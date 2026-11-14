Karaté: acht Medaillen für den Libanon in Amman

Pressemitteilung, übersetzt aus dem Arabischen.
Die libanesische Karate-Auswahl gewann acht Medaillen bei der Westasiatischen Meisterschaft in Amman, Jordanien. Die am 14. November 2026 vorgelegte Bilanz enthält eine Goldmedaille, zwei Silbermedaillen und fünf Bronzemedaillen.
Eine Goldmedaille für Randa Choucair
Randa Choucair holte Gold im Kampf, in der Junior-Kategorie Frauen unter 59 kg.
Die beiden Silbermedaillen gehen zurück auf Aya Choucair, in weiblicher Kata für die unter 14 Jahren, und auf Salim Chamli, im Kampf für die 10-11s, in der Kategorie von mehr als 45 kg.
Fünf Bronzemedaillen
Die fünf weiteren libanesischen Podiumsplätze lauten wie folgt:
- Lynn Kain: Bronze bei Kindern unter 21 Jahren, im Kampf, unter 55 kg.
- Luna Daouk: Bronze bei jüngeren Kindern, weniger als 54 kg.
- Louloua Choucair: Bronze unter 14 Jahren.
- Khaled Habbal: Bronze unter Kadetten, im Kampf, weniger als 57 kg.
- Hassan Daouk: Bronze im Kampf unter den unter 14-Jährigen, unter 55 kg.
Verwaltung der Übertragung
Asiatische Schiedsrichter Élie Aoun und Sami Alayli begleiteten die Auswahl, neben Rami Choucair, Nationaltrainer, und Yara Kain, Kata-Trainer.
Elie Aoun, Leiter der Delegation und asiatischer Schiedsrichter, nahm auch an einer Sitzung des Verwaltungsausschusses der Westasiatischen Union teil, die am Rande der Meisterschaft stattfand.
Im Namen der Delegation dankte Elijah Aoun dem Präsidenten des libanesischen Karateverbandes, Moussa Fattouche, seinem Generalsekretär, Georges Malkoun, und den Mitgliedern des Verwaltungsausschusses für ihre Unterstützung und Unterstützung.
Der Präsident und die Mitglieder der Föderation beglückwünschten die libanesische Delegation zu den Ergebnissen dieses regionalen Wettbewerbs.
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