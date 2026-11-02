Cedar des Libanon: seine Zapfen brechen auf dem Baum

Libanons Zeder verbirgt ein überraschendes Detail in seinen Zweigen: seine großen Kegel, die Samen tragen, zerfallen mit der Reife. Die Schuppen lösen sich, die geflügelten Samen verteilen sich und eine zentrale Achse bleibt am Ast befestigt. Dieser Mechanismus erklärt, warum ganze Zapfen nicht unbedingt am Fuß des Baumes zu finden sind. Um unsere Ernennung « Wussten Sie? » zu eröffnen, schauen Sie sich die Reproduktion des Nationalsymbols an, mit einem Archivfoto, das in der Zeder Gottes aufgenommen wurde.

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Die Zeder des Libanon hält ihre Kegel auf ihren Zweigen aufrecht, lässt sie aber normalerweise nicht bei ihrer Reife ganz fallen. Ihre Schuppen lösen sich allmählich ab und geben die Samen frei. Ein Teil des Kegels bleibt dann am Baum befestigt: seine zentrale Achse, von seiner Hülle befreit. Dieses diskrete Detail erklärt, warum ein Spaziergang unter einer Zeder nicht unbedingt die großen Kegel liefert, die in seiner Reihe zu sehen sind.

Die Silhouette des Baumes erscheint auf der libanesischen Flagge. Seine Fortpflanzungsorgane bleiben weniger bekannt. Um sie zu erkennen, muss man über die Zweige schauen: Die Kegel, die Samen tragen, ähneln kleinen Fässern, die vertikal installiert sind. Ihre Disaggregation gehört zum normalen Funktionieren der Arten.

Die Zeder des Libanon streuen ihre Samen in Stücke

Ein weiblicher Kegel besteht aus engen Schuppen um eine Achse. Nach der Bestäubung schließen sich diese Skalen. Der Kegel wächst, wird holzig und verändert die Farbe. Erst grün, dann grau, dann braun bei der Reife. Wenn die Zeit kommt, trennen sich die Waagen, anstatt in einer Struktur montiert zu bleiben, die ganz fallen soll.

Die freigesetzten Samen haben einen Flügel, eine feine Erweiterung, die ihre Verteilung begleitet. Die Société nationale d’horticulture de France beschreibt zwei Samen pro Skala in der Zeder des Libanon. Die Öffnung des Kegels ermöglicht es somit, sie allmählich freizusetzen und nicht einen Block auf den Boden zu legen, der alle potenziellen Nachkommen des Baumes enthält.

Der Rest, der auf dem Ast sichtbar ist, kann überraschen. Das große Fass ist verschwunden, aber ein kleiner aufgerichteter Stamm bleibt. Das Copenhagen University Arboretum beschreibt genau diese hartnäckige zentrale Achse. Ein Zweig, der ein solches Überbleibsel trägt, zeigt allein aus diesem Grund kein Zeichen von Krankheit.

Zwei Arten von Zapfen auf dem gleichen Baum

Nicht alle Zederzapfen haben die gleiche Funktion. Die Spezies hat männliche und weibliche Organe auf dem gleichen Individuum. Die ersten produzieren Pollen; die zweiten tragen die Samen nach der Befruchtung. Männliche Kegel sind schmaler und länglicher als große, tonnenförmige weibliche Kegel.

Männliche Zapfen geben Pollen in die Luft ab, trocknen dann aus und fallen. Ihre Anwesenheit vor Ort widerspricht daher nicht dem Disaggregationsmechanismus weiblicher Zapfen. Die Verwechslung der beiden führt leicht zu der Annahme, dass alle Zapfen dem gleichen Zyklus folgen.

Die libanesische Biodiversitätsinformationsplattform beschreibt weibliche Zapfen von 7 bis 10 Zentimetern Länge. Es erhöht auch ihre geflügelten Samen und ihre Position am Ende der kurzen Zweige. Es sind diese Charaktere, die mit den in Sträußen gesammelten Nadeln verbunden sind, die es ermöglichen, den Baum anders als durch seine einzige Silhouette zu betrachten.

Ein Detail zu beobachten, ohne zu nehmen

Das Phänomen betrifft nicht nur die Zeder des Libanon. Andere Zedern und Tannen haben auch Zapfen, die bei der Reife desartikulieren. Daher reicht es an sich nicht aus, die Arten zu identifizieren. Allgemeine Form, Nadeln und andere botanische Zeichen sind noch erforderlich.

In einer Zeder kann die Beobachtung am Boden beginnen, mit abgesetzten Skalen, dann in Richtung der Zweige fortsetzen. Der gesamte Kegel, der zerlegte Kegel und die nackte Achse entsprechen unterschiedlichen Stufen. Keine Notwendigkeit, einen Zweig zu brechen, um sie zu vergleichen: Ein nahes Foto oder ein Fernglas behalten diese Details, ohne sie zu nehmen.

Bei den Zedern Gottes zeigt ein 2001 aufgenommenes Archivfoto mehrere dieser braunen Fässer, die noch zwischen den Nadeln aufgestellt sind. Sie scheinen fest zusammengefügt zu sein. Bei der Reife ist jedoch jeder Satz von Skalen dazu bestimmt, sich zu entwirren, um seine Samen gehen zu lassen.

Quellen und Fotokredite

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