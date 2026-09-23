Mehr als 100 große Steuerzahler vor der Finanzstaatsanwaltschaft: Was die neue staatliche Steueroffensive verbirgt

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Eine Liste existiert, aber ihre Namen bleiben vertraulich

Finanzministerin Yassine Jaber hat einen selten beobachteten Schritt in der Behandlung großer Steuerfälle im Libanon unternommen. Mehr als hundert als große Steuerzahler eingestufte Unternehmen und Institutionen wurden an die Finanzstaatsanwaltschaft verwiesen, nachdem sie nach Angaben des Ministeriums trotz aufeinanderfolgender einstweiliger Verfügungen versagt oder sich geweigert hatten, Steuern zu zahlen.

Der heikelste Punkt ist jedoch nicht die Ankündigung des Verfahrens. Es ist in einem Dokument enthalten, das nicht veröffentlicht wurde:das ministerium verfügt über eine nominativliste der betroffenen unternehmen und hat an die gerichte weitergeleitet.

Die Akten vom 23. September 2026 bestätigen die Existenz dieser Liste, aber keine gibt die Namen wieder. Sie geben auch nicht den Gesamtbetrag der Steuerforderungen, ihre Aufschlüsselung nach Unternehmen oder den betreffenden Geschäftsjahren an. Es wäre daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, ein bestimmtes Unternehmen ohne ein zusätzliches Dokument zu benennen.

Genau das ist das Hauptproblem der Transparenz. Über hundert große Steuerzahler sind in Zahlungsunfähigkeit genug, dass die Verwaltung über die Erholungsphase hinausgegangen ist und die Anklage ergriffen hat. Aber weder die Beträge noch die betroffenen Sektoren sind öffentlich bekannt.

Das Verfahren könnte einige sehr wichtige Fälle mit vielen kleineren Ansprüchen darstellen. Es könnte auch einen viel systemischeren Ausfall bei den größten Unternehmen des Landes aufdecken. Ohne die detaillierte Liste bleiben beide Szenarien möglich.

Die Verwaltung behauptet, das gütliche Verfahren ausgeschöpft zu haben

Das Ministerium wies darauf hin, dass die gerichtliche Überweisung nicht die erste Reaktion war. Die Steuerverwaltung hätte die Akten überprüft, die fälligen Beträge berechnet und die betreffenden Steuerzahler gewarnt, ihre Situation fristgerecht zu regeln.

Ein Teil hätte es nicht getan.

Es ist das Fortbestehen dieser Mängel oder die Zahlungsverweigerung, die Yassine Jaber veranlasst hätte, die Akte über das Justizministerium an den Finanzstaatsanwalt weiterzuleiten.

Diese Chronologie ist rechtlich wichtig. Unternehmen werden nicht einfach aufgrund einer allgemeinen administrativen Analyse verdächtigt. Sie wären bereits Gegenstand von Rückforderungs- und förmlichen Mahnverfahren gewesen.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass die beantragten Beträge notwendigerweise unbestreitbar sind. Ein Steuerpflichtiger kann die Grundlage, Berechnung, Strafe oder Auslegung einer Steuerverpflichtung anfechten. Die Strafverfolgung ist daher keine Verurteilung.

Es markiert jedoch einen Wechsel der Bühne.

Die Verwaltung ist eindeutig der Auffassung, dass die gewöhnlichen Sammlungsinstrumente für einen Teil der Akten nicht mehr ausreichen.

Die Unterscheidung zwischen bloßer Verzögerung, Steuerstreitigkeiten und möglichem Betrug sollte individuell getroffen werden. Das Kommuniqué auf Ministerebene bezieht sich auf eine Politik zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung, aber es wäre unklug, die 100 Unternehmen automatisch als Betrüger zu bezeichnen. Einige können in Zahlungsverzug sein, ohne betrügerische Absicht zu etablieren.

Warum « große Steuerzahler » eine besondere Kategorie sind

Der vom Ministerium verwendete Wortlaut ist nicht annodisch. Es sind nicht nur hundert kleine Unternehmen, die zufällig ausgewählt wurden. Das vorgelegte Dokument betrifft Unternehmen in der Kategorie der großen Steuerzahler.

Diese Kategorie konzentriert normalerweise einen erheblichen Teil der Steuereinnahmen. Das Verhalten einer relativ kleinen Anzahl von Unternehmen kann daher einen viel größeren Haushaltseffekt haben als das von Tausenden von kleinen Steuerzahlern.

Dies macht das Fehlen eines Betrags besonders bedeutsam.

Die Öffentlichkeit weiß, dass mehr als 100 Institutionen beteiligt sind, weiß aber nicht, ob der Staat versucht, ein paar Millionen, zig Millionen oder mehr zurückzugewinnen.

Der Unterschied ist wesentlich, wenn die Regierung nach neuen Einnahmen sucht und wenn Arbeitnehmer Anpassungen bei Löhnen und Zulagen fordern.

Die Frage der Besteuerung wird regelmäßig in gesellschaftlichen Debatten aufgeworfen. Einige Arbeitnehmer und Gewerkschaften werfen dem Staat vor, durch indirekte Steuern und Kraftstoffpreise neue Einnahmen zu erzielen, die sich unmittelbar auf die Verbraucher auswirken. Eine ernsthafte Sammelkampagne mit großen Steuerzahlern würde es der Regierung ermöglichen zu antworten, dass sie sich nicht nur auf Haushalte konzentriert.

Aber dieses Argument hängt von den Ergebnissen ab.

Hundert Akten an die Staatsanwaltschaft zu schicken, ist eine Sache. Effektive Steuerrückforderung ist eine andere.

Yassine Jaber kombiniert Strafverfolgung und teilweise Amnestie von Strafen

Die Offensive hat eine zweite Komponente, weniger spektakulär, aber wesentlich, um die Strategie der Abteilung zu verstehen.

Neben der Übermittlung von Fällen hat Yassine Jaber zwei Entscheidungen getroffen, um bestimmte Steuerstrafen für Steuerzahler zu reduzieren, die ihre Situation regulieren möchten.

Die Botschaft beruht also auf einer Unterscheidung.

Steuerzahler, die bereit sind, zur Rechtmäßigkeit zurückzukehren, profitieren von der Möglichkeit der Regelung und Befreiung von Strafen innerhalb der angegebenen Fristen. Diejenigen, die nach Warnungen weiterhin nicht zahlen, riskieren rechtliche Schritte.

Diese Politik verbindet also Zwang mit Anstiftung.

Es reagiert auf ein langjähriges Problem der libanesischen Verwaltung. Strafen, die sich für mehrere Jahre ansammeln, können so hoch werden, dass ein Steuerzahler es vorzieht, seine Situation nicht zu regulieren. Eine bedingte Ermäßigung kann es dann ermöglichen, die Hauptsteuer zurückzufordern, anstatt eine theoretische Schuld beizubehalten, die schwer einzutreiben ist.

Aber dieses System wirft auch eine Frage der Fairness auf.

Ein Unternehmen, das seine Steuern pünktlich bezahlt hat, könnte in Betracht ziehen, dass ein Wettbewerber, der mehrere Jahre gewartet hat, letztendlich von einer Reduzierung der Strafen profitieren wird. Damit das System glaubwürdig ist, muss die Erleichterung daher mit einer echten Fähigkeit zur Strafverfolgung derjenigen einhergehen, die sich immer noch weigern, ihre Situation zu regeln.

Die Liste der 100 großen Steuerzahler ist der Test dieser neuen Doktrin.

Welche Sektoren könnten einbezogen werden?

Die Quellen vom 23. September sagen das nicht.

Es wäre verlockend, eine Liste der wichtigsten Sektoren der libanesischen Wirtschaft zu erstellen und daraus zu schließen, dass Banken, Kraftstoffimporteure, Immobilienbetreiber, Vertriebsgesellschaften, Telekommunikationsunternehmen oder große Handelskonzerne beteiligt sind.

Eine solche Methode wäre irreführend.

Es gibt keine Beweise im Korpus, um einen dieser Sektoren mit der Liste zu verbinden, die an die Staatsanwaltschaft geschickt wurde. Auf dieser Grundlage kann daher kein Firmenname veröffentlicht werden.

Die richtige Frage ist genau eine, die die Verwaltung noch nicht öffentlich dokumentiert hat:wie werden die hundert dateien verteilt?

Diese Aufschlüsselung wäre fast so wichtig wie die Namen.

Wenn ein Sektor einen unverhältnismäßigen Anteil an Ausfällen aufweist, könnte dies ein strukturelles Problem aufdecken. Wenn die Akten auf viele Aktivitäten aufgeteilt werden, wäre das Problem eher das der allgemeinen Steuerdisziplin.

Die Art der betreffenden Steuern sollte ebenfalls bekannt sein.

Einkommensteuer? Mehrwertsteuer? Von der Quelle abgezogen? Lohnsteuern? Spezifische Steuern? Mehrere Kategorien kombiniert?

Die Pressemitteilung liefert diese Aufschlüsselung nicht.

Für den Staat erhobene Abzüge wären besonders empfindlich

Die Art der Steuer kann die wirtschaftliche Schwere einer Datei grundlegend verändern.

Ein Unternehmen, das keine eigene Einkommensteuer zahlt, steht in Konflikt mit dem Staat auf eine Schuld, die ihm direkt gehört.

Anders verhält es sich, wenn ein Unternehmen eine Steuer von einem Kunden einzieht oder eine Vergütungssteuer einbehält, bevor es sie an den Consolidated Revenue Fund zahlen muss. In diesem Fall können die Beträge bereits von einem Dritten abgezogen worden sein.

Die verfügbaren Dokumente geben nicht an, ob einige der 100 Dateien in diese zweite Situation fallen.

Diese Informationen sollten vorrangig gesucht werden.

Dies würde es ermöglichen, Unternehmen, die einfach eine Steuerschuld angehäuft haben, von solchen zu unterscheiden, die möglicherweise Beträge einbehalten haben, die im Namen des Consolidated Revenue Fund eingezogen oder einbehalten wurden.

Die rechtlichen Konsequenzen können je nach Sachverhalt unterschiedlich sein.

Warum die Akten an die Finanzstaatsanwaltschaft schicken?

Die Wahl des Finanzstaatsanwalts zeigt, dass das Ministerium bestimmte Fälle nicht mehr als bloße Verwaltungsschulden behandeln möchte.

Die Staatsanwaltschaft muss nun die übermittelten Akten prüfen und feststellen, ob sie eine Untersuchung oder eine Strafverfolgung rechtfertigen.

Dies bedeutet nicht, dass alle 100 Unternehmen dem gleichen Strafverfahren unterliegen.

Jede Datei kann ihre eigene Geschichte haben. Einige Unternehmen können nach der Übertragung bezahlen und ihre Situation regulieren. Andere können den Anspruch bestreiten. In einigen Fällen können zusätzliche Unregelmäßigkeiten auftreten. Andere können im Wesentlichen steuerbasiert bleiben.

Die ersten zu überwachenden Daten werden daher die Anzahl der Fälle sein, in denen der Staatsanwalt tatsächlich beschließt, weiter zu gehen.

Die zweite wird die Geschwindigkeit der Behandlung sein.

Die libanesische Erfahrung zeigt, dass die Ankündigung der gerichtlichen Übermittlung nicht immer ein schnelles Ergebnis garantiert. Finanzaufzeichnungen können mehrere Jahre vor Gericht bleiben, insbesondere wenn sie Buchhaltungsexpertise erfordern.

Eine wirksame Sanierungsstrategie erfordert daher eine Koordinierung zwischen Steuerverwaltung und Justiz.

Die Einsätze übersteigen bei weitem 100 Unternehmen

Der Fall kommt zu einer Zeit, in der die Regierung versucht, die öffentlichen Finanzen wiederherzustellen, während sie über die Umstrukturierung des Finanzsystems verhandelt.

Nawaf Salam hob die Bankenreform, die Aufhebung des Bankgeheimnisses, die Behandlung finanzieller Verluste und die Suche nach einer Vereinbarung mit dem Internationalen Währungsfonds hervor. Gleichzeitig befeuern der Anstieg der Kraftstoffpreise und die sozialen Schwierigkeiten eine große Herausforderung.

Der Präsident der Republik Joseph Aoun empfing die Gewerkschaftsvertreter, während sie die Errichtung einer staatlichen Wirtschaftseinheit forderten. Die Ansprüche umfassen Gehälter, Transportzulagen und Sozialleistungen.

In diesem Zusammenhang wird die Besteuerung sowohl zu einer politischen als auch zu einer Haushaltsfrage.

Wenn der Staat die täglichen Steuern der Bevölkerung erhöht und gleichzeitig große Schulden großer Unternehmen ohne Rückforderung zurücklässt, verliert die Steuerpolitik ihre Legitimität.

Umgekehrt würde eine signifikante Erholung der Rückstände von großen Steuerzahlern die Debatte verändern.

Wir müssen noch wissen, um welche Summen es sich handelt.

Eine Steuerverwaltung mit Blick auf die Cash Economy

Die Finanzkrise hat die fiskalische Kontrolle erschwert.

Seit dem Zusammenbruch der Bank ist ein großer Teil der libanesischen Wirtschaft in Bargeld und Dollar tätig. Diese Transformation reduziert die Rückverfolgbarkeit einiger Transaktionen und erschwert die Bestimmung des Realeinkommens.

Strukturierte Unternehmen unterliegen jedoch weiterhin buchhalterischen und steuerlichen Verpflichtungen. Für große Steuerzahler hat die Verwaltung theoretisch mehr Informationen als für die informelle Wirtschaft.

Das macht die hundert Dateien besonders interessant.

Sie betreffen im Prinzip keine unsichtbaren Aktivitäten, die völlig außerhalb des Systems liegen. Dies sind große Strukturen, die bereits von der Steuerverwaltung identifiziert wurden.

Es geht also nicht nur darum, unbekannte Steuerzahler zu entdecken. Es besteht darin, Zahlungen von Steuerzahlern zu erhalten, die dem Staat bereits bekannt sind.

Diese Nuance zeigt eine andere Schwäche: Das Problem liegt möglicherweise weniger in der Identifizierung der Schulden als in der Fähigkeit, sie zurückzuerhalten.

Namen: veröffentlichen oder nicht veröffentlichen?

Wenn die Liste in Umlauf kommt, wird ihre Veröffentlichung eine wichtige redaktionelle Frage aufwerfen.

Die bloße Tatsache, dass ein Unternehmen der Staatsanwaltschaft übergeben wurde, bedeutet nicht, dass es eine Straftat begangen hat. Eine Bruttoliste könnte daher zu Verwirrung zwischen Steuerschulden, Rechtsstreitigkeiten und Betrug führen.

Die strengste Methode bestünde darin, für jedes Unternehmen den beantragten Betrag, die Art der Steuer, die betreffenden Jahre, das Datum der Kündigung und die Antwort des Unternehmens zu ermitteln.

Einige könnten argumentieren, dass die Berechnung angefochten wurde. Andere haben vielleicht angefangen zu zahlen. Wieder andere könnten eine Verzögerung erkennen.

Ohne diese widersprüchliche Arbeit würde eine Namensliste viel Lärm machen, aber wenig Informationen bringen.

Mit diesen Elementen könnte es stattdessen zu einem echten Röntgenbild des Steuerverhaltens der größten libanesischen Unternehmen werden.

Eine zentrale Frage: Wie viel erwartet der Staat zu erholen?

Dies ist wahrscheinlich die wichtigste Zahl, die heute fehlt.

Die Abteilung hat den Gesamtwert der zu zahlenden Steuern in den 100 Dateien nicht angegeben.

Dieser Betrag würde jedoch sofort die Bedeutung der Operation bewerten.

Die Hauptstrafe sollte ebenfalls unterschieden werden. Eine Steuerschuld von 100 Millionen Dollar, von denen die Hälfte Strafen angesammelt hat, stellt nicht das gleiche Erholungspotenzial dar wie ein Hundert Millionen Kapital.

Die erwartete Rückgewinnungsrate wäre ebenfalls nützlich.

Ist die Verwaltung der Ansicht, dass alle Beträge eingezogen werden können? Sind einige Unternehmen in finanziellen Schwierigkeiten? Haben andere genug Vermögenswerte, um sofort zu zahlen?

Ohne diese Daten bleibt die Ankündigung hauptsächlich juristisch und politisch.

Die vertrauliche Liste wird zum eigentlichen Thema

Infolgedessen veröffentlichte die Abteilung eine Steueroffensive, während sie die Elemente zur Messung ihres Umfangs vertraulich behandelte.

Wir wissen, dass es eine Nominativliste gibt. Wir wissen, dass es mehr als hundert große Unternehmen oder Institutionen enthält. Wir wissen, dass sie zur Ordnung gerufen wurden und dass eine Partei ihre Situation nicht geregelt hat. Schließlich wissen wir, dass die Akte die Steuerverwaltung verlassen hat, um die Finanzstaatsanwaltschaft zu erreichen.

Aber wir wissen immer noch nicht das Wesentliche:wer schuldet dem libanesischen Staat was?

Diese Frage lässt sich sehr einfach aufschlüsseln: Namen der Steuerzahler, fällige Beträge, betroffene Steuern, Steuerjahre, Strafen, mögliche Rechtsmittel und bereits eingezogene Beträge.

Nur anhand dieser Informationen kann festgestellt werden, ob die von Yassine Jaber eingeleitete Operation einen echten Bruch im Kampf gegen die Nichtzahlung von Steuern darstellt oder eine neue Kampagne, deren Ergebnisse begrenzt bleiben werden.

Der nächste Schritt steht nicht mehr in den Pressemitteilungen. Sie findet sich in der an die Staatsanwaltschaft geschickten Liste und in den begleitenden Steuerunterlagen. Hier verbergen sich nun die wichtigsten Informationen: nicht, dass mehr als hundert große Steuerzahler verfolgt werden, sondernwie viel sie kollektiv dem Finanzministerium schulden, wie lange und warum der Staat diese Beträge vor September 2026 nicht eingezogen hat.