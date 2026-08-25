Libanon: Die vier Motoren der Rezession erreichen 6,4%

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Die libanesische Wirtschaft wird 2026 voraussichtlich um 6,4 Prozent schrumpfen. Die Zahl markiert eine scharfe Umkehrung nach einem geschätzten realen Wachstum von 4,2% im Jahr 2025. Die Wiederaufnahme des Krieges im März erklärt einen entscheidenden Teil dieser Verschlechterung, aber es reicht nicht aus, um die Tiefe der Rezession zu verstehen. Der militärische Schock betrifft eine Wirtschaft, die bereits einer restriktiven Geldpolitik, einer umsichtigen Fiskalpolitik, höheren Abgaben und vor allem einem Bankensystem unterliegt, das die Realwirtschaft noch immer fast nicht mehr finanziert.

Diese Kombination verwandelt einen externen Schock in eine viel umfassendere Wirtschaftskrise. Haushalte verlieren an Kaufkraft, Unternehmen reduzieren ihre Investitionen und Importeure müssen einen Großteil ihrer Waren mit eigener Liquidität finanzieren. Gleichzeitig versucht der Staat, das Haushaltsgleichgewicht zu erhalten, und die Bank des Libanon verteidigt die Stabilität des Pfunds, indem sie die Liquidität genau überwacht. Der Libanon befindet sich somit mit mehreren nachvollziehbaren Politiken, die separat genommen werden, deren kumulative Auswirkungen jedoch sehr restriktiv werden, wenn die Aktivität zusammenbricht.

Eine Rezession von 6,4% nach dem Rebound 2025

Der Kurswechsel ist beträchtlich. Das reale BIP war 2025 um 4,2 Prozent gestiegen, die beste Performance seit Beginn der Finanzkrise im Jahr 2019. Konsum, Tourismus und einige Investitionen begannen wieder zu wachsen. Diese Erholung blieb fragil, gab aber Hoffnung auf eine fortschreitende Normalisierung.

Im Jahr 2026 wird ein Rückgang des BIP um 6,4 Prozent erwartet. Eine internationale Institution schätzt, dass das Wachstum etwa 10,4 Punkte unter dem liegt, was es in einem Szenario ohne einen neuen Krieg hätte erreichen können. Diese Berechnung bestätigt, dass der Konflikt der größte unmittelbare Schock ist. Es zeigt auch, was das Land an potenziellem Wachstum verliert, über die bloße Buchhaltungskürzung hinaus.

Verschärft wird die Situation durch eine erwartete Inflation von rund 17,5 Prozent. Der Libanon erlebt daher nicht nur einen Rückgang der Menge der produzierten Waren und Dienstleistungen. Gleichzeitig erlebt es einen deutlichen Anstieg ihres Preises. Für Haushalte ist diese Kombination viel schwieriger als eine Rezession mit niedrigeren Preisen.

Indikator Stufe oder Entwicklung Wirtschaftliche Lesung Reales Wachstum im Jahr 2025 +4.2 % Wiederaufnahme nach mehreren Jahren der Krise Prognose Wachstum 2026 -6,4 % Zurück in eine starke Rezession Unterschied zu einem konfliktfreien Szenario -10,4 punkte Messung der Auswirkungen des Krieges Inflation für 2026 geplant 17,5% Weiterer Rückgang der Kaufkraft Haushaltssaldo 2025 +3,9 % des BIP Sehr umsichtige Haushaltspolitik MWST 12% im vergleich zu 11% Zusätzlicher Druck auf den Verbrauch Bankdarlehen/-einlagen 5,86 % im juni Extrem schwache Bankenvermittlung

Krieg ist der Auslöser, nicht die einzige Ursache

Der erste Motor der Rezession ist offensichtlich sicher. Der Krieg störte den Tourismus, verursachte Bevölkerungsverschiebungen, beschädigte Wohnraum und Infrastruktur und machte Unternehmen viel vorsichtiger. Es hat sich auch auf den inländischen Verbrauch ausgewirkt, da Haushalte, die mit Unsicherheit konfrontiert sind, Ausgaben vortragen, die nicht wesentlich sind.

Der Tourismus reagiert besonders empfindlich auf diese Art von Schock. Wenn Fluggesellschaften ihren Umsatz reduzieren, Versicherungen ihre Prämien erhöhen oder Besucher eine Eskalation befürchten, können Reservierungen innerhalb weniger Tage verschwinden. Gleichzeitig verlieren Hotels, Restaurants, Reisebüros, Transport und Geschäfte einen Teil ihrer Einnahmen.

Der Krieg brachte auch Öl, Fracht und einige Importe. Für eine Wirtschaft, die extrem von der Außenwelt abhängig ist, wird dieser Anstieg schnell an alle Preise weitergegeben. Die Kosten eines importierten Produkts hängen nicht nur von seinem ursprünglichen Preis ab, sondern auch von Transport, Kraftstoff, Versicherung, Finanzierung und Steuern, die vor seiner Ankunft beim Verbraucher erhoben werden.

Die libanesische Besonderheit ist, dass diese Schocks auf eine Wirtschaft ohne mehrere traditionelle Abwertungsmechanismen stoßen. Bankkredite sind nach wie vor sehr niedrig, der Staat kann sich nicht normal an den Märkten leihen und die Zentralbank kann keine massive Liquidität injizieren, ohne eine weitere Destabilisierung der Währung zu riskieren.

Geldpolitik stabilisiert das Pfund, verlangsamt aber die Aktivität

Die Politik der Libanesischen Zentralbank basiert seit mehreren Jahren auf einem restriktiven Liquiditätsmanagement in Büchern. Diese Strategie trug dazu bei, den Wechselkurs nach dem Währungszusammenbruch in den ersten Jahren der Krise zu stabilisieren. Es reduzierte auch das Risiko einer neuen Spirale zwischen Geldschöpfung, Abwertung und Inflation.

Diese Stabilität ist eine wichtige Errungenschaft. Eine Wiederaufnahme des Pfundrückgangs würde sofort zu einem weiteren Anstieg der Einfuhrpreise und zu einem weiteren Vertrauensverlust führen. In einer Wirtschaft, in der viele wichtige Produkte in Fremdwährung gekauft werden, bleibt die Wahrung des Wechselkurses ein zentrales Ziel.

Aber diese Politik hat wirtschaftliche Kosten. Eine streng kontrollierte Buchliquidität begrenzt die Fähigkeit des Finanzsystems, Kredite zu schaffen. Es verhindert auch, dass der Staat einen großen Anreiz durch Geldschöpfung finanziert. In Zeiten des Wachstums kann diese Disziplin helfen, die Wirtschaft zu stabilisieren. In Zeiten der Rezession verstärkt sie jedoch die schwache Nachfrage.

Der Libanon steht daher vor einem echten Währungsdilemma. Eine starke Lockerung der Geldpolitik könnte die Aktivität vorübergehend unterstützen, aber das Pfund und die Preise wieder unter Druck setzen. Die Aufrechterhaltung der aktuellen Politik schützt die Währung weiter, lässt aber Haushalte und Unternehmen mit einem Großteil der Kontraktion zurück.

Mangelnde Kredite sind zu einem Rezessionsfaktor geworden

Die Schwäche des Bankensystems stellt wahrscheinlich das größte strukturelle Handicap der libanesischen Wirtschaft dar. Sechs Jahre nach Ausbruch der Finanzkrise vergeben die Banken weiterhin sehr wenig Kredite an den Privatsektor. Ende Juni 2026 machten Kredite an den Privatsektor nur 5,86 Prozent der Bankeinlagen aus.

Die Zahl ist für eine historisch auf Banken basierende Wirtschaft außergewöhnlich niedrig. Die Finanzierung des Privatsektors erreichte im Juni rund 453 Milliarden Pfund. Sie waren seit Anfang des Jahres um 2,66 Prozent und in 12 Monaten um 7,4 Prozent weiter zurückgegangen. Die Einlagen bleiben mit fast 98,7% massiv dollarisiert.

Dies bedeutet, dass es eine große Menge an Einsparungen im System gibt, aber normalerweise nicht in Investitionen fließt. Die Banken bleiben aufgrund ihrer historischen Verluste, Liquiditätsengpässe und Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Umstrukturierung des Sektors äußerst vorsichtig.

In einer funktionierenden Wirtschaft kann ein Unternehmen Kredite aufnehmen, um eine Maschine zu kaufen, eine Aktie zu finanzieren oder einen vorübergehenden Umsatzrückgang zu absorbieren. Im Libanon muss sie oft eigene Mittel aufbringen oder externe Finanzierung suchen. Dies verlangsamt das Wachstum, auch wenn das Unternehmen einen potenziellen Markt hat.

Banken erhöhen indirekt die Importkosten

Besonders deutlich wird das Bankenproblem im Außenhandel. Der Import erfordert die Finanzierung mehrerer Wochen oder sogar Monate zwischen der Bestellung eines Produkts und der Zahlung durch den Endkunden. In einem normalen Bankensystem kann dieser Zeitraum durch ein Akkreditiv, eine Barfazilität oder eine kurzfristige Finanzierung abgedeckt sein.

Wo diese Instrumente selten sind, muss der Importeur seine eigenen Dollars immobilisieren. Möglicherweise muss er seinen Lieferanten vor dem Versand bezahlen, den Transport finanzieren, die Zölle bei der Ankunft bezahlen und die Ware dann auf Lager halten, bis sie verkauft wird. Jeder Schritt verbraucht Bargeld.

Die wirtschaftlichen Kosten dieses Vermögenswertes spiegeln sich dann im Preis wider. Der Importeur muss sein Kapital zahlen, das Risiko decken und einen größeren Sicherheitsspielraum aufrechterhalten. Zwei Produkte, die zum gleichen Preis im Ausland gekauft werden, können daher zu unterschiedlichen Preisen verkauft werden, abhängig von der Qualität des Finanzsystems, das ihre Lieferung finanziert.

Schritt Mit normalem Bankkredit In der libanesischen Situation Auswirkungen auf die Kosten Kommando Kreditbrief Vorauszahlung oder Bargeld Festgeld Transport Kurzfristige Kredite Eigenmittel Kapitalkosten Zollabfertigung Bankverbindung Sofortzahlung Liquiditätsanforderung Lagerung Aktienfinanzierung Eigenfinanzierung Längere Kapitalisierung Verkauf Handelskredite Schnelle Auszahlung gesucht Druck auf die Kunden Risiko Mit der Bank geteilt Unterstützt durch das Unternehmen Sicherheitsmarge

Diese Mechanik betrifft fast alle Sektoren. Ein Importeur von Lebensmitteln, Medikamenten, Automobilteilen oder Maschinen muss einen Teil der finanziellen Kosten an seine Kunden weitergeben. Die Bankenkrise hält somit eine Form struktureller Inflation aufrecht und begrenzt gleichzeitig die Investitionen.

Ein Teufelskreis zwischen Banken und Unternehmen

Die Umsicht der Banken kann aus mikroökonomischer Sicht verstanden werden. Die Kreditvergabe während einer Rezession erhöht das Ausfallrisiko. Eine Bank, die nach wie vor durch seit 2019 akkumulierte Verluste geschwächt ist, zögert logischerweise, neue signifikante Risiken einzugehen.

Das Problem entsteht, wenn alle Banken gleichzeitig diese Haltung einnehmen. Kreditverträge, Unternehmen investieren weniger und ihre Aktivität verlangsamt sich. Diese wirtschaftliche Schwäche erhöht dann das Risiko, das die Banken gezielt vermeiden wollten.

Die Beziehung wird kreisförmig. Banken vergeben keine Kredite, weil die Wirtschaft fragil ist, und die Wirtschaft bleibt fragil, weil Banken keine Kredite vergeben. Deshalb ist die Umstrukturierung von Banken nicht nur eine Frage der Rückgabe von Einlagen. Es ist eine der Hauptbedingungen für eine nachhaltige Rückkehr zum Wachstum.

Die im Jahr 2026 verabschiedeten Gesetzesänderungen sind ein Schritt in diese Richtung. Sie reichen jedoch nicht aus, um das sofortige Vertrauen wiederherzustellen, lebensfähige Institutionen zu rekapitalisieren und große Kreditbeträge wieder in Umlauf zu bringen.

Steuerpolitik wird schwerer in voller wirtschaftlicher Schwäche

Gleichzeitig versuchte die Regierung, das Gleichgewicht der öffentlichen Finanzen aufrechtzuerhalten. Diese Strategie reagiert auf eine echte Einschränkung: Der libanesische Staat kann große Defizite nicht mehr durch traditionelle Schulden finanzieren und kann nicht sicher zu der Geldfinanzierung zurückkehren, die den Zusammenbruch des Pfunds begleitet hatte.

Diese Disziplin hat jedoch eine restriktive Wirkung, wenn sie in einer schrumpfenden Wirtschaft angewendet wird. Der öffentliche Haushalt spielt seine antizyklische Rolle nicht voll aus. Wenn privater Konsum und Investitionen sinken, erhöht der Staat seine eigenen Investitionen nicht ausreichend, um diesen Rückgang auszugleichen.

Bis 2025 hatten die öffentlichen Haushalte einen Gesamtüberschuss von rund 3,9 % des BIP verzeichnet. Diese Entwicklung spiegelte eine Verbesserung der Steuererhebung, der Zolleinnahmen und der Mehrwertsteuer wider. Es zeigte eine neue Fähigkeit, die öffentlichen Finanzen besser zu kontrollieren.

Aber ein Überschuss hat auch makroökonomische Bedeutung. Darin heißt es, dass der Staat der Wirtschaft mehr Ressourcen entzieht als in Form eines Defizits. In einer Phase des Wiederaufbaus und Wachstums kann diese Disziplin Vertrauen aufbauen. In einer schweren Rezession kann die Nachfrage steigen, wenn sie nicht von erheblichen produktiven Investitionen begleitet wird.

12% Mehrwertsteuer: mehr Einnahmen, weniger verfügbares Einkommen

Im Februar 2026 beschloss die Regierung, den Mehrwertsteuersatz von 11% auf 12% zu erhöhen. Die Maßnahme war Teil der Finanzierung einer Erhöhung der öffentlichen und militärischen Entschädigungen und Zulagen. Das Haushaltsziel bestand darin, diese zusätzlichen Ausgaben zu vermeiden, die zu einem ungedeckten Defizit führen.

Diese Entscheidung ist aus buchhalterischer Sicht konsistent. Eine neue ständige Ausgabe muss normalerweise mit einer ständigen Einnahme einhergehen. Es wird jedoch schwieriger zu absorbieren, wenn es einige Wochen vor einer starken Verschlechterung der Aktivität auftritt.

Die Mehrwertsteuer wird auf den Verbrauch gezahlt. Durch die Erhöhung seines Satzes nimmt der Staat einen etwas höheren Anteil an den Haushaltsausgaben. Der Verbraucher zahlt mehr, wenn das Unternehmen die Steuer vollständig überträgt. Wenn es einen Teil des Anstiegs absorbiert, verringert sich seine Marge.

In beiden Fällen trägt die Privatwirtschaft die Kosten. Der Verbraucher verliert an Kaufkraft oder das Unternehmen verliert an Rentabilität. Der individuelle Effekt scheint für eine einzelne Transaktion begrenzt zu sein, wird aber signifikant, wenn es sich um Millionen von Käufen für ein ganzes Jahr handelt.

Kraftstoff fügt zweite Steuerlast hinzu

Die Regierung hat auch beschlossen, den Preis für eine 20-Liter-Dose Benzin um etwa 300.000 Pfund zu erhöhen, während eine zuvor geplante Erhöhung des Heizöls aufgehoben wurde. Diese Entscheidung sollte auch zur Finanzierung neuer öffentlicher Ausgaben beitragen.

Eine Gassteuer geht jedoch weit über den Autofahrer hinaus. Der Transport findet in allen Produktions- und Vertriebsketten statt. Ein Anstieg des Kraftstoffs betrifft Taxis, Lieferungen, Transportunternehmen, Außendienstmitarbeiter und Mitarbeiterreisen.

Unternehmen geben nach und nach einige dieser Kosten auf ihre Tarife ab. Wenn der Steuer wie 2026 ein starker internationaler Anstieg des Öls folgt, kumulieren sich die beiden Effekte. Eine relativ begrenzte Haushaltsmaßnahme zum Zeitpunkt der Annahme wird zu einem zusätzlichen Element des Energieschocks.

Einfuhrabgaben und Barmittelanforderungen

Auch andere Importabgaben spielen eine Rolle. Insbesondere behält das Steuersystem einen Beitrag von 3% auf bestimmte importierte Waren, die der Mehrwertsteuer unterliegen. Für bestimmte Kategorien von Importeuren, die ihren Steuerpflichten nicht nachkommen, kann bei der Einreise auch ein Vorschuss von 1,5% abgezogen werden.

Nicht alle diese Abgaben sollten als endgültige Steuererhöhung betrachtet werden. Ein Steuervorschuss kann von der endgültig fälligen Steuer zurückgefordert oder abgezogen werden. Es schafft jedoch einen Bedarf an sofortigem Bargeld zum Zeitpunkt der Freigabe.

Genau hier steht die Steuerpolitik vor der Bankenkrise. Eine im Voraus gezahlte Abgabe wäre von einem Unternehmen mit einer Bankkreditlinie relativ einfach zu unterstützen. In einer Wirtschaft, in der Kredite knapp sind, zwingt derselbe Vorschuss den Importeur, noch mehr Bargeld zu beschaffen.

Eine Grenzsteuer kann daher einen höheren Effekt haben als ihr Gesichtsbetrag, wenn sie in einer unterfinanzierten Wirtschaft angewendet wird.

Die kumulativen Kosten für ein Unternehmen

Die Schwierigkeiten der libanesischen Unternehmen sind daher nicht auf eine einzige Variable zurückzuführen. Sie unterstützen gleichzeitig mehrere Kostensteigerungen, während ihre Verkäufe sinken können.

Faktor Auswirkungen auf das Unternehmen Krieg Geringere Nachfrage und erhöhtes Risiko Öl Verteuerter Transport und Produktion MWST Druck auf Endpreis oder Marge Einfuhrsteuer Zusätzliche Kosten und Cashflow Seltene Bankkredite Eigenfinanzierung der Bestände Hohe Raten oder schwieriger Zugang zum Kredit Verzögerte Investitionen Instabile Elektrizität Nutzung privater Lösungen Inflation Höhere Löhne und Betriebsmittel

Ein gesundes Unternehmen kann einen oder zwei dieser Schocks für einen begrenzten Zeitraum absorbieren. Ihre Akkumulation für mehrere Monate verändert jedoch ihr Verhalten. Sie verschiebt die Rekrutierung, reduziert ihre Aufträge und vermeidet Investitionen, die im Gegenzug unsicher sind.

Dieses Verhalten ist für jeden Manager rational. Auf nationaler Ebene wird es rezessiv. Weniger Investitionen bedeuten weniger Aufträge für Lieferanten, weniger Arbeitsplätze und weniger verteilte Einnahmen.

Das Paradoxon öffentlicher Lohnerhöhungen

Neue Steuern verschwinden jedoch nicht vollständig aus der Wirtschaft. Ein Teil ihrer Einnahmen finanziert die Vergütung von Beamten, Militärs und pensionierten Angestellten des öffentlichen Dienstes. Diese Haushalte verwenden dann einen Teil dieses zusätzlichen Einkommens zum Konsum.

Es besteht also ein Ausgleichseffekt. Steuern reduzieren den Konsum auf der einen Seite, während die Verbesserung der öffentlichen Einkommen auf der anderen Seite steigen kann. Die Nettobilanz hängt vom Verhalten der Haushalte und der Art und Weise ab, wie das Einkommen verwendet wird.

Die Frage der Verteilung bleibt wichtig. Die Mehrwertsteuer betrifft eine sehr breite Verbraucherbasis. Die Lohnerhöhung kommt einer bestimmten Bevölkerungsgruppe zugute. Kleinere Haushalte geben in der Regel einen höheren Anteil ihres Einkommens für laufende Ausgaben aus, wodurch die indirekten Steuern für sie proportional erhöht werden.

Das Problem ist daher nicht nur die Gesamtsumme der Einnahmen, sondern auch die Art und Weise, wie ihre Kosten verteilt werden.

Eine schwierige antizyklische Fiskalpolitik

In einer klassischen Rezession kann der Staat vorübergehend ein Defizit hinnehmen, um Infrastruktur zu finanzieren, Einkommen zu unterstützen und einen starken Nachfragerückgang zu verhindern. Libanon hat nur begrenzte Kapazitäten, um diese Strategie umzusetzen.

Die Staatsverschuldung bleibt untragbar und ihre Umstrukturierung ist nicht abgeschlossen. Das Land kann daher keine Kredite zu akzeptablen Zinssätzen frei aufnehmen. Eine durch Geldschöpfung finanzierte Erholung könnte die Stabilität des Pfunds gefährden.

Die Regierung ist daher gezwungen, Einnahmen zu suchen, wenn sie die Ausgaben erhöhen will. Diese Disziplin reduziert das monetäre Risiko, begrenzt jedoch den fiskalischen Multiplikator, der die Aktivität unterstützen könnte.

Niedrige öffentliche Investitionen verschärfen dieses Problem. Wenn ein Staat eine Steuer erhöht, um eine Straße, ein Stromnetz oder einen Hafen zu finanzieren, die die zukünftige Produktivität verbessert, kann ein Teil der Steuerkosten durch das erzeugte Wachstum ausgeglichen werden. Wenn die Investitionen unzureichend bleiben, ist dieser Effekt viel schwächer.

Die Kombination der vier Schocks

Die libanesische Rezession kann daher als das Ergebnis einer Anhäufung von Zwängen und nicht als die Wirkung einer einzigen Ursache verstanden werden.

Motor Ziel oder Ursprung Rezessive Folge Krieg Externer Schock Weniger Tourismus, Konsum und Investitionen Geldpolitik Stabilisieren Sie das Buch Begrenzte Liquidität und Erholungskapazität Haushaltspolitik Defizit vermeiden Geringe öffentliche Unterstützung für Nachfrage Besteuerung Finanzierungsausgaben Kaufkraft und Druckmargen Bankensystem Bestandsaufnahme fragiler Bilanzen Extrem niedriger Kredit Importierte Inflation Öl und Logistik Realeinkommen nach unten

Es wäre jedoch falsch, die 6,4 Kontraktionspunkte willkürlich zwischen diesen Faktoren zu verteilen. Die verfügbaren Daten deuten nicht darauf hin, dass Steuern einen Punkt des BIP erklären oder dass die monetäre Beschränkung zwei erklärt. Dies würde ein detailliertes makroökonomisches Modell erfordern, um jeden Schock zu isolieren.

Die wirtschaftliche Schlussfolgerung ist vorsichtiger. Der Krieg erklärt einen großen Teil der im Jahr 2026 beobachteten Umkehr, wirkt aber auf eine Wirtschaft, deren Nachfrage, Finanzierung und Investitionen bereits stark eingeschränkt waren. Geldpolitische und fiskalische Entscheidungen verringern bestimmte Risiken, insbesondere die eines weiteren Währungszusammenbruchs, und begrenzen gleichzeitig die Fähigkeit des Landes, eine neue Rezession zu absorbieren.

Haushalte leiden unter einer echten Stagflation

Für Haushalte ist die wichtigste Konsequenz nicht das BIP selbst. Es liegt in der Kombination von Einkommen, Beschäftigung und Preis.

Mit einer erwarteten durchschnittlichen Inflation von 17,5% verliert ein Arbeitnehmer, dessen Einkommen unverändert bleibt, einen erheblichen Anteil seiner realen Kaufkraft. Selbst ein nominaler Anstieg von 10% reicht nicht aus, um Preiserhöhungen dieser Größenordnung vollständig auszugleichen.

Familien reduzieren dann die Kosten als tragbare. Restaurants, Freizeit, Ausrüstung, Kleidung, Reparaturen und etwas Pflege können verschoben werden. Die Haushalte bevorzugen Lebensmittel, Wohnraum, Strom und Verkehr.

Jede Haushaltsersparnis wird jedoch zu einem Verlust an Einnahmen für ein Unternehmen. Dies ist der Mechanismus des rezessiven Multiplikators. Ein anfänglicher Rückgang des Verbrauchs breitet sich allmählich über das gesamte Wirtschaftsgefüge aus.

Beschäftigung kann sich ohne eine statistische Explosion der Arbeitslosigkeit verschlechtern

Der libanesische Arbeitsmarkt hat eine starke informelle Komponente. Die wirtschaftliche Verschlechterung führt nicht unbedingt sofort zu einem dramatischen Anstieg der offiziellen Arbeitslosigkeit.

Ein Mitarbeiter kann seinen Job behalten, aber weniger Tage arbeiten. Ein Unternehmen kann Provisionen reduzieren, Überstunden entfernen oder die Rekrutierung einfrieren. Saisonarbeit darf nicht erneuert werden.

Das Hauptrisiko ist die Zunahme der Zahl der armen Arbeitnehmer. Diese Menschen bleiben wirtschaftlich aktiv, aber ihr Realeinkommen sinkt schneller als ihre wesentlichen Ausgaben.

Tourismus, Gastronomie, Handel, Landwirtschaft und Baugewerbe gehören zu den am stärksten gefährdeten Sektoren. Ihre Tätigkeit hängt direkt vom Vertrauensniveau, den Reisekosten, den Investitionen und dem verfügbaren Einkommen ab.

Armutsrisiken steigen

Die Rezession von 2026 kam, als sich mehrere soziale Indikatoren zu stabilisieren begannen. Die neue Kombination aus Inflation, Bevölkerungsverschiebung und Rückgang der Aktivität kann diese Verbesserung unterbrechen.

Die kleinsten Haushalte sind besonders anfällig für indirekte Steuern und Nahrungsmittel- oder Energieinflation. Sie haben wenig Ersparnisse und widmen einen Großteil ihrer Ressourcen den Grundbedürfnissen.

Wenn ein Haushalt ein paar hundert Dollar Jahreseinkommen verliert, sind die Folgen nicht auf einen Komfortverlust beschränkt. Es kann medizinische Kosten, Proteinkonsum, Reise- oder Bildungsausgaben reduzieren.

Die Rezession wird dann zu einem Humankapitalproblem. Eine anhaltende Krise betrifft nicht nur den gegenwärtigen Lebensstandard, sondern auch die Gesundheit, Bildung und zukünftige Produktivität der Bevölkerung.

2027: der aufschwung wird mehr von reformen als von einem waffenstillstand abhängen

Eine sichere Verbesserung könnte 2027 zu einer statistischen Erholung führen. Der Tourismus könnte zurückkehren, die Diaspora könnte im Sommer mehr zurückkehren und einige ausgesetzte Investitionen könnten reaktiviert werden.

Aber dieser Rebound wird nur dann nachhaltig sein, wenn auch die anderen Bremsen verschwinden. Die wirtschaftliche Priorität wäre die Wiederherstellung eines Bankensystems, das in der Lage ist, Unternehmen zu finanzieren, ohne die Ungleichgewichte vor 2019 wiederherzustellen.

Die zweite Bedingung betrifft die Haushaltspolitik. Der Libanon muss die Buchführungsdisziplin wahren, aber er wird schrittweise mehr Ausgaben in Richtung produktive Investitionen, Infrastruktur und gezielten Sozialschutz verlagern müssen.

Der dritte Punkt betrifft die Geldpolitik. Solange das Vertrauen in die Währung fragil bleibt, wird die Bank des Libanon keine stark expansionistische Politik verfolgen können. Der beste Weg, seinen politischen Spielraum schrittweise zu erweitern, bestünde daher darin, die Glaubwürdigkeit des Bankwesens und des Haushalts wiederherzustellen, anstatt zur Geldschöpfung zurückzukehren.

In einem günstigen Szenario würde eine dauerhafte Einstellung der Feindseligkeiten, ein extern finanzierter Wiederaufbau, eine Rekapitalisierung der Banken und eine schrittweise Rückzahlung der Kredite eine relativ schnelle Erholung ermöglichen. In einem Zwischenszenario würde der Tourismus abreisen, aber die Investitionen würden niedrig bleiben, was zu einem Wachstum führen würde, das hauptsächlich auf dem Konsum basiert.

Der schlimmste Fall wäre ein langwieriger Krieg mit einem immer noch gelähmten Bankensystem und einer zunehmenden Steuerbelastung zur Finanzierung der unmittelbaren Bedürfnisse des Staates. Der Libanon würde dann Gefahr laufen, in eine neue Phase der Stagnation einzutreten, in der die Wirtschaft weiterhin hauptsächlich in Bargeld und durch externe Transfers funktionieren würde, ohne dass seine Produktionskapazitäten wirklich umgebaut würden.

Die zentrale Frage nach dem erwarteten Rückgang von 6,4% ist daher nicht nur, wann der Krieg aufhören wird. Es geht darum zu entscheiden, ob der Libanon zu einem Zeitpunkt, da der Sicherheitsschock nachlassen wird, über ein kreditfähiges Banksystem, einen investitionsfähigen Haushalt und eine ausreichend ausgewogene Steuerpolitik verfügen wird, um die Erholung, die er gerade herbeiführen will, nicht zu ersticken.