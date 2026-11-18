Die syrischen Behörden wollen im Dezember die Passagen in Arida nach dem Wiederaufbau der Brücke und der Modernisierung der Grenzanlagen wieder aufnehmen. Die Arbeiten betreffen Gebäude, Straßen, Netze und Zollkontrollen mit einer geplanten Trennung zwischen Passagieren und Waren. Diese Frist bleibt vorbehaltlich der neuesten technischen und administrativen Überprüfungen ein Ziel. Es bedeutet nicht, dass die Post bereits geöffnet ist oder dass ein bestimmtes Wiederaufnahmedatum für alle Fahrzeuge festgelegt wurde.

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Der Grenzübergang Arida bereitet sich darauf vor, die Passagier- und Lkw-Passagen im Dezember wieder aufzunehmen. Die syrischen Behörden geben den Beginn der Arbeiten in der Endphase nach dem Wiederaufbau der Brücke und der Modernisierung der Einrichtungen bekannt. Die Frist bleibt vom Abschluss der Vorbereitungen abhängig.

Arida betritt die letzten Phasen des Bauprojekts

Mazen Allouche, Leiter für internationale Beziehungen und Zusammenarbeit bei der Allgemeinen Behörde für die syrischen Grenzen und Zoll, erläuterte das Projekt am 16. November. Die Arbeit umfasst die Brücke zwischen den beiden Ländern, die Verwaltungs- und Zollgebäude und die Aufnahme von Passagieren.

Auch Binnenstraßen und Verkehrsräume wurden erweitert. In einem separaten Bereich wird Fracht aufgenommen, mit getrennten Routen für Lastkraftwagen und Personenkraftwagen. Die Behörden präsentieren diese Organisation als Mittel zur Verringerung der Staus in der Post.

Modernisierte Zollausrüstung und -netze

Das Programm umfasst Röntgensteuergeräte und elektronische Freigabeverfahren. Pass- und Einwanderungsdienste müssen mit zentralisierten Basen verbunden werden. Das angekündigte Ziel ist es, die Überprüfung und Verarbeitung von Kreuzungen zu erleichtern.

Laut Mazen Allouche umfasst die neueste Arbeit immer noch Straßen- und Sitzbezug sowie technische Endbearbeitung. Das Projekt umfasste auch Wasser, Sanitäreinrichtungen, Kommunikation und Solarbeleuchtung.

Rastplätze, Erste-Hilfe-Punkte und ein Internetanschluss gehören zu den ausgeschriebenen Einrichtungen. Die Koordination mit der libanesischen Seite bereitet weiterhin die Operation des Grenzübergangs vor.

Noch zu erledigende Eröffnungsformalitäten

Der vorgelegte Zeitplan ist Dezember, nach den letzten technischen, administrativen und Kontrollschritten. Es handelt sich nicht um die Ankündigung einer sofortigen Öffnung für alle Fahrzeuge.

Die Brücke hatte Schäden durch den Aufstieg von Nahr al-Kabir Anfang 2026 erlitten. Die Arbeit muss eine nützliche Verbindung zu den Bewohnern, Reisenden und dem Handel zwischen dem Nordlibanon und Syrien wiederherstellen. Der genaue Zeitpunkt der Wiederaufnahme muss noch festgelegt werden.

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