Libanesische Banken: IWF will Bücher aufmachen

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Eine neue Etappe der libanesischen Bankenumstrukturierung wird unter dem Druck des Internationalen Währungsfonds vorbereitet. Hinter den Diskussionen über die Möglichkeit, bestimmte Verwaltungsräte auszuschließen, steht eine viel grundlegendere Frage: Wo sind die Vermögenswerte, die den zig Milliarden Dollar an Einlagen entsprechen, die seit 2019 nicht verfügbar waren, vergangen? Der IWF benötigt einen unabhängigen, transparenten Bankenabwicklungsprozess, der in der Lage ist, die reale Situation jeder Institution zu ermitteln. Dieser Mechanismus kann zur Veräußerung des Managements einer Bank, zur Ernennung eines unabhängigen Verwalters und zur Prüfung von Übertragungen, Transaktionen mit nahestehenden Unternehmen und Kapitalbewegungen vor und nach dem Zusammenbruch des Systems führen. Die Herausforderung besteht daher nicht darin, die libanesischen Banken unter die Leitung des IWF zu stellen, sondern zu verhindern, dass diejenigen, deren Management untersucht werden soll, die Untersuchung von Verlusten und Vermögenswerten, die selbst zurückerhalten werden könnten, kontrollieren.

Geld abrufen, bevor Verluste zugewiesen werden

Seit Oktober 2019 konzentriert sich die libanesische Debatte weitgehend auf die Höhe der Verluste im Finanzsystem. Die Schätzungen variierten zwischen Regierungen, der Bank des Libanon, Banken und internationalen Institutionen. Aber hinter den Buchhaltungsdiskussionen bleibt eine viel konkretere Frage für Einleger: Was ist aus den in den Banken eingezahlten Dollars vor der Krise geworden?

Ein erheblicher Teil dieser Mittel wurde von Geschäftsbanken bei der Bank of Lebanon platziert. Die Zentralbank selbst hatte ihre Ressourcen verwendet, um unterschiedliche Bedürfnisse zu finanzieren, jahrelang die Parität des Pfunds zu verteidigen, Importe zu decken, den Staat zu finanzieren und ein Modell zu unterstützen, das auf dem permanenten Zufluss von Währungen basiert.

Als diese Einträge versiegten, war das System nicht in der Lage, gleichzeitig die Währungen an die Banken zurückzugeben, die sie bei der Bank des Libanon platziert hatten. Banken konnten ihre Einlagen nicht mehr an ihre Kunden zurückgeben.

Diese Mechanik erklärt einen beträchtlichen Teil des finanziellen Lochs. Sie beantwortet jedoch nicht alle Fragen.

Insbesondere bleibt abzuwarten, welches Kapital die Banken in der kritischen Periode unter welchen Bedingungen, zu deren Gunsten und mit welchen Genehmigungen verlassen hat. Hier schließt sich die Umstrukturierung von Banken direkt an die Frage der Verantwortung des Verwaltungsrats an.

IWF fordert unabhängige Lösung

Der Internationale Währungsfonds fordert Libanon ausdrücklich auf, einen unabhängigen, transparenten und wirksamen Bankenabwicklungsprozess einzurichten. Bis Februar 2026 hatte der Fonds erneut Änderungen des im Jahr 2025 verabschiedeten Rahmens gefordert, um diese Unabhängigkeit zu stärken und eine Verlustverteilung nach internationalen Grundsätzen sicherzustellen.

Das Parlament hat die Gesetzgebung schließlich im August geändert. Am 20. August bezeichnete der IWF diese Änderungen als einen wichtigen Schritt bei der Reform des Bankensektors.

Diese Genehmigung bedeutet nicht, dass der Fall abgeschlossen ist. Der Fonds wartet nun auf die konkrete Umsetzung des Dispositivs und die Fortsetzung der für den Umgang mit Verlusten notwendigen Reformen.

Die vom IWF geforderte Unabhängigkeit ist hier von besonderer Bedeutung. Eine Bank kann nicht allein anhand von Zahlen bewertet werden, die von ihren eigenen Managern erstellt wurden, wenn die Entscheidungen derselben Manager möglicherweise geprüft werden müssen.

Die Abwicklungsbehörde muss in der Lage sein, auf Konten zuzugreifen, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu bewerten und zu entscheiden, ob das Institut lebensfähig bleibt.

Boards könnten veräußert werden

Der neue Rahmen ermöglicht es, in die Governance einer Bank in Abwicklung einzugreifen.

Ein Direktor auf Zeit kann ernannt werden und erhält Befugnisse, die normalerweise vom Verwaltungsrat ausgeübt werden. Je nach Umfang seines Mandats kann er während des Verfahrens die Leitung des Betriebs übernehmen.

Dieser Mechanismus reagiert auf eine einfache Logik: Wenn die Situation einer Bank unabhängig untersucht werden soll, können ihre historischen Manager kein absolutes Recht haben, das Verfahren zu kontrollieren.

Die Veräußerung erfolgt jedoch weder automatisch noch allgemein. Es gibt keine Bestimmung für die gleichzeitige Entfernung aller libanesischen Bankvorstände.

Die Intervention muss von der Situation der einzelnen Institutionen und den im Rahmen der Entschließung getroffenen Entscheidungen abhängen.

Für einige Banken könnte das Ergebnis eine Rekapitalisierung unter der bestehenden Ausrichtung sein. Für andere könnten Aktionäre stark verwässert und die Governance ersetzt werden. In den ernstesten Situationen könnte ein Direktor direkt die Befugnisse des Vorstands erhalten.

Warum diejenigen ausschließen, die derzeit Banken kontrollieren?

Die Frage geht über die Solvenz hinaus. Es geht um den Zugang zu Informationen und mögliche Interessenkonflikte.

Die Boards of Directors haben oder hatten privilegierten Zugang zu Konten, Kreditentscheidungen, Aktionärstransaktionen, großen Transfers und Beziehungen zur Bank of Lebanon.

Wenn das Ziel ist, genau zu bestimmen, was vor und während der Krise passiert ist, muss eine unabhängige Untersuchung in der Lage sein, diese Operationen zu untersuchen, ohne von den Personen abhängig zu sein, die sie autorisiert oder beaufsichtigt haben.

Dies bedeutet nicht, dass Bankverwalter gemeinsam Straftaten begangen haben. Eine solche Behauptung würde individuelle Beweise und gerichtliche Entscheidungen erfordern.

Auf der anderen Seite kann ihre Verwaltung legitim überprüft werden. Die Unterscheidung ist grundlegend.

Es geht darum, die normalen Transaktionen, diejenigen, die eine Vorzugsbehandlung erhalten haben, und diejenigen, die nach geltendem Recht möglicherweise als missbräuchlich, betrügerisch oder erstattungsfähig angesehen werden könnten, zu identifizieren.

Transfers nach Oktober 2019 im Zentrum der Fragen

Die im Herbst 2019 eröffnete Zeit ist besonders heikel.

Als die Banken begannen, den Zugang der Kunden zu ihren Konten zu beschränken, hatte der Libanon noch kein formelles Kapitalkontrollgesetz, das die Beschränkungen einheitlich organisiert. Die Institutionen haben den Antragstellern unterschiedliche Beschränkungen auferlegt.

Gleichzeitig wurde die Frage der Auslandsüberweisungen zugunsten einiger Kunden schnell zu einer politischen und gerichtlichen Frage.

Das Problem liegt auf der Hand. Wenn ein gewöhnlicher Einleger sein Geld nicht mehr frei transferieren konnte, während ein Aktionär, Direktor, Offizier, eine politisch exponierte Person oder ein privilegierter Kunde dies noch tun konnte, muss festgestellt werden, auf welcher Grundlage diese unterschiedliche Behandlung entschieden wurde.

Eine in diesem Zeitraum vorgenommene Übertragung ist nicht automatisch illegal. Datum, Begünstigter, Herkunft, vertragliche Verpflichtungen der Bank und das zum Zeitpunkt der Transaktion geltende Recht müssen geprüft werden.

Aber das Fehlen einer einheitlichen Kontrolle des Kapitals bedeutet nicht, dass jede Transaktion notwendigerweise tadellos war.

Dies ist genau der Fall, den wir bei einer glaubwürdigen Umstrukturierung prüfen sollten.

Verbundene Parteien sind ein wesentlicher Punkt

Transaktionen mit verwandten Parteien sind ein weiteres wichtiges Thema.

Eine nahestehende Partei kann ein bedeutender Aktionär, ein Direktor, ein leitender Angestellter, eine zur gleichen Gruppe gehörende Körperschaft oder eine Person sein, die eine besondere Beziehung zur Niederlassung hat.

In einem soliden Bankensystem müssen diese Transaktionen streng überwacht werden, da sie ein offensichtliches Risiko von Interessenkonflikten verursachen. Eine Bank kann ihre Eigentümer nicht als bloße Kunden behandeln, wenn sie selbst an den Entscheidungen des Instituts teilnehmen.

Bei der Überprüfung der libanesischen Banken muss daher festgestellt werden, ob Aktionäre oder Manager Darlehen, Rückzahlungen, Übertragungen, Garantien oder andere Transaktionen zu anderen Bedingungen als für den Rest des Kunden erhalten haben.

Auch hier geht es nicht darum, eine Straftat zu vermuten. Ziel ist es, nach Operationen zu suchen und ihre Konformität zu überprüfen.

Geld abrufen, bevor Einleger zahlen

Dieses Problem führt direkt zu einer der Hauptforderungen des IWF: der Verlusthierarchie.

Der Fonds verlangte eindeutig, dass Einleger keine Verluste vor Aktionären und nachrangigen Gläubigern tragen sollten. Die Bankeigentümer müssen daher die Verluste aus dem von ihnen investierten Kapital auffangen, bevor den Sparern eine neue Belastung auferlegt wird.

Aber diese Hierarchie reicht nicht aus.

Vor der Berechnung des endgültigen Verlusts ist es auch notwendig, nach Vermögenswerten zu suchen, die wiederhergestellt werden könnten.

Wenn ein Vorgang von den zuständigen Behörden als betrügerisch, missbräuchlich oder rechtlich widerrufbar anerkannt wird, verringert die Einziehung der betreffenden Beträge mechanisch die verbleibende Lücke, die zugewiesen werden muss.

Diese Unterscheidung ist für Bewerber erheblich. Jede zurückgewonnene Milliarde ist potenziell eine Milliarde, die nicht mehr als irreversibler Verlust behandelt werden muss.

Banken müssen einzeln untersucht werden

Die andere grundlegende Änderung ist die Aufgabe einer einheitlichen Vision des Sektors.

Nicht alle Banken haben vor 2019 die gleichen Entscheidungen getroffen. Nicht alle von ihnen überwiesen die gleichen Beträge an die Bank of Lebanon, gewährten die gleichen Kredite oder behielten die gleiche Menge an liquiden Mitteln im Ausland.

Ihre Exposition gegenüber der Krise ist daher unterschiedlich.

Eine glaubwürdige Entschließung erfordert das tatsächliche wirtschaftliche Gleichgewicht jeder Institution. Bewertung von Vermögenswerten, Bewertung von Verbindlichkeiten, Identifizierung von zweifelhaften Forderungen, Überprüfung von Transaktionen mit nahestehenden Unternehmen und Personen und Bestimmung des verbleibenden Eigenkapitals.

Diese Arbeit wird Banken, die überleben können, von denen trennen, die nicht mehr überleben können.

Eine rentable Bank kann rekapitalisiert werden. Eine unterkapitalisierte Bank muss möglicherweise neue Aktionäre aufnehmen. Einige können zusammengeführt werden. Andere könnten liquidiert werden.

Die Verwaltungsräte werden von diesen Entscheidungen zwangsläufig betroffen sein.

Aktionäre laufen Gefahr, die Kontrolle zu verlieren

Für die historischen Eigentümer der Banken besteht die Hauptbedrohung daher nicht darin, dass sich IWF-Funktionäre in ihren Büros niederlassen werden.

Es ist viel konkreter.

Wenn die Bewertung einer Bank zeigt, dass ihre Verluste ihre Eigenmittel absorbiert haben, kann der wirtschaftliche Wert bestehender Aktien sehr niedrig oder Null werden. Eine Rekapitalisierung durch neue Investoren würde die derzeitigen Eigentümer verwässern.

Die Kontrolle des Board of Directors würde dieser Entwicklung des Kapitals folgen.

In anderen Fällen könnte eine Abwicklungsbehörde der Auffassung sein, dass der Fortbestand bestimmter Führungskräfte die Umstrukturierung untergraben oder einen Interessenkonflikt verursachen würde. Ein temporärer Administrator könnte dann seine Anmeldeinformationen erhalten.

Dies würde es dem libanesischen Bankensektor ermöglichen, seinen bedeutendsten Wechsel in Besitz und Führung in mehreren Jahrzehnten zu erleben.

Eine Forderung nach Unabhängigkeit, die auch auf die Bank des Libanon abzielt

Das Problem betrifft nicht nur Geschäftsbanken.

Die Bank des Libanon ist selbst im Zentrum der Krise. Geschäftsbanken haben ihm einen erheblichen Anteil der von ihren Kunden eingezahlten Währung anvertraut. Die Zentralbank ist somit gleichzeitig Regulator, Akteur der Krise und Hauptschuldner im Bankensektor.

Dies schafft einen heiklen institutionellen Konflikt.

Wenn eine Bank eine massive Schuld an der BDL hält, kann der Wert, der dieser Schuld zugewiesen wird, bestimmen, ob sie solvent oder insolvent erscheint.

Eine zu hohe Bewertung reduziert ihre Verluste künstlich. Im Gegenteil, ein erheblicher Rabatt kann seine eigenen Mittel entfernen.

Deshalb besteht der IWF auf der Unabhängigkeit und Transparenz der Evaluierungen.

Das forensische Audit hat die Datei nicht geschlossen

Bei der gerichtlichen Prüfung der Libanesischen Zentralbank wurden bereits gravierende Mängel in der Governance- und Rechnungslegungspraxis der Zentralbank festgestellt.

Aber der Blick auf die BDL reicht nicht aus, um alle Bewegungen des Systems zu rekonstruieren.

Geschäftsbanken haben ihre eigenen Bücher, entsprechende Konten im Ausland, Kreditunterlagen und Transaktionsgeschichte. Um die Mittel zurückzuverfolgen, ist es daher notwendig, die Quellen kreuzen zu können.

Ziel einer echten Finanzuntersuchung wäre es, den Geldverlauf zu verfolgen: Eintritt in eine Geschäftsbank, mögliche Überweisung an die BDL, Auslandsplatzierung, Kreditgewährung an einen Kunden oder Transaktion mit einer nahestehenden Partei.

Diese Rekonstruktion kann auch zeigen, welche Summen tatsächlich verloren gegangen sind und welche Beträge in anderer Form noch vorhanden sind.

Bankgeheimnis kann nicht mehr dasselbe Hindernis sein

Die seit 2022 vorgenommenen Änderungen des Bankgeheimnisses haben den Zugang zu Finanzinformationen durch Untersuchungen, Prüfungen und Rechtsverfahren schrittweise erweitert.

Diese Entwicklung ist für die Umstrukturierung unerlässlich.

Ein Mechanismus zur Nachverfolgung von Vermögenswerten kann nicht funktionieren, wenn Informationen zur Identifizierung von wirtschaftlichen Eigentümern, zugehörigen Konten und Übertragungen rechtlich nicht zugänglich sind.

Das Öffnen von Büchern bedeutet nicht die Veröffentlichung von Bankkonten aller Bürger. Dies bedeutet, dass die zuständigen Behörden in der Lage sein müssen, die erforderlichen Daten zu erhalten, wenn sie eine Bank untersuchen oder nach einer Transaktion suchen, die Gläubigern geschadet haben könnte.

Internationale Experten könnten entscheidende Rolle spielen

Es ist wahrscheinlich hier, dass einige der aktuellen Gerüchte über internationale Kontrolle entstehen.

Kein Text legt fest, dass der IWF die direkte Kontrolle über die Banken übernehmen wird. Andererseits kann die Lösung internationaler Standards unabhängige Bewerter, Auditoren, Abwicklungsspezialisten und internationale Unternehmen erfordern.

Ihre Rolle kann beträchtlich werden.

Der Vermögensbewertungsexperte hilft, die Höhe des Verlustes zu bestimmen. Die Person, die bestimmte Transaktionen verfolgt, kann erzielbare Beträge identifizieren. Eine Person, die die Lebensfähigkeit einer Einrichtung bewertet, liefert einige Elemente für die Entscheidung, ob sie überleben soll.

Die rechtliche Entscheidung bleibt libanesisch, aber internationale Expertise kann daher einen erheblichen Einfluss auf ihren Ausgang haben.

Warum Boards im Mittelpunkt des Problems stehen

Die Frage der Verwaltungsräte erhält schließlich eine andere Dimension, wenn sie in diesen Kontext gestellt wird.

Es geht nicht nur darum, Banker durch andere Manager zu ersetzen. Es geht darum, wer die Bank kontrolliert, während wir ihre Vergangenheit betrachten.

Ein Board, das alle seine Befugnisse behält, kontrolliert den operativen Zugriff auf Archive, Teams, Computersysteme und einige interne Informationen. Selbst wenn das Gesetz ihre Übermittlung verlangt, kann diese Situation einen Interessenkonflikt verursachen, wenn die Entscheidungen des gleichen Gremiums geprüft werden.

Die Ernennung eines unabhängigen Direktors kann diesen Link unterbrechen.

Sie kann sicherstellen, dass die Interessen des Abwicklungsverfahrens und der Gläubiger vorübergehend Vorrang vor denen der historischen Aktionäre haben.

IWF fordert nicht, die Einleger zuerst zu belasten

Diese Dimension sollte in Erinnerung gerufen werden, während die Umstrukturierung im Libanon oft als eine Operation zur Formalisierung des Verlustes von Einlagen dargestellt wird.

Die vom IWF veröffentlichte Position ist anders. Der Fonds verlangt die Einhaltung der Hierarchie der Forderungen und verlangt, dass Aktionäre und nachrangige Gläubiger Verluste vor Einlegern absorbieren.

Dies bedeutet nicht, dass alle Einlagen vollständig zurückgezahlt werden. Die Größe der Finanzlücke macht diese Annahme ohne die Rückforderung von Vermögenswerten, öffentliche Beiträge oder einen erweiterten Rückzahlungsmechanismus schwierig.

Dies bedeutet jedoch, dass die Berechnung nicht mit der Bestimmung beginnen sollte, wie viel von den Bewerbern zu nehmen ist.

Es sollte mit der Bestimmung des realen Werts von Banken, Kapitalverlusten und noch erstattungsfähigen Vermögenswerten beginnen.

Sieben Jahre nach 2019, Kontozeit

Das ist letztlich die politische Tragweite der Reform.

Seit 2019 unterliegen Einleger Beschränkungen, Abschlägen, mehreren Wechselkursen und der Unfähigkeit, einen Großteil ihrer Ersparnisse frei zu verwenden. Unterdessen wurde das Bankensystem nie gründlich umstrukturiert.

Die gleichen Fragen kommen daher seit fast sieben Jahren zurück: Wie viel wurde tatsächlich verloren, wer hat während der Krise von Transfers profitiert, welche Aktionäre müssen die Verluste absorbieren und welche Beträge können noch zurückgefordert werden?

Schließlich können der neue Abwicklungsrahmen und die IWF-Anforderungen erfordern, dass das System bankweise reagiert.

Das aktuelle Szenario der internationalen Vormundschaft vereinfacht diese Realität. Der IWF hat nicht die Macht, die direkte Kontrolle über libanesische Banken zu übernehmen. Aber es erfordert einen unabhängigen Prozess, der stark genug ist, um zu verhindern, dass eine nicht nachhaltige Bank und ihre Eigentümer ihre eigene Umstrukturierung kontrollieren.

Die Folge könnte spektakulär sein. Vorübergehende Verwalter könnten die Befugnis erhalten, an Bord zu gehen. Aktionäre könnten verwässert werden oder ihr Kapital verlieren. Transaktionen mit verbundenen Parteien könnten überprüft werden. Für Übertragungen könnten Einziehungsverfahren gelten, wenn eine Rechtsgrundlage dies zulässt.

Der nächste Kampf wird sich daher nicht nur auf die Größe des Finanzlochs konzentrieren. Sie wird sich mit dem Zugang zu Bankbüchern und der Fähigkeit der Behörden befassen, die Finanzströme der Krise zu verfolgen. Erst nach dieser Arbeit wird es möglich sein festzustellen, was tatsächlich verschwunden ist, was einer Forderung an die Bank des Libanon entspricht, und vor allem, was noch zu Gunsten der Einleger gefunden und zurückgefordert werden kann.