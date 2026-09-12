Libanon: Touristensaison enttäuschend 2026

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Der erwartete Rebound ist nicht eingetreten. Im Libanon endet die Sommertourismussaison 2026 trotz einer starken Erholung im Juli und August deutlich unter den Erwartungen. Der Verkehr vom Flughafen Beirut ging im August über ein Jahr weiter um 10 Prozent zurück, während der Gewinnverlust aus der Saison von der libanesischen Wirtschaftspresse auf rund 1 Milliarde US-Dollar geschätzt wird. Diese Gegenleistung geht weit über den Hotelsektor hinaus: Sie beraubt den Devisensektor einer neuen Wirtschaft in der Rezession nach dem Märzkrieg, reduziert die Einkommen von Tausenden von Unternehmen und schwächt einen der wenigen Motoren, der in der Lage ist, den Konsum schnell zu unterstützen, ohne auf Bankkredite angewiesen zu sein.

Das Paradoxon ist wichtig. Restaurants voll an einigen Abenden, frequentierte Strände, Festivals gepflegt und Rückkehr viele Expatriates gab den Eindruck eines aktiven Sommers. Aber diese sichtbare Aktivität reicht nicht aus, um die seit Anfang des Jahres akkumulierten Verluste auszugleichen. In den ersten sieben Monaten des Jahres 2026 betrug die Gesamtzahl der Passagiere am internationalen Flughafen Beirut etwa 2,75 Millionen, verglichen mit 3,80 Millionen im gleichen Zeitraum von 2025, ein Rückgang von 27,5 Prozent. Juli hatte jedoch eine starke monatliche Verbesserung markiert, mit 722,313 Passagiere. Das Niveau blieb unter den 793.367 ein Jahr zuvor aufgezeichnet.

Tourismus im Libanon: August holt Anfang des Jahres nicht auf

Die für August verfügbaren Daten bestätigen diese Schwäche. Der Flugverkehr ging im Vergleich zum August 2025 um rund 10% zurück. Die Abfahrten übertrafen die Ankünfte um etwa 9%, während der Transitverkehr um 12% zurückging. Diese Zahlen sind besonders enttäuschend für einen Monat, der traditionell einen erheblichen Teil der libanesischen Tourismusaktivitäten konzentriert.

Sie sollten jedoch mit Vorsicht interpretiert werden. Nicht alle Passagiere, die den Flughafen passieren, sind Touristen. Ein erheblicher Teil davon sind libanesische Auswanderer, Einwohner und Geschäftsreisen. Umgekehrt misst die Anzahl der Reisenden nicht ihre durchschnittlichen Ausgaben oder die Dauer ihres Aufenthalts. Die Verkehrsentwicklung liefert jedoch einen ausreichend robusten Indikator für den allgemeinen Trend: Der Sommer ermöglichte es, nach dem Frühjahrsschock aufzuholen, ohne die erwarteten Volumina wiederherzustellen.

Bis Ende August meldeten Flughafenbeamte 12.000 bis 13.000 tägliche Ankünfte, verglichen mit 13.000 bis 15.000 Abflügen. Die Anwesenheit im Juli und August war daher nahe an früheren Sommerniveaus. Das Problem liegt vor allem in den Monaten vor dieser Erholung verloren.

Die militärische Eskalation im März unterbrach abrupt die im Jahr 2025 begonnene Erholung. Flugannullierungen, Warnungen an Reisende, die Wahrnehmung eines hohen Sicherheitsrisikos und Unsicherheiten über eine weitere Ausweitung der betroffenen Reservate. Selbst als sich die Situation teilweise stabilisierte, kehrte ein Teil der Nachfrage nicht zurück.

Der Tourismus arbeitet mit mehreren Monaten Vorfreude. Eine Golffamilie oder ein europäischer Tourist, der seinen Aufenthalt im Frühjahr absagt, reserviert den Libanon nicht unbedingt im Juli wieder, wenn sich die Situation verbessert. Er wählt oft ein anderes Ziel. Die Verluste im ersten Semester können nicht einfach durch einige Wochen hoher Sommerbesuche ausgeglichen werden.

Eine Milliarde Dollar fehlt in der gesamten Wirtschaft

Die Schätzung eines Fehlbetrags von fast 1 Milliarde US-Dollar gibt ein besseres Maß für das Problem als die Flughafenstatistik allein.

Ein von einem Besucher ausgegebener Dollar bleibt nicht in einem Hotel. Es zirkuliert zwischen Restaurants, Cafés, Taxis, Autovermietungen, Geschäften, Privatstränden, Freizeiteinrichtungen, Veranstaltern und lokalen Produzenten. Ein Teil wird dann verwendet, um Löhne oder Lieferanten zu zahlen. Der Tourismus hat daher eine besonders wichtige treibende Wirkung in einer Wirtschaft, in der Bankkredite praktisch fehlen.

Dieser Effekt ist seit der Finanzkrise 2019 noch entscheidender. Das Bankensystem spielt normalerweise nicht mehr seine Rolle, die Wirtschaft zu finanzieren. Unternehmen investieren stark aus eigenen Mitteln, frischen Dollar oder Kapital aus dem Ausland. Tourismusausgaben sind daher eine direkte Zufuhr von Liquidität.

Ihr Rückgang betrifft vor allem Unternehmen, die sich durch eine hohe Nachfrage auf den Sommer vorbereitet hatten. Restaurants und touristische Einrichtungen engagierten Saisonpersonal, lagerten oder arbeiteten vor der Saison. Wenn der Umsatz niedriger ist als erwartet, belasten diese Kosten direkt ihre Margen.

Die Auswirkungen wirken sich auch auf die Beschäftigung aus. Tourismus, Hotels und Restaurants absorbieren eine große Belegschaft, vor allem unter jungen Menschen. Die Nebensaison begrenzt die saisonale Einstellung und reduziert variable Einkommen, von Tipps bis hin zu Provisionen. Es wird dann an den inländischen Verbrauch weitergegeben.

Dieser Mechanismus ist im Jahr 2026 besonders problematisch, da die Haushalte bereits eine weitere Preisbeschleunigung erleben.

Die Rezession von 2026 verändert das Ausmaß des schlechten Sommers

Eine enttäuschende Touristensaison wäre in einer schnell wachsenden Wirtschaft absorbierbar gewesen. Sie wird im gegenwärtigen Kontext immer ernster.

Die Weltbank plant nun eine Schrumpfung im6,4 prozent des libanesischen bruttoinlandsprodukts im jahr 2026Diese Rezession löscht die im Jahr 2025 beobachtete schwache Erholung, als die Wirtschaft nach den jüngsten Schätzungen der Institution um etwa 4,2 % wuchs.

Die Wende ist brutal. Nach einem kumulativen Rückgang von fast 40% zwischen 2019 und 2024 hatte der Libanon endlich ein positives Wachstum zurückgewonnen. Der Tourismus war einer der Haupttreiber dieser Verbesserung, mit Konsum, Diaspora-Transfers und einer begrenzten Erholung der Investitionen.

Der im März begonnene Krieg änderte den Kurs.

Die Weltbank glaubt, dass der Konflikt das Wachstum von10,4 prozentpunktegegen ein Szenario ohne neuen Krieg. Zwei Kanäle spielen bei diesem Schock eine zentrale Rolle: privater Konsum und Tourismuseinnahmen.

Der schlechte Sommer ist daher keine periphere Folge der Rezession. Es ist einer der Mechanismen, durch die es auftritt.

Die Inflation verschärft das Problem noch weiter. Die Weltbank prognostiziert einen durchschnittlichen Anstieg der17,5% im jahr 2026, vor allem aufgrund von Versorgungsunterbrechungen, erhöhtem Transport und Ölwachstum. Tourismusunternehmen erleben daher gleichzeitig eine geringere Nachfrage und höhere Kosten.

Ein Restaurant kann weniger Gäste empfangen und gleichzeitig mehr für seine Energie, einige importierte Produkte und den Transport bezahlen. Ein Hotel hat möglicherweise weniger als erwartet, während seine Fixkosten praktisch unverändert bleiben. Der Rückgang der Besucherzahlen wird somit schneller und weniger rentabel.

Libanon bleibt stark abhängig von Tourismus-Dollar

Die Bankenkrise macht diese Abhängigkeit noch stärker.

In einer Wirtschaft mit einem funktionierenden Finanzsystem kann eine schlechte Saison durch Kredite amortisiert werden. Ein Unternehmen leiht vorübergehend seine Bedürfnisse zu decken und erstattet, wenn die Aktivität zurückkehrt. Dieser Mechanismus bleibt im Libanon zutiefst fehlerhaft.

Seit 2019 ist ein Großteil der Wirtschaft in Bargeld und in frischen Dollars tätig. Einnahmen aus der Diaspora, Besucher und Exporte von Dienstleistungen speisen diesen Strom direkt.

Der Tourismus bietet eine Ressource, die der Libanon nicht leicht ersetzen kann: Währungen, die ohne Schuldenbildung ins Land kommen.

Diese Zuflüsse tragen zu den Haushalts- und Geschäftseinkommen, aber auch indirekt zu den öffentlichen Finanzen bei. Jede Mahlzeit, über Nacht, Kauf oder Dienstleistung generiert Mehrwertsteuer, Zölle, Steuern oder Einkommen. Eine niedrigere Saison reduziert auch die Steuerbasis, wenn der Staat mit zusätzlichen Bedürfnissen konfrontiert ist.

Die Regierung muss den Wiederaufbau, konfliktbezogene Ausgaben und öffentliche Dienste finanzieren. Gleichzeitig stand er unter zunehmendem Druck von Beamten und Militär, Gehälter und Renten noch weit unter ihrem Vorkrisenniveau anzuheben.

Die Weltbank berichtete im August weiter, dass die öffentlichen Finanzen im ersten Halbjahr nach einem geschätzten Gesamtüberschuss relativ gut widerstanden hätten3,9 % des BIP im Jahr 2025Sie warnte jedoch davor, dass die Verlangsamung der Einnahmen, der humanitären Ausgaben, des Wiederaufbaus und der Lohnforderungen das zweite Halbjahr 2026 zunehmend unter Druck setzen würde.

Touristenschwäche tritt genau zur falschen Zeit auf.

Der Golf bleibt die Kundschaft Libanon kämpft um sich zu erholen

Die Zusammensetzung der Besucher zählt so viel wie ihre Anzahl.

Die Rückkehr der libanesischen Expatriates unterstützt die Aktivität stark. Sie haben oft ein Einkommen in Fremdwährung und verbringen mit ihren Familien, im Catering oder in der Freizeit. Ihr wirtschaftliches Verhalten unterscheidet sich jedoch von dem eines ausländischen Touristen, der während seines gesamten Aufenthalts im Hotel wohnt.

Ein Expatriate hat manchmal eine Unterkunft oder bleibt bei seiner Familie. Ein Teil der Ausgaben besteht in der direkten Unterstützung von Verwandten. Es bleibt wichtig für die Wirtschaft, aber es produziert nicht unbedingt die gleichen Einnahmen für die Hotelbranche.

Deshalb bleibt die Rückkehr von Besuchern aus den Golfstaaten von Profis besonders begehrt.

Vor aufeinanderfolgenden Krisen war diese Kundschaft eines der profitabelsten Segmente des libanesischen Tourismus. Die Aufenthalte gingen oft mit erheblichen Ausgaben für Hotel, Gastronomie, Handel und Freizeit einher.

Die Wiederherstellung der Beziehungen zu mehreren arabischen Ländern hatte Hoffnung auf eine massivere Rückkehr im Jahr 2026 gegeben. Die Wiederaufnahme des Konflikts hat diese Bewegung erneut verzögert.

Das Thema ist nicht nur diplomatisch. Ein Zielort kann gute politische Beziehungen haben und wirtschaftlich benachteiligt bleiben, wenn Reisende Luftraumsperrungen, Flugausfälle oder plötzliche Sicherheitsverschlechter befürchten.

Airlines werden zum Wirtschaftsindikator

Der Flugdienst veranschaulicht dieses Problem.

Die meisten Fluggesellschaften haben ihren Betrieb in Beirut wieder aufgenommen, aber einige große europäische Unternehmen bleiben abwesend oder haben ein reduziertes Programm. Diese Situation verhindert nicht den Zugang zum Libanon: Middle East Airlines und andere Fluggesellschaften bieten weiterhin viele Strecken an. Es reduziert jedoch die Auswahl, die verfügbare Kapazität und manchmal den Preiswettbewerb.

Konnektivität ist ein wesentlicher Faktor für den Tourismus.

Ein Reisender, der seine Reiseroute ändern, zusätzliche Verbindungen akzeptieren oder ein teureres Ticket bezahlen muss, kann ein anderes Ziel wählen. Internationale Unternehmen und Reiseveranstalter reagieren noch empfindlicher auf die Vorhersehbarkeit von Verbindungen.

Die Situation schafft auch einen Unterschied zwischen Diaspora und internationalem Tourismus. Ein Libanese, der im Ausland lebt, kann mehr Zwänge akzeptieren, um zu seiner Familie zurückzukehren. Ein Besucher ohne besondere Verbindung mit dem Land hat Dutzende von mediterranen Alternativen.

Dies ist ein Grund, warum eine Wiederaufnahme des Luftverkehrs nicht automatisch eine gleichwertige Erholung der Einnahmen aus dem Tourismus bedeutet.

Das Risiko einer Wirtschaft, die von einigen Sommerwochen abhängt

Die Gegenperformance von 2026 zeigt schließlich eine eher strukturelle Schwäche.

Der Libanon hat erhebliche touristische Vorteile, aber seine Aktivität bleibt extrem konzentriert um einige Zeiträume: Sommer, Jahresendferien und einige Wochenenden oder Festivals. Diese Konzentration macht den Sektor besonders anfällig für Sicherheitskrisen.

Ein Krieg oder eine Warnung im März können Vorbehalte für Juli kompromittieren. Eine Eskalation im Juni kann zum Verlust des größten Teils des Sommers führen. Ein paar Wochen Stabilität im August reichen nicht mehr aus, um Einnahmen zu erzielen.

Die Entwicklung eines weniger saisonalen Tourismus – kultureller, religiöser, ländlicher, gastronomischer, medizinischer oder geschäftlicher – würde es theoretisch ermöglichen, die Einnahmen über das Jahr hinweg weiter zu verteilen. Aber diese Diversifizierung erfordert auch Mindestbedingungen: Stabilität, zuverlässiger Luftverkehr, Infrastruktur, Elektrizität, öffentliche Dienste und internationale Sichtbarkeit.

Dennoch tragen Tourismusunternehmen einen Teil dieser Mängel auf eigene Kosten. Sie finanzieren ihren Strom, zahlen hohe Logistikkosten und arbeiten in einer Wirtschaft, in der der normale Zugang zu Bankfinanzierungen nach wie vor begrenzt ist.

Der Sektor bleibt daher wettbewerbsfähig, zum Teil dank der privaten Initiative und der inneren Attraktivität des Landes, aber mit höheren Betriebskosten als viele konkurrierende Destinationen.

Das Ergebnis des Sommers 2026 erinnert an die Grenzen dieses Modells. Der Tourismus kann eine Erholung sehr schnell beschleunigen, wenn die Stabilität zurückkehrt. Es kann ebenso schnell einen Sicherheitsschock auf den Rest der Wirtschaft übertragen.

Die nächsten Wochen werden bestimmen, ob ein Teil des Verlustes im Herbst und in den Jahresendferien ausgeglichen werden kann. Profis setzen insbesondere auf eine nachhaltige Verbesserung der Sicherheitslage und die Rückkehr einer größeren arabischen Kundschaft. Nach einem Sommer, der nicht die erwarteten Einnahmen generiert hat, werden die Buchungen zum Jahresende nun der nächste konkrete Indikator für die Fähigkeit des Sektors sein, die Verluste bis 2026 zu begrenzen.