Das Rahmenabkommen unter der Lupe: Was Libanon und Israel wirklich hinter Washingtoner Treffen verhandeln

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Zwei Stunden Diskussion, aber kein Durchbruch angekündigt

Das Treffen zwischen dem libanesischen Vertreter und dem israelischen Botschafter in Washington führte weder zu einer vereinbarten noch zu einer sofortigen Aktion vor Ort. Doch hinter diesem Mangel an sichtbaren Ergebnissen zeigt der Inhalt der Diskussionen, dass die Verhandlungen bereits über die bloße Behandlung von Vorfällen im Südlibanon hinausgegangen sind. Der israelische Rückzug, die Einstellung der Operationen, die Hisbollah-Waffen, der Einsatz der Armee, die experimentellen Zonen und die zukünftige Sicherheitsarchitektur befinden sich jetzt in einem ähnlichen Prozess.

Al Akhbar vom 17. September 2026 berichtet, dass das Treffen zwischen dem libanesischen Botschafter in Washington, Nada Hamada Moawad, und dem israelischen Botschafter Yehiel Leiter im US-Außenministerium stattfand und etwa zwei Stunden dauerte. Die Teilnehmer diskutierten die Modalitäten für die Umsetzung des Rahmenabkommens, die libanesische Forderung nach Einstellung der israelischen Operationen und Rückzug sowie die Möglichkeit der Erweiterung der Versuchszonen. Die Schlussfolgerungen sollten den politischen Entscheidungsträgern übermittelt werden, bevor eine neue Verhandlungssitzung zu Beginn des nächsten Monats angesetzt wird.

Die Tageszeitung beschreibt ein Treffen, das mehr darauf abzielt, den Kanal offen zu halten und den nächsten Schritt vorzubereiten, als eine sofortige Transaktion durchzuführen. Diese Funktion ist wichtig. Die Verhandlungen gehen weiter, auch wenn die libanesischen und israelischen Positionen in der Reihenfolge der Verpflichtungen noch weit entfernt sind.

Al Quds vom 17. September 2026 berichtet auch über das Ende dieses Treffens nach etwa zwei Stunden, ohne gemeinsames Kommuniqué oder Ankündigung eines neuen Kompromisses. Das Fehlen eines öffentlichen Ergebnisses bedeutet daher nicht, dass der Prozess gestoppt wird. Vielmehr zeigt sich, dass die Gespräche in eine Phase eingetreten sind, in der die Parteien die Reihenfolge der Maßnahmen sowie deren Inhalt aushandeln.

Das ist jetzt die zentrale Frage: Wer muss zuerst handeln?

Beirut fordert Rückzug vor weiteren Schritten

Die libanesische Position basiert auf einer Logik der Gegenseitigkeit. Beirut fordert konkrete israelische Maßnahmen, bevor es sich bereit erklärt, die nächsten Schritte zu unternehmen.

Al Akhbar vom 17. September 2026 erklärt, dass der Libanon die Einstellung der israelischen Operationen und den Rückzug an die Spitze seiner Prioritäten stellt. Israel verteidigt eine umgekehrte oder zumindest bedingte Abfolge. Sie verknüpft ihre eigenen Maßnahmen mit Fortschritten bei den Hisbollah-Waffen und dem staatlichen Einsatz.

Es geht also nicht nur um die Endziele. Es geht um ihren Kalender.

Premierminister Nawaf Salam verteidigte das Abkommen vor dem Parlament. Al Jumhuriyat vom 17. September 2026 berichtet, dass er erklärte, dass das Rahmenabkommen einen schrittweisen Rückzug Israels vorsieht und die Wiederherstellung der ausschließlichen Autorität des libanesischen Staates auf seinem Territorium fordert. Er lehnte die Idee ab, dass der Prozess den Libanon aus seinen politischen und internationalen Referenzen entfernen würde.

Nawaf Salam räumte jedoch ein, dass die erwarteten Ergebnisse noch nicht erreicht wurden. Die israelischen Operationen wurden fortgesetzt. Israel hat sich nicht aus allen betroffenen Gebieten zurückgezogen. Häftlinge bleiben in Haft und die Bewohner können immer noch nicht in ihre Orte zurückkehren.

Diese Anerkennung gibt einen Hinweis auf die Regierungsposition. Beirut präsentiert das Rahmenabkommen nicht als vollen Erfolg. Die Regierung betrachtet es als ein Instrument, das noch in Gebrauch ist.

Dann stellt sich die Frage nach ihrer Wirksamkeit. Wenn die Ergebnisse begrenzt bleiben, wie weit kann der Libanon die verhandelten Fragen weiter ausdehnen, ohne vorher die von ihm geforderten Maßnahmen zu erhalten?

Abrüstung wird zum wichtigsten Gegenstück, das im Libanon gefordert wird

Auf israelischer Seite nimmt die Waffenakte der Hisbollah einen zentralen Platz ein.

Al Akhbar vom 17. September 2026 berichtet die Erklärung des israelischen Generalstabschefs Eyal Zamir, dass die libanesische Armee nicht bereit oder in der Lage zu sein scheint, die Hisbollah zu entwaffnen. Diese Aussage kommt genau zu einer Zeit, in der Washington versucht, den Verhandlungsprozess aufrechtzuerhalten.

Es zeigt die Natur des Haupthindernisses. Israel betrachtet seinen Rückzug nicht als isolierte Maßnahme. Er will Teil eines nachhaltigen Wandels im Sicherheitsgleichgewicht im Süden sein.

Die libanesische Regierung selbst hat sich für das staatliche Waffenmonopol ausgesprochen. Joseph Aoun wiederholte, dass die Entscheidung getroffen worden sei, weigerte sich jedoch, ihre Umsetzung zuzulassen, um eine interne Konfrontation zu provozieren. Er befürwortet eine schrittweise und ausgehandelte Methode.

Auf dem Tempo dieses Übergangs gehen die beiden Parteien auseinander.

Israel sucht beobachtbare Garantien vor Ort. Beirut will vermeiden, dass der israelische Rückzug bis zum Abschluss eines komplexen internen Prozesses verschoben wird, dessen Zeitplan nicht allein durch militärische Erwägungen bestimmt werden kann.

Die Verhandlungen stehen somit vor einem Kreislaufrisiko. Israel kann seine Präsenz aufrechterhalten, wenn es keine ausreichenden Fortschritte bei den Waffen gibt. Diese Präsenz und die Fortsetzung der Operationen können wiederum die libanesische Debatte über die interne Abrüstung erschweren, indem sie es der Hisbollah ermöglichen, das Fortbestehen einer externen Bedrohung hervorzuheben.

Diesen Kreis zu durchbrechen ist wahrscheinlich eines der Ziele der Versuchszonen.

Pilotzonen werden zum bevorzugten Werkzeug zum Entsperren des Prozesses

Die Verhandlungen versuchen nun, Ergebnisse auf begrenzten Gebieten zu erzielen, bevor sie sich dem gesamten Süden nähern.

Das Prinzip ist, den Rückzug oder die Änderung des israelischen Systems in einem bestimmten Bereich zu erwirken. Die libanesische Armee ist im Einsatz. Die Einheimischen kommen zurück. Die Sicherheitslage wird dann bewertet, bevor sie in ein neues Gebiet umzieht.

Joseph Aoun unterstützt diesen Ansatz offen. Ad Diyar vom 17. September 2026 berichtet, dass er die Experimente auf neue Sektoren ausweiten will. Für den Präsidenten muss die Armee in der Lage sein, die evakuierten Gebiete in Besitz zu nehmen, damit die Bevölkerung zurückkehren kann.

Diese Methode ermöglicht theoretisch eine progressive Reziprozität. Der Libanon muss nicht auf einen vollständigen israelischen Rückzug warten, um die Autorität des Staates zu stärken. Israel seinerseits kann das Verhalten der Armee beobachten, bevor es weitere Maßnahmen ergreift.

Aber die ersten Experimente zeigen bereits, wie schwierig es ist, sich auf die Kriterien zu einigen.

Ad Diyar berichtet über israelische Einwände gegen Zawtar al-Gharbiyah. Laut täglichen Berichten schätzte Israel, dass die Hisbollah nach der Rückkehr der Einwohner indirekt an den Ort zurückkehrte. Die Kritik hat Berichten zufolge soziale Strukturen in der Nähe der Partei und die Bewohner als ihre Anhänger enthalten.

Das Problem wird dann sowohl politisch als auch militärisch. Wenn die Abwesenheit der Hisbollah die Abwesenheit von Waffen und Kämpfern bedeutet, kann die Armee eingreifen. Während es auch das Fehlen sozialer, politischer und assoziativer Netzwerke bedeutet, werden die Bedingungen viel schwieriger zu erfüllen.

Die Definition des Erfolgs einer experimentellen Zone kann daher die volle Rücknahmerate bestimmen.

Washington versucht, den Zusammenbruch des Kanals zu verhindern

Die Vereinigten Staaten stehen im Mittelpunkt dieser Divergenz.

Al Akhbar vom 17. September 2026 beschreibt Washington als in erster Linie bestrebt, den Zusammenbruch des Rahmenabkommens zu verhindern. Das Treffen zwischen den libanesischen und israelischen Vertretern sollte die Kommunikation aufrechterhalten und das nächste Treffen vorbereiten.

Der Druck des Kalenders erscheint auch in den täglichen Nachrichten. Amerikanische Quellen weisen auf eine begrenzte Zeit hin, um Ergebnisse zu erzielen, wenn sich die israelische Wahlfrist nähert.

Diese Wahldimension fügt eine Einschränkung hinzu. Je mehr sich Israel auf Wahlen zubewegt, desto mehr innenpolitische Überlegungen können territoriale oder sicherheitspolitische Entscheidungen beeinflussen. Ein Rückzug kann politisch schwieriger werden. Umgekehrt kann eine Demonstration der Entschlossenheit gegen die Hisbollah im Wahlwettbewerb geschätzt werden.

Washington versucht daher, den Mechanismus zu erhalten, bevor sich dieses Fenster wieder schließt.

Die amerikanische Methode scheint progressive Ergebnisse zu begünstigen. Ein Bereich wird behandelt und ein anderer. Die Parteien akkumulieren somit begrenzte Maßnahmen, die schließlich eine breitere Architektur bilden können.

Aber die Vereinigten Staaten sind kein Vermittler von außen. Die amerikanische Politik gegenüber Israel und seine militärische Unterstützung bleiben direkte Elemente der Gleichung.

Al Akhbar vom 17. September 2026 hebt diesen Widerspruch hervor, indem er die Verhandlungen in Washington näher an ein amerikanisches Waffenverkaufsprojekt an Israel heranführt, das auf etwa 2,8 Milliarden Dollar geschätzt wird, einschließlich schwerer Munition. Die Zeitung sieht es als eine doppelte amerikanische Funktion: politische Vermittler auf der einen Seite, Israels wichtigste militärische Unterstützung auf der anderen.

Für Beirut verstärkt diese Asymmetrie die Bedeutung der am Verhandlungstisch erhaltenen Garantien.

Das Abkommen beginnt über den einfachen Waffenstillstand hinauszugehen

Die wichtigste Entwicklung erscheint jedoch in Joseph Aouns Aussagen.

Der Präsident spricht nicht mehr nur davon, ein Ende der Kämpfe durchzusetzen. In mehreren Interviews, die am 17. September 2026 berichtet wurden, erklärte er, dass der Libanon ein Sicherheitsabkommen mit Israel anstrebe, um den Zustand der Feindseligkeit zu beenden und der Armee den Einsatz an der Grenze zu ermöglichen.

Al Bina Er wies jedoch darauf hin, dass der Libanon nicht direkt in die letzte Phase vordringen könne und dass schrittweise Fortschritte erzielt werden müssten.

Auch Ad Diyar reproduziert diese Ausrichtung. Der Präsident verknüpft die Verhandlungen mit einer Sequenz, die den Rückzug, den Einsatz der Armee, die Rückkehr der Bewohner und die Regelung der Gefangenenfrage umfasst.

Die politische Tragweite des Prozesses ändert sich somit erheblich.

Ein Abkommen, das ursprünglich die Sicherheit des Südens organisieren sollte, könnte zum Ausgangspunkt für eine Reflexion über das Ende des Zustands der Feindseligkeit werden. Dies ist noch kein Friedensvertrag. Joseph Aoun selbst begründete diese Unterscheidung. Aber das verwendete Vokabular zeigt, dass die libanesischen Behörden eine breitere Perspektive als das Management von Grenzvorfällen allein betrachten.

Diese Entwicklung erklärt auch die Intensität der internen Debatte.

Im Parlament werden Verhandlungen zu einer Frage der nationalen Konfrontation

Die Challenge-Sitzung der Regierung zeigte, wie gespalten die Vereinbarung ist.

Al Joumhouriyat vom 17. September 2026 berichtet über die Kritik mehrerer Abgeordneter an ihrer Umsetzung und den erzielten Ergebnissen. Die Diskussionen gingen schnell über die technische Bewertung der Verhandlungen hinaus, um die Souveränität, die Waffen und die nationale Strategie der Hisbollah zu berühren.

Nawaf Salam verteidigte die Wahl der Diplomatie. Er erklärte, der Libanon sei wiederholt in Kriege hineingezogen worden, die er nicht gewählt habe und deren Folgen der Staat später tragen müsse. Er bat die Kritiker der Verhandlungen, einen Weg vorzuschlagen, um die Angriffe zu stoppen, die Gefangenen zu erholen und die Bewohner zu geringeren Kosten in ihre Dörfer zurückzubringen.

Diese Verteidigung stellt die Frage nach dem Verhältnis zwischen Zielen und Mitteln.

Die Regierung ist der Ansicht, dass die militärische Machtquote Verhandlungen erfordert. Seine Gegner werfen ihm nach unterschiedlichen Argumenten vor, entweder nicht genug Gegenstück zu bekommen oder in die Verhandlungen Fragen einzubringen, die das libanesische innere Gleichgewicht beeinflussen.

Die Abrüstungsdebatte konzentriert sich auf diese Spannungen. Für einige politische Kräfte ist das staatliche Waffenmonopol eine souveräne Entscheidung, die unabhängig von Israel umgesetzt werden muss. Für die Hisbollah und ihre Verbündeten macht die Fortsetzung der israelischen Operationen und Präsenz das Problem untrennbar mit dem externen Konflikt.

Das Rahmenabkommen wird somit zum Treffpunkt für zwei Themen, die der Libanon seit langem zu trennen versucht: seine Beziehung zu Israel und die Organisation der Streitkräfte im Land.

Die Phase nach Abschluss der Verhandlungen

Eine weitere Entwicklung erweitert den Umfang des Prozesses weiter: das angekündigte Ende der Finul-Mission im Dezember 2026.

Joseph Aoun lehnt ein internationales Vakuum im Süden ab. Sie behauptet, für eine neue Truppe offen zu sein, vorausgesetzt, sie hat einen Rechtsrahmen, der die libanesische Souveränität respektiert und die Armee unterstützt, ohne sie zu ersetzen.

Gleichzeitig berichtet Al Akhbar vom 17. September 2026, dass die europäischen Staaten an mehreren Post-Final-Szenarien arbeiten. Eine dreijährige europäische zivile und militärische Mission wird derzeit untersucht. Paris und Rom reflektieren auch über die Aufrechterhaltung einer Form der internationalen Präsenz.

Der Hinweis auf diese zukünftige Präsenz steht bereits im Konflikt.

Laut Al Akhbar hat die Hisbollah Berichten zufolge europäischen Gesprächspartnern mitgeteilt, dass sie sich weigert, das Rahmenabkommen als Hinweis auf eine neue internationale Truppe zu verwenden. Die Partei würde sich weiterhin an die Resolution 1701 und die Vereinbarung vom 27. November 2024 halten.

Diese Position zeigt, wie das Rahmenabkommen seinen Anwendungsbereich verändert hat. Wenn es zum Bezugspunkt der internationalen Nach-Endabmachung würde, würde es nicht mehr nur die Sicherheitsbeziehungen zwischen Libanon und Israel regeln. Es würde helfen, die ausländische Präsenz auf libanesischem Territorium zu bestimmen.

Die Wahl des Referenztextes wird somit zu einer souveränen Angelegenheit.

Eine Verhandlung, deren wahrer Umfang noch im Aufbau ist

Der Inhalt der Diskussionen zeigt schließlich einen viel ehrgeizigeren Prozess, als die konservativen Kommuniqués nach den Treffen vermuten lassen.

Der israelische Rückzug wurde mit dem Einsatz der Armee ausgehandelt. Der Einsatz ist mit den Waffen der Hisbollah verbunden. Waffen werden in experimentellen Bereichen ausgewertet. Diese Gebiete könnten Wiederaufbau- und Entwicklungsprojekte erhalten. Nach Finul beginnt in die gleiche Architektur zu passen. Joseph Aoun erwähnte schließlich ein Sicherheitsabkommen, das den Zustand der Feindseligkeit beenden könnte.

Jeder Schritt öffnet somit den nächsten.

Dieser Mechanismus stellt jedoch ein Risiko für Beirut dar. Je größer die Anzahl der in den Prozess einbezogenen Themen ist, desto größer ist die im Libanon angestrebte Berücksichtigung. Die Frage wird sein, ob sich die israelischen Verpflichtungen im gleichen Tempo bewegen.

Vorerst hat kein vollständiger Rückzug stattgefunden und die Operationen werden fortgesetzt. Nawaf Salam erkennt ihn selbst. Die libanesischen Behörden setzen daher auf weitere Verhandlungen, um den Rahmen schrittweise in konkrete Ergebnisse umzuwandeln.

Die nächste Sitzung wird weniger durch die mögliche Ankündigung eines großen Abkommens als durch die Reihenfolge, die sie festlegen wird, entscheidend sein. Wenn ein neuer israelischer Rückzug einen libanesischen Einsatz in einem zusätzlichen Gebiet begleitet, wird die schrittweise Methode an Glaubwürdigkeit gewinnen. Wenn sich die Bedingungen ohne territoriale Kompensation weiter anhäufen, wird sich die innenpolitische Kritik verstärken.

Hinter den Washingtoner Treffen steht also viel mehr als ein Sicherheitsmechanismus. Libanon und Israel beginnen, unter amerikanischer Vermittlung die Regeln zu definieren, die den Süden nach dem Krieg organisieren könnten, die zukünftige Rolle der Armee und vielleicht längerfristig die Natur ihrer Beziehungen.