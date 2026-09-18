Fünf Milliarden Dollar als Ersatz für UNIFIL: die Zahl, die das Ausmaß der militärischen Herausforderung im Süden offenbart

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Eine Figur, die in den politischen Erklärungen rund um das Pariser Treffen fast unbemerkt bleibt, gibt der Debatte über die Zukunft des Südlibanon eine weitere Dimension:5 milliarden dollarLaut einer parlamentarischen Quelle, die von einer Medienquelle am 18. September 2026 zitiert wurde, berichteten Vertreter der militärischen Institution, dass die libanesischen Streitkräfte auf einer Sitzung des Parlamentarischen Ausschusses für Verteidigung und Inneres in der vergangenen Woche etwa fünf Milliarden Dollar benötigen würden, um die Missionen durchzuführen, die derzeit von der UNIFIL im Süden durchgeführt werden. Der Betrag wurde vom Armeekommando in den verfügbaren Dokumenten nicht offiziell bekannt gegeben und sollte daher als zugewiesene Information angegeben bleiben. Aber seine Größenordnung wirft plötzlich Licht auf das Problem, vor dem der Staat steht: Die Ersetzung einer internationalen Truppe bedeutet nicht einfach, mehr Soldaten südlich von Litani zu schicken.

Das Problem wird umso heikler, als das geplante Ende der internationalen Mission zu einer Zeit kommt, in der die Armee aufgerufen ist, mehr territoriale Verantwortung auszuüben, eine mögliche israelische Evakuierung zu begleiten und die Regierungspolitik der Waffenkonzentration in den Händen des Staates umzusetzen. In Paris bekräftigten die libanesischen Partner ihre Unterstützung für diese Richtung. Allerdings wurde kein $ 5 Milliarden Umschlag angekündigt. Die Kluft zwischen den der Armee zugesagten Verantwortlichkeiten und den tatsächlich garantierten Mitteln ist daher einer der am wenigsten sichtbaren, aber wichtigsten Fälle nach dem Abschluss.

Was die fünf Milliarden tatsächlich abdecken

Es wäre irreführend, die fünf Milliarden als bloße „Kosten für den Ersatz der UNIFIL darzustellen. Die zitierte parlamentarische Quelle liefert keine Aufschlüsselung dieses Betrags. Es gibt keine Tabelle, aus der hervorgeht, wie viel für Waagen, Fahrzeuge, Überwachungssysteme, Infrastruktur oder Ausrüstung ausgegeben wird. Die Zahl sollte daher nicht künstlich angegeben werden.

Andererseits erlauben uns die Diskussionen in Paris, die Art der Bedürfnisse zu verstehen, denen die Armee ausgesetzt sein wird. König Abdullah II. von Jordanien verwies öffentlich auf die zur Sicherung der Grenzen benötigte Ausrüstung, die für vorhandene Ausrüstung benötigten Ersatzteile, den Kampf gegen Drohnen und die Überwachung des Luftraums. Andere Medienquellen betonen logistische Bedürfnisse und die Notwendigkeit von Schulungen, die auf neue Missionen zugeschnitten sind. Die Herausforderung besteht also darin, Kapazitäten umzugestalten und nicht nur Personal zu erhöhen.

UNIFIL bietet jetzt viel mehr als eine menschliche Präsenz. Eine internationale Truppe hat eine Lieferkette, Transportmittel, Kommunikation, dauerhafte Installationen und Überwachungskapazitäten. Wenn es verschwindet, wird der Raum, den es hinterlässt, nicht nur an der Anzahl der Soldaten gemessen, die das Territorium verlassen. Einige ihrer Funktionen müssen wieder aufgenommen werden, andere können unnötig werden und einige müssen vollständig über die Verantwortung der libanesischen Armee nachgedacht werden.

Die Herausforderung ist auch geografisch. Die Armee muss im Süden ausreichend präsent sein, um das Gelände zu kontrollieren, während sie ihre Missionen im Rest des Landes weiterführt. Eine massive Stärkung im Süden kann nicht durch eine dauerhafte Schwächung der Sicherheitsvorkehrungen anderswo erreicht werden. Darüber hinaus ist dies einer der Gründe, warum die Unterstützung der inneren Sicherheitskräfte mit der Unterstützung der Armee verbunden ist: Je mehr Ressourcen die Armee auf den Süden konzentriert, desto mehr müssen die anderen Institutionen in der Lage sein, bestimmte Missionen der inneren Sicherheit zu übernehmen.

Die fünf Milliarden geben einen Hinweis auf die Tiefe der vorgeschlagenen Transformation. Obwohl der Betrag noch formal bestätigt werden muss, zeigt er, dass Post-FINUL ein Problem mit der militärischen Struktur ist, bevor es ein Einsatzproblem ist.

Paris brachte die fünf Milliarden nicht

Ziel des Treffens am 18. September war es, die künftige internationale Unterstützung für die Armee und die Sicherheitskräfte vorzubereiten. Es brachte libanesische, französische, jordanische, amerikanische, arabische und europäische Beamte und Vertreter internationaler Organisationen zusammen. Die Informationen aus den Beratungen zeigen jedoch keine finanzielle Gesamtverpflichtung, die dem Umfang des vor dem Parlamentsausschuss erwähnten Bedarfs entspricht.

Das Treffen war vorbereitend. Es ging darum, Bedürfnisse zu identifizieren, Partner zu koordinieren und eine zukünftige Konferenz vorzubereiten. Berichte wurden von der libanesischen Delegation eingereicht, um die Forderungen der Armee und der inneren Sicherheitskräfte zu erläutern. Joseph Aoun bat darum, einen Fahrplan und einen klaren Zeitplan für die wahre Unterstützungskonferenz festzulegen. König Abdullah II. Seinerseits wies darauf hin, dass vor Ende des Jahres ein neues Treffen stattfinden sollte, um die Fortschritte zu bewerten.

Diese diplomatische Architektur zeigt, dass die Finanzierung noch nicht erworben ist. Bedürfnisse sind bekannt oder unter Definition, aber Verpflichtungen müssen noch aufgebaut werden. Eine Medienquelle berichtete auch, dass der endgültige Termin der Unterstützungskonferenz noch nicht festgelegt war und von diplomatischen Konsultationen unter der Leitung von Paris und Amman abhing.

Mit anderen Worten, der libanesische Staat bereitet sich bereits auf die Übertragung von Verantwortung vor, während die vollständige Finanzierung dieser Übertragung nicht sicher ist.

Dies ist wahrscheinlich das Hauptrisiko der aktuellen Sequenz.

Die Falle der Konditionalität

Die sensibelsten Informationen betreffen jedoch nicht den Betrag. Er betrifft die Bedingungen, die mit seiner Finanzierung einhergehen könnten.

Laut diplomatischen Quellen, die von mehreren Medienquellen zitiert werden, betrachten einige der internationalen Partner die Hilfe für die Armee nicht als unabhängig von der Hisbollah-Waffenakte. Eine Medienquelle berichtet von einem amerikanischen und saudischen Ansatz, der erhebliche Hilfe mit der Umsetzung der Entscheidungen des Staates über die Konzentration von Waffen in seinen Händen verbindet. Ein anderer beschreibt Bedingungen, die von seinen eigenen Quellen als besonders anspruchsvoll angesehen werden, und stellt die Finanzierung des Militärs als eng mit den erwarteten Ergebnissen im Süden verbunden dar.

Dabei ist zwischen der festgestellten Tatsache und der Hintergrundinformation zu unterscheiden. Die Vereinigten Staaten und Saudi-Arabien haben eine solche Formel in den bereitgestellten Dokumenten nicht öffentlich angekündigt: Eine solche Menge an zurückgezogenen Waffen wird Anspruch auf eine solche Summe haben. Das Korpus enthält auch kein Dokument, das eine offizielle Finanzlage beschreibt. Auf der anderen Seite konvergieren mehrere Medienquellen auf die Idee, dass die Geber wollen, dass die Stärkung der Armee zu einer konkreten Änderung der Kontrolle von Waffen und Territorium führt.

Das Problem ist dann fast mechanisch. Wenn die Armee mehrere Milliarden braucht, um die Fähigkeiten zu erwerben, die Post-FINUL zu übernehmen, aber einige dieser Milliarden hängen von ihrer Fähigkeit ab, bestimmte Missionen zuerst zu erfüllen, steht die Institution vor einer schwierigen Gleichung:sie muss die ergebnisse erbringen, die die beihilfe mit mitteln rechtfertigen, die sie fordert, gerade weil sie fehlt.

Hier erhält die französische Position eine besondere Bedeutung. Diplomatische Quellen beschrieben Paris als Begünstigung eines graduelleren Ansatzes. Die Hilfe sollte es der Armee ermöglichen, ihre Fähigkeiten aufzubauen, bevor alle politischen und sicherheitspolitischen Ziele durchgesetzt werden. Mit dieser Methode soll auch verhindert werden, dass eine als Garant nationaler Stabilität konzipierte Institution zu schnell in den Mittelpunkt einer internen Konfrontation gestellt wird.

Eine Militärmission weit über die Grenze hinaus

Auch die Frage der fünf Milliarden kann nicht von der Entwicklung der Rolle getrennt werden, die ausländische Partner von der Armee erwarten. Der öffentliche Diskurs spricht von Souveränität, territorialer Kontrolle und Grenzsicherheit. Aber die geplante Mission ist umfassender: Die Armee sollte auch zum Hauptinstrument für die Konzentration von Waffen in den Händen des Staates werden.

Diese Umwandlung ist beträchtlich. Es geht nicht mehr nur darum, Einheiten nach Israel zu entsenden. Ziel ist es, die militärische Institution zum Garanten eines neuen inneren Gleichgewichts zu machen.

Joseph Aoun formulierte diese Orientierung in Paris ausdrücklich, indem er erklärte, dass der Schutz des Libanon, seine Souveränität und Stabilität in der Verantwortung des Militärs und der Sicherheitsinstitutionen des Staates liegen sollten. Er erklärte auch, dass schwierige Entscheidungen begonnen hatten, umgesetzt zu werden. König Abdullah II. hat die Stärkung der Armee mit ihrer Fähigkeit verknüpft, interne Akten zu bearbeiten und die Konzentration der Waffen in den Händen des Staates sicherzustellen.

Die Finanzierung wird dann politisch. Die fünf Milliarden, wenn sie tatsächlich der Schätzung der militärischen Institution entsprechen, würden nicht nur verwendet, um internationale Fähigkeiten zu ersetzen. Sie würden helfen, eine Armee aufzubauen, die einen viel größeren Platz in der Organisation der nationalen Sicherheit einnehmen würde.

Dieser Unterschied erklärt, warum Spender genau wissen wollen, was sie finanzieren werden.

Israelischer Rückzug erschwert die Gleichung weiter

Eine parlamentarische Quelle wirft in diesem Zusammenhang eine besonders heikle Frage auf: Wie kann der Staat aufgefordert werden, die Verteidigung von Grenzen und Souveränität zu übernehmen, ohne ihm die entsprechenden militärischen Fähigkeiten zu geben, während Israel Positionen im Süden behält? Dieselbe Quelle stellt die Garantien des Libanon gegen einen israelischen Vormarsch nördlich des Litani-Flusses in Frage, wenn die Hisbollah ihre Waffen aufgeben sollte, ohne dass die Armee zuvor gestärkt worden war.

Dies ist ein Argument aus einer Quelle und keine Schlussfolgerung, die als Gewissheit wiederholt werden sollte. Aber es zeigt das Herz der Meinungsverschiedenheiten im Kalender.

Für einen Teil der libanesischen Partner muss die Konzentration der Waffen in den Händen des Staates die Stabilisierung des Südens ermöglichen und den israelischen Rückzug erleichtern. Für diejenigen, die eine umgekehrte Abfolge verteidigen, müssen der israelische Rückzug und die vorherige Stärkung der Armee die Bedingungen für den Umgang mit der Waffenakte schaffen.

Beide Argumentationen verfolgen formal das gleiche Ergebnis, aber ihre Reihenfolge ist entgegengesetzt.

Diese Frage der Reihenfolge könnte entscheidender sein als der endgültige Beihilfebetrag. Selbst wenn morgen fünf Milliarden versprochen würden, würde ihre Verwendung immer noch davon abhängen, wie der israelische Rückzug, der Einsatz der Armee, der Umgang mit Waffen und die Einrichtung der Nachfolgeregelung der UNIFIL koordiniert werden.

Fünf Milliarden, aber wie viele Jahre?

Eine andere unbekannte Person verdient es, hervorgehoben zu werden. Aus den vorliegenden Informationen geht nicht hervor, ob die fünf Milliarden einen unmittelbaren Bedarf, ein Mehrjahresprogramm oder alle für einen nachhaltigen Umbau der Armee erforderlichen Investitionen darstellen würden.

Dieser Mangel an Details ist von wesentlicher Bedeutung. Fünf Milliarden in einem Jahr wären eine außergewöhnliche Operation. Der gleiche Betrag über mehrere Jahre verteilt wäre ein langfristiges Modernisierungsprogramm. Die haushaltspolitischen, militärischen und politischen Auswirkungen wären sehr unterschiedlich.

Die Finanzierung könnte auch in mehrere Kategorien unterteilt werden. Einige Partner können Ausrüstung direkt statt Geld zur Verfügung stellen. Andere können Ausbildung finanzieren. Einige können Infrastruktur oder Überwachungssysteme unterstützen. Arabische Länder könnten finanziell teilnehmen, während Staaten mit Militärindustrie Ausrüstung mitbringen würden.

Wahrscheinlich wird in dieser Form über künftige Unterstützung verhandelt werden: kein einziger Scheck über fünf Milliarden, sondern ein ergänzendes Paket von Verpflichtungen.

Diese Methode ist jedoch schwach. Je mehr Mittel unter den Gebern aufgeteilt werden, desto komplexer wird die Koordination. Jeder Staat hat seine eigenen Regeln, Prioritäten und manchmal politische Bedingungen. Die Armee kann dann Ausrüstung ohne die notwendigen Ersatzteile erhalten oder Systeme erhalten, die dauerhaft vom Lieferland abhängig sind.

Es geht also nicht nur darum, fünf Milliarden aufzubringen. Es muss eine kohärente Kapazität aufgebaut werden.

Auch der libanesische Staat wird zahlen müssen

Joseph Aoun fügte in Paris ein Element hinzu, das selten betont wurde: Internationale Hilfe kann nicht die einzige Finanzierung von Militär- und Sicherheitsinstitutionen auf unbestimmte Zeit sein. Wenn sich die öffentlichen Finanzen erholen, wird der libanesische Staat einen wachsenden Teil seiner Kosten tragen müssen.

Diese Aussage befasst sich mit dem strukturellen Problem. Eine Armee kann durch ausländische Spenden modernisiert werden. Nur dank ihnen kann es nicht nachhaltig funktionieren. Salden, Wartung, Kraftstoff, Infrastruktur und Ausrüstungserneuerung sind laufende Ausgaben.

Das künftige Modell muss daher nach dem Ausscheiden der Geber nachhaltig sein.

Dies ist besonders wichtig, wenn die Armee die Funktionen wieder aufnimmt, die derzeit von einer international finanzierten Mission ausgeführt werden. Sonst könnte der Libanon den militärischen Übergang gelingen und gleichzeitig eine Haushaltslast schaffen, die er einige Jahre später nicht mehr aufrechterhalten konnte.

Die Debatte über die fünf Milliarden steht somit in direktem Zusammenhang mit der Debatte über die öffentlichen Finanzen. Internationale Unterstützung kann die anfängliche Transformation finanzieren. Die Tragfähigkeit der Regelung hängt dann von der Fähigkeit des Staates ab, seinen eigenen Sicherheitsapparat zu finanzieren.

Die Zahl, die einen Blick über Reden hinaus erfordert

Die fünf Milliarden müssen noch formal bestätigt und detailliert werden. Es wäre verfrüht, ihn zu einem vereinbarten Post-FINAL-Haushalt zu machen. Aber die Informationen, die der parlamentarischen Quelle zugeschrieben werden, haben bereits einen Wert: Sie zeigen die Kluft zwischen der Einfachheit des politischen Diskurses und der Komplexität seiner Ausführung.

Zu sagen, dass die Armee die UNIFIL allmählich ersetzen wird, ist einfach. Der Armee die Mittel dafür zu geben, ist viel weniger. Überwachung, Mobilität, Kommunikation, Wartung, Grenzschutz und eine verstärkte militärische Präsenz im Süden müssen finanziert werden, ohne die Sicherheit des restlichen Territoriums zu schwächen. Gleichzeitig müssen die internen Sicherheitskräfte gestärkt werden. Schließlich müssen wir diesen Machtanstieg zu dem Zeitpunkt organisieren, zu dem die Armee mit dem politisch explosiven Dossier der Konzentration von Waffen in den Händen des Staates betraut wird.

Die Zahl von fünf Milliarden wirft daher die Frage auf, die die Diplomatie nicht lange vermeiden kann:wollen die libanesischen Partner wirklich die Armee finanzieren, die in der Lage ist, die von ihnen geforderte Mission durchzuführen, oder wollen sie zuerst die politischen Ergebnisse erzielen, bevor sie die erforderlichen Mittel bereitstellen?

Die Antwort wird weitgehend die Glaubwürdigkeit der Post-FINUL bestimmen. Denn die Gefahr besteht nicht nur darin, dass keine internationale Truppe die derzeitige Mission ersetzt. Es geht darum, dass die libanesischen Streitkräfte offiziell benannt werden, um sie zu ersetzen, bevor sie die materiellen, finanziellen und operativen Ressourcen erhalten haben, die dieser Verantwortung entsprechen.