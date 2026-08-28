Hat der KI-Markt bereits für die Zukunft bezahlt?

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Künstliche Intelligenz ist heute einer der mächtigsten Treiber der Aktienmärkte. Aber wenn ein Thema sowohl eine technologische Revolution, ein Wachstumsmotor als auch ein Objekt der Spekulation wird, stellt sich eine wesentliche Frage: Zu welchem Preis ist dieses Wachstum bereits in die Preise integriert? Genau das ist das Thema dieser Studie. Es geht nicht darum, zu sagen, dass KI-bezogene Maßnahmen notwendigerweise in einer Blase sind, oder die Tiefe des laufenden wirtschaftlichen Wandels in Frage zu stellen, sondern zu messen, wo wir uns im Konjunkturzyklus befinden.

Das erste Ziel ist daher zyklisch. Durch den BRJ AI Evaluation Cycle Index soll der Markt zwischen den Phasen Diskontierung, Expansion, Laufzeit und Überschuss positioniert werden. Mit einem Index, der derzeit nahe bei 82/100 liegt, befinden sich die Bewertungen in einer fortgeschrittenen Phase des Zyklus: Sie sind hoch und die Fehlerquote wird reduziert, ohne zu implizieren, dass ein endgültiger Höchststand der Märkte notwendigerweise erreicht wurde. Die Unterscheidung ist von grundlegender Bedeutung: Ein Unternehmen kann weiterhin ein hervorragendes Wachstum verzeichnen, obwohl seine Maßnahmen bereits in eine reife Phase seines Bewertungszyklus eingetreten sind.

Das zweite Ziel ist es, den vielen Beobachteten eine konkrete wirtschaftliche Bedeutung zu geben. Zu sagen, dass ein Unternehmen das 20-, 40- oder 67-fache seines Umsatzes wert ist, bedeutet nicht einfach, dass es « Kosten » ist. Dies bedeutet, dass der Markt heute mehrere Jahre des zukünftigen Wachstums mit sehr anspruchsvollen impliziten Annahmen über Einkommenswachstum, Margen, Rentabilität und Aufrechterhaltung eines Wettbewerbsvorteils kapitalisiert. Die Studie übersetzt diese Vielfachen daher in implizite Wachstumsraten: Ein Unternehmen, das etwa das 67-fache seines Umsatzes bewertet, muss nach den verwendeten Annahmen mehrere Jahre lang Wachstumsraten von 40 bis 50% pro Jahr beibehalten, um sein Vielfaches schrittweise auf ein normaleres Niveau zu reduzieren, ohne den Wert zu zerstören.

Ziel dieses Artikels ist es, zwei einfache, aber entscheidende Fragen für den Investor zu beantworten: Wo stehen wir im KI-Bewertungszyklus? Und welches zukünftige Wachstum erfordern die aktuellen Preise bereits für Unternehmen? Es ist die kombinierte Antwort auf diese beiden Fragen, die sich aus der aktuellen Bewertung des Zins-/Risikomoments ergibt.