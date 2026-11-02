Fady Abbouds Polemik über den Preis eines Kamberts führte zu einer Überprüfung von sechs Referenzen, die im Libanon und in Frankreich verkauft wurden. Die Unterschiede sind für einige Käsesorten beträchtlich, für Pasta kleiner und für Butter umgekehrt. Diese dokumentierte Erklärung unterscheidet Angebote, Promotionen und Vergleichsgrenzen. Sie prüft auch Zölle, kommerzielle Exklusivität und Bankkosten, ohne eine Preisdifferenz in eine Nettomarge oder einen Verstoßnachweis umzuwandeln.

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Ein 250-Gramm-Cambert Rustic wurde im Libanon bei 18,24 US-Dollar angezeigt, verglichen mit 2,68 US-Dollar in Frankreich. Der Vergleich der libanesisch-französischen Preise, der von Fady Abboud am 1. November neu aufgelegt wurde, verdient Besseres als eine vorübergehende Empörung. Die Erklärung der verfügbaren Angebote bestätigt diese dramatische Abweichung für diese Referenz. Es zeigt auch eine weniger einheitliche Situation: Die Unterschiede sind wichtig für zwei andere Käsesorten, viel schwächer für Pasta und umgekehrt für Butter.

Die sechs folgenden Vergleiche beziehen sich auf Carrefour-Angebote im Libanon und in Frankreich. Sie bringen Marken, Varianten und Formate zusammen. Sie sind weder ein nationaler Preisindex noch ein europaweiter Vergleich. Die französischen Preise stammen von indexierten offiziellen Seiten, von denen einige zwei Wochen alt sind. Die Feststellung rechtfertigt eine Untersuchung der Preisbildung, ohne dass eine etwaige Abweichung zugunsten eines Einführers mechanisch zugerechnet werden kann.

Libanesisch-Frankreich Preise: sechs Referenzen, sehr unterschiedliche Unterschiede

Im Libanon wurden Angebote am 2. November zwischen 1959 und 2009 Stunden Beirut Zeit erhoben. Der Ort nutzte das Gebiet Hazmiah-Baabda. Es wurden keine spezifischen französischen Geschäfte ausgewählt. Die Zahlen sollten daher nicht als garantierter Vergleich zwischen zwei Einzelhandelsgeschäften in Beirut und Paris dargestellt werden.

Die Umrechnungen verwenden 89.500 libanesische Pfund für einen Dollar und 1.116 Dollar für einen Euro, offizielle Referenzen vom 2. November. Sie werden nur zum Vergleich von Beträgen verwendet. Sie stellen keinen garantierten Kurs für eine Bankzahlung dar.

Einzelhandelsangebote konsultiert am 2. November 2026, außer Lieferung. Indikativer, nicht repräsentativer Vergleich. Produkt und Format Libanon, Bücher Libanon, Dollar Frankreich, Euro Frankreich, Dollar Richtabweichung Der Rustic, camembert 250 g 1 632 170 18,24 2.39 2,68 +580,3 % Knoblauch und Kräuter, 150 g 887 753 9,92 2,25 2.52 +293,1 % Caprice der Götter, 200 g 1,340,876 14.98 2,95 3.31 +352,8 % Sweet Gourmet Präsident, Buttermaker 250 g 289 444 3.23 3,29 3,69 -12,4% Barilla Penne Rigate Nr. 73, 500 g 130 065* 1,45 0,99 1.11 +30,9 % Barilla Spaghettini Nr. 3, 500 g 103 155* 1.15 0,99 1.11 +3,8 %

* Promotionen im Libanon ohne festgelegtes Enddatum. Berechnung der gerundeten Vorderradabweichungen. Die indizierten französischen Seiten waren auf den Tag für Boursin, Caprice of the Gods und Penne, den Tag zuvor für Le Rustique und etwa zwei Wochen für Präsident und Spaghettini datiert. Neuere offizielle Listen bestätigen diese letzten beiden Preise. Die Boursin French Card trägt eine Katalogerwähnung, ohne vollständig festgelegte Promotionsbedingungen. Die französischen Preise können je nach Geschäft und Auszahlungsart variieren.

Dies bedeutet, dass es etwa das 6,8-fache des einbehaltenen französischen Betrags kostet. Boursin nähert sich diesem Betrag viermal und Caprice der Götter überschreitet viereinhalbmal. Diese Unterschiede verschwinden nicht mit ein paar Cent Wechselkursänderung. Sie sind groß genug, um eine detaillierte Erklärung der Handelskette zu verlangen.

Butter ist ein unverzichtbares Gegenbeispiel. Im Vergleich geht es um einen 250-Gramm-Präsidenten Butler, keinen billigeren. Bei diesen Preisen liegt das libanesische Produkt etwa 12% unter dem französischen Angebot. Bei Pasta reduzieren Promotionen den Unterschied erheblich. Eine auf die teuersten Käsesorten beschränkte Auswahl hätte ein irreführendes Bild aller Einfuhren vermittelt.

Eine Einzelhandelsabweichung ergibt keine Gewinnspanne des Einführers

Der französische Preis beinhaltet bereits die Kosten und die Marge des französischen Handels. Sie entspricht nicht der Rechnung des Lieferanten für den libanesischen Einführer. Subtrahieren Sie $ 2,68 von $ 18,24 gibt einen Unterschied zwischen zwei Einzelhandelspreisen. Diese Transaktion misst nicht den Vorteil des Händlers oder seines Lieferanten.

Um diesen Unterschied zu erklären, müssen Sie den Kaufpreis, den Transport, die Versicherung, die tatsächlich gezahlten Zölle und Steuern kennen. Es fügt Lagerung, Kälte, mögliche Verluste und Aktienfinanzierung hinzu. Die aufeinanderfolgenden Spannen sind dann zu unterscheiden: Einführer, potenzieller Großhändler und Einzelhändler. Keiner dieser Beträge ist für die sechs untersuchten Referenzen dokumentiert.

Diese Grenze befreit Fachleute nicht von einer Erklärung. Die Berufung auf « die Kosten des Libanon » als Ganzes reicht nicht aus, um einen Preis zu rechtfertigen, der mit fast dem Siebenfachen multipliziert wird. Umgekehrt zeigt der Vergleich allein keine illegale Überrechnung oder Vereinbarung. Die spezifische wirtschaftliche Frage ist, wie viel von der Ergänzung überprüfbaren Ausgaben entspricht und welcher Anteil einen geringen Wettbewerbsdruck widerspiegelt.

Nicht alle europäischen Produkte sind zollfrei

Die Kontroverse basiert auch auf der Idee, dass eine europäische Herkunft die Einreisezölle notwendigerweise abschaffen würde. Diese Aussage ist zu allgemein gehalten. Das Handelsabkommen unterscheidet Industrie- und Agrarprodukte. Für letztere variieren die Präferenzen je nach zolltariflicher Einreihung und den Ursprungsbedingungen.

Zum Beispiel sieht das ursprüngliche Agrarprotokoll die Ausnahme für Butter in Zeile 040510 vor. Sie behält Präferenzzölle für bestimmte Kategorien von Käse bei. Seine Konzessionen führen rechnerisch zu 28% für andere Nicht-Kaschkaval-Käse und 49% für bestimmte Frischkäse. Dies sind die Bestimmungen des Originaltextes, nicht eine standardisierte zertifizierte Rate für jede heute verkaufte Box.

Die genaue Einstufung der Referenzen, die anwendbaren Änderungen und die ursprünglichen Begründungen müssen noch überprüft werden. Es wäre daher ebenso unklug, das völlige Fehlen von Zöllen zu behaupten, als diese Prozentsätze darzulegen, da die Abgaben tatsächlich für die in der Tabelle aufgeführten Waren gezahlt wurden. Ausschlaggebend wäre die entsprechende Einfuhrerklärung zusammen mit der Lieferantenrechnung.

Exklusivität muss in der Praxis geprüft werden

Mit dem libanesischen Wettbewerbsgesetz von 2022 wurde der Schutz der Exklusivität geändert. Artikel 5 macht die Ausschließlichkeitsklausel auf Dritte nicht anwendbar und öffnet die Einfuhr für libanesische Personen, die die festgelegten Bedingungen erfüllen. Lebensmittelprodukte sind gezielt ausgerichtet. Dies soll keinen privaten Vertrag über die ausschließliche Vertretung verbieten.

Die praktische Frage bleibt der Marktzugang. Kann ein konkurrierender Händler die Referenz kaufen, importieren und unter wirtschaftlich tragfähigen Bedingungen verkaufen? Sind Lieferanten bereit zu liefern? Machen Transportkosten, Mindestvolumen oder Zahlungsbedingungen diesen Wettbewerb möglich? Ein Importrecht hat wenig Wirkung, wenn niemand es tatsächlich ausüben kann.

Diese Fragen erfordern eine Überprüfung, keine automatische Anschuldigung gegen ein Zeichen oder eine Marke. Ein hoher Preis beweist keine Exklusivität, und Exklusivität allein beweist keine Verletzung. Auf der anderen Seite haben die Behörden einen konkreten Boden, um Eintrittsbarrieren zu untersuchen, bei denen erhebliche Unterschiede bestehen bleiben.

Der Ministerrat genehmigte am 10. September 2026 neue Ernennungen für den Wettbewerbsrat. Dieses Gremium heute als nie konstituiert darzustellen, wäre ungenau. Das Problem ist jetzt seine eigentliche Aktion: Ersuchen um Dokumente, Überprüfung der Praktiken und Veröffentlichung von begründeten Entscheidungen. Für diese sechs Waren wurden in den eingesehenen Artikeln keine Aufzeichnungen erstellt.

Banken haben Kosten, aber welche?

Die Bankenkrise hat auch die Handelsfinanzierung verschlechtert. Das Einfrieren von Einlagen und die von internationalen Institutionen dokumentierte Schwächung von Krediten erschweren den Cashflow von Unternehmen. Ein Importeur muss möglicherweise die Liquidität erhöhen oder seine Mittel länger immobilisieren. Diese Einschränkungen können die Preise beeinflussen. Ihre Wirkung muss jedoch für jede Schaltung quantifiziert werden.

Zahlungsprovisionen bieten ein konkreteres Beispiel. Eine Broschüre der Byblos Bank vom August 2025 gab für bestimmte internationale Transfers von Unternehmen in frischen Fonds eine Provision von 4 Promille an, mit einem Minimum von 25 $ plus 25 $ SWIFT Gebühren. Vier Prozent bedeuten 0,4 Prozent, nicht 4%. In diesem historischen Tarif werden weder die laufenden Kosten eines Einführers noch die ausgehandelten Bedingungen für seine Übertragung festgelegt.

Feste Gebühren wiegen bei einer kleinen Operation mehr als bei einer großen Rechnung. Ihre Verteilung auf die Einheiten hängt daher vom Betrag der Zahlung und der eingeführten Menge ab. Einige Importeure nutzen auch Konten im Ausland. Es wäre missbräuchlich, das gesamte zusätzliche Geld, das beobachtet wurde, einer von einer libanesischen Bank verlangten Passage aufzuladen.

Die Kritik am Bankensystem muss sich auf seinen wirklichen Dienst an der Wirtschaft konzentrieren: Zugang zu Krediten, Zahlungskosten und Verfügbarkeit von Mitteln. Es würde seine Präzision verlieren, wenn eine undokumentierte Provision zur universellen Erklärung jedes übermäßigen Preises würde.

Welche Zeichen und Autoritäten dokumentieren können

Dieser Rekord bleibt eine unvollkommene Momentaufnahme. Barcodes, die für in beiden Ländern verkaufte Versionen üblich sind, wurden nicht festgelegt. Exporterlöse, Lose und Fristen wurden nicht miteinander verglichen. Kein Kauf oder Check-in bestätigte die Verfügbarkeit. Die sechs Referenzen repräsentieren nicht den Lebensmittelkorb einer Familie.

Die veröffentlichten Angebote reichen jedoch aus, um spezifische Fragen zu stellen. Schilder können Preise und ihre Bewerbungsdaten bestätigen. Die Einführer können die in den Libanon zurückgeführten Kosten dokumentieren. Die Verwaltung kann die tatsächlich gezahlten Abgaben und Wettbewerbshemmnisse überprüfen. Der nächste nützliche Schritt ist diese Zerlegung, Referenz für Referenz, anstatt eine allgemeine Rechtfertigung, die die Verbraucher nicht kontrollieren können.

Quellen und Verfahren

Handelsdatenblätter, eingesehen am 2. November 2026. Die französischen Preise stammen aus den indexierten Versionen, die in der Tabelle angegeben sind. Rechts- und Bankdokumente sind datiert: Sie ersetzen keine bestehende Zollrechnung oder Liquidation.

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