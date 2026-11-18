WHO und UNEP präsentierten am 17. November 2026 eine neue globale Bewertung endokriner Disruptoren, die erste große Aktualisierung seit 2012. Die Kenntnis ihrer Auswirkungen hat zugenommen, insbesondere in sensiblen Entwicklungsphasen. Der Bericht hebt auch die Grenzen der Daten und die Schwierigkeit der Bewertung von Gemischen hervor. Es sagt die Krankheit einer Person nicht von der Exposition voraus. Eine ergänzende Synthese bietet politische Optionen für Regierungen und Unternehmen.

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Die Weltgesundheitsorganisation und das Umweltprogramm der Vereinten Nationen haben am 17. November 2026 in Genf eine neue Bewertung von endokrinen Disruptoren vorgestellt. Diese Substanzen können die Hormonfunktion verändern und schädliche Wirkungen hervorrufen. Die Exposition kann vor der Geburt beginnen.

Neuheit ist nicht die Entdeckung dieses Phänomens. Das Dokument aktualisiert die globale Bewertung von 2012, basierend auf der seitdem gesammelten Forschung. Es erweitert die untersuchten Bereiche und untersucht Möglichkeiten, die Exposition zu reduzieren.

Endokrine Disruptoren: Zu unterscheidende Nachweise

Wissenschaftliche Synthese ist ein erweitertes Wissen über Gehirnentwicklung, Reproduktion, Schilddrüse und Stoffwechsel. Sie betonte die Bedeutung sensibler Perioden, einschließlich der fetalen Entwicklung und Pubertät. Einige Effekte können lange nach der Exposition auftreten.

Allerdings werden nicht alle identifizierten Wirkungen allen Substanzen zugeschrieben. Menschliche Daten zu einigen Krebsarten bleiben heterogen, trotz störender experimenteller Ergebnisse. Diese Unterscheidung verbietet die Umwandlung eines kollektiven Befunds in eine Vorhersage der Krankheit für eine Person.

Das Gesundheitskapitel stützt sich auf eine Überprüfung wissenschaftlicher Zeitschriften. Es gibt nicht vor, jede seit 2012 veröffentlichte Studie erschöpfend zu analysieren. Ein Großteil der Daten stammt aus Ländern mit hohem Einkommen: Geographische Lücken begrenzen auch Schlussfolgerungen.

Gemische, nicht nur isolierte Stoffe

In der Pressemitteilung werden über 350.000 Stoffe und Gemische erwähnt, die weltweit für die Produktion und Verwendung zugelassen sind. Diese Zahl ist keine Zählung von nachgewiesenen endokrinen Disruptoren. Für diese Eigenschaften wurde nur ein kleiner Teil bewertet.

Die betreffenden Erzeugnisse und Verwendungen sind unterschiedlich: Lebensmittelverpackungen, Kosmetika, Textilien, Pestizide oder bestimmte Medizinprodukte. Die praktische Synthese des UNEP beschreibt mehrere Expositionswege durch Nahrung, Wasser, Luft oder Hautkontakt. Es zeigt Unterschiede in Arbeit, Lebensumfeld und Entwicklungsstadien auf.

Organismen treffen auf Mischungen, während regulatorische Bewertungen oft substanzzentriert bleiben. Für Autoren ist eine bessere Berücksichtigung dieser kombinierten Ausstellungen eine Priorität.

Handeln auf Produkte und ihre Fertigungslinien

Das zweite Dokument betrifft Behörden und Unternehmen. Sie schlägt vor, die Informationen über die Zusammensetzung, die Prüfung und die Wahl der Alternativen zu verbessern. Ein Stoff durch einen anderen zu ersetzen, der nicht angemessen bewertet wurde, kann das Problem verdrängen.

Diese Publikationen bieten Orientierung, kein neues globales Verbot. Ihr Start begleitet die internationale Konferenz zum Global Chemicals Framework, die vom 16. bis 20. November in Genf stattfindet.

Dokumente: WHO-UNEP-Kommuniqué vom 17. November 2026;wissenschaftliche bewertung 2026(zusammenfassung und methodik, abschnitt 2.2);zusammenfassung des UNEP zu sektoralen Maßnahmen.

Abbildung:wHO-Hauptquartier, Genf, Februar 2012 Archiv. United States Mission Genf,Wikimedia Commons,CC BY 2.0. Ganzheitliches Foto erhalten, Komposition Libnanews, ohne implizite institutionelle Zustimmung.

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