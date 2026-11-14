Beirut: Briefmarkenausstellung am 21. und 22. November

Die zweite Philatelieausstellung in Beirut findet vom 21. bis 22. November 2026 im Sofitel Le Gabriel in Ashrafieh statt. Es ist von 11 bis 19 Uhr geöffnet und versammelt Sammlungen, Börsen und Wettbewerbe. Die offizielle Einweihung wurde am Samstag um 15 Uhr unter der Schirmherrschaft des Tourismusministers bekannt gegeben.

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Die zweite philatelistische Ausstellung in Beirut findet am Samstag 21 und Sonntag 22 November 2026 im Sofitel Le Gabriel Hotel, Avenue de l’Independance, in Ashrafieh statt. Laut der Pressemitteilung und den von den Organisatoren zur Verfügung gestellten Dokumenten kann die Öffentlichkeit die Sammlungen an den beiden Tagen von 11 bis 19 Uhr entdecken. Die offizielle Einweihung ist für Samstag, den 21. November um 15 Uhr geplant.

Das Treffen wird von der Libanesischen Vereinigung für Briefmarkensammler und Postgeschichte, bekannt als LAP, unter dem Vorsitz von Nabil « Billy » Karam organisiert. Er steht unter der Schirmherrschaft der Tourismusministerin Laura Khazen Lahoud.

Eine philatelistische Ausstellung in Beirut offen für den Austausch

Das Programm kündigt Präsentationen zur libanesischen und internationalen Postgeschichte an. Auch Sportmarken gehören zu den Exponaten, heißt es in der Pressemitteilung. Die Veranstaltung wird libanesische, arabische und ausländische Sammler und Gäste zusammenbringen.

Die Räume werden dem Verkauf und Austausch von Briefmarken sowie philatelistischem Material und Sammlerstücken gewidmet sein. Die LebanonPost wird auch einen Raum haben, um ihre Produkte zu präsentieren. Das Programm unterscheidet diese Aktivitäten von der Ausstellung von Sammlungen: Besucher können die vorgestellten Frameworks durchsuchen und die Teilnehmer an den Ständen treffen.

Eine erste « One Frame Challenge »

In dieser zweiten Ausgabe findet ein erster Wettbewerb mit dem Titel « One Frame Challenge » statt. Die Organisatoren geben die Auswahl des besten philatelistischen Rahmens nach internationalen Kriterien in Anwesenheit internationaler Richter bekannt. Die Pressemitteilung gibt nicht die Anzahl der registrierten Sammlungen oder die erwarteten Auszeichnungen an.

Die Eröffnungsfeier wird die libanesische Nationalhymne beinhalten, gefolgt von Erklärungen des Präsidenten des LAP, eines Vertreters der Federation of European Philatelic Associations (FEPA) und des Tourismusministers. Die Verleihung einer Auszeichnung an Laura Khazen Lahoud ist ebenfalls in dem angekündigten Programm enthalten.

Praktische Informationen

Daten: samstag 21 und sonntag 22 november 2026.

samstag 21 und sonntag 22 november 2026. Ausstellungszeiten: 11 bis 19 Uhr Beiruter Zeit, beide Tage.

11 bis 19 Uhr Beiruter Zeit, beide Tage. Offizielle Eröffnung: samstag, 21. november um 15 uhr.

samstag, 21. november um 15 uhr. Ort: hotel Sofitel Le Gabriel, avenue de l’Indépendance, Ashrafieh, Beirut.

Präsentationsunterlagen enthalten keine Eintrittsgebühr. Der Zeitplan von 15:00 Uhr betrifft die Eröffnungsfeier, nicht die Eröffnung der um 11:00 Uhr angekündigten Ausstellung.

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