Krieg im Libanon: Die Rechnung könnte 27 Milliarden überschreiten

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Die kumulativen Kosten der israelischen Kriege und Streiks im Libanon seit Oktober 2023 könnten 27 Milliarden Dollar übersteigen, wenn alle direkten Schäden und wirtschaftlichen Verluste verzeichnet wurden. Vor dem Parlament am Dienstag, den 15. September 2026, erinnerte Premierminister Nawaf Salam an die 14 Milliarden Dollar, die bereits für den Konflikt von 2023-2024 geschätzt wurden. Er verwies auch auf die ersten Schätzungen des neuen Krieges, der am 2. März 2026 begonnen wurde.

Diekrieg im Libanonkönnte eine Rechnung über 27 Milliarden Dollar seit 2023 hinterlassen. Premierminister Nawaf Salam präsentierte am Dienstag, dem 15. September, vor dem Treffen der Abgeordneten in Beirut eine erste Lesung der kumulativen wirtschaftlichen Auswirkungen der beiden großen Phasen des Konflikts mit Israel.

Diese Schätzung wird während der Parlamentssitzung der « allgemeinen Debatte » nach der vom Sprecher des Hauses, Nabih Berri, verwendeten Formel vorgenommen. Sie stellt noch keine endgültige Beurteilung dar. Einige der seit dem 2. März 2026 verursachten Schäden müssen noch bewertet werden, einschließlich indirekter Verluste für Unternehmen, Tourismus, Landwirtschaft, Infrastruktur und Wirtschaftstätigkeit.

Der erste Konflikt, der am 8. Oktober 2023 begann und sich 2024 stark verschärfte, hatte die libanesische Wirtschaft bereits rund 14 Milliarden Dollar gekostet. Die Weltbank hatte physische Schäden auf 6,8 Milliarden und wirtschaftliche Verluste auf 7,2 Milliarden geschätzt.

Diese Gesetzesvorlage wird nun dem Krieg hinzugefügt, der am 2. März 2026 begann. Nach ersten Schätzungen der Regierung liegt der einzige direkte materielle Schaden zwischen 3 und 4 Milliarden US-Dollar. Diese Summe beinhaltet noch nicht alle indirekten wirtschaftlichen Folgen.

Einmal integriert, könnten die kumulativen Kosten von Konflikten seit 2023 27 Milliarden US-Dollar überschreiten.

Libanon: 14 Milliarden bereits in 2023-2024 verloren

Die erste Referenznummer ist nun genau dokumentiert. Die schnelle Bewertung der Schäden und Bedürfnisse nach dem Krieg von 2023-2024 hatte ihre wirtschaftlichen Kosten auf etwa 14 Milliarden Dollar festgesetzt.

Diese Schätzung gilt für den Zeitraum vom 8. Oktober 2023 bis zum 20. Dezember 2024.

Die materielle Zerstörung belief sich auf 6,8 Milliarden Dollar. Dazu gehörten Wohnraum, Infrastruktur, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und verschiedene zerstörte oder beschädigte Vermögenswerte.

Gleichzeitig beliefen sich die wirtschaftlichen Verluste auf 7,2 Milliarden Dollar. Sie entsprechen der Tätigkeit, die aufgrund des Konflikts nicht durchgeführt werden konnte: Produktionsrückgang, Einkommensverlust, Unterbrechung der Geschäftstätigkeit und zusätzliche Kosten für die Unternehmen.

Diese Unterscheidung ist von wesentlicher Bedeutung. Die Kosten eines Krieges sind nicht nur der Wert der zerstörten Gebäude, Straßen oder Infrastruktur. Ein intaktes Geschäft kann mehrere Monate Aktivität verlieren. Ein Hotel kann leer bleiben. Landwirtschaft kann unzugänglich werden. Trades können schließen, während Bevölkerungsverschiebungen die lokale Wirtschaft dauerhaft stören.

Allein für den Konflikt 2023-2024 wurde der Bedarf an Wiederaufbau und Wiederaufbau auf 11 Milliarden Dollar geschätzt.

Der Wohnungsbau war damals der am stärksten betroffene Sektor. Der Habitatschaden betrug etwa 4,6 Milliarden US-Dollar oder mehr als zwei Drittel der gemeldeten physischen Schäden.

Auch Handel, Industrie und Tourismus hätten einen besonders hohen Preis bezahlt. Ihre wirtschaftlichen Verluste wurden auf etwa 3,4 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Die Gouvernements Südlibanon und Nabatiyah gehörten zu den am stärksten betroffenen Gebieten. Der Libanon, einschließlich der südlichen Vororte Beiruts in dieser Einschätzung, hatte ebenfalls erhebliche Zerstörungen erlitten.

Zwischen 3 und 4 Milliarden Schäden seit dem 2. März

Das Problem für die libanesischen Finanzen ist, dass diese erste Rechnung noch nicht absorbiert wurde, als der Krieg in großem Maßstab wieder aufgenommen wurde2. märz 2026.

Bis Juli hatte die Regierung eine erste Schätzung der weiteren Zerstörung vorgelegt. Der Informationsminister, Paul Morcos, hatte nach einer Sitzung des Ministerrates angegeben, dass der direkte materielle Schaden zwischen 3 und 4 Milliarden US-Dollar lag.

Die Regierung bestand dann auf der Vorläufigkeit dieses Betrags.

Diese 3 bis 4 Milliarden beinhalten keine indirekten wirtschaftlichen Verluste oder alle Folgen der Unterbrechung der Tätigkeit. Sie unterscheiden sich auch von den Schäden, die bereits in der ersten Phase des Konflikts entstanden sind.

Die endgültige Bilanz wird daher zwangsläufig höher ausfallen.

Seit März haben erneut Streiks den Süden des Landes, die Bekaa und die südlichen Vororte Beiruts getroffen. Infrastruktur, Wohnraum und wirtschaftliche Aktivitäten waren betroffen. Die Bevölkerungsverschiebung betraf sowohl die direkt betroffenen Regionen als auch diejenigen, die die Vertriebenen erhielten.

Die libanesische Regierung hat mit der Arbeit an der Vernichtungszählung begonnen, um eine Grundlage für den Wiederaufbau zu schaffen. Der Nationalrat für wissenschaftliche Forschung ist an der Kartierung von Schäden beteiligt.

Dieser Schritt ist unerlässlich, um von einer Schätzung der sichtbaren Zerstörung zu einer vollständigen wirtschaftlichen Bewertung überzugehen.

Warum die Rechnung 27 Milliarden überschreiten kann

Die 27-Milliarden-Dollar-Schwelle vor dem Parlament bedeutet nicht, dass dieser Betrag bereits der materiell erfassten Zerstörung entspricht.

Verfügbare Zahlen sollten in verschiedenen Kategorien gelesen werden.

Für 2023-2024 umfasst die Schätzung von 14 Milliarden beide6,8 milliarden physische schädenund7,2 milliarden wirtschaftliche verluste.

Für den Krieg, der am 2. März 2026 begann, ist der Betrag von 3 bis 4 Milliarden vorerst hauptsächlich für direkte materielle Schäden bestimmt.

Die Hinzufügung von nur 14 und 4 Milliarden US-Dollar würde daher ein unvollständiges Bild der Situation vermitteln.

Der Produktionsausfall, die unterbrochene Geschäftstätigkeit, die nicht realisierten Einnahmen aus dem Tourismus, die Folgen für Landwirtschaft, Verkehr und Dienstleistungen sowie die Kosten für Haushalte und Unternehmen müssen noch gemessen werden.

Es ist diese zweite Schicht von Verlusten, die die kumulative Bilanz über 27 Milliarden Dollar hinausschieben könnte.

Die Erfahrung des vorherigen Konflikts gibt einen Hinweis auf das mögliche Ausmaß dieses Effekts. Bis 2023-2024 hatten die wirtschaftlichen Verluste mit 7,2 Milliarden US-Dollar sogar 6,8 Milliarden physische Schäden leicht überschritten.

Es wäre jedoch verfrüht, das gleiche Verhältnis mechanisch auf den Krieg von 2026 anzuwenden. Die Dauer, die geografische Verteilung der Streiks, die betroffenen Sektoren und die Wirtschaftstätigkeit sind unterschiedlich. Eine detaillierte Bewertung ist noch erforderlich.

Eine beachtliche Rechnung für eine bereits fragile Wirtschaft

Die Höhe der Beträge nimmt im Fall der Libanesen eine besondere Dimension an.

Das Land ist nicht in diese Reihe von Kriegen mit einer soliden Wirtschaft eingetreten. Seit 2019 steht er vor einer großen Finanz- und Bankenkrise. Das libanesische Pfund hat den größten Teil seines Wertes verloren, der Bankensektor ist nach wie vor stark geschwächt und die fiskalische Kapazität des Staates ist begrenzt.

Der Krieg von 2023-2024 hatte einen Teil der erwarteten Erholung unterbrochen. Die neue Konfrontation von 2026 trifft somit eine Wirtschaft, die den vorherigen Wiederaufbau noch nicht finanziert hatte.

Diese Überlagerung von Schäden erschwert die Reaktion des Staates erheblich.

Der Wiederaufbau von Wohnraum und Infrastruktur erfordert erhebliche Mittel. Aber die Erholung erfordert auch die Wiederherstellung der Geschäftstätigkeit, der Verkehrsnetze, der öffentlichen Dienste und der lokalen Wirtschaft in den betroffenen Regionen.

Die öffentlichen Finanzen erlauben es Beirut nicht, eine solche Last allein zu tragen. Nach dem ersten Konflikt wurde der Wiederaufbau- und Wiederaufbaubedarf bereits auf 11 Milliarden US-Dollar geschätzt, von denen ein erheblicher Teil aus dem Privatsektor stammen musste.

Die Frage der externen Finanzierung bleibt daher zentral. Sie wird von internationaler Hilfe, Darlehen an den Libanon, privaten Investitionen und der Fähigkeit der Behörden abhängen, ein glaubwürdiges Wiederaufbauprogramm vorzulegen.

Der Verlust von Menschenleben geht einher mit wirtschaftlicher Zerstörung

Auch die Finanzbilanz macht nur einen Teil der Kriegsfolgen aus.

Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums näherte sich die kumulative Aufzeichnung der israelischen Angriffe seit dem 8. Oktober 2023 Anfang September 2026 den 9.000 Toten und über 30.000 Verwundeten.

Allein für den Zeitraum ab dem 2. März 2026 waren nach offiziellen Berichten von Anfang September mehr als 4.300 Menschen getötet und mehr als 12.000 verletzt worden.

Diese Zahlen geben den dem Parlament vorgelegten wirtschaftlichen Schätzungen eine weitere Dimension. Die Zerstörung von Häusern und Unternehmen geht mit Vertreibungen, Einkommensverlusten und nachhaltigen Folgen für Tausende von Familien einher.

Die volle wirtschaftliche Bewertung wird daher einen Krieg messen müssen, der gleichzeitig das physische Kapital und die produktive Aktivität eines Landes getroffen hat, das bereits durch mehrere Jahre der Krise geschwächt wurde.

Die27 milliarden dollarbleibt in diesem Stadium eine mögliche Größenordnung und keine endgültige Zählung. Der Betrag von 14 Milliarden Dollar für 2023-2024 basiert auf einer bereits veröffentlichten detaillierten Bewertung, während die für den Krieg von 2026 angekündigten 3 bis 4 Milliarden Dollar eine Schätzung des direkten Schadens bleiben.

Die nächste Herausforderung wird darin bestehen, die seit dem 2. März akkumulierten indirekten wirtschaftlichen Verluste genau zu quantifizieren. Diese Berechnung wird es uns ermöglichen zu wissen, wie weit die tatsächliche Rechnung von mehr als drei Jahren Konflikt jetzt die vor den Abgeordneten erwähnte Schwelle überschreiten kann.