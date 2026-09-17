Der Preis für Brot steigt im Libanon auf 80.000 Pfund

- Advertisement -

30

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Der Brotpreis stieg um 5.000 Libanesische Pfund ab dem 17. September 2026. Das Ministerium für Wirtschaft und Handel hat den Preis für mittelgroßes weißes libanesisches Brot auf 80.000 Pfund festgesetzt, verglichen mit 75.000 Pfund zuvor. Dieser Anstieg von 6,7% kommt nach der Verdoppelung der Heizölpreise seit Beginn der vom Ministerium erwähnten Krise. Kraftstoff macht jetzt etwa 22 Prozent der Kosten für die Herstellung von Brot aus.

Die Entscheidung betrifft ein tägliches Verbraucherprodukt und findet in einem Kontext statt, in dem Bäckereien einen Anstieg ihrer Betriebskosten tragen. Die Abteilung gibt an, dass sie den seit mehreren Jahren verwendeten Preismechanismus angewendet hat. Sie bewertet den offiziellen Preis regelmäßig auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten der verschiedenen Komponenten, die für die Herstellung und den Vertrieb von Brot erforderlich sind.

Der Preis für Brot stieg um 6,7%

Die angekündigte Änderung bezieht sich speziell auf das mittelgroße weiße libanesische Brot, das in den Bäckereien verkauft wird. Sein Preis stieg von 75.000 £ auf 80.000 £, weitere 5.000 £. Im Vergleich zum vorherigen Tarif betrug der Anstieg etwa 6,7%.

Die Abteilung präsentiert diese Überarbeitung als eine Anpassung, um die Kontinuität der Produktion und die Verfügbarkeit von Brot auf dem Markt zu erhalten. Es erkennt jedoch an, dass jede Erhöhung des Preises dieses Produkts Kosten für die Haushaltsbudgets verursacht, die bereits mit schwierigen Lebensbedingungen konfrontiert sind.

Die Maßnahme ist daher nach der offiziellen Erklärung nicht auf eine willkürliche Änderung des Tarifs zurückzuführen. Sie ergibt sich aus der von der Verwaltung verwendeten Formel zur Überwachung der Kostenentwicklung. Der Endpreis muss daher die Entwicklung der Hauptkosten der Bäckereien widerspiegeln.

Diese Logik ist besonders wichtig für das libanesische Weißbrot, dessen Preis weiterhin eingerahmt bleibt. Im Gegensatz zu einer Ware, deren Tarif von jedem Verkäufer frei festgelegt wird, unterliegt die betroffene Ware einem offiziellen Preis. Bäckereien und Verkaufsstellen müssen daher die im aktuellen Tarif festgelegten Beträge einhalten.

Öl macht 22% der Produktionskosten aus

Der Fokus der Abteilung liegt auf Heizöl. Sein Preis hat sich seit Beginn der in der Pressemitteilung erwähnten Krise verdoppelt. Dieser Brennstoff macht etwa 22% der Kosten für die Herstellung von Brot aus. Der Kostenanstieg der Backöfen steht daher in direktem Zusammenhang mit den Betriebskosten der Backöfen und im weiteren Sinne mit den Kosten der Bäckereien.

Der Effekt ist nicht auf Kraftstoff beschränkt. Die Abteilung berichtete auch von einem Anstieg der anderen Produktionskosten, ohne ihre jeweiligen Trends in ihrer Ankündigung zu beschreiben. Diese kumulativen Erhöhungen erhöhten die Kosten für die Herstellung eines Meißels und die Aufrechterhaltung der in Betrieb befindlichen Anlagen.

Der Anteil von 22% an Heizöl wird jedoch verwendet, um das Gewicht der Energie in der Entscheidung zu messen. Für Bäckereien wirkt sich eine signifikante Veränderung dieser Ausgaben schnell auf die Betriebskosten aus. Nach Angaben der Abteilung soll der neue Preis von 80.000 £ einen Teil dieses Anstiegs absorbieren und gleichzeitig eine Unterbrechung des Angebots vermeiden.

Die von den Behörden gestellte Herausforderung besteht darin, das Brot in den Bäckereien verfügbar zu halten. Die Abteilung ist der Ansicht, dass der alte Tarif nicht mehr das aktuelle Ausgabenniveau widerspiegelt. Daher ist die Kommission der Auffassung, dass eine begrenzte Berichtigung erforderlich geworden war, damit die Hersteller ihre Geschäfte unter den derzeitigen Kostenbedingungen fortsetzen konnten.

Preisentwicklung mit Kosten

Die Abteilung besteht auf einem anderen Punkt: Der Preismechanismus muss in beide Richtungen funktionieren. Eine Erhöhung der Gebühren kann zu einer Erhöhung des offiziellen Preises führen, aber eine Senkung der Kosten muss auch zu einer Abwärtskorrektur führen.

Die Verwaltung verpflichtet sich daher, den Tarif zu überprüfen, wenn die Produktionskosten sinken. Sie erklärt, dass sie den Preis senken wird, wenn die Bedingungen es erlauben, in Übereinstimmung mit dem bereits zuvor angewendeten Mechanismus. Die Beibehaltung der 80.000 Pfund wird daher nicht als endgültig dargestellt, sondern als Ergebnis der aktuellen Kostenstruktur.

Diese Präzision stellt die Entwicklung des Heizöls in den Mittelpunkt der nächsten Revisionen. Wenn sein Preis deutlich genug sinkt, könnte sein Gewicht in der Berechnung dazu beitragen, den Preis des Maules zu senken. Umgekehrt könnte eine weitere Erhöhung der wichtigsten Produktionskomponenten einen zusätzlichen Preisdruck ausüben.

Der Mechanismus zielt somit darauf ab, den vom Verbraucher gezahlten Preis an die tatsächlichen Ausgaben des Sektors zu knüpfen. Die Abteilung gab jedoch keinen konkreten Zeitplan für die nächste Überprüfung bekannt. Dies hängt von der Entwicklung der in der offiziellen Formel berücksichtigten Parameter ab.

In Bäckereien angekündigte Kontrollen

Die Preiserhöhung geht mit einem Überwachungsmechanismus einher. Die Direktion Verbraucherschutz setzt ihre Markt- und Bäckereiinspektionen fort, um die Einhaltung des offiziellen Tarifs zu überprüfen. Diese Maßnahmen müssen auch die Aufdeckung und Bestrafung möglicher Verstöße ermöglichen.

Für Verbraucher beträgt der Referenzbetrag jetzt 80.000 Pfund für mittelgroße weiße Mühle, die direkt von Bäckereien gekauft wird. Die Einhaltung des offiziellen Preises wird somit zu einem der wichtigsten Überwachungspunkte, nachdem die neue Preisgestaltung wirksam wird.

Kontrolle ist bei Preisänderungen von besonderer Bedeutung. Eine formale Änderung kann zu Unterschieden zwischen den gebuchten Tarifen, den alten noch sichtbaren Gittern und den tatsächlich beanspruchten Beträgen führen. Die Inspektionen müssen diese Unterschiede begrenzen und eine einheitliche Anwendung der Entscheidung gewährleisten.

Die Direktion Verbraucherschutz ist für die Überwachung dieser Umsetzung zuständig. Das Ministerium verbindet diese Kontrollen ausdrücklich mit zwei Zielen: der Wahrung der Marktorganisation und dem Schutz der Verbraucherrechte. Die Verwaltung will verhindern, dass die offizielle Erhöhung von £ 5.000 als Rechtfertigung für Erhöhungen verwendet wird, die im Tarif nicht vorgesehen sind.

Sofortige Zusatzkosten für Haushalte

Für einen Einheitskauf scheint die Differenz auf 5.000 £ begrenzt zu sein. Aber der Effekt wird sichtbarer für Haushalte, die Brot häufig kaufen. Zehn Stücke stellen nun einen zusätzlichen Aufwand von 50.000 £ gegenüber dem vorherigen Preis dar. Zwanzig Dollar sind zusätzliche 100.000 Pfund.

Dieser Anstieg tritt bei einem wesentlichen Produkt auf, was die besondere Empfindlichkeit jeder Tarifänderung erklärt. Das Ministerium selbst hebt das zusätzliche Gewicht hervor, das den Bürgern auferlegt wird. Sie rechtfertigt die Entscheidung jedoch mit der Notwendigkeit, die Produktion aufrechtzuerhalten und Versorgungsschwierigkeiten zu vermeiden, da die Preise nicht mehr ausreichen, um die Kosten zu decken.

Das neue Netz ist daher ein Kompromiss zwischen zwei unmittelbaren Zwängen: die Kosten der Verbraucher einzudämmen und die Kosten der Bäckereien ausreichend zu decken, um die Brotherstellung zu erhalten. In diesem Stadium befürwortet das Ministerium eine Erhöhung von 5.000 £ und hält an dem Grundsatz einer zukünftigen Korrektur fest, wenn die Kosten sinken.

Die Entwicklung des Heizöls wird nun einer der Indikatoren sein, die es zu folgen gilt. Mit geschätzten 22% der Produktionskosten kann jede signifikante Preisänderung das Preisgleichgewicht verändern. Bei den nächsten Prüfungen muss überprüft werden, ob der 80.000-Pfund-Schalter gemäß dem offiziellen Preis und ohne ungerechtfertigte Erhöhungen angewendet wird.