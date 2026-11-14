Libanesische Häftlinge: Familien fordern Antworten

Der Ausschuss, der libanesische Gefangene und ehemalige Häftlinge vertritt, listete 43 Namen auf, wie sein Vertreter Ahmad Taleb am 13. November erklärte. Diese Volkszählung stellt keine unabhängige Bestätigung des Ortes der Inhaftierung jeder Person dar. Familien verlangen Informationen über ihre Lieben und humanitären Zugang. Die Zahl des Ausschusses muss von den 44 Fällen von Häftlingen und Vermissten unterschieden werden, die zuvor von der Nationalen Menschenrechtskommission registriert wurden.

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Der Ausschuss, der libanesische Gefangene und ehemalige Häftlinge vertritt, führte 43 Namen in seiner Liste der Personen auf, die er als von Israel inhaftiert oder entführt ansieht. Ihr Vertreter Ahmad Taleb stellte diese Zahl am 13. November nach einer Familienversammlung vor dem Büro des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) in Beirut vor. Ihre Anträge betreffen die Freilassung ihrer Angehörigen, aber auch einen ersten Schritt: Informationen über ihr Schicksal und ihren Haftort zu erhalten.

Diese Summe bleibt die des Ausschusses. Es gibt keine unabhängige Bestätigung der Anwesenheit jeder dieser Personen in einer israelischen Einrichtung oder Beweise dafür, dass alle derzeit am Leben sind. Die Akte kombiniert die jüngsten Festnahmen mit älteren Verschwundenen, deren Elemente nicht der gleichen Art sind.

Ein Name hinzugefügt, eine Festnahme im Juni gemeldet

Neue Informationen beinhalten den Namen Wael Samer Assili. Berichten zufolge wurde er am 26. Juni 2026 in Hariss, Bint Jbeils Bezirk, verhaftet, während er auf Motorrädern sein Haus überprüfte. Nach Angaben der gleichen Organisation basiert seine Identifizierung auf den Zeugenaussagen von drei neu freigelassenen Libanesen, die behaupten, ihn gesehen zu haben. Es ist daher eine Ergänzung der Volkszählung, die im November veröffentlicht wurde, keine Ankündigung einer Festnahme in den letzten Tagen.

Ahmad Taleb berichtet, dass 40 der 43 identifizierten Personen seit Oktober 2024 verhaftet wurden. Die Unterscheidung zwischen dem Datum einer angeblichen Festnahme und dem Datum, an dem eine Familie eine Zeugenaussage erhält, ist wesentlich: Es können mehrere Monate zwischen beiden liegen, ohne dass dieses Intervall allein Informationen über die Haftbedingungen liefert.

Familien, die nachprüfbare Informationen anfordern

Die Versammlung am Donnerstag, den 12. November, vor dem IKRK stellte Verwandte in den Mittelpunkt dieser Mobilisierung. Die vom Ausschuss eingereichten Anträge umfassen die Klärung des Schicksals der gesuchten Personen, den Zugang zu Gefangenen und die Unterstützung von Familien. Indirekte Zeugenaussagen können als Richtschnur dienen, ersetzen jedoch nicht eine offizielle Benachrichtigung oder einen Besuch zur Festlegung der Bedingungen, unter denen eine Person in Haft genommen wird.

Warum das offizielle Register 44 Dateien hat

Am 7. November hatte die Nationale Menschenrechtskommission die Zahl der Fälle in ihrem Register der Gefangenen und Vermissten auf 44 erhöht. Sie fügte vier Fälle hinzu: Reda Mustafa Hajou, Hussein Ali Salameh, Mohammad Ibrahim Karneib und Fadi Ahmad Abdel Aal. In diesem Register werden nicht nur Personen gezählt, deren derzeitige Inhaftierung bestätigt wurde, sondern auch verschwundene Personen und Situationen, die einer Überprüfung bedürfen.

Die Kommission unterscheidet zwischen dem Datum der Gefangennahme, der letzten Ausschreibung oder dem Nachweis, dass eine Person am Leben war, und dem Datum des Erhalts der Informationen durch die Familie. Sie erwähnte auch 41 weitere vermisste Personen, die nicht in das veröffentlichte Register aufgenommen wurden, bis die Familienangehörigen eine informierte Zustimmung erteilt hatten. Diese Warnhinweise dürfen nicht zu der Zahl des Ausschusses hinzugefügt werden, um eine gemeinsame Summe zu erzielen.

Die vom Ausschuss angekündigten 43 Namen und die 44 Akten der Kommission beschreiben daher zwei getrennte Zählungen. Ihre Abweichung führt nicht zu einer Feststellung der Freilassung, des Todes oder einer Verringerung der Zahl der Gefangenen.

Die Rolle des IKRK und sein begrenzter Zugang

In seinem Kommuniqué vom 4. September 2026 bestätigte das IKRK, dass es die Rückkehr von fünf von Israel inhaftierten Personen in den Libanon erleichtert habe: eine am 3. September und vier am folgenden Tag. Die Organisation intervenierte auf Antrag der Parteien als neutraler humanitärer Vermittler.

Zu diesem Zeitpunkt hatte das IKRK seit Oktober 2023 keinen Zugang zu israelischen Haftorten gemeldet, auch nicht für libanesische Gefangene. Er bat um Informationen und die Wiederaufnahme seiner Besuche, während er einen vertraulichen Dialog mit den Behörden fortsetzte. Diese datierte Erklärung stellt keine weitere Bestätigung der individuellen Situation der 43 vom Ausschuss genannten Personen im November dar.

Das IKRK erinnerte auch daran, dass viele libanesische Familien immer noch darauf warteten, von ihren Verwandten zu hören. Die September-Transfers lieferten eine Antwort für fünf Personen; Sie haben keine anderen Verhaftungs- oder verschwundenen Akten beigelegt.

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