Libanon: Klage in Paris wegen 600 gerissener Olivenbäume

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Ein im Libanon geborener französischer Unternehmer reichte in Paris Klage gegen X wegen Handlungen ein, die seiner Meinung nach Kriegsverbrechen oder Verbrechen darstellen könnten. Er beschuldigt die israelische Armee, über600 hundertjährige olivenbäumegehörte zu seiner Familie in Zawtar al-Sharqiyah, im südlichen Libanon. Einige Bäume hätten 500 Jahre erreicht. Die Beschwerde betrifft Diebstahl, Zerstörung und Beschädigung von Eigentum. Sie greift zu einem Zeitpunkt ein, zu dem mehrere Gerichtsverfahren in Frankreich von französisch-libanesisch wegen israelischer Militäroperationen im Libanon eingeleitet wurden.

Beschwerde in Paris nach der Rodung von 600 Olivenbäumen

Der Beschwerdeführer, 37 Jahre alt und Unternehmer im digitalen Sektor, ist Franzose und im Libanon geboren. Seine Familie besitzt landwirtschaftliches Land inZawtar al-Sharqiyahdorf im süden des landes.

Laut der Zivilklage, die in Paris eingereicht und von einer Presseagentur konsultiert wurde, wurden etwa 600 Olivenbäume seiner Familie abgerissen. Die Bäume wurden angeblich mit ihren Wurzeln entfernt.

Der Beschwerdeführer gibt an, dass einige etwa fünf Jahrhunderte alt seien. Er erklärte auch, dass das Land von seiner Familie seit etwa 250 Jahren kultiviert wurde.

Das Verfahren wurde gegen X eingeleitet. Es befasst sich mit Tatsachen, die in der Beschwerde über Diebstahl, Zerstörung und Beschädigung von Eigentum, die Kriegsverbrechen oder Straftaten darstellen könnten, qualifiziert sind.

In diesem Stadium stellen diese Qualifikationen die vom Beschwerdeführer und seinen Anwälten vorgebrachten rechtlichen Argumente dar. Es obliegt den französischen Gerichten, ihre Zulässigkeit zu prüfen, den Sachverhalt festzustellen und gegebenenfalls die verantwortlichen Personen zu identifizieren.

Beschwerdeführer vermutet Baumtransfer nach Israel

Der Auftragnehmer behauptet, dass die Olivenbäume vollständig entwurzelt wurden und vermutete, dass sie nach Israel transportiert worden sein könnten.

Es gab jedoch keine unabhängigen Beweise, die am Mittwoch, dem 23. September, veröffentlicht wurden, um ihren Bestimmungsort nach ihrer Rodung festzulegen. Dies ist daher eine der Behauptungen, die im Rahmen möglicher Untersuchungen überprüft werden müssen.

Die Beschwerde besagt auch, dass ihr Autor weder Mitglied noch Sympathisant der Hisbollah ist.

Seine Anwälte argumentieren, dass es keine Beweise dafür gibt, dass das Haus der Familie oder die betroffenen landwirtschaftlichen Felder von der Hisbollah für militärische Zwecke genutzt wurden.

Diese Frage könnte für die rechtliche Überprüfung des Falls von zentraler Bedeutung sein. Das humanitäre Völkerrecht schützt ziviles Eigentum und bietet besondere Regeln, wenn ein Eigentum zu einem militärischen Ziel wird oder wenn seine Zerstörung einer zwingenden militärischen Notwendigkeit entspricht.

Die Charakterisierung von Kriegsverbrechen hängt somit von den genauen Umständen ab, unter denen die Zerstörung durchgeführt wurde, ihrem Zweck und den Informationen, die den beteiligten Kräften zur Verfügung stehen.

Auch ein Familienhaus wurde zerstört

Die Beschwerde betrifft nicht nur Olivenbäume.

Der Franzose behauptet, dass sein Haus während eines israelischen Luftangriffs einige Stunden vor der Ankündigung eines Waffenstillstands im Südlibanon im April 2026 vollständig zerstört wurde.

Nach seinen Berichten übernahm die israelische Armee dann einige Wochen später die Kontrolle über das Gebiet. Die Rodung von Olivenbäumen soll nach der Unterzeichnung eines Rahmenabkommens zwischen Libanon und Israel Ende Juni stattgefunden haben.

Die genaue Chronologie dieser Ereignisse ist daher ein weiteres Element, das das Verfahren festlegen muss.

Für den Beschwerdeführer stellt der Verlust von Bäumen eine Zerstörung dar, die den unmittelbaren Wert der Ernte übersteigt. Ihm zufolge waren die betreffenden Olivenbäume seit mehreren Generationen Teil des landwirtschaftlichen Erbes der Familie.

Seine Anwälte Vincent Brengarth, William Bourdon und Nicolas Busin stellten den Fall in den breiteren Kontext der Zerstörung im Südlibanon.

Sie fordern die französischen Gerichte auf, diejenigen zu identifizieren, die für die angeblichen Handlungen verantwortlich sein könnten, und, wenn die Beweise es erlauben, strafrechtlich zu verfolgen.

Bereits dokumentierte landwirtschaftliche Zerstörung im Libanon

Nach mehreren Untersuchungen zur Zerstörung von Gebäuden und landwirtschaftlichen Flächen im Südlibanon seit dem Ausbruch der Zusammenstöße zwischen Israel und der Hisbollah im Oktober 2023 wurden Anklagen gegen das Land von Zawtar al-Sharqiyah erhoben.

In einer im August 2025 veröffentlichten Untersuchung analysierte Amnesty International die Zerstörung in 26 Gemeinden im Südlibanon zwischen Oktober 2024 und Januar 2025.

Die Organisation hatte sich identifiziertmehr als 10.000 strukturen schwer beschädigt oder zerstörtwährend dieser Zeit. Seine Untersuchung umfasste Satellitenbilder, Videos, Fotos und lokale Konten.

Dokumentierte Zerstörung umfasste Wohnen, aber auch Straßen, öffentliche Räume, religiöse Gebäude und landwirtschaftliche Flächen.

Amnesty war der Ansicht, dass bestimmte Zerstörungen, die durchgeführt wurden, während die israelischen Streitkräfte die betroffenen Sektoren kontrollierten, und in Ermangelung einer offensichtlichen zwingenden militärischen Notwendigkeit untersucht werden sollten, um festzustellen, ob sie Kriegsverbrechen darstellten.

Die israelische Armee ihrerseits unterstützte im Zusammenhang mit einigen dokumentierten Operationen im Südlibanon, dass zivile Gebäude von der Hisbollah benutzt wurden, Waffen schützten oder sich über unterirdischer Infrastruktur befanden.

Diese allgemeinen Elemente allein erlauben es nicht, die besonderen Umstände der Rodung der 600 im neuen Antrag angeprangerten Ölbäume zu bestimmen.

Olivenhaine seit 2023 schwer getroffen

Landwirtschaftliche Flächen sind seit Oktober 2023 ein wichtiger Teil der Schäden im Südlibanon.

Brände, Bombardements, Erdarbeiten und Zerstörung haben Farmen und Obstgärten betroffen. Olivenhaine nehmen einen besonderen Platz in dieser Region ein, sowohl als Einkommensquelle als auch als mehrjährige Kulturen, die viele Jahre benötigen, bevor sie die volle Produktion erreichen.

Internationale Bewertungen hatten bereits erhebliche Schäden in den landwirtschaftlichen Gebieten des Südens und Nabatiyeh festgestellt.

Amnesty International dokumentierte auch die Zerstörung von Olivenbäumen und anderem Ackerland während der israelischen Landoperationen von 2024 und 2025. In einigen Grenzdörfern hat die Organisation Gebiete von zerstörten Obstgärten zusammen mit Gebäuden identifiziert.

Die israelische Armee, die im August wegen der Umweltzerstörung im Libanon kontaktiert wurde, berichtete, dass sie sich der möglichen Umweltfolgen ihrer Operationen bewusst sei und dass sie Vorkehrungen ergreife, um die Schäden für Zivilisten und die Umwelt zu reduzieren.

Sie wurde am Mittwoch erneut nach der Beschwerde bezüglich Zawtar al-Sharqiyah gefragt.

Mehrere französisch-libanesische Beschwerden vor französischen Gerichten

Das Verfahren bezüglich der 600 Olivenbäume ist nicht das erste in Frankreich bezüglich der israelischen Militäroperationen im Libanon.

2. April 2026, französisch-libanesischer Künstler und FilmemacherAli Cherrireichte eine Zivilklage gegen die Verbrechen gegen die Menschlichkeit Cluster des Pariser Gerichts.

Dieses Verfahren betrifft einen israelischen Angriff auf ein Wohngebäude in Beirut26. november 2024wenige Stunden vor Inkrafttreten des Waffenstillstands zwischen Israel und der Hisbollah.

Sieben Zivilisten wurden getötet. Unter ihnen waren Ali Cherris Eltern, Mahmoud Naim Cherri und Nadira Hayek.

Ali Cherris Beschwerde bezieht sich auf die Bombardierung von Zivileigentum, die nach Ansicht ihrer Autoren ein Kriegsverbrechen darstellen könnte. Ein weiterer Fall wurde im Juli von einem französisch-libanesischen Mann eingeleitet, der seine Mutter, seine Schwester und zwei Neffen bei israelischen Streiks verlor.

Diese Akten enthalten getrennte Tatsachen und müssen von den französischen Gerichten gesondert geprüft werden. Sie haben jedoch eines gemeinsam: Die französische Staatsangehörigkeit der Beschwerdeführer erlaubt es den französischen Gerichten, bestimmte Straftaten nach internationalem Strafrecht zu verweisen.

Im Fall Zawtar al-Sharqiyah müssen die Untersuchungen nun die Umstände ermitteln, unter denen die Olivenbäume ausgeraubt wurden, alle beteiligten Einheiten identifizieren und die Behauptung überprüfen, dass die Bäume dann aus dem Libanon gebracht wurden.