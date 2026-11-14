Gaza: Regen verschlechtert Gesundheitsalarm

Die WHO warnt vor der Ausbreitung von Atemwegsinfektionen in Gaza, während die Regenfälle die Lebensbedingungen von Binnenvertriebenen verschlechtern. Ihr Punkt vom 13. November und der letzte humanitäre Bericht beschreiben degradierte Unterkünfte, beschädigte sanitäre Einrichtungen und einen schwierigeren Zugang zu Pflege. Schadenszahlen bleiben vorläufig. Die Notlage betrifft Zelte sowie Entwässerung, Laboranalyse und Netzrehabilitation, von denen der Schutz der Familien im Winter abhängt.

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Am Freitag, den 13. November 2026, startete die Weltgesundheitsorganisation eine neue Warnung zu Atemwegsinfektionen in Gaza. Die ersten heftigen Regenfälle der Saison verschlimmern eine Gesundheitskrise, die bereits durch Promiskuität, prekäre Unterkünfte und beschädigte Sanitärnetze ausgelöst wurde. Diese Warnung kommt, da humanitäre Partner den beschleunigten Eintritt von Ausrüstung vor dem Winter fordern.

Eine Zunahme der Infektionen, nicht ein Gleichgewicht der Regen allein

Auf der Pressekonferenz der Vereinten Nationen in Genf berichtete die WHO, dass akute Atemwegsinfektionen um 33 000 höher waren als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Sie machen mittlerweile mehr als 10 Prozent der Konsultationen aus. Dieser Vergleich bedeutet nicht, dass 33.000 Menschen seit Beginn des Wetters infiziert wurden.

Die Organisation beschreibt eine Kombination von Faktoren: Feuchtigkeit, Kälte, schlechte Belüftung und Familienannäherung in überfüllten Räumen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und chronisch Kranke. Insbesondere erfordert es Labormaterial, um Infektionserreger schnell zu erkennen und die Reaktion anzupassen, zusätzlich zu Medikamenten und Impfstoffen.

Schäden noch vorübergehend, aber bereits gestört Pflege

Der am 13. November veröffentlichte OCHA-Bericht bietet ein umfassenderes Bild der Folgen der Regenfälle, die am 6. November begannen. Am 9. November äußerten etwa 473 Warnungen Bedenken, dass mehr als 46.000 Haushalte betroffen waren. Mehr als 40.000 Unterkünfte wurden als beschädigt gemeldet, darunter mehr als 9.000 irreparable. Dieser Schaden musste noch bestätigt werden: Es handelt sich weder um eine abgeschlossene Volkszählung noch um eine Bilanz vom 13. November.

Neun sanitäre Einrichtungen gehören zu den beschädigten Einrichtungen. Degradierte Straßen erschweren die Bewegung von Patienten und Personal. OCHA berichtet auch, dass die operative pädiatrische Krankenhauskapazität in Gaza und im Norden des Territoriums nur etwa 90 Betten beträgt, verglichen mit etwa 350 vor der Eskalation, so das Gesundheitsministerium.

Dieses aktualisierte Foto erweitert Libnanews ‘erste Überprüfung am 9. November, die mehr als 6.000 zerstörte Unterkünfte und 17.400 weitere beschädigt berichtete. Die beiden Umfragen sollten nicht zusammengezählt werden: Sie betreffen dasselbe Regenereignis mit einer allmählichen Zunahme der Berichte.

Verdorbenes Wasser bedroht Orte des Lebens

UNICEF beschrieb in seinem Kommuniqué vom 9. November eine besonders fragile Situation rund um das Haftgebiet von Sheikh Radwan in Gaza. Nur zwei von sechs Pumpen funktionierten dann. Regenwasser mischt sich mit Abwasser, während keine Kläranlage auf dem Territorium nach Angaben der Agentur in Betrieb war.

Dieser Mangel an Evakuierung macht das Wetter zu einer Gesundheitsbedrohung für benachbarte Siedlungen. UNICEF will Pumpen, Generatoren und Ersatzteile für die Wiederherstellung von Netzwerken wie dem Sheikh Radwan Basin und der Aufbereitungsanlage Sheikh Ejleen einsetzen. Der Schutz von Kindern hängt daher nicht nur von der Verteilung von Decken ab, sondern auch von der Entfernung von kontaminiertem Wasser aus den Orten, an denen Familien leben.

Betonentlastung über Zeltersatz hinaus

In einer Erklärung vom 10. November beschreibt CARE Familien, die seit mehreren Tagen damit beschäftigt sind, Wasser aus ihren Unterkünften zu evakuieren und ihr Eigentum zurückzugewinnen. Ein überflutetes Zelt kann auch zum Verlust von Kleidung, Bettwäsche, Medikamenten und Dokumenten führen. Die Organisation berichtet über die Verteilung von Zelten, Winterkleidung, Hygieneprodukten und Nothilfe mit ihren Partnern.

CARE plant auch, die Rohre zu räumen und die überlaufenden Gruben zu leeren. Diese Interventionen verbinden Wohnungen direkt mit der Gesundheit: Das Ersetzen eines Netzes reicht nicht aus, wenn sich das Abwasser in Familien ansammelt.

Ein gemeinsamer Aufruf zur Beschleunigung von Einträgen

Am 13. November forderte das humanitäre Länderteam, das Agenturen der Vereinten Nationen sowie internationale und palästinensische NRO zusammenführt, die israelischen Behörden auf, die erforderlichen Lieferungen täglich über alle verfügbaren Grenzübergänge zuzulassen. Dazu gehören Zelte, Entwässerungsanlagen, Generatoren, Ersatzteile, Sauerstoffkonzentratoren und Infektionsbekämpfungsprodukte.

Nach Angaben des Teams sind mehr als 150.000 Zelte, die von Partnern und Staaten gekauft wurden, außerhalb von Gaza, bereit zu gehen. Es wirft israelischen Beschränkungen, Genehmigungsverfahren und unvorhersehbaren Lieferfenstern vor, die Erleichterung zu verzögern. Mangelnde Finanzierung schränkt auch die Reaktion ein. Das Team benötigt Zugang zu weniger exponiertem Land und nachhaltigeren Unterkunftslösungen.

Die israelischen Behörden ihrerseits haben in den letzten Tagen die Einreise von Winterausrüstung verteidigt. Diese Meinungsverschiedenheit über die Hilfe wurde bereits von Libnanews am 11. November verfolgt. Eine Kumulierung von genehmigten oder eingegebenen Waren misst jedoch nicht allein die nach der Verteilung und Zerstörung von Unterkünften noch verfügbaren Lieferungen.

Das neue Problem, das durch den Alarm vom 13. November dokumentiert wurde, ist die Gesundheit: Die Exposition gegenüber Wasser und Kälte erhöht die Infektionen, während die Pflege nach wie vor schwer zugänglich ist. Für humanitäre Organisationen sind die Lieferung von Versorgungsgütern, die Reparatur von Sanitäreinrichtungen und der Schutz von Unterkünften jetzt die verschiedenen Komponenten derselben Winterreaktion.

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