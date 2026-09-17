Michel Issa, der Botschafter, der die Codes drängt: Wie weit geht sein Handlungsspielraum im Libanon eigentlich?

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Ein amerikanischer Diplomat wurde ein direkter Akteur in den Verhandlungen

Michel Issa ist nicht mehr zufrieden mit Beiruts politischen Messen. Innerhalb weniger Wochen besuchte der US-Botschafter im Libanon Israel, traf sich mit libanesischen Vertretern gegensätzlicher Empfindlichkeiten, wurde in den Fall der Gefangenen verwickelt und reiste durch den Südlibanon, um die ersten experimentellen Bereiche des zwischen Beirut und Israel ausgehandelten Abkommens zu untersuchen. Diese ungewöhnliche Aktivität wirft nun eine Frage in libanesischen politischen Kreisen auf: Wendet der Botschafter einfach einen in Washington erstellten Fahrplan an oder genießt er genügend Spielraum, um einen Teil der Vermittlung selbst zu gestalten?

Ad Diyar vom 17. September 2026 bringt die sensibelsten Elemente zu dieser Frage. Quellen in der Nähe von Michel Issa beschreiben einen Botschafter mit besonders großem Bewegungsspielraum. Sie würde nicht systematisch detaillierte Anweisungen vom Außenministerium vor jeder ihrer Initiativen anfordern. Diese Methode hätte laut der Tageszeitung sogar Fragen und Einwände in Washington hervorgerufen.

Die Abfolge von Bewegungen erleichtert diese Informationen. Michel Issa besuchte Israel Anfang September und traf sich mit Premierminister Benjamin Netanjahu. Am 15. September war er in Zawtar al-Gharbiyah, einem der Pilotgebiete, in denen Washington die Ergebnisse des Rahmenabkommens messen will. Dazwischen verstärkte er die politischen und religiösen Kontakte im Libanon.

Seine Rolle ähnelt nicht mehr der eines Botschafters, der für die Erklärung der amerikanischen Politik in Beirut verantwortlich ist. Es fungiert als Treffpunkt zwischen der libanesischen Präsidentschaft, der Regierung, der Armee, Israel und den verschiedenen politischen Akteuren des Landes.

Von Tel Aviv bis zum Südlibanon, eine Felddiplomatie

Die Verschiebung von Michel Issa zu Zawtar al-Gharbiyah ist ein Hinweis auf diese Methode.

Die US-Botschaft erklärte, dass der Besuch es ihr ermöglichen sollte, den Fortschritt und die Schwierigkeiten in den Versuchsgebieten direkt zu beobachten. Ziel war es auch, die Lebensbedingungen der Bevölkerung und die Hindernisse für ihre Rückkehr zu bewerten.

Der Botschafter wurde von einer Delegation des Rates für Entwicklung und Wiederaufbau begleitet. Er besuchte die Verkündigungskirche, bevor er zur Qaaqaiyat al-Jisr Brücke ging. Diese Anwesenheit des Rates für Entwicklung und Wiederaufbau verleiht der Tour eine zusätzliche Dimension. Washington schaut nicht nur auf den Militäreinsatz. Wiederaufbau, Infrastruktur und die Rückkehr der Bevölkerung sind nun Teil der Prozessbewertung.

Ad Diyar vom 17. September 2026 schrieb den Besuch jedoch einer wichtigeren politischen Funktion zu. Laut den täglichen Nachrichten wollte Michel Issa die praktische Funktionsweise des Rahmenabkommens und die Schwierigkeiten des ersten Experiments untersuchen.

Zawtar ist ein Laboratorium geworden. Die Armee hat mehr Verantwortung. Die Bewohner sind zurückgekehrt. Washington will herausfinden, ob diese Methode an anderen Orten repliziert werden kann.

Der amerikanische Ansatz besteht daher darin, die Verhandlungen näher an den Boden zu bringen. Anstatt auf viel zu warten, um alle Probleme im Süden gleichzeitig zu lösen, versuchen die Vereinigten Staaten, begrenzte Ergebnisse zu erzielen und sie dann zu erweitern.

Michel Issa wird zu einem der Hauptinstrumente dieser Strategie.

Ein Kanal nach Israel jenseits von Beirut

Seine Reise nach Israel ist ein weiterer Bruch mit der klassischen Diplomatie einer amerikanischen Botschaft im Libanon.

Michel Issa traf Benjamin Netanyahu am 1. September zusammen mit dem amerikanischen Botschafter in Israel. Das Treffen fand zu einer Zeit statt, als die Verhandlungen zwischen Beirut und Tel Aviv in eine Sackgasse gerieten.

Die Rolle des Botschafters wird dann sehr speziell. Er vertritt Washington in Beirut, reist aber nach Israel, um direkt mit israelischen Beamten einen Fall zu diskutieren, dessen Auswirkungen er auch mit den libanesischen Behörden beobachtet.

Diese Konfiguration ermöglicht es ihm, Positionen schnell zu zirkulieren.

Libanesische Beamte können ihre Anträge auf Rückzug, militärische Operationen, Gefangene oder Pilotengebiete weiterleiten. Er kann dann diese Fragen mit israelischen Beamten besprechen, bevor er nach Beirut zurückkehrt. Das Außenministerium behält offensichtlich die politische Richtung der US-Mediation bei, aber der Botschafter hat eine ständige lokale Präsenz, die in Washington ansässige Beamte nicht haben.

Michel Issas Persönlichkeit und Kenntnisse des Libanon verstärken diese Funktion weiter.

Ad Diyar vom 17. September 2026 stellt genau diese Nähe als einen der Faktoren dar, die den Breitengrad erklären würden. Laut von der Zeitung zitierten Quellen gab Donald Trump ihm erhebliches politisches Vertrauen.

Die Tageszeitung beschreibt somit einen Diplomaten, der weniger in den üblichen Verfahren gefangen ist und mehr ermutigt wird, sich selbst zu öffnen.

Initiativen, die Reservierungen in Washington schaffen würden

Diese Autonomie hätte jedoch ihre Grenzen.

Ad Diyar vom 17. September 2026 berichtet, dass einige Initiativen von Michel Issa Fragen in der US-Regierung aufgeworfen haben. Die Zeitung verweist insbesondere auf eine Handlungsweise, die nicht immer eine detaillierte vorherige Abstimmung mit allen Ebenen des Außenministeriums beinhalten würde.

Dies ist nicht unbedingt ein Konflikt zwischen dem Botschafter und Washington. Eine Verwaltung kann ihrem Vertreter einen wichtigen taktischen Spielraum überlassen und gleichzeitig die Kontrolle über strategische Entscheidungen behalten. Diese Unterscheidung wird jedoch besonders heikel, wenn ein Botschafter in Fragen interveniert, die Israel, die Hisbollah und die libanesischen inneren Gleichgewichte direkt betreffen.

Es geht um mehr als gewöhnliche bilaterale Beziehungen.

Michel Issa greift in eine Verhandlung ein, bei der jede Formulierung Konsequenzen haben kann. Eine Erklärung zur Hisbollah wird in Beirut, Tel Aviv und Washington interpretiert. Ein Besuch im Süden kann als Botschaft an die Armee, die schiitische Partei oder Israel gelesen werden. Ein Treffen mit einem religiösen Führer kann zu einem politischen Signal werden.

Je mehr Handlungsspielraum der Botschafter hat, desto größer sind seine Initiativen.

Dies erklärt auch die ungewöhnliche Aufmerksamkeit, die jeder seiner Bewegungen geschenkt wurde.

Hisbollah, ein indirekter, aber unvermeidlicher Gesprächspartner

Michel Issa eröffnete auch einen heiklen diplomatischen Raum um die Hisbollah.

Anfang September, nach einem Treffen mit dem schiitischen islamischen Vizepräsidenten des Hohen Rates, Scheich Ali al-Khatib, deutete er an, dass Washington bereit sei, mit der Hisbollah zu verhandeln, aber über den libanesischen Staat. Diese Formulierung folgt einer grundlegenden Linie: Es ist die Regierung, die im Namen des Libanon verhandelt.

Es erkennt jedoch implizit eine Realität an. Eine dauerhafte Regelung der Waffenakte kann nicht erreicht werden, ohne dass eine Form des Dialogs die Hisbollah erreicht.

Der Schatten ist wichtig. Washington verwandelt die Partei nicht in einen offiziellen Gesprächspartner in Verhandlungen mit Israel. Im Gegenteil, der Staat muss der Kanal bleiben. Aber der interne Dialog, der notwendig ist, um ein mögliches Abkommen umzusetzen, erfordert, dass die Positionen der Hisbollah bekannt und diskutiert werden.

Michel Issa findet sich somit wieder in einer Zwischenrolle wieder.

Er spricht mit staatlichen Institutionen. Er trifft Menschen, die dem politischen Umfeld der Hisbollah nahe stehen. Sie überträgt amerikanische Positionen. Gleichzeitig verfolgte er die Verhandlungen mit Israel.

Diese Bewegung zwischen politischen Universen, die miteinander kommunizieren, verstärkt mechanisch ihren Einfluss.

Es besteht auch die Gefahr, dass der Botschafter für eine wachsende Zahl libanesischer Fälle zum erforderlichen Einreisepunkt wird.

Insassen, andere persönliche Intervention

Der Fall der von Israel inhaftierten Libanesen zeigt auch die Ausweitung ihrer Rolle.

Nach der Freilassung mehrerer im Südlibanon festgenommener Personen versprach Michel Issa, seine Bemühungen für die anderen Gefangenen fortzusetzen. Es geht nicht nur um humanitäre Diplomatie. Es ist eine der wichtigen Forderungen Beiruts in Gesprächen mit Israel.

Für Joseph Aoun wie für Nawaf Salam ist die Rückkehr der Gefangenen eines der Ergebnisse, die Verhandlungen hervorbringen müssen. Die Regierung nutzt dieses Thema auch, um den diplomatischen Weg gegen parlamentarische Kritik zu verteidigen.

Wenn Michel Issa in dieser Frage persönlich interveniert, trägt er daher direkt dazu bei, dass Washington die Nützlichkeit des Prozesses demonstrieren kann.

Ein Release kann als konkretes Ergebnis präsentiert werden. Es stärkt die Position derjenigen, die die Verhandlungen verteidigen. Umgekehrt schürt der mangelnde Fortschritt die Kritik am Rahmenabkommen.

Der Botschafter arbeitet an Themen, die die innenpolitischen Beziehungen rund um die vom Staat gewählte Strategie verändern können.

Zawtar enthüllt die Issa-Methode

Der Besuch in Zawtar macht es möglich, diese Diplomatie besser zu verstehen als jede Aussage.

Der Botschafter war nicht zufrieden, Berichte über das Experimentalgebiet zu erhalten. Er bewegte sich, um die Situation direkt zu beobachten. Er sah die Infrastruktur, traf lokale Beamte und diskutierte die Bedingungen für die Rückkehr der Bevölkerung.

Die US-Botschaft bestand daraufhin auf vier Zielen: Stärkung der staatlichen Autorität, Unterstützung der Armee, Schutz der Zivilbevölkerung und Wiederherstellung der für die Stabilität erforderlichen Dienste.

Diese Prioritäten zeigen, dass Washington versucht, Sicherheit und Wiederaufbau zu verbinden.

Die Methode besteht darin, abstrakte Verhandlungen in eine Abfolge lokaler Erfahrungen zu verwandeln. Michel Issa wird dann derjenige, der die Ergebnisse vor Ort überprüft und die Schwierigkeiten direkt den amerikanischen und israelischen Beamten melden kann.

Ad Diyar vom 17. September 2026 verbindet genau diesen Besuch mit den Meinungsverschiedenheiten über Zawtar. Israel dachte Berichten zufolge, dass die Hisbollah nach der Rückkehr der Einwohner indirekt an den Ort zurückkehrte. Die Einwände betrafen angeblich unter anderem parteinahe soziale Strukturen und einige Personen, die als ihre Anhänger betrachtet wurden.

Michel Issas Besuch ermöglichte es ihm, die Realität hinter den widersprüchlichen Einschätzungen zu untersuchen, die Washington übermittelt wurden.

Es ist eine wichtige diplomatische Macht: ihre eigene Interpretation des Bodens zu produzieren, anstatt sich ausschließlich auf die libanesischen oder israelischen Beziehungen zu verlassen.

Zwischen israelischen Kritikern und der Verteidigung der Armee

Der Botschafter steht auch im Mittelpunkt einer anderen Schlacht: der Schlacht um die libanesische Armee.

Israel verstärkt seine Kritik an seiner Fähigkeit, die Hisbollah zu entwaffnen. Ad Diyar vom 17. September 2026 bezieht sich auf israelische Berichte, die Washington über das Verhalten der militärischen Institution übermittelt wurden. Die Zeitung berichtet sogar von der Existenz von Druck gegen sein Kommando.

Gleichzeitig stellt die öffentliche Position der USA die Armee weiterhin als zentralen Partner bei der Stärkung der staatlichen Autorität dar.

Michel Issas Besuch im Süden illustriert diese Dualität. Die US-Botschaft bekräftigte ausdrücklich die Unterstützung der USA für Regierung und Armee. Gleichzeitig wertet Washington die Ergebnisse aus, die in experimentellen Bereichen erzielt wurden, genau dort, wo Israel seine Kritik äußert.

Der Botschafter muss daher zwischen mehreren Erzählungen vor Ort vermitteln.

Die Armee behauptet, die ihr übertragenen Aufgaben zu erfüllen. Israel hält die Ergebnisse für unzureichend. Die libanesischen Behörden fordern mehr Mittel. Washington setzt einen Teil seiner Unterstützung für messbare Fortschritte voraus.

Michel Issa nimmt eine privilegierte Position ein, um die amerikanische Bewertung dieser verschiedenen Behauptungen zu beeinflussen.

Sein Bericht über das, was er im Süden sieht, kann daher weit größere Konsequenzen haben als ein einfacher Protokollbesuch.

Persönliche Diplomatie unter Washington

Die hohe Sichtbarkeit von Michel Issa bedeutet nicht, dass die amerikanische Politik im Libanon ein Mann geworden wäre.

Die Verhandlungen mit Israel werden weiterhin in einem breiteren amerikanischen Rahmen geführt. Das Außenministerium nimmt direkt an den Treffen teil. Entscheidungen über Militärhilfe liegen auch in der Verantwortung Washingtons und des Kongresses. Die Beziehungen zu Israel umfassen mehrere Regierungsebenen.

Doch der Botschafter hat einen erheblichen Vorteil: Er ist täglich vor Ort und kann schnell zwischen mehreren Gesprächspartnern agieren.

Ad Diyar vom 17. September 2026 beschreibt genau diesen Breitengrad als eines der Merkmale seines Mandats. Dem Botschafter wäre es erlaubt, Initiativen zu ergreifen, solange sie mit den allgemeinen Zielen der Trump-Administration vereinbar sind.

Diese Methode entspricht auch einer äußerst bewegenden Verhandlung.

Militärische Zwischenfälle können die Situation innerhalb von Stunden ändern. Ein experimentelles Gebiet kann auf ein unvorhergesehenes Problem stoßen. Eine Freilassung von Gefangenen kann ein diplomatisches Fenster öffnen. Eine israelische Erklärung kann eine politische Krise in Beirut auslösen.

Systematisch auf eine lange Kette von Anweisungen zu warten, würde die amerikanische Reaktionsfähigkeit reduzieren.

Die taktische Autonomie des Botschafters kann daher ein Werkzeug sein. Es wird nur problematisch, wenn es beginnt, Differenzen mit anderen amerikanischen Entscheidungszentren zu erzeugen.

Genau an dieser Grenze konzentrieren sich die von Ad Diyar gemeldeten Fragen.

Eine Rolle, die noch wichtiger wird

Die nächsten Monate sollten die Bedeutung von Michel Issa eher stärken als verringern.

Die Verhandlungen zwischen Libanon und Israel müssen fortgesetzt werden. Es wird erwartet, dass sich die experimentellen Bereiche erweitern, wenn die Methode Ergebnisse liefert. Die Akte der Gefangenen bleibt offen. Die Armee erwartet Entscheidungen über ihre internationale Unterstützung. Der Finul muss den Libanon Ende 2026 verlassen und sein Ersatz ist immer noch nicht geregelt.

Jede dieser Akten betrifft Washington.

Der amerikanische Botschafter wird sich daher gleichzeitig Joseph Aouns Forderungen, Nawaf Salams Entscheidungen, israelischen Forderungen und den von libanesischen Akteuren vertretenen Positionen der Hisbollah stellen.

Sein Spielraum kann dann nicht an der Anzahl seiner Bewegungen gemessen werden, sondern an den Ergebnissen, die er erzielt.

Ein weiterer israelischer Rückzug würde seine Fähigkeit unter Beweis stellen, die Verhandlungen voranzubringen. Die Erweiterung der Pilotgebiete würde ihre Rolle in der schrittweisen Methode stärken. Eine weitere Freilassung von Gefangenen würde ein greifbares Ergebnis für seine Mediation sein. Umgekehrt würde eine Verschärfung der amerikanischen Bedingungen gegenüber der Armee das Gewicht der israelischen Kritik in Washington offenbaren.

Michel Issa befindet sich somit in einer einzigartigen Position. Er ist weder der libanesische Unterhändler noch der Vertreter Israels. Er ist auch nicht der einzige amerikanische Entscheidungsträger. Aber es ist an der Kreuzung von fast allen Kanälen derzeit offen.

Es ist diese Position, noch mehr als sein persönlicher Stil, der ihn zu einem der einflussreichsten Schauspieler in der Sequenz macht. Hinter der Frage, wie weit Washington es gehen lässt, steht jetzt eine wichtigere Frage: Wie weit wollen die USA diese Felddiplomatie nutzen, um das Machtgleichgewicht im Südlibanon schrittweise zu verändern und Beirut und Israel zu einem viel breiteren Arrangement als nur Grenzkontrollen zu bewegen?