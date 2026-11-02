Maxime Chaya: 20 Jahre nach dem Everest, 19. November

Maxime Chaya feiert den zwanzigjährigen Aufstieg vom Everest am 19. November 2026 um 17 Uhr im MEA Training & Conference Center. Dokumentarfilm, Unterschrift des letzten Bandes von Max Max und Jugendprojekte werden bekannt gegeben. Für den Zugang zum Treffpunkt ist eine vorherige Bestätigung erforderlich.

8

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Maxime Chaya gibt einen Termin am Donnerstag, den 19. November 2026 um 17 Uhr im MEA Training & Conference Center für einen Abend, der den zwanzig Jahren ihres Aufstiegs vom Everest gewidmet ist. Das Programm kombiniert die Vorführung eines Dokumentarfilms, die Präsentation des neuesten Bandes seiner Comic-Serie und die Ankündigung von Projekten für die libanesische Jugend.

Dieses Treffen feiert ein Jubiläum, ohne das genaue Datum wieder aufzunehmen: Der Bergsteiger erreichte den Gipfel des Everest am 15. Mai 2006. Er war der erste Libanese, der dort die Nationalflagge trug, so die Präsentation seiner Reise auf seiner offiziellen Website. Der Novemberabend kehrt also zwanzig Jahre nach der Expedition zu dieser Etappe zurück.

Maxime Chaya: Everest, Dokumentation und Comics

Die Einladung kündigt die Vorführung des Dokumentarfilms « Max Chaya Special » unter Discovery Channel an. Es sieht auch die Präsentation und Unterschrift des vierten und letzten Bandes der « Maxum Max » Comic-Serie vor. Dieses neue Buch trägt den Titel Chomolungma: Top of the World.

In der Nachricht an den Herausgeber heißt es, dass Maxime Chaya auch ihre Projekte für die libanesische Jugend vorstellen wird. Ihr Inhalt ist nicht detailliert. Das Treffen muss daher die Erinnerung an den Aufstieg mit der Übermittlung dieser Erfahrung an ein neues Publikum verbinden.

Vorabbestätigung obligatorisch

Der Zugang sollte nicht als frei und ohne Registrierung betrachtet werden. Es ist zwingend erforderlich, dass die Organisatoren um eine Anwesenheitsbestätigung bitten, die Namen der Teilnehmer an die Flughafensicherheit zu übermitteln. Es ist daher angebracht, die Organisation vor jeder Reise zum MEA Training & Conference Center zu kontaktieren.

Datum: donnerstag, 19. november 2026.

donnerstag, 19. november 2026. Uhrzeit: 17 Uhr, Libanonzeit.

17 Uhr, Libanonzeit. Ort: MEA Training & Conference Center.

MEA Training & Conference Center. Bestätigung: obligatorisch bei der organisation unter +961 3 393 353, nummer auf der einladung angegeben.

obligatorisch bei der organisation unter +961 3 393 353, nummer auf der einladung angegeben. Programm:vorführung von « Max Chaya Special », Präsentation und Unterschrift von « Chomolungma: Top of the World! », Projekten für Jugendliche.

Die Einladung enthält keine Eintrittsgebühr oder Bestätigungsfrist. Diese Vereinbarungen müssen noch direkt mit den Organisatoren überprüft werden.

Quellen

Einladung und Nachricht von The Full Circles am 2. November 2026 an Libnanews.Maxime Chayas offizielle Website: die sieben Gipfel und das Datum des Aufstiegs des Everest.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews