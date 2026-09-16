Bachir Gemayel, ein von Mona Makki beschlagnahmtes Schicksal

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Bachir Gemayel ist die Geschichte eines Shekspearean Aufstiegs, der eines jungen Mannes in Eile, der die Bühnen verbrennen und sich von den Verboten befreien wollte.

Er ist einer der Söhne der Familie Gemayel, eine der drei Säulenfamilien, mächtige Feudalitäten der maronitischen christlichen Gemeinschaft im Libanon und allgegenwärtig im politischen Leben des Landes, jedes von der Statur eines unbestrittenen und unbestrittenen Häuptlings dominiert.

Die Gemayel in den 1940er Jahren waren eine große und fromme Familie, bestehend aus sechs Kindern, zwei Jungen und vier Mädchen, die im Kult des Vaters Pierre Gemayel, dem historischen Gründer der Kataëb-Partei, den libanesischen Phalanges im Jahr 1936, und einer charismatischen Figur seines militärischen Flügels aufgewachsen sind, dessen Motto « Gott, Heimat, Familie » ist.

Bachir ist der jüngere Bruder von Amine, dieser älteste Sohn, der natürlich am kommenden Tag aufgerufen wird, seinem Vater nachzufolgen, gemäß den Gewohnheiten und Gebräuchen der Übertragung von Macht innerhalb der Familien.

Der junge Bachir hat Schwierigkeiten, diesem Geburtsrecht entgegenzukommen, das in seinen Augen ungerecht ist. Dann beginnt für ihn eine lange, heikle Reise, um Legitimität innerhalb des Clans zu schmieden. Er musste sich beweisen, zuerst in den Augen des Vaters und dann mit den jungen Parteiwächtern. Er musste in den Köpfen drucken, dass, wenn er nicht der Erbe war, er der Nachfolger war.

Mit den jungen Rekruten der Phalanges gewann Bachir seine ersten Streifen. Er gehört zu ihrer Generation, er spricht, wie sie sprechen, er kleidet sich wie sie, teilt ihr tägliches Leben. Fieldman, er ist einer ihrer… Mehr als ihre Wertschätzung wird Bachir Gemayel ihre Liebe und Loyalität ernten.

Bürgerkriege sind mächtige Katalysatoren, die das Aufkommen von Abenteurern fördern, die sich den Abfüllern stellen, die sich nicht mit der zuvor schwankenden Ordnung in Verlegenheit bringen. Ein guter Bürgerkrieg ernährt sich von Blut und Tränen und ermöglicht es Ihnen auch, sich nicht rechtfertigen zu müssen.

Bachir, an der Spitze seiner Miliz, wird diesen Krieg mit eiserner Hand führen, ohne zu schwächen oder zu variieren. In ihrer Sichtlinie sind die Palästinenser der Fedayin-Organisationen, die seit dem Abkommen von Kairo im Libanon gegründet wurden, aber auch diejenigen, die die Armutslager wie das von Tall el-Zaatar bevölkern … In seiner Sichtlinie die syrischen Bewohner.

Bachir wird auch einen weiteren Krieg führen, Brudermörder, der mit den anderen christlichen Fraktionen und Milizen einen blutigen Krieg, extreme Gewalt, die viel Bitterkeit und tiefe Wunden verursacht.

Im Mai 1979 wird Bachir Gemayel eine erzwungene Fusion von Milizen errichten, die die Siedlung und Konfrontation in den christlichen Reihen nicht beenden wird.

Dennoch gelang es Bachir, den ersten Schritt auf dem Podium zu erreichen. Er wurde offiziell zum Brennpunkt der verschiedenen libanesischen politischen Parteien, aber auch für die Hauptstädte der westlichen Welt.

Am 13. September 1979 empfing der libanesische Präsident Elias Sarkis erstmals Bachir Gemayel im Präsidentenpalast in Baabda.

Nachdem es ihm gelungen ist, sich als Erbe durchzusetzen, scheint sein libanesischer Traum nun nahe zu sein.

Am 22. November 1980 stellte sich Bachir Gemayel in seiner Rede indirekt als Kandidat für die Präsidentschaft der Republik auf.

Aber Bachir, nachdenklich oder rücksichtslos, macht weiterhin alle Tabus glänzen. Seine Beziehung zu israelischen Führern ist schockierend und unwürdig.

Im Libanon und in der arabischen Welt war die Kritik an ihm stark. Sie sind virulent: Verrat, Verbindung mit dem Feind ..

Am 23. August 1982 wurde Bachir in der zweiten Runde der Wahl zum Präsidenten der Republik gewählt.

Den israelischen Führern, die ihm befohlen haben, ein Friedensabkommen mit dem hebräischen Staat zu unterzeichnen, bittet Bashir, der gewählte Präsident, um Zeit, um die Zustimmung des libanesischen Islam zu erhalten.

Derjenige, der alle Tabus zum Fliegen gebracht hatte, hatte sich nicht endgültig damit abgefunden, den Rubikon zu überqueren, in die große Hölle von Tel Aviv.

Am Tag nach seiner Wahl will Präsident Bachir Gemayel die Herzen der Libanesen erobern, alle Libanesen. Er will die Trennlinie abschaffen, er will in den westlichen Teil Beiruts gehen, um die Muslime zu treffen. In Basta, dem emblematischsten der beliebtesten Viertel, wird Bachir Gemayel herzlich begrüßt, von der Menge gefeiert und auf seinen Schultern getragen.

An diesem Tag brauchte Bachir keinen Nachnamen mehr. « Der Mann der 10 452 km2 » war genug für seinen Vornamen.

Am 14. September 1982 wurde Bachir Gemayel bei einer Explosion im Hauptquartier der Phalanges getötet.

Sein älterer Bruder Amine wird ihm dabei folgen.

* Regisseur, Produzent des Programms Espace francophone