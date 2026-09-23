Libanon-Israel-Verhandlungen: Warum der achte Zyklus im Kalender von Washington und Netanyahu ausgesetzt bleibt

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Ein Termin für Oktober angekündigt, ohne Datum oder Einberufung

Die achte Runde der direkten Verhandlungen zwischen Libanon und Israel sollte der nächste Schritt im offenen Prozess unter Vermittlung der Vereinigten Staaten sein. Ab dem 23. September 2026 scheint sein Prinzip erworben zu sein. Seine Organisation ist es nicht. Beirut erhielt keinen endgültigen Termin oder eine offizielle Einberufung aus Washington. Wichtigere diplomatische Informationen deuten darauf hin, dass diese Unsicherheit weniger ein technisches Problem sein könnte als der israelische politische Zeitplan.

Die nächste Runde sollte in Rom stattfinden, wo die Verhandlungsführer zum dritten Mal stattfinden würden. Aber das Datum bleibt in den Händen der Vereinigten Staaten. Eine libanesische Ministerquelle hofft, dass das Treffen vor den israelischen Wahlen am 27. Oktober stattfinden wird. Arabische und ausländische Diplomaten, die im Libanon akkreditiert sind, stellten jedoch eine andere Hypothese auf: Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu würde versuchen, die substantielle Wiederaufnahme der Verhandlungen nach der Wahl zu verschieben.

Diese Divergenz verändert das Ablesen der Verzögerung. Es geht nicht mehr nur darum, wann sich die Verhandlungsführer treffen werden. Die Frage ist, ob Israel noch vor seinen Wahlen verhandeln will oder es vorzieht, die derzeitige militärische Situation beizubehalten.

Die Unterscheidung ist wichtig für den Libanon. Jede weitere Woche ohne diplomatischen Vorstoß lässt die Fragen des israelischen Rückzugs, der militärischen Positionen im Süden, der Gefangenen, des Einsatzes der Armee und der Bedingungen für die Umsetzung des Rahmenabkommens vom 26. Juni offen.

Der achte Zyklus kommt somit zu einem paradoxen Moment. Beide Seiten haben bereits einen Verhandlungsrahmen. Doch Meinungsverschiedenheiten über seine Anwendung werden wichtiger, da sich militärische Realitäten entwickeln.

Rom zum dritten Mal, aber Washington behält die Kontrolle über den Kalender

Die Wahl Roms wird bereits in diplomatischen Informationen identifiziert. Die italienische Hauptstadt würde diesen Prozess zum dritten Mal ausrichten. Die endgültige Entscheidung über das Datum liegt jedoch in der Verantwortung des amerikanischen Bürgerbeauftragten.

Dieses Detail misst das Gewicht von Washington.

Die Vereinigten Staaten erleichtern nicht nur Gespräche. Sie kontrollieren praktisch ihren Kalender. Der Libanon kann ein schnelles Treffen beantragen. Israel kann versuchen, es zu verzögern. Aber es ist der amerikanische Vermittler, der endlich die Parteien vorladen muss.

Diese Situation verleiht der Vertreibung von Nawaf Salam in die Vereinigten Staaten nach den Treffen in New York besondere Bedeutung. In den Gesprächen mit der US-Regierung geht es daher nicht nur um die politische Unterstützung des Libanon. Sie können bestimmen, ob der achte Zyklus vor oder nach den israelischen Wahlen stattfinden wird.

Beirut hofft auch, dass der Austausch zwischen Donald Trump und Emmanuel Macron in New York eine Wiederbelebung fördern wird. Ein hochrangiger französischer Diplomat bezeichnete ihr Treffen als positiv. Die libanesischen Behörden wollen, dass sich diese Verbesserung in den Verhandlungen widerspiegelt.

Aber das Problem bleibt: Ist Washington bereit, Netanyahu zu einem Treffen vor dem 27. Oktober zu drängen?

Ohne eine solche Entscheidung könnte der israelische Wahlkalender de facto zum diplomatischen Kalender des Südlibanon werden.

Warum sollte Netanjahu auf den 27. Oktober warten

Die Hypothese einer Verschiebung muss im israelischen Kontext gesehen werden.

Politische Quellen sind der Ansicht, dass die internen Berechnungen jetzt Netanyahus Position bezüglich des Rückzugs des Libanon und der Zugeständnisse, die in Verhandlungen gemacht werden können, belasten.

Eine Vereinbarung, die den Rückzug militärischer Positionen vor den Wahlen vorsieht, könnte politisch heikel sein. Umgekehrt würde die Aufrechterhaltung einer festen militärischen Haltung es der israelischen Regierung erlauben, während der Kampagne nicht als Zugeständnisse zu erscheinen.

Die verfügbaren Informationen deuten darauf hin, dass israelische Beamte jetzt den Abzug des Libanon mit der Abrüstung der Hisbollah im gesamten Libanon verbinden. Dieser Zustand geht weit über das einzige Gebiet südlich von Litani hinaus.

Genau hier wird die Datei komplizierter.

Die libanesische Regierung behauptet, Waffen unter die ausschließliche Autorität des Staates stellen zu wollen. Nawaf Salam sagte in New York, dass die Entscheidung über Krieg und Frieden dem Staat gehören müsse und dass es keine « zwei Armeen » oder « zwei Entscheidungen » geben könne.

Aber dieses politische Ziel in eine Vorbedingung für einen israelischen Rückzug zu verwandeln, bedeutet, den Zeitplan umzukehren.

Beirut strebt einen Rückzug an, damit der Staat die volle Kontrolle über das Territorium wiedererlangen kann. Israel kann im Gegenteil fordern, dass vor dem Rückzug weitgehend Abrüstung erreicht wird.

Zwischen den beiden Positionen muss der achte Zyklus genau bestimmen, was zuerst kommt.

Artikel 5 des Abkommens vom 26. Juni rückt in den Mittelpunkt der Debatte

Der Kern des Streits liegt zum Teil in der am 26. Juni 2026 unterzeichneten Rahmenvereinbarung.

Joseph Aoun hob dann eine wichtige Errungenschaft hervor: die Anerkennung der Abwesenheit israelischer territorialer Ambitionen im Libanon. Aber Artikel 5 enthält auch eine viel verbindlichere Bestimmung für Beirut.

Laut dem in den Quellen reproduzierten Text rechtfertigt Israel seine militärischen Operationen im Libanon durch die Angriffe, Bedrohung und feindlichen Absichten nichtstaatlicher bewaffneter Gruppen, insbesondere der Hisbollah. Derselbe Artikel verbindet das Ende dieser Bedrohung mit der Entwaffnung und dem Abbau dieser Gruppen auf libanesischem Territorium und mit zusätzlichen Sicherheitsvereinbarungen, die zwischen den beiden Ländern vereinbart werden sollen.

Diese Formulierung eröffnet zwei Lesungen.

Für den Libanon muss das Abkommen zum Rückzug Israels und zur Wiederherstellung der staatlichen Souveränität führen. Die Stärkung der Armee und das staatliche Waffenmonopol sind Teil dieses Prozesses.

Allerdings kann Israel den gleichen Text verwenden, um zu berücksichtigen, dass sein Rückzug vom vorherigen Verschwinden der Bedrohung abhängig bleibt, die es der Hisbollah zuschreibt.

Die Meinungsverschiedenheit betrifft daher nicht nur die Anwendung des Abkommens. Es geht um seinen Hinrichtungsbefehl.

Wer muss zuerst handeln?

Dies ist wahrscheinlich eines der wichtigsten Themen, die der achte Zyklus angehen muss.

Das Risiko einer neuen Bedingung: Entwaffnung vor der Rückgewinnung des Territoriums

Nach Informationen aus politischen und militärischen Kreisen ist Beirut ein besonders besorgniserregendes Szenario: Israel könnte versuchen, bestimmte Gebiete erst nach einer Reihe von Bedingungen schrittweise zurückzugeben, die von der libanesischen Armee ausgeführt wurden.

Eine solche Logik würde den Rückzug in einen bedingten Prozess verwandeln.

Statt eines Rückzugs mit anschließendem Einsatz der Armee könnte jede Phase von den erforderlichen Präventivmaßnahmen aus dem Libanon abhängen.

Diese Frage ist bereits in mehreren Sektoren des Südens spürbar. Israelische Positionen, Sicherheitszonen und neue militärische Einrichtungen schaffen eine Situation, in der die Rückkehr des Territoriums Position für Position verhandelt werden kann.

Je länger diese Situation dauert, desto schwieriger wird es, sie umzukehren.

Der Libanon steht daher vor einem sehr konkreten Zeitplanproblem. Eine verspätete Verhandlung von einem Monat bedeutet nicht nur weitere dreißig Tage vor einem Treffen. Es bedeutet 30 Tage, in denen militärische Positionen bestehen bleiben und konsolidiert werden können.

Deshalb will Beirut eine stärkere diplomatische Intervention der USA.

Ali Al-Taher, ein militärisches Thema parallel zu politischen Verhandlungen

Die Situation auf dem Berg Ali Al-Taher veranschaulicht diese Entwicklung.

Informationen vom 23. September zeigen, dass eine separate militärische Komponente in den Vereinigten Staaten diskutiert werden soll. Eine libanesische Militärdelegation wird das Hauptquartier des US-Zentralkommandos in Tampa besuchen, um israelische Vertreter und das US-Militärteam zu treffen.

Die Lage im Südlibanon sollte unter besonderer Berücksichtigung von Ali Al-Taher untersucht werden.

Dieses Treffen ist wichtig, weil es die Existenz von zwei Verhandlungsebenen offenbart.

Die erste ist politisch und diplomatisch. Es umfasst direkte Zyklen, die unter amerikanischer Vermittlung organisiert werden, von denen der achte in Rom erwartet wird.

Die zweite ist militärisch. Es befasst sich mit operativen Realitäten, Positionen, Vorfällen und Koordinierungsmechanismen.

Die Existenz dieser beiden Kanäle kann die Lösung technischer Probleme erleichtern. Es kann auch Verhandlungen fragmentieren.

Eine territoriale Frage kann daher in Tampa militärisch diskutiert werden, während die Prinzipien des Rückzugs in Rom politisch verhandelt werden.

Washington steht im Zentrum beider Kreise.

Gefangene sollten wieder an den Tisch kommen

Der siebte Zyklus hatte es unter anderem ermöglicht, den Fall der libanesischen Gefangenen in Israel anzusprechen.

Beirut hat eine Liste herausgegeben. Den vorliegenden Informationen zufolge war sie jedoch unvollständig. Seitdem haben neue Freilassungen ergeben, dass einige Häftlinge nicht einmal von libanesischen Strukturen nach der Fallakte identifiziert wurden.

Der achte Zyklus sollte daher auf dieses Thema mit einem Problem zurückkommen, das jetzt klar identifiziert wurde: Der Libanon fordert nicht nur die Freilassung von Personen, deren Identität er kennt. Er muss zuerst eine vollständige Liste bekommen.

Die derzeit vorgeschobene Zahl erreicht 39 identifizierte libanesische Häftlinge sowie vermisste Personen, deren Schicksal unbekannt bleibt.

Israel hat noch nicht die notwendigen Informationen zur Verfügung gestellt, um diese Unsicherheit zu lösen. Auch der Zugang des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz würde nicht ausreichen.

Die Liste der Gefangenen mag für territoriale und militärische Fragen zweitrangig erscheinen. Dennoch ist es einer der wenigen Bereiche, in denen konkrete Maßnahmen erreicht werden können, ohne auf ein umfassendes Abkommen zu warten.

Befreiungen im September zeigen, dass ein Kanal existiert.

Der achte Zyklus könnte bestimmen, ob diese Maßnahmen ad hoc bleiben oder ob sie einen echten Abwicklungsmechanismus eröffnen.

UNIFIL fügt jetzt zusätzliche Frist hinzu

Der Verhandlungsprozess wird auch durch das angekündigte Ende der UNIFIL-Mission eingeholt.

Beirut versucht, nach Ende 2026 eine internationale Präsenz aufrechtzuerhalten. Eine sechsmonatige Verlängerung wird als Übergangslösung diskutiert, auch wenn sie noch nicht offiziell vereinbart ist.

Diese Frage steht in direktem Zusammenhang mit den Verhandlungen mit Israel.

Die künftige internationale Vereinbarung muss in einem Umfeld funktionieren, das durch das Sicherheitsabkommen zwischen den beiden Ländern bestimmt wird. Wenn israelische Positionen auf libanesischem Territorium verbleiben, wird ihre Mission eine andere sein als die, die einem Rückzug folgen könnte.

Wenn die Verhandlungen nicht vor Ablauf des UNIFIL-Mandats abgeschlossen würden, könnte der Libanon in die Übergangszeit eintreten, ohne die grundlegenden Sicherheitsparameter im Süden festgelegt zu haben.

Die beiden Kalender überschneiden sich daher.

Oktober: Israelische Wahlen und achter Zyklus werden erwartet.

Ende 2026: UNIFIL Frist.

Der Rückzug, der Einsatz der Armee, die Sicherheitsvorkehrungen und der künftige internationale Mechanismus müssen noch verhandelt werden.

Die verfügbare Zeit ist viel kürzer als es scheint.

Kann Washington die Verhandlungen wirklich entsperren?

Der Libanon ist auf die amerikanische Intervention angewiesen, weil er allein kein Mittel hat, Israel zu zwingen, die Diskussionen schnell wieder aufzunehmen oder seine Positionen zu räumen.

Diese Abhängigkeit ist jedoch eine Schwäche.

Washington ist sowohl der Vermittler, Israels Hauptverbündeter als auch der Akteur, der über den Zeitplan des Treffens entscheidet.

Während die Vereinigten Staaten glauben, dass ein Treffen vor den israelischen Wahlen nicht rechtzeitig ist, hat Beirut wenig Mittel, um den Prozess zu beschleunigen.

Die Situation erklärt die libanesischen Bemühungen in New York, die Anzahl der Gesprächspartner zu erhöhen: Antonio Guterres, Emmanuel Macron, Recep Tayyip Erdogan, König Abdullah II, katarische Beamte und andere Partner.

Aber diese Kontakte können diplomatischen Druck erzeugen. Sie ersetzen nicht den amerikanischen Kanal.

Der Test wird daher einfach sein: Wird Washington Rom vor dem 27. Oktober einberufen?

Ein Aufruf zur Vorwahl würde bedeuten, dass die Trump-Administration die Dynamik der Verhandlungen trotz israelischer politischer Berechnungen bewahren will.

Eine Verschiebung nach den Wahlen würde im Gegenteil bestätigen, dass der interne israelische Kalender Vorrang hatte.

Eine weitere US-Frist erschwert die Gleichung

Die Berechnungen sind nicht auf Israel beschränkt.

Die Vereinigten Staaten bewegen sich ebenfalls auf ihre Zwischenwahlen am 3. November zu. Gleichzeitig befindet sich Washington in einer großen Konfrontation mit dem Iran.

Diese Anhäufung von Fristen kann einige der amerikanischen Vorsicht erklären.

Eine libanesisch-israelische Verhandlung findet nicht in einem regionalen Vakuum statt. Die Hisbollah ist direkt mit dem Gleichgewicht mit dem Iran verbunden. Jede Entscheidung über Abrüstung, Sicherheit im Süden oder den israelischen Rückzug interagiert mit der Konfrontation zwischen Washington und Teheran.

Libanesische offizielle Quellen gehen auch davon aus, dass bestimmte Entscheidungen über die zukünftige internationale Vereinbarung im Süden erst nach den amerikanischen und israelischen Wahlen und nach einer Klärung des Verlaufs des Konflikts mit dem Iran getroffen werden.

Dieser Kalender könnte zu einer paradoxen Situation führen: Jeder sagt, er wolle verhandeln, aber jeder wartet auf ein externes Ereignis, bevor er eine Entscheidung trifft.

Das Risiko von Verhandlungen entleert sich seiner Substanz

Der achte Zyklus wird nur dann von Interesse sein, wenn er sich mit Punkten befasst, die blockiert bleiben.

Ein bloßes Treffen, das es den Delegationen ermöglichen würde, ihre Positionen zu bekräftigen, würde die Situation vor Ort nicht ändern.

Für den Libanon wären mehrere konkrete Ergebnisse erforderlich: ein Zeitplan für den Rückzug, ein Mechanismus für israelische Positionen, Fortschritte bei den Gefangenen, Garantien für die Rückkehr der Einwohner und eine Klärung des Verhältnisses zwischen dem israelischen Rückzug und dem staatlichen Waffenmonopol.

Für Israel scheint die Entwaffnung der Hisbollah und Sicherheitsgarantien über den Süden hinaus Priorität zu haben.

Es ist genau diese Verschiebung, die die Blockade erklärt.

Beirut will über das Ende der israelischen Präsenz verhandeln und seine Autorität wiederherstellen. Israel versucht, seine militärische Präsenz als Hebel zu nutzen, um viel breitere Sicherheitstransformationen im Libanon zu erreichen.

Der achte Zyklus muss also nicht nur zwei Positionen näher zusammenbringen. Es muss eine grundlegende Differenz über die Art der Verhandlungen selbst lösen.

Hinter der Abwesenheit von Einladung, ein Kampf um die Reihenfolge der Konzessionen

Die Tatsache, dass der Libanon nicht immer ein bestimmtes Datum oder eine amerikanische Einladung erhalten hat, macht dann Sinn.

Für sich genommen könnte dies eine bloße diplomatische Verzögerung sein.

In der gesamten Akte wird es zum Symptom einer Verhandlung, bei der jeder Akteur versucht, zu vermeiden, seinen Haupthebel zu früh aufzugeben.

Netanyahu hätte vor dem 27. Oktober wenig Interesse daran, Positionen aufzugeben, ohne ein sichtbares Gegenstück zu erhalten. Der Libanon kann die israelische Präsenz nicht als Mittel akzeptieren, um ihm auf unbestimmte Zeit Bedingungen aufzuerlegen. Washington muss sich entscheiden, wie weit er jede der beiden Seiten drängen will.

Die eigentliche Frage des achten Zyklus ist daher nicht sein Datum.

Es ist wichtig zu wissen, ob die Vereinigten Staaten bereit sind, das Rahmenabkommen vom 26. Juni in einepräzise ausführungssequenz, mit verpflichtungen und schritten für beide parteien, oder wenn sie eine formel hinterlassen, in der jeder seine nächste bewegung zu der des anderen konditioniert.

Ohne Sequenzierung kann sich der Mechanismus im Kreis drehen: Israel bedingt seinen Rückzug an die Abrüstung; Libanon erklärt, dass es Rückzug und Stabilisierung braucht, um die staatliche Autorität vollständig zu erweitern; und Washington verhandelt weiterhin zwischen den beiden.

In diesem Zusammenhang ist das Fehlen einer Vorladung für Rom kein Kalenderdetail mehr. Es zeigt das zentrale Problem des gesamten Prozesses:sechs monate nach der eröffnung der verhandlungen haben die parteien einen rahmen, scheinen sich aber immer noch nicht auf die grundlegendste frage eines sicherheitsabkommens geeinigt zu haben – das was, in welcher reihenfolge und im austausch für was tut.