3. Nahost-Rektorenkonferenz in Beirut

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Beirut, 21. September 2026– Die Konferenz der Rektoren der Region Naher Osten (C2R Middle East) und die Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) im Nahen Osten organisierten am 17. und 18. September 2026 die 3ndGeneralkonferenz des C2R Middle East, veranstaltet von der Saint Joseph University in Beirut.

Das Treffen unter der Schirmherrschaft der libanesischen Ministerin für Bildung und Hochschulbildung, Frau Rima Karamé, brachte in Beirut und online etwa 40 Präsidenten, Rektoren und Mandatsvertreter von Universitäten in Zypern, Ägypten, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Irak, Jordanien, Libanon, Katar, Palästina, dem Sudan und Syrien zusammen.

Der Rektor von AUF, Prof. Slim Khalbous, sprach online, um die neue AUF 2026-2029 Strategie vorzustellen.

Die Eröffnungsreden hielten François Boëdec s.j., scheidender Präsident der C2R und Rektor der Saint Joseph University von Beirut, Jean-Noël Baléo, Regionaldirektor des Nahen Ostens AUF, und Joseph Moukarzel o.l.m., gewählter Präsident des Nahen Ostens C2R und Rektor der Holy Spirit University von Kaslik (USEK).

Neben der gesetzlichen Agenda wurden die Austausche um drei Hauptthemen herum strukturiert, die im Mittelpunkt der Herausforderungen stehen, denen sich Universitäten und Gesellschaften im Nahen Osten gegenübersehen. Ein erstes Panel konzentrierte sich auf künstliche Intelligenz, ihre Transformationen und die Vorbereitung von akademischen Institutionen. Ein zweiter widmete sich den Wechselwirkungen zwischen Klimawandel, Gesundheit und Gesellschaft und hob die Bedeutung interdisziplinärer Ansätze hervor, um diese Probleme besser zu verstehen und die Forschungsantworten anzupassen. Schließlich untersuchte ein drittes Panel die Rolle der Universitäten bei der Förderung von Frieden und Mediation im Nahen Osten und hob ihren Beitrag zum Dialog, zum gegenseitigen Verständnis und zum Aufbau friedlicherer Gesellschaften hervor.

Dieses Treffen ermöglichte es den Leitern der Mitgliedsinstitutionen, eine gemeinsame Reflexion über die Orientierungen und Perspektiven der 4 thematischen Kommissionen des Nahen Ostens C2R, die ihre Ergebnisse nach 2 Jahren Tätigkeit präsentierten, durchzuführen und die für 2027-2028 eingerichteten Kommissionen per Abstimmung zu validieren: Forschung; Internationalisierung von Institutionen; Qualitätssicherung, Akkreditierung und Mediation; Digitale Transformation und generative KI.

Drei Vizepräsidenten wurden nach Konsultationen für eine zweijährige Amtszeit auf geografischer Basis als Vertreter der Region Naher Osten ernannt: Ahmed Adel Abdelhakim, Präsident der Universität Alexandria; Moustafa Saem el Daher, Präsident der Universität Damaskus; und Abdulmehsen Hamad Fetais, General Legal Counsel der Universität Katar, durch Delegation von Präsident Omar Al Ansari.

Schließlich wurde ein neues Mitglied, die American University of Science and Technology – AUST (Libanon) in die C2R aufgenommen.

Nach der Abstimmung der Präsidenten findet im Herbst 2027 die nächste Generalkonferenz an der Heiligen Geist-Universität Kaslik statt.

Über den C2R Middle East

C2R ist ein regionales Forum mit dem AUF Middle East, das sich der Reflexion über strategische Fragen im Bereich der Hochschulbildung widmet und einen Raum für Konfrontation und Verbreitung von Ideen und Lösungen bietet. Es hat auch eine operative Rolle, mit einer Reihe von Aktivitäten, die von seinen verschiedenen thematischen Kommissionen geleitet werden.

Das C2R Middle East vereint 54 Rektoren, Präsidenten von Universitäten und Direktoren von Universitätsinstitutionen im Nahen Osten, Mitglieder des AUF, in 13 Ländern der Region.

Eine ähnliche Konferenz wird von jeder AUF-Regionaldirektion organisiert, so dass ihre Gesamtzahl auf 10 Konferenzen auf den fünf Kontinenten verteilt ist.