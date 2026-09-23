Libanon: Wie Washington das Format der Fünf abgebaut hätte, bevor es die Kontrolle über die Verhandlungen übernommen hätte

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15. Januar, eine diskrete Meinungsverschiedenheit in Baabda

Ein Treffen im Baabda-Palast am 15. Januar 2026 hat heute eine andere Bedeutung. Offiziell versammelte sie um Präsident Joseph Aoun die Vertreter der fünf Länder, die gemeinsam den libanesischen Fall verfolgten: die Vereinigten Staaten, Saudi-Arabien, Frankreich, Katar und Ägypten. Laut einer Quelle, die über die Diskussionen informiert wurde, wäre die Zusammensetzung dieses Treffens jedoch Gegenstand von Meinungsverschiedenheiten hinter den Kulissen gewesen.

Joseph Aoun hätte darauf bestanden, die fünf Vertreter zu empfangen. Washington hätte ein viel kleineres Format bevorzugt, das auf Amerikaner und Saudis beschränkt ist.

Die Episode könnte protokollarisch erscheinen. Er ist es nicht. Denn der gleichen Quelle zufolge hat die amerikanische Regierung bereits vor der Präsidentschaftswahl versucht, die politische Funktion des Fünferkomitees zu reduzieren, um an seiner Stelle im Wesentlichen die amerikanisch-saudische Verwaltung der libanesischen Akte zu installieren.

Der 15. Januar wäre also weniger eine weitere Demonstration der Einheit der Fünf als ein Versuch von Baabda gewesen, einen bereits bedrohten Mechanismus zu bewahren.

Neun Monate später wurde die Kommission nicht offiziell aufgelöst. Doch es würde kaum mehr funktionieren. Kein feierliches Kommuniqué kündigte sein Verschwinden an. Keines seiner Mitglieder erklärte, dass es aufgehört habe zu existieren. Themen, die zuvor in kollektiven Diskussionen behandelt wurden, werden jetzt jedoch an anderer Stelle und in verschiedenen Formaten behandelt.

Diese Entwicklung ist umso wichtiger, als sie nicht nur eine diplomatische Struktur betrifft. Es erzählt die Geschichte einer Phase, in der mehrere ausländische Hauptstädte gemeinsam versuchten, die libanesischen Gleichgewichte in einer Phase zu beeinflussen, in der Washington das heikelste strategische Thema direkt kontrolliert: die Sicherheitsbeziehung zwischen Libanon und Israel.

Vor Joseph Aoun hätte Washington bereits das Format ändern wollen

Das interessanteste Element ist chronologisch.

Laut der informierten Quelle wurde der amerikanische Wille, die Kommission auf eine privilegierte Partnerschaft mit Riad zu reduzieren, nicht nach Joseph Aouns Ankunft in Baabda geboren. Es hätte vorher angefangen.

Dies ändert das Lesen des Ordners.

Das Komitee der Fünf hatte seinen Hauptgrund für die vakante Präsidentschaft gefunden. Jedes seiner Mitglieder brachte einen anderen Hebel. Washington hatte das amerikanische Gewicht. Riad behielt einen entscheidenden Einfluss in einem Teil der libanesischen politischen Landschaft. Paris unterhielt seine historischen Netzwerke und Zugang zu fast allen Lagern. Doha hatte seine eigenen Kanäle und Vermittlungserfahrung im Libanon. Kairo bot auch zusätzliche arabische Anwesenheit und Beziehungen mit mehreren libanesischen Kräften an.

Diese Pluralität war nützlich, solange das Hauptthema die Wahl eines Präsidenten war.

Es wird aus amerikanischer Sicht viel weniger notwendig, wenn sich das zentrale Problem in der Natur ändert.

Nach den Präsidentschaftswahlen geht es nicht mehr nur um den Wiederaufbau von Institutionen. Es wurde militärisch und strategisch: die israelische Präsenz im Süden, der Einsatz der Armee, die Hisbollah-Waffen, der Überwachungsmechanismus, die Verhandlungen mit Israel, die Zukunft der UNIFIL und die Bedingungen für eine dauerhafte Stabilisierung.

In diesen Fragen haben die fünf Mitglieder keine vergleichbaren Handlungsmöglichkeiten mehr.

Washington hat, was kein anderer hat: entscheidenden Zugang zu Israel.

Die Änderung des diplomatischen Formats kann daher als Ergebnis einer Dateiänderung gelesen werden. Aber die Information, dass die Vereinigten Staaten damit begonnen hätten, sich auf diese Reduzierung vorzubereitenvor der Wahl von Joseph Aounschlägt auch eine konstruiertere strategie vor.

Warum sollte man Riad behalten und das kollektive Format verwerfen?

Die saudische Präsenz in dem neuen Schema ist kein Zufall.

Ein Tandem zwischen Washington und Riad vereint zwei verschiedene Hebel. Die Vereinigten Staaten kontrollieren einen wesentlichen Teil des israelischen Kanals und haben direkten militärischen und diplomatischen Einfluss. Saudi-Arabien hat eine politische und wirtschaftliche Kapazität im Libanon, die Washington nicht allein reproduzieren kann.

Eine solche Konfiguration ermöglicht auch die Verteilung von Funktionen.

An die Amerikaner, die Sicherheitsfrage, Israel, Garantien und diplomatischen Druck. Zu den Saudis gehört ein Teil der arabischen Beziehungen zu Beirut, politische Gleichgewichte und möglicherweise wirtschaftliche Unterstützung für die Stabilisierung.

Diese Hypothese erlaubt uns zu verstehen, warum Washington versucht hätte, den Mechanismus zu reduzieren, ohne jegliche arabische Beteiligung zu entfernen.

Es hilft auch zu verstehen, warum Joseph Aoun die Fünf besser behalten sollte.

Für Baabda verhindert eine Fünf-Wege-Architektur, dass eine einzige externe Achse ein Monopol auf Mediation hat. Es erlaubt Ihnen, nach Paris zu suchen, wenn eine amerikanische Position zu starr wird, Doha, wenn ein bestimmter Kanal benötigt wird, oder Kairo, um ein arabisches Gleichgewicht wieder einzuführen.

Die Uneinigkeit vom 15. Januar wäre daher viel mehr gewesen als die Anzahl der Stühle am Tisch.

Es ging um die Anzahl der diplomatischen Türen, die Libanon zur Verfügung standen.

Zwei Mechanismen wurden Berichten zufolge vor dem 14. April neutralisiert

Ein weiteres Element der verfügbaren Informationen verdient weitere Aufmerksamkeit. Die Quelle bezieht sich nicht nur auf das Komitee der Fünf. Sie behauptet, dass Washington nach und nach versucht hätte, seine Partnerschaft mit Frankreich loszuwerden, die Rolle der internationalen Streitkräfte zu schwächen und fast die Führung im Nachfolgemechanismus zu übernehmen.

Dann kommt eine extrem kurze Sequenz.

Am 14. April 2026 begannen die direkten Verhandlungen zwischen dem Libanon und Israel.

Am 26. Juni wurde die dreiseitige Rahmenvereinbarung erreicht.

Laut der Quelle,vor diesen beiden Schritten wäre es Washington gelungen, die beiden vorherigen Mechanismen zu marginalisieren.

Es ist wahrscheinlich das eigentliche Thema.

Es wäre daher nicht einfach das Verschwinden einer Kommission, die nach der Präsidentschaftswahl nutzlos geworden ist. Dies würde eine Umstrukturierung des Vermittlungssystems vor dem Übergang zu direkten Verhandlungen bedeuten.

Mit anderen Worten, bevor Beirut und Israel in einen neuen Rahmen gestellt wurden, hätte Washington zuerst die Orte reduziert, an denen andere Mächte die Parameter der Verhandlungen beeinflussen könnten.

Diese Lesung muss noch bestätigt werden. Es kommt aus einer Quelle und enthält einige Interpretationen. Aber Chronologie gibt ihm eine echte journalistische Angelegenheit.

15. Januar: Joseph Aoun will die Fünf zusammenbringen.

14. april: eröffnung direkter verhandlungen.

26. juni: dreiseitiges rahmenabkommen.

September: Die wichtigsten Gespräche über den Süden finden direkt mit Washington, den Vereinten Nationen oder bilateralen Treffen statt. Die Kommission der Fünf erscheint nicht mehr als Ort der Entscheidung.

Frankreich würde seinen Platz in der Herstellung der Entscheidung verlieren

Zu sagen, Frankreich sei aus dem Libanon verschwunden, wäre offensichtlich falsch.

Paris bleibt aktiv. Emmanuel Macron unterhält Kontakte zu libanesischen Führern. Frankreich arbeitet an der Zukunft der internationalen Präsenz im Süden. Sie äußerte sich bereit, mit Italien und anderen Partnern zusammenzuarbeiten, um einen Nachfolger von UNIFIL zu entwickeln. Sie will auch eine internationale Konferenz veranstalten, um die Fähigkeiten der libanesischen Armee zu stärken.

Aber wir müssen unterscheidenvorhandenundan der erstellung der entscheidung mitwirken.

Hier ist wahrscheinlich der französische Niedergang.

Paris kann eine Konferenz für die Armee organisieren, die zukünftige internationale Truppe diskutieren und politische Kontakte pflegen. Aber wenn die wesentlichen Parameter der Libanon-Israel-Beziehungen in einem von Washington geführten Kanal ausgehandelt werden, interveniert Frankreich um das Abkommen herum und nicht in seinem Kern.

Dieser Unterschied ist beträchtlich.

Es erklärt auch, warum das Post-FINUL-Dossier für Paris so wichtig geworden ist. Eine starke Beteiligung an der künftigen internationalen Präsenz würde es Frankreich ermöglichen, eine operative Rolle in einem System zurückzugewinnen, dessen diplomatisches Zentrum nach Washington gezogen war.

Bei dem Kampf um die Nachfolge der UNIFIL geht es daher nicht nur um die Sicherheit des Südens. Es geht auch um den jeweiligen Platz ausländischer Mächte in der nächsten Architektur.

Der ägyptische Fall offenbart die Auflösung der Kommission

Ägypten ist ein weiterer Indikator.

Nach vorliegenden Informationen versucht Kairo nun, seine libanesischen Aktivitäten wiederzubeleben, insbesondere mit der Ankunft seines neuen Botschafters.

Dies wäre viel weniger bedeutsam, wenn das Komitee der Fünf noch normal funktionieren würde. In diesem Fall hätte Ägypten bereits einen kollektiven Kanal, um Entscheidungen zu beeinflussen.

Im Gegenteil, die Notwendigkeit, die eigene Diplomatie zu reaktivieren, legt nahe, dass jedes ehemalige Mitglied jetzt seine Fähigkeit, individuell zu beeinflussen, wieder aufbauen muss.

Die gleiche Logik gilt für Katar.

Doha hat den Fall nicht verlassen. Sie setzt ihre Kontakte, Initiativen und Beziehungen zu libanesischen Beamten fort. Aber es handelt hauptsächlich über seine eigenen Kanäle.

Das Verschwinden der Kommission bedeutet also nicht, dass drei Länder aus dem Libanon vertrieben wurden.

Es bedeutet etwas Subtileres:koordination ist verschwunden, während nationale diplomatie bleibt.

Genau das stärkt Washington. In einer Gruppe von fünf Personen können Positionen diskutiert werden, bevor sie in Beirut präsentiert werden. In einem fragmentierten System greift jedes Kapital separat ein, während der kontrollierende Akteur den Vorteil behält.

Joseph Aoun versuchte angeblich, die diplomatische Versicherung zu behalten

Das Verhalten, das dem Präsidenten am 15. Januar zugeschrieben wurde, kann dann aus einem anderen Blickwinkel nachgelesen werden.

Indem er die Anwesenheit der fünf Vertreter forderte, verteidigte Joseph Aoun die Kommission nicht unbedingt für sich. Er könnte eine Architektur verteidigen, in der der Libanon mehrere Gesprächspartner gleichzeitig behält.

Diese Pluralität ist eine Form der Zusicherung.

Ein kleiner Staat, der mit Israel verhandelt und stark von externer Unterstützung abhängig ist, sollte vermeiden, dass ein einziger Vermittler alle Phasen des Prozesses kontrolliert.

Dies bedeutet nicht, dass Paris, Doha oder Kairo systematisch die libanesische Position verteidigen. Dies bedeutet, dass eine Vielzahl von Vermittlern es Beirut ermöglicht, Vorschläge zu konfrontieren, Nachrichten über mehrere Kanäle zu senden und Unterstützung zu suchen, wenn eine Meinungsverschiedenheit entsteht.

Ein amerikanisch-saudisches Tandem ist einfacher.

Es ist auch konzentrierter.

Die Episode vom 15. Januar könnte daher eine der ersten Manifestationen einer diskreten Meinungsverschiedenheit zwischen der libanesischen Präsidentschaft und Washington über die Art und Weise darstellen, wie das Thema internationalisiert werden sollte.

Nawaf Salam steht jetzt vor Washington

Die aktuelle Situation zeigt das Ergebnis dieser Entwicklung.

Nawaf Salam nutzt die Treffen in New York, um mehrere Forderungen zu stellen: israelischer Rückzug, Aufrechterhaltung einer internationalen Präsenz im Süden, Verstärkung der Armee, Wiederaufbau und Rückkehr der Bewohner.

Aber die entscheidende Etappe ist in Washington.

Die heikelsten Fragen müssen mit der US-Regierung diskutiert werden. Washington ist der Sponsor der Verhandlungen mit Israel. Es ist auch ihre Position, dass die Möglichkeit, israelische Zugeständnisse zu erhalten, weitgehend davon abhängt.

Die achte Verhandlungsrunde wird im Oktober erwartet. Bis zum 23. September erhielt der Libanon jedoch immer noch nicht das genaue Datum oder die formelle Einladung des amerikanischen Vermittlers.

Dieses Detail ist ein Hinweis auf das neue Machtgleichgewicht.

Das Land, das den Prozess organisiert, hat auch die Kontrolle über seinen Zeitplan.

Mit einer aktiven Kommission hätten mehrere Hauptstädte in diesen Kalender eingreifen oder um Erklärungen bitten können. Nach dem neuen Schema wartet Beirut im Wesentlichen auf die Entscheidung des amerikanischen Vermittlers.

UNIFIL, nächster Schritt in der US-Konzentration?

Die UNIFIL-Datei wird Informationen darüber liefern, wie weit diese Transformation geht.

Das Mandat läuft Ende 2026 aus. Der Libanon will jegliches Vakuum vermeiden. Eine sechsmonatige Verlängerung wird als Zwischenlösung diskutiert, obwohl sie noch nicht als abgeschlossene Vereinbarung vorgelegt wird.

Frankreich verteidigt eine neue internationale Formel. Die Türkei verweist auch auf die Notwendigkeit einer internationalen Initiative. Jordanien unterstützt die Kontinuität einer externen Präsenz. Beirut will die Berichterstattung der Vereinten Nationen beibehalten.

Washington bleibt ein Muss.

Sollten die Vereinigten Staaten der UNIFIL die Form der Nachfolgeregelung aufzwingen, wird die mit der Fünferkommission vorgenommene Änderung ein neues Stadium erreicht haben: Nach der Präsidentschaft und den direkten Verhandlungen wird auch die zukünftige Sicherheitsarchitektur des Südens hauptsächlich um den amerikanischen Kanal herum strukturiert sein.

Andererseits würde eine wirklich multilaterale Truppe unter UN-Mandat Paris und anderen Hauptstädten einen Spielraum geben.

Die sechsmonatige Debatte verbirgt daher eine weitere Debatte:wer wird nach FINUL politisch kontrollieren?

Eine tote Kommission ohne Sterbeurkunde

Am bemerkenswertesten ist schließlich die Methode.

Washington hätte nicht formell die Auflösung der Fünf-Kommission beantragen müssen. Eine solche Entscheidung hätte zu unnötigen Spannungen mit Paris, Doha und Kairo geführt.

Es genügte, die Ordner schrittweise auf andere Lautsprecher zu verschieben.

Nach Abschluss der Präsidentschaftswahlen könnte die Sicherheitsfrage in einem anderen Mechanismus behandelt werden. Direkte Verhandlungen könnten der amerikanischen Vermittlung anvertraut werden. Diskussionen über die internationale Präsenz könnten durch den Sicherheitsrat und bilaterale Konsultationen geführt werden. Wirtschaftliche Fragen könnten separat mit Riad, Doha oder internationalen Institutionen behandelt werden.

Als Kompetenzen migrierten, verlor die Kommission ihre Funktion.

Sie könnte nominell weiterbestehen, ohne weitere Entscheidungen zu treffen.

Deshalb verdient die Sitzung am 15. Januar mehr Aufmerksamkeit als sie erhalten hat. Nach den verfügbaren Informationen verteidigte Joseph Aoun die Anwesenheit der Fünf zur gleichen Zeit, als Washington bereits den Tisch auf zwei ausländische Akteure reduzieren wollte.

Drei Monate später begannen direkte Verhandlungen mit Israel. Zweieinhalb Monate später installierte das Rahmenabkommen eine neue Architektur. Im September bleiben die fünf ehemaligen Partnerhauptstädte alle im Libanon, aber sie sitzen nicht mehr wirklich am selben Tisch.

Es war also nicht nur der Ausschuss der Fünf, der ausgelöscht wurde.Es ist die internationale Art, den libanesischen Fall zu verwalten, die sich geändert hätte: von einem System von Mächten, die sich gegenseitig kontrollieren, hin zu einer viel konzentrierteren Vermittlung in den Händen Washingtons, mit Riad als dem privilegierten arabischen Partner.

Und genau das macht die Episode vom 15. Januar interessant: Es könnte die Zeit gewesen sein, in der Baabda erkannte, dass die Frage bereits nicht mehr war, was die Fünf entscheiden würden, sondern wie lange die Fünf gemeinsam entscheiden würden.