere Bomben wären vom Vertrag abgedeckt.

Gregory Meeks ‘Position führt daher die Frage wieder in den Kongress ein, die bereits zur Aussetzung bestimmter Lieferungen geführt hatte: Unter welchen Bedingungen können die Vereinigten Staaten Waffen dieser Macht liefern, wenn sie wahrscheinlich in dicht besiedelten Gebieten eingesetzt werden?

Für den demokratischen Parlamentarier erlauben die bisher gegebenen Garantien nicht, diese Frage aufzuheben.

Verkauf von 2,8 Milliarden noch ausstehend

Meeks ‘Entscheidung kommt vor dem Abschluss des US-Verfahrens. Zum jetzigen Zeitpunkt handelt es sich daher weder um einen endgültig annullierten Verkauf noch um eine endgültig genehmigte Übertragung.

Das Projekt hat weiterhin einen Wert von 2,8 Milliarden US-Dollar und liefert weiterhin 40.000 2000-Pfund-Bomben an Israel.

Die Trump-Administration muss nun entscheiden, wie sie auf den Einwand des wichtigsten Demokraten des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses reagieren wird.

Sie kann versuchen, zusätzliche Garantien für die Bedingungen für den Einsatz von Waffen zu bieten. Sie kann das Verfahren auch trotz ihres Einspruchs fortsetzen und, wenn sie es für notwendig hält, eine Dringlichkeitserklärung abgeben.

Für den Libanon führt Gregory Meeks ‘Erklärung direkt libanesisches Territorium in die US-parlamentarische Debatte über diesen Verkauf ein. Der von New York gewählte Beamte nennt die dicht besiedelten Gebiete des Landes ausdrücklich als einen der Orte, an denen seiner Ansicht nach der Einsatz dieser Bomben Fragen zum Schutz der Zivilbevölkerung und zur Achtung des Gesetzes aufwirft.

Die endgültige Entscheidung über den Vertrag liegt nun in den Händen der US-Regierung und des Kontrollprozesses im Kongress, mit der Möglichkeit einer weiteren Konfrontation zwischen der Exekutive und den Parlamentariern über die Bedingungen für die Lieferung dieser 40.000 Bomben an Israel.