Faktencheck: Verdienen Amerikaner wirklich dreimal so viel wie die Franzosen?

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$ 7.300 pro Monat. Die Zahl trifft sofort, wenn sie nahe bei rund 2.200 Euro liegt, was dem mittleren Lebensstandard in Frankreich entspricht. Auf den ersten Blick scheint die Beobachtung keine Anziehungskraft zu haben: Der amerikanische Haushalt wäre mehr als dreimal reicher als sein französisches Äquivalent und die Kluft würde sich weiter vergrößern.

Die amerikanische Zahl ist richtig. Es ist sein Vergleich mit Frankreich, der ein Problem darstellt.

Im Jahr 2025 betrug das mittlere Einkommen der US-Haushalte 87.460 US-Dollar oder 7.288 US-Dollar pro Monat, laut den neuesten Daten des Census Bureau. Sie wuchs innerhalb eines Jahres real um 2,6 Prozent und erreichte ihren höchsten Stand seit Beginn dieser Statistik im Jahr 1967.

Aber diese 7.288 Dollar sind weder das Gehalt eines Amerikaners noch sein Nettoeinkommen. Sie entsprechen dem Einkommen des gesamten Haushalts vor Steuern. Zwei arbeitende Ehegatten haben daher ihr Einkommen addiert.

Sobald Bundes- und lokale Steuern, Gehaltsbeiträge und Steuergutschriften berücksichtigt werden, reduziert das Census Bureau das Medianeinkommen der USA auf 76.060 USD pro Jahr oder 6.338 USD pro Monat. Umgerechnet zum aktuellen Wechselkurs liegt die Größenordnung bei 5.500 € monatlich.

Wir sind schon weit entfernt vom Bild eines amerikanischen Haushalts mit 7.300 Euro netto im Monat.

Die französische 2.200 Euro Falle

Problematisch wird der Vergleich vor allem, wenn man die rund 2 200 Euro vor sich hinlegt.

Diese Zahl ist nicht das Einkommen des französischen Medianhaushalts. Es entspricht dem mittleren Lebensstandard pro Konsumeinheit: dh verfügbares Einkommen nach Steuern und Leistungen, angepasst an die Zusammensetzung des Haushalts.

Eine einzelne Person repräsentiert eine Verbrauchseinheit. Ein Paar repräsentiert 1,5 Einheiten. Ein Paar mit zwei Kindern unter 14 Jahren ist 2.1.

Zum Beispiel hat eine Familie aus zwei Erwachsenen und zwei kleinen Kindern, die genau am mittleren französischen Lebensstandard liegt, etwa 4.700 Euro verfügbares Einkommen pro Monat.

Ein Vergleich von 7.300 US-Dollar mit 2.200 US-Dollar in Frankreich ist daher gleichbedeutend damit, dass das Einkommen vor Steuern eines ganzen amerikanischen Haushalts dem Lebensstandard nach Umverteilung entspricht, der einer einzigen französischen Verbrauchereinheit entspricht.

Das spektakuläre Verhältnis von mehr als drei zu eins hält dieser ersten Korrektur nicht stand.

Die Franzosen erhalten auch einen Teil ihres Einkommens in einer anderen Form

Es bleibt jedoch ein tieferes Problem. Der Lebensstandard hängt nicht nur vom verfügbaren Geld auf dem Bankkonto ab.

In Frankreich wurde ein erheblicher Teil dessen, was als wirtschaftliche Vergütung eines Haushalts angesehen werden könnte, bereits durch Beiträge und Steuern in Krankenversicherungen, Renten, Bildung, Familienleistungen oder Sozialleistungen umgewandelt.

Diese Dienste sind natürlich nicht kostenlos. Sie wurden kollektiv bezahlt. Aber sobald die Abgaben erhoben werden, verschwindet ihr Wert aus dem monetären Einkommensvergleich.

Ein US-Haushalt kann mehr Geld haben, muss aber möglicherweise einen größeren Teil davon für Versicherungen oder individuelle Ersparnisse ausgeben, um einen vergleichbaren Schutz zu erhalten.

Den Vereinigten Staaten mangelt es nicht an Sozialschutz. Sozialversicherung, Medicare, Medicaid, öffentliche Bildung und viele föderale oder lokale Programme stellen erhebliche Ausgaben dar. Die von Arbeitgebern finanzierte Krankenversicherung ist ebenfalls eine Form der Vergütung.

Der Unterschied liegt eher in der Art und Weise, wie dieser Schutz organisiert wird: kollektiver und obligatorischer in Frankreich, stärker geteilt zwischen Staat, Arbeitgeber und privaten Systemen in den Vereinigten Staaten.

Wenn öffentliche Dienste gezählt werden, geht die Lücke zurück

Die OECD hat einen Indikator, um dieses Problem zu beheben: das bereinigte verfügbare Einkommen. Sie erhöht das monetäre Einkommen um den Wert individualisierbarer Dienstleistungen, die Haushalte erhalten, insbesondere in den Bereichen Gesundheit, Bildung und soziale Maßnahmen.

Durch die Korrektur der Preisunterschiede zwischen den beiden Ländern durch Kaufkraftparitäten ergeben die vergleichbaren Daten für 2023 in Frankreich etwa 51.100 PPP pro Kopf im Vergleich zu 68.250 US-Dollar.

Der US-Vorteil bleibt signifikant: etwa 34%.

Aber es sind nicht mehr als 227%.

Eine weitere Maßnahme, der effektive individuelle Konsum, der versucht, alle tatsächlich konsumierten Waren und Dienstleistungen unabhängig von denen zu messen, die sie finanzieren, führt zu einem größeren US-Vorteil von fast 44%.

Wenn Frankreich 100 wert ist, dann sind die Vereinigten Staaten etwa 144.

Die Amerikaner sind im Durchschnitt viel reicher. Die statistische Korrektur beseitigt die Lücke nicht. Sie verändert radikal ihre Größe.

Ein amerikanischer Durchschnitt nach oben gezogen

Es bleibt jedoch ein Problem: Diese 34% oder 44% basieren auf Durchschnittswerten.

Aber die amerikanische Gesellschaft ist deutlich ungleicher als die französische.

Dies bedeutet, dass ein nationaler Durchschnitt die Situation des Haushalts in der Mitte der Verteilung weniger genau beschreibt. Die Einkommen und der Konsum der reichsten Haushalte sind in den Vereinigten Staaten durchschnittlich höher.

Auch die neuesten US-Daten verdeutlichen dies. Bis 2025 stieg das Einkommen des 90. Perzentils um 1,7%, während beim 10. Perzentil kein statistisch signifikanter Anstieg verzeichnet wurde.

Dies verbietet vor allem eine Schlussfolgerung, die oft zu schnell aus den Durchschnittsstatistiken gezogen wird: Zu sagen, dass der amerikanische Konsum um 44% höher ist, bedeutet nicht, dass der Median Amerikaner 44% besser lebt als der Median Französisch.

Verfügbare Daten zum Medianeinkommen in Kaufkraftparität zeigen einen viel geringeren Unterschied als im Durchschnitt. Die Vereinigten Staaten bleiben vorne, aber die Lücke in der Mitte der Verteilung ist deutlich geringer als die durch den durchschnittlichen Verbrauch gegeben.

Es gibt jedoch keine aktuelle Reihe, um direkt und mit der gleichen Methodik ein « median bereinigtes verfügbares Einkommen » zu erhalten, das gleichzeitig soziale Transfers in Sachleistungen und ÖPPs für beide Länder integriert. Künstlich eine genaue Zahl von 20%, 25% oder 30% dieser Differenz zuzuordnen, würde daher eine Genauigkeit liefern, die die verfügbaren Statistiken nicht zulassen.

Amerikaner arbeiten auch viel mehr

Schließlich gibt es einen Reichtum, der in diesen Vergleichen kaum jemals erscheint: Zeit.

OECD-Daten beziffern das jährliche Arbeitsvolumen in Frankreich auf etwa 1.500 Stunden pro Arbeitnehmer, verglichen mit etwa 1.800 Stunden in den Vereinigten Staaten.

Dies entspricht etwa 20% zusätzliche Arbeit pro Jahr für einen amerikanischen Arbeiter.

Der Unterschied ergibt sich aus einer Reihe von Faktoren: wöchentliche Dauer, Teilzeitarbeit, Urlaub, Organisation des Arbeitsmarktes. Aber seine Größe verändert das Lesen von Einkommensunterschieden.

Ein Amerikaner, der mehr konsumiert, aber auch mehr arbeitet, erhält nicht kostenlos seinen gesamten Lebensstandard.

Der Kontrast beim Urlaub ist besonders aufschlussreich. Die französische Gesetzgebung garantiert fünf Wochen bezahlten Urlaub. In den Vereinigten Staaten gibt es keine allgemeine Bundesgesetzgebung, die einen privaten Arbeitgeber verpflichtet, bezahlten Jahresurlaub anzubieten, obwohl ein großer Teil der Arbeitnehmer durch ihr Unternehmen profitiert.

Und pro Stunde Arbeit wird die Lücke weiter reduziert

Dies ist wahrscheinlich eine der lehrreichsten Korrekturen.

Der tatsächliche individuelle Verbrauch in den USA ist in den verwendeten Daten etwa 44% höher als der von Frankreich: Für ein auf 100 reduziertes Frankreich sind die USA etwa 144.

Aber der amerikanische Arbeiter verbringt etwa 1.800 Stunden im Jahr gegen 1.500 für seinen französischen Kollegen.

Wenn diese beiden Größen zum Zeitpunkt der Arbeit angegeben werden, ändert sich das Ergebnis stark.

Ein auf 100 reduziertes Frankreich gibt den Vereinigten Staaten dann etwa 120.

Mit anderen Worten, der US-Vorteil von etwa 44% des durchschnittlichen effektiven Konsums pro Kopf fällt auf etwa20% bezogen auf die arbeitszeitdifferenz.

Die Berechnung ist mit angepasstem verfügbarem Einkommen noch spektakulärer.

Wir hatten einen amerikanischen Vorteil von etwa 34%, Sozialleistungen in Form von Sachleistungen und Preisunterschieden inklusive. Indem auch dieser Unterschied zu den etwa 20% der Überstunden in den Vereinigten Staaten berichtet wird, fällt der Nutzen um11 %.

Diese beiden Berechnungen sind keine offiziellen OECD-Indikatoren. Sie nähern sich der Reihe an, deren Referenzpopulationen nicht genau gleich sind: Konsum und bereinigtes Einkommen werden pro Kopf gemessen, während die Anzahl der Stunden die Arbeitnehmer betrifft.

Sie machen es daher nicht möglich zu sagen, dass ein Amerikaner genau 11% oder 20% zusätzlichen Lebensstandard pro Arbeitsstunde genießt.

Aber sie heben eine Realität hervor, die der Einkommensvergleich völlig ignoriert: Ein erheblicher Teil des materiellen Vorteils der USA wird erreicht, indem mehr Zeit für die Arbeit aufgewendet wird.

Mehr arbeiten und länger

Der Unterschied hört nicht mit dem Jahr der Arbeit auf. Es geht weiter bis in den Ruhestand.

In OECD-Simulationen zukünftiger Rentner liegt das verwendete Normalalter in Frankreich bei 65 im Vergleich zu 67 in den Vereinigten Staaten.

Der Unterschied ist noch interessanter, wenn man sich anschaut, was der Mitarbeiter dann erhält.

Für eine Person, die das durchschnittliche Gehalt für eine volle Karriere verdient hat, schätzt die OECD die zukünftige Nettoersatzquote für obligatorische Systeme in Frankreich auf 70% im Vergleich zu 51,3% in den Vereinigten Staaten.

Der Amerikaner kann natürlich seinen Ruhestand mit einer 401 (k), einer IRA, einer Betriebsrente oder seinen finanziellen Vermögenswerten erheblich verbessern. Aber dieses Geld muss vorher gespart worden sein.

Ein Teil des zusätzlichen US-Einkommens wird daher individuell als Schutz verwendet, den der französische Arbeitnehmer während seiner Karriere durch Zwangsabgaben mehr finanziert.

Auch hier erzählt das sofort verfügbare Einkommen nur einen Teil der Geschichte.

Über eine ganze Karriere wird die Zeitlücke erheblich

Die etwa 300 Stunden jährliche Differenz stellen nicht nur ein paar Wochen zusätzliche Arbeit über ein Jahr dar. Sie sammeln sich seit mehreren Jahrzehnten.

Rein illustrativ ausgedrückt würde ein Franzose, der bis zum 65. Lebensjahr arbeitet, bei Annahme eines Eintritts ins Arbeitsleben im Alter von 22 Jahren und der Anwendung des derzeitigen jährlichen Arbeitsvolumens auf eine volle Karriere etwa 64.000 Arbeitsstunden ansammeln.

Ein Amerikaner, der bis zu 67 Jahre arbeitet, mit etwa 1.800 Stunden pro Jahr, würde sich 81.000 Stunden nähern.

Der Unterschied wäre dann in der Größenordnung von17.000 stunden karriereoder über27% zusätzliche arbeitszeit.

Diese Simulation beschreibt offensichtlich keine wirklichen individuellen Karrieren. Jährliche Arbeitszeiten ändern sich, Arbeitslosen- oder Teilzeitarbeitszeiten unterscheiden sich und alle Arbeitnehmer beginnen oder beenden ihre Karriere nicht im gleichen Alter.

Aber es macht es möglich, die Dimension des Phänomens zu visualisieren: Der amerikanische Vorteil bei Einkommen und Konsum geht auch mit einer deutlich höheren Investition in die Arbeitszeit über das gesamte Arbeitsleben einher.

Zwei Jahre Ruhestand haben auch einen Wert

Die Argumentation muss sogar nach dem Arbeitsleben erweitert werden.

Zwei zusätzliche Rentenjahre erzeugen keine Lohneinkommen oder erhöhen das BIP. Sie stellen jedoch zwei Jahre zur Verfügung.

Das französische Modell verwandelt daher nicht nur einen Teil des produzierten Reichtums in Gesundheit, Bildung oder kollektive Pensionierung. Es verwandelt auch einen Teil davon in Off-Duty-Zeit.

Diese Dimension ist schwer zu monetarisieren. Wie viel kostet eine Stunde Freizeit? Sollte es zum Stundenlohn, zu einem Bruchteil davon oder nach individuellen Präferenzen bewertet werden?

Es gibt keine universelle Antwort.

Genau aus diesem Grund wäre es übertrieben, mit unserer Berechnung mechanisch fortzufahren und zu sagen, dass nach der Bewertung der Zeit der amerikanische Vorteil nur 5 % betragen würde oder dass er vollständig verschwinden würde.

Die Daten erlauben eine solche Genauigkeit nicht.

Auf der anderen Seite zeigen sie, dass nur ein Vergleich der Einkommen zwangsläufig die Wohlfahrtslücke überschätzt, wenn eines der beiden Länder deutlich mehr arbeitet.

Zwei Modelle statt eines Verhältnisses von drei zu eins

Der erste Vergleich schlug etwas sehr Einfaches vor: 7.300 $ gegenüber etwa 2.200 $.

Nach der Prüfung muss fast jedes Element dieses Vergleichs korrigiert werden.

Die $ 7.300 ist das Vorsteuereinkommen des gesamten US-Haushalts. Nach der Besteuerung werden sie 6.338 $. Die rund 2 200 Euro auf Französisch entsprechen nicht dem Einkommen eines Haushalts, sondern einer Konsumeinheit nach Umverteilung. Die Preisunterschiede müssen dann korrigiert und der Wert der in jedem Land erhaltenen öffentlichen und sozialen Dienstleistungen berücksichtigt werden.

In diesem Stadium liegt der durchschnittliche US-Vorteil nach dem gewählten Indikator mehr im Bereich von 34-44% als in den 227%, die der ursprüngliche Vergleich impliziert.

Und diese 34-44% sind immer noch Durchschnittswerte in einer viel ungleicheren amerikanischen Gesellschaft.

Schließlich arbeitet der Amerikaner etwa 20 % der Überstunden pro Jahr und arbeitet in den OECD-Rentenprognosen länger, um von einer weniger großzügigen Pflichtrente zu profitieren, außer um sie durch persönliche Ersparnisse zu ergänzen.

Im Vergleich zur Arbeitszeit reduziert unsere Übung den US-Vorteil auf etwa20 % für den tatsächlichen verbrauchund über11% für bereinigtes verfügbares einkommenDiese Größenordnungen sind kein offizielles Maß für das Wohlbefinden, aber sie zeigen, wie sich die Wahrnehmung des Unterschieds ändert, wenn die Zeit in die Berechnung eingeht.

Urteil: reelle Zahl, falscher Vergleich

Amerikanische Haushalte sind reicher als französische Haushalte. Ihr verfügbares Einkommen und ihr materieller Verbrauch sind auch nach Anpassung der Lebenshaltungskosten und unter Berücksichtigung der öffentlichen Dienstleistungen nach wie vor höher.

Frankreichs relativer Stillstand gegenüber den Vereinigten Staaten ist daher eine wirtschaftliche Realität, die ebenso irreführend zu leugnen wäre.

Aber die 7.300 Dollar im Monat zeigen nicht, dass ein amerikanischer Haushalt den dreimal so hohen Lebensstandard wie ein französischer Haushalt hat.

Sie messen das Einkommen vor Steuern eines ganzen amerikanischen Haushalts.

Der wirklich interessante Vergleich kontrastiert eher zwei wirtschaftliche Schiedsverfahren. Die Vereinigten Staaten bieten mehr Einkommen und Konsum auf Kosten höherer Arbeitszeiten, längerer Karrieren, stärkerer Ungleichheiten und einer stärkeren Individualisierung bestimmter sozialer Risiken. Frankreich bietet weniger Materialverbrauch, verwandelt aber mehr Wohlstand in kollektiven Schutz, Ruhestand und Freizeit.

Die Verschiebung von Bruttoindikatoren zu vergleichbaren Indikatoren gibt einen Hinweis auf das Ausmaß der Korrektur: Der anfängliche Eindruck eines amerikanischen Vorteils von mehr als 200 % fällt auf etwa 34-44%, wenn die PPP genutzt und soziale Dienste berücksichtigt werden. Die mittlere Haushaltslücke ist aufgrund der amerikanischen Ungleichheiten wahrscheinlich geringer. Und wenn sich diese Durchschnittsindikatoren auf die Arbeitszeitdifferenz beziehen, sinkt die Größenordnung je nach Maßnahme um 11 bis 20%, bevor die zusätzlichen Rentenjahre und die Freizeit überhaupt einen Wert erhalten.

Mit anderen Worten, die Lücke besteht. Aber es ist viel weniger spektakulär als eine Zahl von $ 7.300 aus seinem Kontext.