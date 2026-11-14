Karaté: acht Medaillen für den Libanon in Amman

Die libanesische Karate-Auswahl gewann acht Medaillen bei der Westasiatischen Meisterschaft in Amman, so die Pressemitteilung vom 14. November 2026. Randa Choucair bekommt das Gold, während Aya Choucair und Salim Chamli das Silber bekommen. Lynn Kain, Luna Daouk, Louloua Choucair, Khaled Habbal und Hassan Daouk vervollständigen die Ergebnisse mit fünf Bronzemedaillen. Die Delegation wurde von Elijah Aoun, Sami Alayli, Rami Choucair und Yara Kain geleitet. Die Föderation beglückwünschte ihre Vertreter zu ihren Ergebnissen.

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Pressemitteilung, übersetzt aus dem Arabischen.

Die libanesische Karate-Auswahl gewann acht Medaillen bei der Westasiatischen Meisterschaft in Amman, Jordanien. Die am 14. November 2026 vorgelegte Bilanz enthält eine Goldmedaille, zwei Silbermedaillen und fünf Bronzemedaillen.

Eine Goldmedaille für Randa Choucair

Randa Choucair holte Gold im Kampf, in der Junior-Kategorie Frauen unter 59 kg.

Die beiden Silbermedaillen gehen zurück auf Aya Choucair, in weiblicher Kata für die unter 14 Jahren, und auf Salim Chamli, im Kampf für die 10-11s, in der Kategorie von mehr als 45 kg.

Fünf Bronzemedaillen

Die fünf weiteren libanesischen Podiumsplätze lauten wie folgt:

Lynn Kain: Bronze bei Kindern unter 21 Jahren, im Kampf, unter 55 kg.

Luna Daouk: Bronze bei jüngeren Kindern, weniger als 54 kg.

Louloua Choucair: Bronze unter 14 Jahren.

Khaled Habbal: Bronze unter Kadetten, im Kampf, weniger als 57 kg.

Hassan Daouk: Bronze im Kampf unter den unter 14-Jährigen, unter 55 kg.

Verwaltung der Übertragung

Asiatische Schiedsrichter Élie Aoun und Sami Alayli begleiteten die Auswahl, neben Rami Choucair, Nationaltrainer, und Yara Kain, Kata-Trainer.

Elie Aoun, Leiter der Delegation und asiatischer Schiedsrichter, nahm auch an einer Sitzung des Verwaltungsausschusses der Westasiatischen Union teil, die am Rande der Meisterschaft stattfand.

Im Namen der Delegation dankte Elijah Aoun dem Präsidenten des libanesischen Karateverbandes, Moussa Fattouche, seinem Generalsekretär, Georges Malkoun, und den Mitgliedern des Verwaltungsausschusses für ihre Unterstützung und Unterstützung.

Der Präsident und die Mitglieder der Föderation beglückwünschten die libanesische Delegation zu den Ergebnissen dieses regionalen Wettbewerbs.

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