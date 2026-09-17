Libanon gibt 37 Antiquitäten an Ägypten zurück

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Der Libanon gab am Mittwoch, den 16. September 2026, sechs Jahre nach ihrer Beschlagnahme im Hafen von Beirut, 37 Antiken aus der alten ägyptischen Zivilisation nach Ägypten zurück. Der libanesische Kulturminister Ghassan Salamé übergab die Stücke offiziell an den ägyptischen Botschafter im Libanon, Alaa Moussa, bei einer Zeremonie im Nationalmuseum von Beirut. Die libanesischen Behörden hatten die Objekte im Jahr 2020 in einem Container abgefangen, der von einem arabischen Hafen angekommen war. Seitdem durchgeführte Untersuchungen haben ihren ägyptischen Ursprung festgestellt und ihre Restitution ermöglicht.

Diese Restaurierung schließt einen administrativen, gerichtlichen und archäologischen Prozess ab, der nach der Entdeckung der Objekte eingeleitet wurde. Die libanesischen Behörden mussten ihre Echtheit überprüfen, ihre Herkunft bestimmen und Ägyptens Rechte an den Exponaten vor ihrer Rückkehr festlegen. Die Sammlung umfasst Masken, Holzgegenstände, koptische Textilien, Amulette, Statuen und zwei dekorierte Holzsärge.

37 Antiquitäten nach sechs Jahren im Libanon zurück

Die Rückgabe der 37 Antiquitäten nach Ägypten fand im Beiruter Nationalmuseum in Anwesenheit libanesischer und ägyptischer Beamter statt. Ghassan Salamé übergab die Dokumente im Namen der libanesischen Behörden an Alaa Moussa.

Der Fall geht auf das Jahr 2020 zurück. In diesem Jahr entdeckten die Behörden die Objekte im Hafen von Beirut. Sie wurden in demselben Container von einem arabischen Hafen gruppiert.

Die Beschlagnahme warf sofort die Frage nach ihrer Herkunft auf. Die Objekte hatten Merkmale, die dem ägyptischen archäologischen Erbe entsprachen, aber ihre Restitution erforderte eine formelle Identifizierung und ein Verfahren, um ihren rechtmäßigen Eigentümer zu bestimmen.

Die Behörden bewahrten die Dokumente daher während der Überprüfungen im Libanon auf. Ghassan Salamé erklärte bei der Zeremonie, dass Untersuchungen ihrer Identität und ihres Eigentums schließlich festgestellt hätten, dass sie zu Ägypten gehörten.

Diese Schlussfolgerung ebnete den Weg für ihre Kapitulation vor den ägyptischen Behörden. Der am Mittwoch erfolgte Transfer beendet ein Verfahren, das zwischen der Beschlagnahme im Hafen von Beirut und der offiziellen Rückkehr etwa sechs Jahre dauerte.

Gegenstände in einem Container im Jahr 2020 beschlagnahmt

Die Umstände der Entdeckung sind ein zentrales Element des Falls. Die 37 Gegenstände wurden in einem einzigen Container gesammelt, als sie im Hafen von Beirut abgefangen wurden.

Nach den Informationen, die zum Zeitpunkt der Rückkehr zur Verfügung gestellt wurden, hatte ein libanesischer Staatsangehöriger diese Antiquitäten gekauft. Sie hatte jedoch keine offiziellen Dokumente, die ihre ägyptische Herkunft belegen oder es ihnen ermöglichen, ihren Austritt aus dem Land legal zu verfolgen.

Das Fehlen von Quelldokumenten erforderte eine weitere Überprüfung. Im Bereich der Antiquitäten reicht das einzige Erscheinungsbild eines Objekts nicht aus, um seine Herkunft und seinen Eigentümer rechtlich zu bestimmen. Insbesondere müssen die Behörden ihre Echtheit und die Bedingungen, unter denen sie in Umlauf gebracht wurden, prüfen.

Der Libanon hat mit den ägyptischen Behörden und den zuständigen Behörden zusammengearbeitet, um diese Elemente zu klären. Interpol und die libanesische Staatsanwaltschaft nahmen ebenfalls am Verifizierungsprozess teil.

Insbesondere musste bei der Untersuchung festgestellt werden, ob die Gegenstände echt waren und ihre Herkunft vor der Restitution bestätigt wurde. Dieser Schritt war notwendig, um zu vermeiden, dass Dokumente an einen Staat übergeben werden, ohne zuvor seine Rechte an ihnen festzulegen.

Die Schlussfolgerungen bestätigten schließlich den ägyptischen Ursprung der Sammlung. Das rechtliche Verfahren für seine Rückkehr wurde dann abgeschlossen.

Masken, Särge und Textilien in Stücken

Die zurückgegebene Sammlung besteht nicht aus einem einzigen Objekttyp. Es versammelt mehrere Kategorien von Stücken, die mit dem alten ägyptischen Erbe zusammenhängen.

Dazu gehören Masken aus verschiedenen Materialien, Holzgegenstände und -figuren, koptische Textilfragmente und Amulette aus Glaspaste. Auch mittelgroße Statuen gehören zu den wiedergewonnenen Objekten.

Zwei Holzsärge mit farbenfrohen Dekorationen sind ebenfalls Teil des Sets.

Nur ein Teil der Sammlung wurde der Öffentlichkeit bei der Zeremonie im Nationalmuseum präsentiert. Fünf Stücke wurden bei dieser Gelegenheit ausgestellt. Dazu gehörten Masken aus Stoff, Holz und Ton.

Diese Präsentation begleitete die offizielle Übergabe, ohne das Beirut Nationalmuseum in einen Ort für die dauerhafte Konservierung von Objekten zu verwandeln. Stattdessen markierte die Zeremonie ihre Rückkehr in ihr Herkunftsland nach mehreren Jahren unter der Verantwortung der libanesischen Behörden.

Die 37 Stücke müssen nun Ägypten erreichen, das somit ein archäologisches Ganzes aus seinem Territorium ohne offizielle Unterlagen gewinnt, die es erlauben, seine Herkunft zum Zeitpunkt seiner Entdeckung im Libanon zu ermitteln.

Eine Restitution im Rahmen internationaler Zusammenarbeit

Die Dauer des Verfahrens ist insbesondere auf die Notwendigkeit zurückzuführen, die auf den unerlaubten Verkehr von Kulturgütern anwendbaren rechtlichen Mechanismen zu beachten.

Das libanesische Kulturministerium hat diese Restitution als Teil der internationalen Zusammenarbeit gegen den Handel mit Kulturgütern aufgenommen. Insbesondere verwies Ghassan Salamé auf die Umsetzung des UNESCO-Übereinkommens von 1970 über Maßnahmen zum Verbot und zur Verhinderung der unerlaubten Einfuhr, Ausfuhr und Übertragung von Kulturgütern.

Dieser Rahmen basiert auf einem Grundsatz: Ein archäologisches Objekt, das als zum Erbe eines Landes gehörend identifiziert und unrechtmäßig aus diesem entfernt wurde, kann einem Rückerstattungsverfahren unterzogen werden, wenn sein Ursprung und die erforderlichen Bedingungen festgelegt sind.

Bei den 37 Antiken mussten mehrere Akteure eingreifen, bevor der Transfer möglich wurde. Die Generaldirektion für Altertümer beteiligte sich an der Überwachung des Falls im Libanon. Auch die Sicherheitsdienste und die Justizbehörden waren beteiligt.

Die Zusammenarbeit mit Ägypten ermöglichte den Vergleich der verfügbaren Informationen und der Herkunft von Objekten. Die Interpol-Intervention hat die notwendigen Kontrollen in diesem transnationalen Dossier abgeschlossen.

Eine Entscheidung der zuständigen libanesischen Behörden war dann notwendig, um die tatsächliche Lieferung der Dokumente an ihren rechtmäßigen Eigentümer zu ermöglichen.

Beirut liefert die Münzen offiziell in Kairo

Die Zeremonie am Mittwoch war das konkrete Ergebnis dieser Schritte. Es fand im Beirut National Museum statt, einer Institution, die für die Erhaltung eines Großteils des libanesischen archäologischen Erbes verantwortlich ist.

Die Wahl des Museums gab der Operation auch eine institutionelle Dimension. Libanon war nicht einfach eine physische Übertragung: Es erkannte offiziell die Zugehörigkeit der Objekte zum ägyptischen Erbe an und übergab sie dem Vertreter des betreffenden Staates.

Botschafter Alaa Moussa betonte die Bedeutung der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit beim Schutz des Erbes der Menschheit.

Diese Zusammenarbeit ist unerlässlich, wenn Antiquitäten ihr ursprüngliches Territorium verlassen. Objekte können mehrere Länder durchqueren, bevor sie identifiziert werden und dann das Eigentum wechseln, ohne die notwendigen Dokumente, die Transaktionen begleiten.

Die Untersuchung der Herkunft kann dann ihren Weg rekonstruieren. Sie werden auch verwendet, um legal erworbene und exportierte Objekte von denen zu unterscheiden, die ihr Land außerhalb der vorgeschriebenen Verfahren verlassen haben.

Im Fall Beirut war das Fehlen einer offiziellen Dokumentation über die Herkunft der 37 Exponate genau eines der Probleme, die bei ihrer Beschlagnahme aufgetreten sind.

Ägypten verfolgt die Wiederherstellung seines Erbes

Die Rückkehr des Libanon ist Teil der Bemühungen Ägyptens, die unrechtmäßig aus seinem Territorium verbrachten Antiken wiederzuerlangen.

Das Phänomen geht weit über die Beirut-Frage hinaus. Nach Angaben der ägyptischen Behörden wurden in den letzten zehn Jahren fast 30.000 archäologische Objekte geborgen.

Erstattungen kommen aus mehreren Ländern und können sich aus Zollbeschlagnahmen, gerichtlichen Ermittlungen oder Untersuchungen des Handels mit Werken und archäologischen Gütern ergeben.

Im vergangenen Monat gaben die US-Behörden 48 Antiquitäten nach einer Untersuchung des Kunstkriminalitätsteams des Federal Bureau of Investigation nach Ägypten zurück.

Diese Operationen veranschaulichen die Schwierigkeiten, die mit der internationalen Verbreitung von Antiquitäten verbunden sind. Wenn eine Münze auf einem ausländischen Markt ohne dokumentierte Geschichte erscheint, kann die Bestimmung ihrer Herkunft mehrere Jahre der interjurisdiktionalen Forschung und Zusammenarbeit erfordern.

Der libanesische Fall ist ein konkretes Beispiel. Im Jahr 2020 im Hafen von Beirut beschlagnahmt, wurden die 37 Stücke erst im September 2026 zurückgegeben, nachdem sie ihre Echtheit und ihr Eigentum überprüft hatten.

Die Übergabe an das Nationalmuseum schließt nun die libanesische Phase dieses Dossiers ab. Die Objekte müssen nach Ägypten zurückkehren, während die Mechanismen der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern für mögliche neue Fälle von Kulturgütern mobilisiert werden können, die ohne Dokumente über ihre Herkunft zirkulieren.