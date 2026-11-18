Spanien und 20 weitere Länder arbeiten mit der WHO und UNICEF zusammen, um die Prävention und das Management von Fettleibigkeit zu beschleunigen. Veröffentlicht am 17. November, setzt ihr Engagement einen Horizont für 2030, überlässt es aber den Staaten, ihre Ziele anzupassen. Der Text gibt eine wichtige Klarstellung zum Ziel, das er in Menschen pro 100 Einwohner darstellt. Ein Online-Treffen ist für den 18. November nach dem Gipfel in Madrid im Oktober geplant.

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Am 17. November 2026 kündigten die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und UNICEF eine gemeinsame Verpflichtung gegen Fettleibigkeit mit Spanien und 20 anderen Ländern an. Der Aufruf kombiniert Prävention, frühzeitiges Eingreifen und Zugang zu Pflege mit einer Frist bis 2030. Es handelt sich nicht um eine Überprüfung der bereits erzielten Ergebnisse.

Fettleibigkeit: ein Ziel, mit seinem Nenner zu lesen

Das vierseitige Dokument kündigte eine Reduzierung der nationalen Prävalenz um 5% an. Aber es erklärt es von fünf Personen von weniger als hundert oder 500.000 für eine Bevölkerung von zehn Millionen Erwachsenen. Dieses Beispiel entspricht mathematisch fünf Prozentpunkten, nicht einem relativen Rückgang der Zahl der Betroffenen um 5 %.

Der Text legt kein allgemeines Bezugsjahr fest. Jedes Land muss sein Ziel entsprechend seiner Ausgangssituation festlegen. Wo die Prävalenz am höchsten ist, ist das Stoppen ihrer Progression ein erster Schritt. Das Beispiel für Erwachsene beschränkt die allgemeine Anziehungskraft auf diese Bevölkerung nicht.

21 Länder, nicht alle Programmmitglieder

Neben Spanien sind Bahrain, Barbados, Botswana, Brasilien, Brunei, Ägypten, Eswatini, Irland, Jordanien, Malaysia und Mauritius. Darüber hinaus Mexiko, Panama, die Philippinen, Portugal, die Seychellen, Slowenien, Südafrika, Thailand und Uruguay.

Diese 20 Partner gehören zur WHO Acceleration Plan Pioniergruppe mit insgesamt 34 Ländern. Frankreich und Libanon sind in dieser Verpflichtung nicht enthalten. Die Pressemitteilung erinnert daran, dass weltweit mehr als eine Milliarde Menschen mit Fettleibigkeit leben.

Öffentliche Präsentation am 18. November

Die WHO kündigt eine Online-Veranstaltung am Mittwoch, den 18. November, von 16.30 bis 17.45 Uhr in Paris, 17.30 bis 18.45 Uhr in Beirut an. Diese Ernennung steht zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch aus. Sie verlängerte den Weltgipfel vom 26. bis 28. Oktober in Madrid.

Das Programm sieht vor, den Aufruf und seine Umsetzung den betroffenen Regierungen, Fachleuten, Verbänden und Einzelpersonen vorzustellen. Sie unterscheidet somit die Veröffentlichung der Verpflichtung vom 17. November von ihrer öffentlichen Präsentation am folgenden Tag.

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