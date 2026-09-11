Im Libanon würden jetzt mehr als 60% der Wirtschaft den erklärten Kreisläufen entkommen

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Eine informelle Wirtschaft, die die 60% -Schwelle überschritten hätte

Die nicht angemeldete Wirtschaft macht mittlerweile mehr als 60 Prozent der gesamten Wirtschaftstätigkeit im Libanon aus. Die Schätzung, die von der libanesischen Presse am 8. September 2026 berichtet wurde, gibt der Wirtschaftskrise eine neue Dimension. Es bedeutet, dass die Aktivität, die ganz oder teilweise von offiziellen Kanälen ausgeschlossen ist, die Mehrheit geworden wäre. Die Zahl sollte jedoch mit Vorsicht interpretiert werden. Sie entspricht nicht einer neuen amtlichen Messung des Bruttoinlandsprodukts, die vom Statistischen Zentralamt veröffentlicht wurde. Dies ist eine Einschätzung der Bedeutung der informellen Wirtschaft. Sein Anwendungsbereich ist nach wie vor beträchtlich. Wenn die Größenordnung stimmt, betrifft das libanesische Problem nicht mehr nur die Existenz eines Parallelsektors. Es geht um eine Wirtschaft, in der der deklarierte Sektor möglicherweise eine Minderheit geworden ist. Eine solche Entwicklung verändert das Verhältnis zwischen Staat, Unternehmen und Steuerzahlern grundlegend. Dies bedeutet, dass ein sehr großer Teil der Transaktionen, Einnahmen oder Aktivitäten in unterschiedlichem Maße Steuererklärungen, Beiträgen und Statistiken entgehen kann. Nicht alle informellen Aktivitäten sind illegal. Ein kleines Familienunternehmen kann eine rechtmäßige Tätigkeit ausüben, ohne sein gesamtes Einkommen anzugeben. Ein Arbeitnehmer kann ohne offiziellen Vertrag bar bezahlt werden. Ein Handel kann registriert werden, aber nur einen Teil seiner Verkäufe deklarieren. Andere Kanäle können jedoch direkt in Betrug, Schmuggel oder illegalen Handel verwickelt sein. Die 60%-Zahl bringt daher sehr unterschiedliche Realitäten zusammen. Es zeigt vor allem das Ausmaß der Wirtschaftszone, die der Staat zu sehen, zu messen und zu besteuern kämpft.

Dieser Anstieg lässt sich nicht von der Krise trennen, die 2019 begonnen wurde. Der Zusammenbruch des Bankensystems hat das tägliche Funktionieren der Wirtschaft grundlegend verändert. Barzahlungen haben einen viel größeren Platz eingenommen. Die Dollarisierung ist in vielen Sektoren weit verbreitet. Unternehmen und Haushalte mussten Lösungen außerhalb eines Finanzsystems entwickeln, das nicht mehr in der Lage ist, eine normale Vermittlung zu gewährleisten. Die Buchkrise verstärkte diese Entwicklung. Seit mehreren Jahren müssen sich Wirtschaftsakteure mit verschiedenen Wechselkursen und sich ändernden Regeln auseinandersetzen. Die Weltbank hat die libanesische Krise regelmäßig als eine der schwersten gegenwärtigen Wirtschaftskrisen bezeichnet. Dieser Bruch hat eine dauerhafte Wirkung erzielt: Ein Großteil der Aktivität hat sich angepasst, indem sie ihre Abhängigkeit von offiziellen Institutionen verringert hat. Dieser Mechanismus hat es Unternehmen und Familien ermöglicht, weiter zu arbeiten. Es hat auch einen wachsenden Teil der Wirtschaft schwieriger zu messen gemacht. Informität ist somit sowohl eine Überlebensstrategie als auch eine strukturelle Schwäche geworden. Dies ermöglicht es einem einzelnen Akteur, seine Kosten in großem Maßstab zu senken, kann die Regierung Ressourcen reduzieren. Das Phänomen wird besonders problematisch, wenn es aufhört, vorübergehend zu sein. Eine Wirtschaft kann eine Zeit hoher Information während einer Krise aufnehmen. Es hat viel mehr Schwierigkeiten, wenn es zur Norm wird.

Bargeld hat die Wirtschaftskreisläufe grundlegend verändert

Die Bedeutung der Arten ist einer der Schlüssel zu dieser Transformation. Die Bankenkrise zerstörte viel Vertrauen in Bankkonten und Zahlungen. Einleger haben den normalen Zugang zu ihren Geldern verloren. Unternehmen mussten andere Wege finden, um ihre Lieferanten und Mitarbeiter zu bezahlen. Cash Dollar haben nach und nach eine zentrale Position eingenommen. Diese Liquiditätsersparnis hat Transaktionen in einem gelähmten finanziellen Umfeld erleichtert. Es reduzierte auch ihre Rückverfolgbarkeit. Eine Bankzahlung hinterlässt eine Spur. Eine Barabrechnung kann viel schwieriger zu identifizieren sein, wenn sie nicht von einer Rechnung oder Erklärung begleitet wird. Die Verbreitung dieser Transaktionen schafft daher ein Umfeld, das der Entwicklung der Schwarzwirtschaft förderlich ist. Sie erschwert die Arbeit der Steuerverwaltung. Es reduziert auch die Qualität der verfügbaren Einkommens- und Verkaufsinformationen. Der Staat kann die Existenz eines Unternehmens kennen, ohne seine tatsächliche Tätigkeit zu kennen. Ein Unternehmen kann einen Teil seines Umsatzes melden, während es andere Bargeldtransaktionen durchführt. Somit steht die Informalität nicht immer zwei klar getrennten Kategorien gegenüber. Es kann sogar innerhalb registrierter Unternehmen sein.

Die Dollarisierung verstärkt dieses Phänomen. Ein erheblicher Teil der privaten Preise, Mieten und Löhne wird jetzt in Dollar ausgedrückt oder bezahlt. Diese Anpassung hat die Auswirkungen der monetären Instabilität auf einige Transaktionen reduziert. Es hat auch eine Wirtschaft geschaffen, in der der Umlauf von physischen Währungen einen beträchtlichen Platz einnimmt. Wenn diese Ströme nicht durch das Bankensystem gehen, wird ihre Messung schwierig. Währungsstatistiken geben nur ein teilweises Bild des Geldbetrags, der tatsächlich im Handel verwendet wird. Das gleiche Problem stellt sich für die Steuerverwaltung. Bareinkommen können unterbewertet werden. Löhne ohne volle Rendite reduzieren die Beiträge. Nicht abgerechnete Verkäufe reduzieren die Steuereinnahmen. Eine sehr liquide Wirtschaft ist nicht unbedingt informell. Aber wenn das Vertrauen der Bank gering ist und die Kontrollen begrenzt sind, erleichtert Bargeld den Übergang von einer deklarierten Aktivität zu einer weniger sichtbaren Aktivität.

Über 60% der informellen Aktivitäten bedeuten eine stark reduzierte Steuerbasis

Die erste Konsequenz für den Staat sind die Einnahmen. Eine Verwaltung kann nur richtig besteuern, was sie identifizieren kann. Wenn eine Mehrheit der Tätigkeit vollständig oder teilweise von der Berichterstattung befreit ist, wird die tatsächliche Steuerbemessungsgrundlage viel enger als die Wirtschaft selbst. Die Regierung kann dann die Sätze für die identifizierten Steuerzahler erhöhen. Diese Methode erzeugt schnell ein Ungleichgewicht. Gemeldete Unternehmen und Arbeitnehmer tragen einen zunehmenden Anteil des Aufwands, während diejenigen, die außerhalb des Systems bleiben, weniger beitragen. Die Erhöhung der Steuern kann dann einen neuen Anreiz schaffen, sich der Informalität anzuschließen. Der Mechanismus wird kreisförmig. Eine geringe Sammlung führt zu einem größeren Druck auf die sichtbaren Akteure. Dieser Druck verteuert die Formalität. Einige der Akteure versuchen dann, ihre Aussagen zu reduzieren, was die Sammlung weiter schwächt.

Diese Situation ist für den Libanon besonders ernst. Das Land muss öffentliche Dienstleistungen finanzieren, die durch mehrere Jahre der Krise geschwächt wurden. Regierungen brauchen Ressourcen. Infrastruktur erfordert Investitionen. Öffentliche Löhne müssen finanziert werden. Auch die Armee und die Sicherheitskräfte brauchen Ressourcen. Gleichzeitig versucht der Staat, das Vertrauen seiner internationalen Partner wiederherzustellen. Eine weitgehend informelle Wirtschaft erschwert jedes dieser Ziele. Es reduziert die Fähigkeit der Regierung, ihre Einnahmen nachhaltig zu erhöhen, ohne die Abgaben auf die bereits angegebenen zu erhöhen. Es macht auch Budgetprognosen weniger zuverlässig. Eine Verwaltung, die die Größe ihrer wirtschaftlichen Basis nicht genau kennt, arbeitet mit reduzierter Sichtbarkeit.

Der Steuerverlust ist nicht auf die Einkommensteuer beschränkt. Bei einem nicht angemeldeten Geschäft können mehrere Abgaben entgehen. Waren, die ohne vollständige Anmeldung eingeführt werden, können Zölle vermeiden. Der Verkauf ohne Rechnung kann die erhobene Mehrwertsteuer reduzieren. Erwirtschaftete Einnahmen können dann zu wenig gemeldet werden. Werden Arbeitnehmer ohne offiziellen Vertrag beschäftigt, können auch Beiträge verschwinden. Nur eine informelle Tätigkeit kann mehrere aufeinanderfolgende Verluste für die öffentlichen Finanzen verursachen. Auf der Skala einer Wirtschaft, von der mehr als 60% betroffen wären, wird der potenzielle Effekt beträchtlich.

Gemeldete Unternehmen sehen sich einem strukturell ungleichen Wettbewerb ausgesetzt

Die Entwicklung der Informalität wirkt sich auch direkt auf den organisierten Privatsektor aus. Ein deklariertes Unternehmen trägt Kosten, die einige Wettbewerber möglicherweise vermeiden. Sie zahlt ihre Steuern. Sie deckt die Verwaltungskosten. Es muss Buchhaltungs- und Handelsverfahren folgen. Je nach Sektor muss es auch Standards erfüllen und Genehmigungen einholen. Diese Verpflichtungen haben ihren Preis. Sie werden normalerweise durch die Vorteile eines organisierten Systems entschädigt: Zugang zu Krediten, Rechtssicherheit, öffentliche Dienstleistungen, Vertragsschutz und Infrastruktur. Die libanesische Krise hat viele dieser Vorteile reduziert, ohne die Verpflichtungen aufzuheben. Die Folge ist ein wachsendes Ungleichgewicht zwischen deklarierten Unternehmen und informellen Aktivitäten.

Der gemeldete Rückgang der Mitgliederzahl der Handels-, Industrie- und Landwirtschaftskammer von Beirut und dem Libanon ist ein weiteres Zeichen dieser Entwicklung. Die libanesische Presse hat am 8. September 2026 einen Wechsel von etwa 14.000 auf 8.000 vorgebracht. Diese Zahlen müssen der Quelle zugeschrieben werden, die sie meldet, da die zugänglichen öffentlichen Daten des Hauses es nicht erlauben, die Serie auf derselben Grundlage direkt zu bestätigen. Wenn sie vergleichbar sind, stellen sie einen Rückgang von fast 43% dar. Eine solche Kontraktion kann Schließungen, Beendigungen der Mitgliedschaft oder eine Verschiebung zu weniger strukturierten Formen der Tätigkeit widerspiegeln. In jedem Fall zeigt es eine Fragilität des formalen Gewebes an.

Der Wettbewerb wird besonders schwierig, wenn die Verbraucher selbst an Kaufkraft verloren haben. Ein relativ kleiner Preisunterschied kann einen Kauf bestimmen. Ein Händler, der alle seine Verpflichtungen bezahlt, kann dann gegen einen Schauspieler bestraft werden, der einen Teil davon vermeidet. Kurzfristig kann der Verbraucher von einem niedrigeren Preis profitieren. Längerfristig ermutigt das System Unternehmen, ihre eigene Berichterstattung zu reduzieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Informalität erzeugt somit ihre eigene Expansion. Je wichtiger es ist, desto kostspieliger ist es, die Regeln vollständig einzuhalten.

Importe machen das Phänomen noch teurer

Die Struktur des libanesischen Handels verstärkt das Problem. Das Land ist stark auf Importe für viele wichtige Güter und Konsumgüter angewiesen. Die libanesische Presse vom 8. September 2026 behauptet, dass die Einfuhren mehr als 90% des erwähnten Wirtschaftszyklus ausmachen. Dieser Prozentsatz muss auch in seinem Kontext gesehen werden und kann nicht mit 90 Prozent des Bruttoinlandsprodukts gleichgesetzt werden. Dennoch hebt es ein bekanntes Merkmal des libanesischen Modells hervor: eine starke Abhängigkeit von ausländischen Waren.

In dieser Konfiguration sind Grenzen und Bräuche für die Erhebung von Einnahmen und die Rückverfolgbarkeit von zentraler Bedeutung. Importierte Waren müssen registriert, bewertet und den erforderlichen Abgaben unterworfen werden. Wenn ein Produkt durch einen unregelmäßigen Kreislauf oder mit unvollständiger Berichterstattung eintritt, kann der Staat Einnahmen aus dem ersten Schritt verlieren. Wenn das gleiche Produkt dann in einem informellen Kreislauf verkauft wird, geht der Verlust weiter. Das Problem wird also kumulativ.

Diese Importabhängigkeit führt auch zu einem direkten Wettbewerb zwischen deklarierten Waren und unter unterschiedlichen Bedingungen eingeführten Produkten. Der Importeur, der die Verfahren einhält, integriert Zölle und Steuern in seinen Preis. Die Person, die sie umgeht, kann einen wichtigen Vorteil haben. Unternehmen, die im gesetzlichen Rahmen arbeiten, sind dann mit einem Wettbewerb konfrontiert, der nicht nur auf wirtschaftlicher Effizienz beruht. Es hängt von der Fähigkeit ab, bestimmte Verpflichtungen zu vermeiden.

Schließlich beeinflusst das Phänomen die Qualität der kommerziellen Daten. Zollstatistiken werden verwendet, um amtlich registrierte Importe zu verfolgen. Sie können Flüsse außerhalb der Steuerung nicht mit der gleichen Genauigkeit messen. Je größer die Kluft zwischen realem und registriertem Handel ist, desto mehr verliert der Staat die Fähigkeit, die Binnennachfrage zu beurteilen. Diese Schwäche erschwert die Wirtschafts- und Handelspolitik.

Eine Wirtschaft, die schwer zu messen ist

Eine informelle Wirtschaft über 60% stellt auch ein großes statistisches Problem dar. Offizielle Indikatoren werden aus beobachtbaren Daten aufgebaut. Verwaltungen verwenden Steuererklärungen, Umfragen, Zollinformationen, Geschäftsdaten und andere Quellen. Wenn sich Transaktionen massiv außerhalb dieser Kreisläufe bewegen, erhöht sich die Unsicherheitsmarge. Das Bruttoinlandsprodukt kann mit statistischen Methoden geschätzt werden, aber die genaue Struktur der Aktivität wird schwieriger zu wissen.

Diese Unsicherheit betrifft fast alle Indikatoren. Die tatsächliche Anzahl der Stellen kann erheblich von den gemeldeten Stellen abweichen. Die tatsächlichen Einnahmen können höher sein als die aufgezeichneten. Verkäufe können unterschätzt werden. Der reale Verbrauch entspricht möglicherweise nicht den sichtbaren Strömen in Bankensystemen. Selbst die Produktivität wird schwieriger zu messen, wenn Arbeitsstunden und Produktion nicht richtig aufgezeichnet werden.

Für politische Entscheidungsträger hat diese Schwäche konkrete Konsequenzen. Eine wirksame Wirtschaftspolitik erfordert die Kenntnis der Sektoren, die vorankommen, und der Sektoren, die rückläufig sind. Unternehmen, die Arbeitsplätze schaffen, müssen identifiziert und die Haushaltseinkommen gemessen werden. Es ist auch wichtig zu wissen, wo die Hauptquellen potenzieller Einnahmen liegen. Wenn mehr als die Hälfte der Wirtschaft teilweise unsichtbar wird, basieren diese Entscheidungen auf einem unvollständigen Bild.

Formalisierung kann nicht allein auf Kontrollen beruhen

Der Abbau einer informellen Wirtschaft dieser Größenordnung kann nicht nur durch Inspektionen und Sanktionen erreicht werden. Ein Teil des Phänomens resultiert direkt aus der Schwäche des Staates. Kleine Unternehmen können informell bleiben, weil Verfahren komplex oder kostspielig sind. Arbeitnehmer können aus Mangel an Alternativen nicht angemeldete Arbeitsplätze annehmen. In diesen Situationen könnten nur verstärkte Sanktionen die Aktivität bewegen, ohne ihre Ursache zu lösen.

Formalisierung bedeutet daher, die Wirtschaft attraktiver zu machen. Die Registrierungsverfahren müssen einfach sein. Steuerregeln müssen berechenbar sein. Unternehmen müssen in der Lage sein, ihre Verpflichtungen zu verstehen. Vor allem müssen sie einen Vorteil wahrnehmen, um im offiziellen System zu operieren. Der Zugang zu Finanzmitteln, ausländischen Märkten, Handelszertifikaten und einer wirksamen Justiz kann diese Anreize bieten.

Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen kündigte am 16. Februar 2026 mit dem Ministerium für Wirtschaft und Handel die Einrichtung des ersten nationalen Handelshilfezentrums an. Die Regelung umfasst Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen. Sie muss sie über Verfahren und Handel informieren. Handelskammern beteiligen sich an diesem Mechanismus. Diese Art von Initiative löst einen Teil des Problems, indem sie die Verwaltungskosten für die Formalisierung reduziert.

Kontrollen sind jedoch immer noch unerlässlich, wenn Informalität in der Verantwortung von strukturierten Netzwerken, Betrug oder Schmuggel liegt. Die Behandlung kann für einen nicht angemeldeten Selbstständigen und für eine Organisation, die große Mengen von Waren einbringt, nicht gleich sein. Die öffentliche Politik muss daher zwischen der Informalität des Überlebens und der organisierten Flucht unterscheiden. Der erste fordert Anreize und Vereinfachung. Die zweite erfordert Kontrollen, Untersuchungen und Sanktionen.

Das Risiko einer offiziellen Minderheitswirtschaft

Die vorgezogene 60% -Schwelle ändert schließlich die Art des Problems. Wenn die Informalität einen kleinen Teil der Tätigkeit ausmacht, kann der Staat versuchen, sie von einem beherrschenden formellen Sektor zu reduzieren. Wenn die Schwarzwirtschaft zur Mehrheit wird, ist das Verhältnis umgekehrt. Formale Unternehmen können in bestimmten Sektoren als Ausnahme auftreten. Wirtschaftliche Standards ändern sich dann allmählich. Die Zahlung ohne Rechnung wird banal. In bar bezahlen wird normal. Underreporting kann eher als Überlebensbedingung als als Anomalie angesehen werden.

Diese Normalisierung stellt eine größere Gefahr dar als der einzige Steuerverlust. Es verändert das Verhalten der Wirtschaftsakteure. Ein Unternehmen, das sieht, dass seine Wettbewerber bestimmte Gebühren dauerhaft vermeiden, kann versucht sein, sie nachzuahmen. Ein Mitarbeiter, der an nicht angemeldete Zahlungen gewöhnt ist, verliert einige der Schutzmaßnahmen, die mit der formellen Arbeit verbunden sind. Der Staat seinerseits ist zunehmend von einer kleinen Anzahl identifizierbarer Steuerzahler abhängig.

Die am 8. September 2026 gemeldete Schätzung von mehr als 60% sollte daher als Signal und nicht als endgültiges statistisches Maß betrachtet werden. Es beschreibt eine Wirtschaft, von der ein Großteil jetzt außerhalb der Kreisläufe operiert, die der Staat direkt kontrolliert. Es schließt sich anderen Anzeichen einer Kontraktion im organisierten Sektor an, einschließlich des Rückgangs, der von Mitgliedern der Handelskammer Beirut und Mount Lebanon gemeldet wurde. Gleichzeitig erhöht die Importabhängigkeit potenzielle Verluste, wenn Waren deklarierten Kanälen entkommen. Die Frage betrifft nun die Fähigkeit des Staates, einen Teil dieser Aktivität wieder in die sichtbare Wirtschaft zu bringen, ohne die kleinen Unternehmen weiter zu schwächen, die in der Informalität einen Weg gefunden haben, die Krise zu bewältigen.