Afifa Karam, eine libanesische Feder in Louisiana

Geboren in Amchit und in Louisiana niedergelassen, schrieb Afifa Karam drei arabische Romane, die zwischen 1906 und 1910 in New York veröffentlicht wurden. Als Journalistin, Übersetzerin und Direktorin von Frauenpublikationen verteidigte sie Bildung und Solidarität zwischen Frauen. Seine Reise verbindet den Libanon, die Auswanderungspresse und die Anfänge des modernen arabischen Romans. Eine im September 2026 veröffentlichte akademische Monographie hebt diese Arbeit hervor, die lange Zeit von den am weitesten verbreiteten literarischen Geschichten ferngehalten wurde.

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Geboren 1883 in Amchit, gestorben 1924 in Louisiana, verwandelte Afifa Karam Roman und Journalismus in Instrumente zur Verteidigung von Frauen. Seine drei arabischen Romane, die zwischen 1906 und 1910 in New York veröffentlicht wurden, beleuchteten ein wenig bekanntes Kapitel der libanesischen Literatur über Emigration. Eine im September 2026 veröffentlichte Universitätsmonographie lädt uns ein, zu dieser Arbeit zurückzukehren.

Auf den alten Seiten erscheint sein Name auf Arabisch und dann auf Englisch. Afifa Karam signiert Bücher, leitet eine Publikation und wendet sich an die Leser. Diese Dokumente zeigen eine Frau, die sich voll und ganz mit dem intellektuellen Leben ihrer Zeit beschäftigt. Sie ermöglichen es Ihnen auch, eine Reise zwischen drei Orten zu verfolgen: Amchit, wo es wächst; Shreveport, wo es sich niederlässt; New York, wo seine Texte ihre Verleger finden.

Afifa Karam, von Amchit nach Louisiana

Afifa Karam verließ den Libanon im Jahr 1897, als er vierzehn Jahre alt war, nach seiner Heirat. Sie überquerte den Atlantik mit ihrem Ehemann, der in den Vereinigten Staaten als John, ihrer Mutter und ihrer Schwester bekannt ist. Die Familie ließ sich in Shreveport nieder. Diese Stadt Louisiana blieb sein Hauptwohnsitz bis zu seinem Tod 1924.

Genauigkeit zählt. Die Bücher haben eine New Yorker Adresse, aber ihr Autor lebt nicht hauptsächlich in Manhattan. Seine Tätigkeit verbindet Südamerika mit den arabischsprachigen Zeitungen in New York. Die Emigration unterbricht daher nicht ihre Teilnahme an den Debatten der Levante. Es bietet ihm andere Erfahrungen, andere Gesprächspartner und ein neues Publikum.

Zu dieser Zeit beziehen sich die Begriffe « Syrisch » und « Syro-Libanesisch » häufig auf Einwanderer aus der osmanischen Levante. Ihre Verwendung in Zeitungstiteln und amerikanischen Dokumenten geht den heutigen Grenzen voraus. Es ist notwendig, diesen Kontext zu behalten, um die Geschichte einer Frau zu lesen, die im gegenwärtigen Libanon geboren wurde.

Ein Journalist, der sich direkt an Frauen wendet

Afifa Karam arbeitet in der von Naum Mokarzel gegründeten arabischsprachigen Zeitung al-Hoda zusammen. Sie leitet einen Abschnitt über Frauenfragen. Bildung, die Situation von Migrantinnen und die Beziehungen zwischen Frauen und Männern nehmen einen zentralen Platz in ihrer Arbeit ein.

Seine Rolle übersteigt die eines gelegentlichen Mitwirkenden. 1913 war sie sechs Monate lang Herausgeberin der Zeitung, während Mokarzels Abwesenheit. Es entwickelt auch Publikationen für Frauen, darunter al-Imra’a al-Suriyya und al-Alam al-Jadid al-Nisa’i. Eine Zahl von letzterem wird ausdrücklich in der englischen Version einer monatlichen Zeitschrift erwähnt, die von Frau Afifa Karam veröffentlicht und geleitet wird.

Dieses Gerät gibt seinen Ideen einen regelmäßigen Umlauf. Die Zeitung ermöglicht es, in eine Diskussion einzugreifen, Einwände zu beantworten und die Leser bei der nächsten Ausgabe zu finden. Der Roman gibt ihm dann mehr Raum, um die Auswirkungen sozialer Regeln auf eine Existenz zu zeigen.

Drei Romane, drei Arten, den Zwang zu erklären

Veröffentlicht 1906,Badida wa Fouad, oderBadi und Fouadfolgt eine bescheidene junge Frau. Seine Liebe zum Sohn einer wohlhabenden Familie läuft sozialen Unterschieden zuwider. Die Abreise in die Vereinigten Staaten verschiebt die Handlung und die Möglichkeiten, die den Charakteren angeboten werden. Die Frage der Ehe ist somit Teil einer Klassen- und Migrationsgeschichte.

Fatima al-Badawiyyain der regel übersetzt vonFatima die Beduinenerschien 1908. Die Geschichte bringt Fatima, eine Immigrantin aus dem Libanon, und Alice, eine wohlhabende Amerikanerin, zusammen. Ihr Austausch konfrontiert zwei weibliche Erfahrungen und gegenseitige Vorurteile. Solidarität entsteht durch Rede, Empfang und Zuhören.

Der Roman reduziert diesen Dialog nicht auf eine amerikanische Lektion, die einer arabischen Frau erteilt wird. Fatima kann reagieren, kritisieren und das Urteil ihres Gesprächspartners bewegen. Die gegenseitige Hilfe beseitigt jedoch nicht ihre Unterschiede in Wohlstand oder sozialer Position. Diese Spannung gibt dem Buch einen genaueren Rahmen als nur Lob für das Verständnis zwischen den Kulturen.

1910,Ghadat Amchit,Das junge Mädchen von AmchitBringen Sie die Geschichte zurück in das Land links. Zwangsehe und häusliche Gewalt strukturieren das Schicksal von Heroin. Der Autor untersucht auch die Kluft zwischen dem reformistischen Diskurs und der wirklichen Betonung von Frauen. Die drei Bücher behandeln somit dasselbe Problem in verschiedenen Situationen: Wer entscheidet über sein Leben?

Ein Platz in der Geschichte des arabischen Romans

Diese Daten stellen Afifa Karam unter den Pionieren des modernen arabischen Romans. Seine drei Bücher zuvorZaynab1914 von dem Ägypter Mohammed Hussein Haykal veröffentlicht und lange Zeit als entscheidender Anfang des Genres präsentiert. Dies wiederum reicht nicht aus, um ihm einen exklusiven Titel als arabischer Romanautor zu verleihen.

Vielmehr liegt das Interesse ihrer Arbeit darin, dass sie die Erzählung erweitern muss. Der arabische Roman entwickelt sich in mehreren Städten, mit unterschiedlichem Publikum, dank Frauen und Männern. New York und die Emigrantengemeinden gehören zu dieser Geschichte, ebenso wie die literarischen Zentren der Levante und Ägyptens.

Die Sprache ist ein weiterer Meilenstein. Karam liegt in den Vereinigten Staaten und schreibt seine Romane auf Arabisch. Seine Arbeit fällt somit sowohl in die arabische Literaturgeschichte als auch in die amerikanische Einwanderungserfahrung. Wenn man es in eine einzige nationale Tradition setzt, wird ein Teil dieser Reise weniger sichtbar.

Übersetzen, dann finden Sie eine verstreute Arbeit

Zu seinen Romanen hinzufügen Übersetzungen. Sie veröffentlicht insbesondere auf ArabischNancy Stair, d’Elinor Macartney Lane, 1914. Weitere Übersetzungen folgen, darunter ein Werk von Alexander Dumas 1918 und ein historischer Roman von Luise Mühlbach 1919. Diese Aktivität erweitert ihre Arbeit der Verbreitung von Geschichten zwischen mehreren kulturellen Räumen.

Afifa Karam starb im Juli 1924 im Alter von 41 Jahren. Sie ist in Shreveport begraben. Seine Anerkennung in der Presse der Emigration verhindert nicht seine fortschreitende Auslöschung der am weitesten verbreiteten literarischen Geschichten. Die Erhaltung von Büchern und Zeitschriften wird zu einer wesentlichen Bedingung für ihre Wiederentdeckung.

Diese Wiederentdeckung geht heute weiter. Im September 2026 veröffentlichte Syracuse University PressEine Brücke zu früh: Afifa Karam und der arabische Roman in den Vereinigten StaatenElizabeth Claire Saylor. Das Buch nimmt eine langfristige Forschung auf, die seinen Romanen und Artikeln gewidmet ist.

Kopien vonFatima die BeduinenundDas junge Mädchen von Amchiterscheinen auch in einer akademischen Sammlung von Texten arabisch sprechender Frauen emigriert. Diese Bände stellen Afifa Karam in eine kollektive Geschichte. Um ihr Tribut zu zollen, bleiben ihre drei Titel der Ausgangspunkt: Geschichten auf Arabisch geschrieben, in New York veröffentlicht, wo Frauen über die Bedingungen ihrer Freiheit diskutieren.

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